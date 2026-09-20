René Higuita : le gardien fantasque qui s’est lié d’amitié avec Pablo Escobar et a passé des mois en prison après un enlèvement
René Higuita est beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Son nom fait surgir chez certains l’image de ce gardien à la chevelure folle qui a lancé ses jambes derrière sa tête pour arrêter un tir contre l’Angleterre à Wembley. D’autres le voient comme un phénomène et le symbole audacieux de l’âge d’or du football colombien. Dans certains cercles, c’est une figure décevante qui a publiquement affiché sa proximité avec le plus tristement célèbre baron de la drogue de l’histoire pendant la période la plus sombre du pays, et qui a passé des mois en prison après avoir été mêlé à un enlèvement.
Higuita se décrit comme un « être humain parfaitement imparfait », tandis que son ancien coéquipier Carlos Valderrama dit : « Oui, il est fou. Il est dingue, mais c’est un bon dingue. »
Pour des millions de Sud-Américains, y compris la victime de l’enlèvement, c’est un héros.
C’est cet уникальный gardien impulsif qui a marqué plus de 40 buts, changé les règles de la FIFA et servi d’intermédiaire pour Pablo Escobar. Le football n’avait jamais vu quelqu’un comme lui auparavant, et il n’a plus rien vu de semblable depuis.
Un gardien unique dans un âge d’or
Élevé par sa grand-mère dès son plus jeune âge après la mort de sa mère, Higuita a commencé à jouer au football dans les rues de Medellin. Il a d’abord été attaquant, mais sa trajectoire a changé lors d’un tournoi local quand le gardien de l’équipe de son école s’est blessé. Higuita a été choisi pour prendre place dans les buts, et son équipe a remporté la compétition. À partir de ce moment-là, il a été gardien, mais l’instinct de buteur ne l’a jamais quitté.
Il n’était pas un titulaire régulier lors de son bref passage à Millonarios, son premier club professionnel, mais les quelques apparitions qu’il a effectuées ont convaincu l’Atletico Nacional de le recruter en 1986.
Recruté comme gardien remplaçant, ses débuts sont arrivés à la surprise générale, y compris la sienne. Higuita était assis sur le banc au moment du coup d’envoi de la seconde période, mais il a été attiré par l’odeur du porc frit. Pendant qu’il mangeait, le gardien de l’Atletico avait été expulsé et une véritable chasse à l’homme était lancée pour retrouver la doublure.
« J’ai entendu le speaker du stade dire : “M. Jose Rene Higuita est demandé sur le banc de l’Atletico Nacional” », s’est-il souvenu plus tard. « Je suis sorti en courant, et [Anibal] Ruiz, l’entraîneur, m’a dit : “Hé, Higuita, espèce de fils de pute ! Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Va sur le terrain !”
« Le pire, c’est que j’ai été un joueur marquant pendant la trentaine de minutes que j’ai jouées, puis Carrabs est parti à Junior de Barranquilla et je suis devenu le titulaire. »
Avec son 1,75 m, il n’avait rien d’un gardien physiquement imposant, mais Higuita était aussi audacieux et flamboyant que le suggérait son épaisse chevelure bouclée tombant sur ses épaules. Il dévorait tout ce qui approchait de sa surface : en sprintant pour défier les attaquants en face-à-face, en se jetant au milieu d’un amas d’attaquants et de défenseurs pour capter les centres, et en plongeant sur sa ligne pour repousser les tirs.
Higuita sortait en courant de sa surface, récupérait le ballon, dribblait un ou deux adversaires, faisait une passe à un coéquipier et continuait sa course. Très vite, il se retrouvait dans la surface adverse aux côtés des attaquants de l’Atletico, poursuivi par les défenseurs.
Sa capacité à arrêter les penalties était déjà impressionnante, mais personne n’avait jamais vu un gardien les marquer régulièrement auparavant. Il inscrivait aussi des coups francs.
