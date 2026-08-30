Résumé de la MLS : Lionel Messi fait du Nu Stadium son terrain de jeu avec son premier match à quatre buts en MLS, tandis que Cavan Sullivan et Dejan Joveljic brillent
Il n’y a qu’une seule façon de répondre à ses détracteurs.
L’Inter Miami part dans tous les sens cette saison. Sur le plan structurel, tactique et logique, ce n’est pas une très bonne équipe de football. Il y a des brèches en défense. Il n’y a pas de jambes au milieu. Il n’y a ni savoir-faire ni expérience sur le banc.
Mais il y a Lionel Messi.
Et même si les pouvoirs de Messi sont peut-être sur le déclin, avec peut-être quelques questions existentielles qui planent sur son avenir dans le football, l’Argentin reste toujours très fort à ce jeu. Samedi en a offert un rappel net. Il n’y a pas eu un, mais deux merveilleux buts sur coup franc. Il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises dans la soirée. Le Nu Stadium, qui n’avait guère été une forteresse pour l’Inter Miami, puisqu’il lui a fallu tout un mois pour y décrocher sa première victoire, est devenu le terrain de jeu de Messi samedi soir.
Il n’a pas été le seul à passer une bonne soirée. De nouvelles recrues à Seattle, un adolescent chaotique à Philadelphie et un vétéran grisonnant au Canada ont tous laissé leur empreinte. GOAL revient sur les principales histoires du week-end en MLS...
L’Inter Miami inflige une correction à Montréal
Ces derniers jours ont été plutôt bons pour l’Inter Miami, dans une saison qui en a cruellement manqué.
D’abord, il a été annoncé que l’Inter Miami avait un nouvel entraîneur, Cristian « Kily » González. Son CV n’a rien d’exceptionnel, mais cela change de Guillermo Hoyos, qui n’a guère montré qu’il pouvait diriger correctement cette équipe déroutante. Plus important encore, peut-être, l’équipe retrouve un peu de forme physique. German Berterame est de retour. Messi semble retrouver son rythme. Et, coup de théâtre, Luis Suarez rend cette équipe meilleure.
À quel point meilleure, demandez-vous ? Eh bien, disons un 7-1 face à un Montréal décrépit. Messi a inscrit un incroyable quadruplé . Suarez en a ajouté un autre. Puis deux jeunes ont aussi apporté leur contribution pour parachever une correction absolue infligée à l’une des pires équipes de MLS. Il y en avait peut-être toujours eu un comme celui-là en réserve, le genre de réponse qui devait arriver. Montréal en a fait les frais. Messi, comme toujours, en a été l’architecte.
Dejan Joveljic inscrit un doublé pour ses débuts avec Seattle
Se séparer de Dejan Joveljic a été une décision majeure pour le Sporting KC. C’est une équipe en reconstruction, bien sûr, mais se débarrasser d’un attaquant vedette ? C’était un pari risqué. Ils ont compris à quel point cela pouvait l’être samedi après-midi. Joveljic s’est parfaitement installé à Seattle, inscrivant un doublé pour les Sounders après un transfert de 6 millions de dollars vers le nord-ouest du Pacifique.
Les deux buts étaient superbes, des finitions d’attaquant de grande classe dans la surface. Cela n’a pas eu un grand impact sur le résultat. Seattle a pris un point contre une équipe du Chicago Fire qui cherche encore la meilleure façon d’utiliser Robert Lewandowski. Mais pour les Sounders, qui ont traversé une deuxième moitié de saison misérable et se retrouvent, de manière assez improbable, hors des places qualificatives pour les play-offs, c’était un coup de boost bienvenu. Ils auront besoin de plus que des seuls buts de Joveljic, mais ce match nul 2-2 n’est pas un mauvais début.
Cavan Sullivan continue de régaler
La cote de Sullivan n’a jamais été aussi haute.
Au fond, l’idée est assez simple. Cavan Sullivan est un jeune immensément talentueux. Philadelphie a un entraîneur prêt à lui donner le ballon et à voir ce qui se passe. Le résultat n’est pas toujours ce qu’il y a de plus propre. Sullivan n’a pas encore le niveau d’efficacité impitoyable que le très haut niveau européen exigera de lui lorsqu’il rejoindra Manchester City l’an prochain.
Mais il est, en revanche, immensément excitant. Il y a un sentiment d’attente chaque fois qu’il a le ballon. On a toujours l’impression que quelque chose de spécial est sur le point de se produire. Ce fut encore le cas contre les New York Red Bulls, lorsque Sullivan a inscrit le but de la soirée, un superbe crochet sur son pied gauche avant d’envoyer une frappe dans le petit filet. L’Union, en pleine bourre, s’est imposée 3-1. L’équipe est invaincue en MLS depuis la trêve de la Coupe du monde. Ce sont de bonnes nouvelles. Et la meilleure de toutes ? Sullivan a trouvé de l’assurance.
Le Minnesota arrache un point au terme d’un match chaotique
Quel match à Minnesota.
Pendant une heure environ, Orlando City a déroulé à l’Allianz Field et s’est approprié le terrain de Minnesota. Daryl Dike, recrue particulièrement avisée pour Orlando, a constamment pesé, ouvrant le score après 28 minutes, son premier but depuis son retour au club plus tôt ce mois-ci. Antoine Griezmann a ajouté un deuxième but presque inévitable à l’heure de jeu. Orlando filait tranquillement vers la victoire.
Et puis, un peu sorti de nulle part, l’étincelle est venue. Marcus Caldeira, qui jouait encore au football universitaire à la même époque l’an dernier, a inscrit le premier but des siens après 71 minutes, concluant de près après une défense calamiteuse. Anthony Markanich et Kelvin Yeboah ont ensuite eux aussi marqué. Minnesota en a mis trois en cinq minutes. Cela ressemblait à une victoire capable de relancer la saison.
Mais il y a eu du suspense jusqu’au bout. Tyrese Spicer, discrètement très bon depuis son arrivée de Toronto en 2025, a signé sa 11e contribution décisive de la saison pour égaliser à 3-3 dans le temps additionnel. Quel match de football.
Bon retour, Thomas Muller
La Leagues Cup a été un peu une catastrophe pour les Whitecaps de Vancouver. Que ce soit en raison de la rotation, de la contre-performance ou d’une simple incertitude en l’absence de Sebastian Berhalter, l’équipe canadienne s’est effondrée face aux équipes de Liga MX. Une défaite qui a suivi face à un Houston Dynamo en pleine ascension, il y a deux semaines, laissait penser qu’un passage à vide pourrait se transformer en véritable mauvaise série.
Mais l’équipe est revenue avec la manière. Dallas a été balayé 5-0 la semaine dernière. Et cette fois, c’est une faible équipe de Sporting KC qui a été corrigée 3-0. Plus important encore, Thomas Muller commence à retrouver un peu de forme. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive, portant son total à 11 contributions décisives cette saison. Vancouver va toujours avoir du mal sans son homme fort au milieu de terrain. Mais l’équipe monte clairement en puissance.