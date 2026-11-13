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Rêve de Manchester United, larmes au sein de la sélection masculine américaine : Mauricio Pochettino se prépare à quitter la « famille » qui a ravivé sa passion

Manchester United a offert à Mauricio Pochettino une occasion qu’il ne pouvait refuser. Ses larmes ont révélé ce qu’il lui en coûterait de quitter la sélection masculine des États-Unis.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • FAYETTEVILLE, Géorgie : Le sourire caractéristique de Mauricio Pochettino a vite laissé place aux larmes, qu’il a tenté de retenir de toutes ses forces.

    Le sélectionneur sortant des États-Unis s’est interrompu à plusieurs reprises, sans parvenir à reprendre le dessus. Il s’est essuyé les yeux dans l’espoir de faire cesser ses larmes. Il a bu une gorgée d’eau pendant que les dirigeants de la fédération américaine de football posaient une main dans son dos pour l’encourager du mieux qu’ils pouvaient. Mais les larmes étaient toujours là. C’était un combat que Pochettino ne pouvait pas gagner.

    Avant de pouvoir dire bonjour à Manchester United, Pochettino devait d’abord faire ses adieux à l’équipe nationale masculine des États-Unis. Des adieux plus difficiles que beaucoup ne l’imaginaient.

    « J’ai du mal à parler en ce moment, a déclaré Pochettino en tentant de retrouver son calme, quelques heures après l’officialisation de la nouvelle, parce que je pense être quelqu’un de très émotif... Nous tenons à eux. Nous y tenons vraiment, et nous tiendrons toujours à la fédération, aux joueurs et à toutes les personnes qui sont ici. »

    Vendredi matin, le secret le moins bien gardé du football a été confirmé avec l’annonce officielle de la nomination de Pochettino au poste d’entraîneur de Manchester United. Cette annonce faisait suite à une semaine de reportages et de rumeurs. Au fil des jours, il devenait de plus en plus clair que le passage de Pochettino dans le football américain touchait à sa fin. Cette réalité l’a frappé de plein fouet lorsqu’il s’est présenté devant les médias vendredi. La décision, aussi facile qu’elle ait pu paraître, n’en a pas moins été difficile.

    Elle est désormais prise et, même s’il lui reste deux matchs et quelques jours à porter l’écusson, Pochettino rejoindra bientôt Old Trafford. Après deux ans à la tête de la sélection, son aventure américaine approche de son terme. Plus il y repensait, plus il lui était difficile de l’accepter.

    « Ce qui aura le plus de valeur pour nous, ce ne sera pas une victoire ni le fait d’avoir contribué au programme, a-t-il déclaré. Ce sera cette relation, qui était réelle... Je pense que pouvoir préserver cette relation et tous les souvenirs que nous avons partagés, c’est quelque chose d’incroyable. »

    Bientôt, tout cela appartiendra au passé. Ce processus a commencé dimanche, lorsque les rumeurs se sont confirmées et que Pochettino est devenu le prochain entraîneur de Manchester United après mûre réflexion.

    « Quand on arrive à un moment comme celui-ci, a-t-il déclaré, c’est toujours très, très difficile, parce que ces décisions ne sont pas faciles... Nous avons beaucoup appris de vous, de vous tous, de ce pays et de ses habitants extraordinaires. Cela a été l’une des décisions les plus difficiles. Merci. »

  • La grande décision

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino s’est confié sur le processus qui l’a amené à s’engager pour entraîner Manchester United.

    Au fil de la conférence de presse, Pochettino a reconnu que, malgré toutes ses années comme entraîneur, cette façon de partir lui était inconnue. D’ordinaire, une saison ou un contrat arrive à son terme. Si l’on part avant, c’est souvent la décision de quelqu’un d’autre.

    « Normalement, c’est l’inverse ! », a-t-il lancé en riant. « Vous êtes malade, vous pleurez parce que vous voulez rester, et vous êtes licencié. »

    Cette fois, pourtant, partir était son choix. Il était arrivé à Atlanta le vendredi précédent. Dès le dimanche, alors que ses joueurs atterrissaient pour le rassemblement, son nom avait commencé à être associé à Manchester United. Le club cherchait à remplacer Michael Carrick, et Pochettino était son premier choix.

    Les discussions ont avancé rapidement, tandis que Pochettino, Manchester United et U.S. Soccer réglaient les détails. Le vendredi matin, c’était officiel : un contrat de deux ans et demi pour prendre les commandes à Old Trafford.

