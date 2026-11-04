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USMNT Rondo 1-1GOAL

Rondo de l’USMNT : Cavan Sullivan doit-il être titularisé aux côtés de Christian Pulisic et Mauricio Pochettino a-t-il trouvé son meilleur onze pour le match de Ligue des nations face à Haïti ?

La liste des États-Unis pour le match de Ligue des nations contre Haïti semble indiquer que Mauricio Pochettino sait mieux quels sont ses meilleurs joueurs

Thomas Hindle
Traduit par

  • Bon, il est peut-être temps de prendre les choses un peu plus au sérieux. Pour la sélection américaine, la magie de l’été 2026 appartient déjà au passé. Cette Coupe du monde a offert quantité de moments mémorables. Mais l’éclat s’est quelque peu estompé. Ce ne sont désormais que des souvenirs. Tout cela n’a plus grand-chose de concret, ni même de pertinent.

    Cette fois, c’est un autre type de match qui compte vraiment. Non, la Ligue des nations n’est pas la Coupe du monde. Mais la sélection américaine doit remporter ces rencontres pour se qualifier, comme dans toute compétition à élimination directe. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a choisi un groupe qui reflète cet enjeu. Plusieurs cadres, Christian Pulisic, Gio Reyna et Folarin Balogun, sont présents. Les jeunes qui ont impressionné le mois dernier aussi. Un mélange qui dit : « Nous voulons gagner. »

    Mais y a-t-il des erreurs dans cette liste ? Ricardo Pepi, par exemple, aurait-il dû être retenu ? Et si le match aller des États-Unis contre Haïti avait lieu demain, quel devrait être le onze de départ ? Les journalistes de GOAL se posent ces questions et d’autres dans un nouvel épisode de... The Rondo.

  • Quelle est la plus grosse surprise dans cet effectif ?

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino a réservé quelques surprises dans sa dernière sélection.

    Tom Hindle : Qu’il n’y ait pas eu de véritable surprise ! Depuis environ 18 mois, Pochettino n’a cessé de prendre tout le monde à contre-pied, pour reprendre un américanisme effrayant. Cette sélection paraît, eh bien, normale ? Les jeunes qui s’étaient illustrés le mois dernier ont conservé leur place. Les joueurs sur lesquels on peut toujours compter sont de retour dans le groupe, même s’ils n’ont pas été particulièrement performants en club. C’est un groupe composé pour « gagner des matches avec les joueurs en qui on a confiance ». Jusqu’ici, Pochettino avait hésité à faire ce choix.

    Ryan Tolmich : Que tant de jeunes aient été retenus. Avec un rassemblement des U23 organisé en même temps, il semblait probable que la plupart des jeunes talents du dernier rassemblement rejoindraient l’équipe olympique. Certains, comme Cavan Sullivan et Julian Hall, semblaient bien sûr susceptibles de rester, mais il est aussi surprenant de voir Mathis Albert, Justin Ellis, Neil Pierre et Adri Mehmeti conserver leur place. Cela montre que Pochettino les estime beaucoup. Sans exclure qu’ils soient de nouveau appelés chez les U23, cela montre qu’ils sont aussi dans les plans de l’équipe première.

    Alex Labidou : Pochettino s’en est largement tenu à ce qui était attendu pour cette sélection, mais saluons Santiago Castañeda et Bryan Reynolds. Castañeda est un espoir encore méconnu, mais en pleine progression, tandis que Reynolds illustre parfaitement les fruits que peut porter la persévérance. Les attentes étaient immenses à son égard à la Roma, mais n’importe qui aurait pu prévoir que jouer sous les ordres de José Mourinho ne lui conviendrait pas. Après avoir enchaîné les prêts et retrouvé confiance en Belgique, il brille désormais en France et semble avoir devancé Mark McKenzie, un habitué, pour une place en défense.

  • Qui est le grand absent ?

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    as-sportfoto

    Le bon début de saison de Joe Scally semblait suffire à justifier sa présence dans le groupe.

    TH : Y en a-t-il ? Peut-on vraiment examiner l’ensemble des joueurs à la disposition de la sélection américaine et désigner un seul joueur capable de faire la différence qui aurait été écarté ? Peut-être pourrait-on citer Ricardo Pepi. Mais lui aussi vient tout juste de revenir de blessure et retrouve peu à peu son efficacité devant le but. Joe Scally aurait peut-être apporté un peu plus de profondeur en défense, histoire de ne pas trop solliciter les ischio-jambiers. Yunus Musah aurait peut-être aussi des arguments. Mais pour le reste, c’est du bon travail.

