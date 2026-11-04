Bon, il est peut-être temps de prendre les choses un peu plus au sérieux. Pour la sélection américaine, la magie de l’été 2026 appartient déjà au passé. Cette Coupe du monde a offert quantité de moments mémorables. Mais l’éclat s’est quelque peu estompé. Ce ne sont désormais que des souvenirs. Tout cela n’a plus grand-chose de concret, ni même de pertinent.

Cette fois, c’est un autre type de match qui compte vraiment. Non, la Ligue des nations n’est pas la Coupe du monde. Mais la sélection américaine doit remporter ces rencontres pour se qualifier, comme dans toute compétition à élimination directe. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a choisi un groupe qui reflète cet enjeu. Plusieurs cadres, Christian Pulisic, Gio Reyna et Folarin Balogun, sont présents. Les jeunes qui ont impressionné le mois dernier aussi. Un mélange qui dit : « Nous voulons gagner. »

Mais y a-t-il des erreurs dans cette liste ? Ricardo Pepi, par exemple, aurait-il dû être retenu ? Et si le match aller des États-Unis contre Haïti avait lieu demain, quel devrait être le onze de départ ? Les journalistes de GOAL se posent ces questions et d’autres dans un nouvel épisode de... The Rondo.