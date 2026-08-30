Il n’y a qu’une seule façon de répondre à vos détracteurs.

L’Inter Miami part dans tous les sens cette saison. Sur le plan structurel, tactique et logique, ce n’est pas une très bonne équipe de football. Il y a des trous en défense. Il n’y a pas de jambes au milieu de terrain. Il n’y a ni savoir-faire ni expérience sur le banc.

Mais il y a Lionel Messi.

Et même si les pouvoirs de Messi sont peut-être sur le déclin, avec peut-être quelques questions existentielles qui persistent sur son avenir dans le football, l’Argentin reste très fort à ce jeu. Le match de samedi l’a joliment rappelé. Il n’y a pas eu un, mais deux superbes buts sur coup franc. Il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises dans la soirée. Le Nu Stadium, qui n’avait guère été une forteresse pour l’Inter Miami , puisque l’équipe a dû attendre tout un mois pour y décrocher sa première victoire, est devenu le terrain de jeu de Messi samedi soir.

Il n’a pas été le seul à passer une bonne soirée. De nouvelles recrues à Seattle, un adolescent chaotique à Philadelphie et un vétéran grisonnant au Canada ont tous laissé leur empreinte. GOAL revient sur les principaux faits marquants du week-end en MLS...