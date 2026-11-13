FAYETTEVILLE, Géorgie : Le sourire caractéristique de Mauricio Pochettino a vite laissé place aux larmes, qu’il a tenté de retenir de toutes ses forces.

Le sélectionneur sortant des États-Unis s’est interrompu à plusieurs reprises, sans parvenir à reprendre le dessus. Il s’est essuyé les yeux dans l’espoir de faire cesser ses larmes. Il a bu une gorgée d’eau pendant que les dirigeants de la fédération américaine de football posaient une main dans son dos pour l’encourager du mieux qu’ils pouvaient. Mais les larmes étaient toujours là. C’était un combat que Pochettino ne pouvait pas gagner.

Avant de pouvoir dire bonjour à Manchester United, Pochettino devait d’abord faire ses adieux à l’équipe nationale masculine des États-Unis. Des adieux plus difficiles que beaucoup ne l’imaginaient.

« J’ai du mal à parler en ce moment, a déclaré Pochettino en tentant de retrouver son calme, quelques heures après l’officialisation de la nouvelle, parce que je pense être quelqu’un de très émotif... Nous tenons à eux. Nous y tenons vraiment, et nous tiendrons toujours à la fédération, aux joueurs et à toutes les personnes qui sont ici. »

Vendredi matin, le secret le moins bien gardé du football a été confirmé avec l’annonce officielle de la nomination de Pochettino au poste d’entraîneur de Manchester United. Cette annonce faisait suite à une semaine de reportages et de rumeurs. Au fil des jours, il devenait de plus en plus clair que le passage de Pochettino dans le football américain touchait à sa fin. Cette réalité l’a frappé de plein fouet lorsqu’il s’est présenté devant les médias vendredi. La décision, aussi facile qu’elle ait pu paraître, n’en a pas moins été difficile.

Elle est désormais prise et, même s’il lui reste deux matchs et quelques jours à porter l’écusson, Pochettino rejoindra bientôt Old Trafford. Après deux ans à la tête de la sélection, son aventure américaine approche de son terme. Plus il y repensait, plus il lui était difficile de l’accepter.

« Ce qui aura le plus de valeur pour nous, ce ne sera pas une victoire ni le fait d’avoir contribué au programme, a-t-il déclaré. Ce sera cette relation, qui était réelle... Je pense que pouvoir préserver cette relation et tous les souvenirs que nous avons partagés, c’est quelque chose d’incroyable. »

Bientôt, tout cela appartiendra au passé. Ce processus a commencé dimanche, lorsque les rumeurs se sont confirmées et que Pochettino est devenu le prochain entraîneur de Manchester United après mûre réflexion.

« Quand on arrive à un moment comme celui-ci, a-t-il déclaré, c’est toujours très, très difficile, parce que ces décisions ne sont pas faciles... Nous avons beaucoup appris de vous, de vous tous, de ce pays et de ses habitants extraordinaires. Cela a été l’une des décisions les plus difficiles. Merci. »