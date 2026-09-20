René Higuita : le gardien fantasque qui s’est lié d’amitié avec Pablo Escobar et a passé des mois en prison après un enlèvement

Élevé par sa grand-mère dès son plus jeune âge après la mort de sa mère, Higuita a commencé à jouer au football dans les rues de Medellin. Il a d’abord été attaquant, mais sa trajectoire a changé lors d’un tournoi local quand le gardien de l’équipe de son école s’est blessé. Higuita a été choisi pour prendre place dans les buts, et son équipe a remporté la compétition. À partir de ce moment-là, il a été gardien, mais l’instinct de buteur ne l’a jamais quitté.

Il n’était pas un titulaire régulier lors de son bref passage à Millonarios, son premier club professionnel, mais les quelques apparitions qu’il a effectuées ont convaincu l’Atletico Nacional de le recruter en 1986.

Recruté comme gardien remplaçant, ses débuts sont arrivés à la surprise générale, y compris la sienne. Higuita était assis sur le banc au moment du coup d’envoi de la seconde période, mais il a été attiré par l’odeur du porc frit. Pendant qu’il mangeait, le gardien de l’Atletico avait été expulsé et une véritable chasse à l’homme était lancée pour retrouver la doublure.

« J’ai entendu le speaker du stade dire : “M. Jose Rene Higuita est demandé sur le banc de l’Atletico Nacional” », s’est-il souvenu plus tard. « Je suis sorti en courant, et [Anibal] Ruiz, l’entraîneur, m’a dit : “Hé, Higuita, espèce de fils de pute ! Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Va sur le terrain !”

« Le pire, c’est que j’ai été un joueur marquant pendant la trentaine de minutes que j’ai jouées, puis Carrabs est parti à Junior de Barranquilla et je suis devenu le titulaire. »

Avec son 1,75 m, il n’avait rien d’un gardien physiquement imposant, mais Higuita était aussi audacieux et flamboyant que le suggérait son épaisse chevelure bouclée tombant sur ses épaules. Il dévorait tout ce qui approchait de sa surface : en sprintant pour défier les attaquants en face-à-face, en se jetant au milieu d’un amas d’attaquants et de défenseurs pour capter les centres, et en plongeant sur sa ligne pour repousser les tirs.

Higuita sortait en courant de sa surface, récupérait le ballon, dribblait un ou deux adversaires, faisait une passe à un coéquipier et continuait sa course. Très vite, il se retrouvait dans la surface adverse aux côtés des attaquants de l’Atletico, poursuivi par les défenseurs.

Sa capacité à arrêter les penalties était déjà impressionnante, mais personne n’avait jamais vu un gardien les marquer régulièrement auparavant. Il inscrivait aussi des coups francs.

Très vite, les stades se sont remplis de gens qui voulaient voir celui qu’on surnommait “El Loco”. « Les gens pensaient qu’il était arrogant à cause de sa manière de jouer. Non, c’était comme ça qu’il était », a déclaré Valderrama.

Le sommet pour l’Atletico Nacional est arrivé en 1989, quand le club a mis fin à la malédiction colombienne en finale de Copa Libertadores. Deux ans après la troisième défaite consécutive d’America de Cali dans la finale continentale, on aurait dit que le mauvais sort allait continuer puisque l’Atletico avait perdu le match aller 2-0 contre Olimpia au Paraguay. L’équipe a frappé à deux reprises en seconde période au retour à Bogota pour arracher une séance de tirs au but.

Ce qui a suivi a scellé le statut de légende d’Higuita.

Il a arrêté le premier penalty d’Olimpia, et le score était de 3-3 au moment où le gardien s’est avancé pour tirer le cinquième de l’Atletico.

Il l’a transformé, mais Olimpia a marqué et la séance est allée jusqu’à la mort subite.

Là encore, Higuita a arrêté le premier, mais son coéquipier Felipe Perez a manqué le sien.

Higuita a arrêté le suivant, mais Gildardo Gomez n’a pas réussi à transformer le sien non plus.

Higuita a stoppé celui d’après, mais le défenseur Luis Carlos Perea a envoyé sa tentative au-dessus de la barre.

Finalement, Leonel Alvarez a marqué pour remporter la séance 5-4 et l’Atletico est devenu le tout premier club colombien à remporter la compétition.

Plus tard cette année-là, Higuita et ses coéquipiers ont affronté le champion d’Europe, l’AC Milan, en Coupe intercontinentale. Les Sud-Américains ont tenu tête à des joueurs comme Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini et Franco Baresi jusqu’à la 118e minute, quand Alberico Evani a débloqué la situation.

C’était un immense pas en avant pour le football du pays, et un autre allait suivre un an plus tard. Higuita faisait partie des neuf joueurs de l’Atletico retenus dans la sélection colombienne pour la Coupe du monde, alors que Francisco Maturana dirigeait simultanément le club et la sélection.

C’était la deuxième participation de la Colombie au tournoi et la première fois qu’elle s’était qualifiée depuis 28 ans. Portés par une victoire 2-0 contre les Émirats arabes unis pour commencer, ils sont brutalement retombés sur terre lorsqu’une défaite 1-0 contre la Yougoslavie les a laissés dans l’obligation de prendre un point contre l’Allemagne de l’Ouest. Higuita ne s’est pas caché sur la grande scène, il a été fidèle à lui-même, téméraire, malgré l’opposition d’un géant européen, et les Sud-Américains ont arraché une égalisation tardive.

Au tour suivant, contre le Cameroun, le danger du style irrépressiblement impulsif d’Higuita a été exposé. C’était un huitième de finale passionnant, mais les deux gardiens ont été imbattables jusqu’à la seconde période de la prolongation, lorsque Roger Milla a trompé Higuita avant d’aller danser vers le poteau de corner. Deux minutes plus tard, Higuita avait le ballon au pied au milieu de la moitié de terrain colombienne et a passé à son partenaire à l’Atletico Carlos Perea, dont la tentative de lui remettre le ballon a été manquée. Avec Milla qui fondait sur lui, Higuita a tenté de se rattraper mais a été pris de vitesse et a trébuché, avant de finalement se jeter sur les talons de Milla dans une vaine tentative de l’empêcher de pousser le ballon au fond des filets.

La campagne s’est terminée de manière embarrassante, mais Maturana et ses hommes ont reçu un accueil incroyable à leur retour au pays.