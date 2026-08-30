Résultats MLS : Lionel Messi fait du Nu Stadium son terrain de jeu avec son premier match à quatre buts en MLS, tandis que Cavan Sullivan et Dejan Joveljic brillent
Il n’y a qu’une seule façon de répondre à vos détracteurs.
L’Inter Miami part dans tous les sens cette saison. Sur le plan structurel, tactique et logique, ce n’est pas une très bonne équipe de football. Il y a des trous en défense. Il n’y a pas de jambes au milieu de terrain. Il n’y a ni savoir-faire ni expérience sur le banc.
Mais il y a Lionel Messi.
Et même si les pouvoirs de Messi sont peut-être sur le déclin, avec peut-être quelques questions existentielles qui persistent sur son avenir dans le football, l’Argentin reste très fort à ce jeu. Le match de samedi l’a joliment rappelé. Il n’y a pas eu un, mais deux superbes buts sur coup franc. Il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises dans la soirée. Le Nu Stadium, qui n’avait guère été une forteresse pour l’Inter Miami , puisque l’équipe a dû attendre tout un mois pour y décrocher sa première victoire, est devenu le terrain de jeu de Messi samedi soir.
Il n’a pas été le seul à passer une bonne soirée. De nouvelles recrues à Seattle, un adolescent chaotique à Philadelphie et un vétéran grisonnant au Canada ont tous laissé leur empreinte. GOAL revient sur les principaux faits marquants du week-end en MLS...
L’Inter Miami inflige une correction à Montréal
Ces derniers jours ont été plutôt bons pour l’Inter Miami, dans une saison qui en a jusque-là été assez avare.
D’abord, il a été annoncé que l’Inter Miami avait un nouvel entraîneur, avec l’arrivée de Cristian « Kily » González. Il n’a pas vraiment un CV étincelant, mais il apporte du changement par rapport à Guillermo Hoyos, qui n’a guère montré qu’il pouvait diriger convenablement cette équipe déroutante. Plus important encore, peut-être, l’équipe retrouve un peu de fraîcheur physique. German Berterame est de retour. Messi semble retrouver son rythme. Et, dans un retournement de situation surprenant, Luis Suarez rend cette équipe meilleure.
À quel point meilleure, demandez-vous ? Eh bien, disons un 7-1 face à un Montréal décrépit. Messi a inscrit un incroyable quadruplé. Suarez en a ajouté un autre. Puis deux jeunes ont contribué pour parachever une correction totale infligée à l’une des pires équipes de MLS. Il y avait peut-être toujours un match de ce genre en réserve, le type de démonstration revancharde qui devait arriver. Montréal en a été la victime. Messi, comme toujours, en a été l’architecte.
Dejan Joveljic s’offre un doublé pour ses débuts avec Seattle
Se séparer de Dejan Joveljic a été une décision majeure pour le Sporting KC. L’équipe est clairement en reconstruction, mais se débarrasser d’un attaquant vedette ? C’était un pari risqué. Elle a découvert samedi après-midi à quel point il pouvait l’être. Joveljic s’est parfaitement installé dans son nouveau cadre de vie à Seattle, en inscrivant un doublé pour les Sounders après un transfert à 6 millions de dollars vers le nord-ouest Pacifique.
Ses deux buts étaient superbes, des finitions de grand attaquant dans la surface. Cela n’a pas apporté grand-chose au résultat. Seattle a pris un point contre une équipe du Chicago Fire qui cherche encore la meilleure façon d’utiliser Robert Lewandowski. Mais pour les Sounders, qui ont vécu une deuxième moitié de saison misérable et se retrouvent, de manière assez improbable, hors des places qualificatives pour les play-offs, c’était un coup de pouce bienvenu. Il leur faudra plus que les seuls buts de Joveljic, mais ce match nul 2-2 n’est pas un mauvais début.
Cavan Sullivan continue de régaler
La cote de Sullivan n'a jamais été aussi élevée.
Au fond, l'idée est assez simple. Cavan Sullivan est un gamin au talent immense. Philadelphie a un entraîneur prêt à lui donner le ballon et à voir ce qui se passe. Le résultat n'est pas toujours des plus propres. Sullivan n'a pas encore ce niveau d'efficacité impitoyable que le très haut niveau européen exigera de lui lorsqu'il rejoindra Manchester City l'an prochain.
Mais il est, en revanche, immensément excitant. Il y a un vrai sentiment d'attente chaque fois qu'il a le ballon. On a toujours l'impression que quelque chose de spécial est sur le point de se produire. Ce fut encore le cas face aux New York Red Bulls, lorsque Sullivan a inscrit le but de la soirée, avec un superbe crochet sur son pied gauche avant d'envoyer le ballon dans le petit filet. L'Union, en pleine bourre, s'est imposé 3-1. L'équipe est invaincue en MLS depuis la pause de la Coupe du monde. Ce sont de bonnes nouvelles. Et la meilleure de toutes ? Sullivan a trouvé de l'assurance.
Le Minnesota arrache un point au terme d’un match chaotique
Quel match dans le Minnesota.
Pendant environ une heure, Orlando City a déroulé à l'Allianz Field et s'est approprié le domicile de Minnesota. Daryl Dike, recrue particulièrement avisée pour Orlando, a pesé en permanence, ouvrant le score après 28 minutes, son premier but depuis son retour au club plus tôt ce mois-ci. Antoine Griezmann a ajouté un deuxième but presque inévitable à l'heure de jeu. Orlando filait tout droit vers la victoire.
Et puis, un peu de nulle part, l'étincelle est venue. Marcus Caldeira, qui jouait encore au football universitaire à la même époque l'an dernier, a inscrit le premier but des siens après 71 minutes, en poussant le ballon au fond à bout portant après une défense affreuse. Anthony Markanich et Kelvin Yeboah ont ensuite marqué à leur tour. Minnesota en a inscrit trois en cinq minutes. Cela ressemblait à une victoire capable de relancer la saison.
Mais il y a eu un rebondissement tardif. Tyrese Spicer, discrètement performant depuis son arrivée de Toronto en 2025, a signé sa 11e contribution sur un but cette saison pour égaliser à 3-3 dans le temps additionnel. Quel match de football.
Bon retour, Thomas Muller
La Leagues Cup a été un petit désastre pour les Whitecaps de Vancouver. Que ce soit en raison du turnover, de performances décevantes ou tout simplement d’un manque de certitudes en l’absence de Sebastian Berhalter, l’équipe canadienne s’est effondrée face à l’opposition de Liga MX. Une défaite ensuite contre un Houston Dynamo en pleine forme il y a deux semaines laissait penser qu’un passage à vide pouvait se transformer en véritable mauvaise série.
Mais elle est revenue avec la manière. Dallas a été balayé 5-0 la semaine dernière. Et cette fois, une faible équipe du Sporting KC a été corrigée 3-0. Plus important encore, Thomas Muller commence à retrouver un peu de forme. Il a marqué un but et délivré une passe décisive pour porter son total à 11 contributions sur des buts cette saison. Vancouver va encore souffrir sans son homme fort au milieu de terrain. Mais l’équipe monte clairement en puissance.