    Pochettino était heureux avec l’USMNT et assure qu’il comptait bien aller au bout du contrat de quatre ans qu’il avait signé un peu plus de 100 jours auparavant. Mais certaines occasions, dit-il, sont trop belles pour être refusées. Manchester United, un club qu’il espérait depuis longtemps entraîner, en faisait partie.

    « On n’a pas beaucoup d’occasions, dans une carrière, de rejoindre une équipe comme Manchester United, a-t-il déclaré. Et, bien sûr, quand une telle occasion se présente, il est difficile de la refuser. »

    Il a ajouté : « À certains égards, c’est une décision très triste. Mais nous sommes aussi des professionnels et nous devons essayer de franchir une nouvelle étape pour réaliser nos rêves. »

    Tout au long de la semaine, les joueurs de l’USMNT entraînés par Pochettino ont expliqué qu’eux aussi attendaient de voir comment la situation évoluerait. Ils avaient entendu les rumeurs et savaient que des discussions se déroulaient en coulisses, mais Pochettino ne leur en a parlé qu’une fois ces rumeurs devenues réalité. Il a alors tenu à régler la question sans attendre. Avant de devenir l’entraîneur de Manchester United, il lui restait encore quelques jours à la tête de ce groupe, et il compte en profiter pleinement.

    « Nous avons eu une réunion et j’ai informé les joueurs ainsi que tout le staff, a-t-il expliqué. Je voulais leur dire merci, parce qu’ils m’ont beaucoup soutenu et qu’ils comprennent la situation. Ils nous connaissent et savent à quel point nous sommes investis dans les deux prochains matches. La fédération et Manchester United ont décidé d’un commun accord que nous poursuivrions notre travail pendant ce rassemblement.

    « Je pense que nous aurons le temps, la semaine prochaine, de parler de mon poste à Manchester United. Mais pour l’instant, il vaut bien mieux parler de nous, de U.S. Soccer et, bien sûr, de l’équipe nationale masculine des États-Unis. »

  • Le côté émotionnel

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    Pochettino a exprimé son admiration pour les dirigeants de U.S. Soccer lors de certains des moments les plus émouvants de sa conférence de presse.

    Tout au long de sa conférence de presse, Pochettino s’est adressé à plusieurs reprises directement à JT Batson, directeur général d’U.S. Soccer, et à sa présidente, Cindy Parlow Cone. C’est dans ces moments-là qu’il a été le plus ému, au point que tous deux ont dû intervenir pour le prendre dans leurs bras et lui donner des tapes dans le dos.

    « Vous ne nous avez jamais menti, a déclaré Pochettino à un moment donné, en retenant ses larmes, et vous avez fait passer l’humain avant tout. C’est pourquoi cette décision est vraiment difficile, mais nous devons aller de l’avant... Je crois que, grâce à vous, je suis vraiment, vraiment heureux de faire mon travail, de partager un projet extraordinaire et de faire partie de cette famille. »

    Parlow Cone et Batson ont également pris la parole. Batson a détaillé les prochaines étapes de la recherche d’un entraîneur, tandis que Parlow Cone a fait part de son enthousiasme au sujet de la fondation. C’étaient les passages les plus faciles. Le plus difficile était de s’adresser directement à Pochettino pour évoquer l’impact qu’il avait eu.

    « Ce que vous avez accompli en deux ans avec les programmes des hommes et des garçons est incroyable, a déclaré Parlow Cone. Vous avez non seulement contribué à leur progression, mais aussi permis à l’ensemble de la fédération de s’améliorer. Vous avez été un partenaire formidable pour nous tous. Je tenais simplement à vous remercier du fond du cœur. Vous allez nous manquer. »

    Si Pochettino s’était autant attaché à U.S. Soccer, c’était en raison de la confiance que la fédération lui avait accordée. Il y avait eu son recrutement initial, bien sûr, mais surtout un dîner à New York avant la Coupe du monde. Autour d’un steak, les dirigeants de la fédération avaient dit à Pochettino qu’un contrat l’attendait s’il souhaitait rester. Quoi qu’il arrive pendant la Coupe du monde, ils voulaient qu’il revienne. Victoire ou défaite, ils croyaient en lui et en ce qu’il pouvait accomplir.

    Cette marque de confiance représentait tout pour Pochettino, a-t-il expliqué. Ils croyaient en lui comme peu d’autres dirigeants l’auraient fait ou auraient pu le faire. Cela l’avait, à son tour, aidé à retrouver quelque chose qu’il avait perdu.

  • Retrouver la flamme

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    IMAGO / Newscom World

    Avec la sélection masculine des États-Unis, Pochettino a retrouvé une passion qu’il avait perdue en chemin.