    RT : Joe Scally, sans aucun doute. Il est dans une forme exceptionnelle en ce moment et progresse dans le domaine qui lui a toujours été reproché : le jeu offensif. En règle générale, Pochettino a récompensé ceux qui se sont particulièrement distingués en club, mais Scally n’a pas été appelé cette fois-ci. À lui maintenant de montrer qu’il ne s’agit pas simplement d’une bonne passe, mais d’une réelle progression. S’il y parvient, il sera bientôt de retour.

    AL : Si l’absence de McKenzie est notable, retenons celle de Ricardo Pepi. Il est de retour de blessure et en forme, mais n’a toujours pas trouvé sa place dans ce groupe. Certes, Pochettino a déjà écarté des joueurs récemment revenus de blessure, mais l’attaquant du PSV semble aussi perdre du terrain face à des joueurs comme Julian Hall et Justin Ellis. Malheureusement pour Pepi, c’est un nouveau rappel que la disponibilité est parfois la qualité la plus précieuse.

  • Folarin Balogun mérite-t-il d’être retenu malgré un début de saison difficile ?

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    ABACAPRESS

    Le temps de jeu de Folarin Balogun a été irrégulier jusqu’ici cette saison.

    TH : C’est un peu plus serré qu’on aurait pu le penser, mais dans l’ensemble, oui. Il reste l’attaquant le plus talentueux dont dispose l’USMNT et, même s’il a connu quelques difficultés après un été extrêmement compliqué (c’est un euphémisme), il devrait toujours être dans la course.

    RT : Absolument. L’USMNT n’a pas les moyens d’écarter un talent évident pour privilégier la forme du moment. Quand on a un joueur aussi bon que lui, on le convoque s’il est apte à jouer. En général, la question s’arrête là.

    AL : Oui, Balogun mérite le bénéfice du doute après avoir peut-être été le meilleur joueur des États-Unis à la Coupe du monde. Mais Pochettino devrait préciser qu’une place dans le groupe ne garantit pas une place de titulaire. Si Hall arrive au rassemblement en meilleure forme, pourquoi ne pas conserver l’approche adoptée en septembre ?

  • Si Pochettino conserve le même système, comment l’équipe nationale masculine des États-Unis devrait-elle s’aligner ?

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    Action Plus

    Gio Reyna a convaincu lors de quelques matches amicaux le mois dernier et pourrait en avoir fait assez pour s’assurer une place de titulaire.

    TH : Il faut jouer en 4-2-3-1. Avec une équipe qui ressemblerait à ceci : Matt Freese ; Freeman, Richards, Trusty, Robinson ; Adams, McKennie ; Pulisic, Reyna, Sullivan ; Balogun. Il semble toutefois assez probable que Pochettino veuille trouver le moyen de faire une place à Malik Tillman dans l’équipe.

    RT : Tout semble indiquer un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, selon la façon dont on considère les milieux de terrain. Pulisic occuperait un côté, Sullivan ou Reyna l’autre, avec un milieu de terrain construit une nouvelle fois autour d’Adams, McKennie et Tillman. Voici à quoi devrait ressembler le onze complet :

    Kochen, Robinson, Trusty, Richards, Freeman, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Sullivan, Balogun

    Ce onze est proche du meilleur possible, et il serait logique de jouer ainsi lors de ce rassemblement.

    AL : Kochen, Freeman, Trusty, Richards, Robinson, Berhalter, Adams, Tillman, Pulisic, Reyna, Balogun en 4-2-3-1.

  • Que révèle cet effectif sur la Ligue des nations ?

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    Sports Press Photo

    La sélection de Pochettino semble indiquer qu’il a une idée de son onze type.

    TH : Qu’il prend cette compétition au sérieux ! Hormis quelques choix un peu surprenants, il n’y a aucune expérimentation ici. Et oui, c’est un quart de finale qu’il faut gagner. Cela signifie que Pochettino n’a aucune envie de s’imposer tant bien que mal avec un groupe d’adolescents. Il veut plutôt donner à sa meilleure équipe l’occasion de jouer son meilleur football.

    RT : Cela montre que les États-Unis prennent la compétition au sérieux, tout en abordant cette étape du cycle pour ce qu’elle est : une période de reconstruction. S’il s’agissait d’un match de qualification pour la Coupe du monde décisif, il n’y aurait probablement pas autant de jeunes dans l’équipe. Mais ce n’est pas le cas : c’est la Ligue des nations. C’est donc une bonne répétition avant ces matches et une occasion pour les joueurs qui ont mérité leur chance lors du dernier rassemblement de franchir un palier.

    AL : Pochettino accorde clairement de l’importance à cette compétition, et il ne s’agit pas de matches amicaux. N’oublions pas que, sous sa direction, les États-Unis n’ont pas remporté ce tournoi pour la première fois. Il est temps de récupérer ce trophée, et les Américains devraient être largement favoris ici. La compétition constitue aussi une préparation utile pour les qualifications et la Gold Cup à venir.