    Lorsque Pochettino est arrivé aux États-Unis, il était quelque peu désillusionné par le très haut niveau du football européen. Son passage au PSG lui avait apporté des trophées, mais aussi son lot de tensions liées à la gestion des superstars. Son expérience à Chelsea avait été brève : il avait dû composer avec les exigences de l’un des clubs les plus chaotiques du monde et de l’un des effectifs les plus pléthoriques du football.

    Il a donc choisi de partir aux États-Unis pour ce qui allait devenir une aventure de deux ans que peu auraient pu prévoir. Il s’est pris de passion pour la musique country, qu’il écoutait à plein volume où qu’il se trouve pendant les rassemblements. Il a découvert Whole Foods et Chick-Fil-A. Il a levé le poing au son de « Country Roads » et rencontré des gens venus de tout le pays. Pendant son séjour, Pochettino a découvert l’Amérique et, à la fin, il se sentait américain.

    Il avait aussi retrouvé le sentiment d’être lui-même, en tant qu’homme et entraîneur.

    « Je n’ai pas préparé de discours, a-t-il déclaré. Je parle avec mon cœur et je tiens à vous remercier chaleureusement, parce que nous avons retrouvé notre motivation. Nous avons retrouvé notre capacité à rêver grand, à entraîner des joueurs qui veulent vraiment progresser et partager de bons moments, des joueurs qui se soucient vraiment de la fédération et de ce pays. Ils veulent donner à ce pays et à cette fédération la place qu’ils méritent. »

    La part de Pochettino dans ce combat touche à sa fin. Mais « presque » est le mot clé. Il reste encore deux matches au programme avant qu’il ne s’envole pour Manchester.

  • Faire ses adieux

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    C’est aux autres de juger de l’héritage de Pochettino, tandis qu’il se préparait à suivre la suite de loin.

    Samedi, la sélection américaine affrontera Haïti. Mardi, les deux équipes se retrouveront. Ce seront les derniers matches de Pochettino. Il les attend avec impatience et espère en profiter. Bien sûr, les résultats déterminent généralement à quel point un entraîneur peut apprécier un match, et ce sera encore le cas cette fois-ci. Pochettino tient donc absolument à obtenir des résultats dont il pourra garder un bon souvenir, afin de faire ses adieux comme il se doit.

    « Avant d'être des professionnels, nous sommes des êtres humains, et nous ressentons ici un lien affectif », a-t-il déclaré. « Je pense qu'il est important de faire preuve d'engagement, de respect, d'attention et d'amour, même si nous prenons une décision qui n'est pas la meilleure pour l'une des parties. »

    « Je pense que nous avons été ouverts et que nous avons le respect des joueurs et des membres du staff. Ils comprennent la situation, bien sûr... Nous sommes très optimistes et je pense que c'est une façon très naturelle de mettre fin à notre collaboration. »

    L'une des questions portait sur l'héritage de cette collaboration. Pochettino y avait-il réfléchi ? Comment souhaite-t-il que les supporters américains se souviennent de lui ?

    « Non, non, je ne suis pas arrogant », a-t-il commencé. « Enfin, pas arrogant à ce point ! Je ne me suis pas lancé dans ce projet pour accomplir des choses dont on se souviendra à jamais ou pour avoir une photo ici, au centre d'entraînement national. Ce qui compte, c'est l'impact humain : être un bon partenaire et essayer de concrétiser la vision de la fédération. Dans ce cas, il s'agissait d'apporter nos qualités, notre connaissance du jeu et notre façon de voir les choses, et de faire partie de cette famille. »

    « Nous espérons maintenant que la même chose pourra se produire à Manchester United. »

    Rien ne sera toutefois plus comme avant. Dès mercredi, Pochettino et son staff commenceront à préparer Manchester United pour un déplacement à Liverpool. De son côté, U.S. Soccer a déjà entamé des recherches approfondies pour trouver un entraîneur. Il ne reste plus qu'à aller de l'avant, comme l'a dit Pochettino, et les deux parties le feront en prenant des directions différentes.

    Pochettino reste pourtant confiant quant à l'avenir du football américain. Ce ne sera plus lui qui le fera avancer, mais il croit que cette progression se poursuivra. Et pendant ce temps, il suivra les choses de loin, probablement avec une chanson de country à plein volume et les larmes aux yeux.

    « Cela peut être formidable à l'avenir », a-t-il commencé, avant de terminer sa pensée : « avec un autre entraîneur. »