Très vite, les stades se sont remplis de gens qui voulaient voir celui qu’on surnommait “El Loco”. « Les gens pensaient qu’il était arrogant à cause de sa manière de jouer. Non, c’était comme ça qu’il était », a déclaré Valderrama.
Le sommet pour l’Atletico Nacional est arrivé en 1989, quand le club a mis fin à la malédiction colombienne en finale de Copa Libertadores. Deux ans après la troisième défaite consécutive d’America de Cali dans la finale continentale, on aurait dit que le mauvais sort allait continuer puisque l’Atletico avait perdu le match aller 2-0 contre Olimpia au Paraguay. L’équipe a frappé à deux reprises en seconde période au retour à Bogota pour arracher une séance de tirs au but.
Ce qui a suivi a scellé le statut de légende d’Higuita.
Il a arrêté le premier penalty d’Olimpia, et le score était de 3-3 au moment où le gardien s’est avancé pour tirer le cinquième de l’Atletico.
Il l’a transformé, mais Olimpia a marqué et la séance est allée jusqu’à la mort subite.
Là encore, Higuita a arrêté le premier, mais son coéquipier Felipe Perez a manqué le sien.
Higuita a arrêté le suivant, mais Gildardo Gomez n’a pas réussi à transformer le sien non plus.
Higuita a stoppé celui d’après, mais le défenseur Luis Carlos Perea a envoyé sa tentative au-dessus de la barre.
Finalement, Leonel Alvarez a marqué pour remporter la séance 5-4 et l’Atletico est devenu le tout premier club colombien à remporter la compétition.
Plus tard cette année-là, Higuita et ses coéquipiers ont affronté le champion d’Europe, l’AC Milan, en Coupe intercontinentale. Les Sud-Américains ont tenu tête à des joueurs comme Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini et Franco Baresi jusqu’à la 118e minute, quand Alberico Evani a débloqué la situation.
C’était un immense pas en avant pour le football du pays, et un autre allait suivre un an plus tard. Higuita faisait partie des neuf joueurs de l’Atletico retenus dans la sélection colombienne pour la Coupe du monde, alors que Francisco Maturana dirigeait simultanément le club et la sélection.
C’était la deuxième participation de la Colombie au tournoi et la première fois qu’elle s’était qualifiée depuis 28 ans. Portés par une victoire 2-0 contre les Émirats arabes unis pour commencer, ils sont brutalement retombés sur terre lorsqu’une défaite 1-0 contre la Yougoslavie les a laissés dans l’obligation de prendre un point contre l’Allemagne de l’Ouest. Higuita ne s’est pas caché sur la grande scène, il a été fidèle à lui-même, téméraire, malgré l’opposition d’un géant européen, et les Sud-Américains ont arraché une égalisation tardive.
Au tour suivant, contre le Cameroun, le danger du style irrépressiblement impulsif d’Higuita a été exposé. C’était un huitième de finale passionnant, mais les deux gardiens ont été imbattables jusqu’à la seconde période de la prolongation, lorsque Roger Milla a trompé Higuita avant d’aller danser vers le poteau de corner. Deux minutes plus tard, Higuita avait le ballon au pied au milieu de la moitié de terrain colombienne et a passé à son partenaire à l’Atletico Carlos Perea, dont la tentative de lui remettre le ballon a été manquée. Avec Milla qui fondait sur lui, Higuita a tenté de se rattraper mais a été pris de vitesse et a trébuché, avant de finalement se jeter sur les talons de Milla dans une vaine tentative de l’empêcher de pousser le ballon au fond des filets.
La campagne s’est terminée de manière embarrassante, mais Maturana et ses hommes ont reçu un accueil incroyable à leur retour au pays.
Les liens avec Pablo Escobar
L'Atletico Nacional avait dominé le football sud-américain et fourni à la Colombie sa plus grande sélection nationale de tous les temps ainsi que son plus grand sélectionneur. Solidement installé parmi l'élite, le club avait réalisé le rêve d'une figure extrêmement influente : Pablo Escobar.
En raison des possibilités de blanchiment d'argent et de matchs truqués, l'argent des cartels avait inondé le football colombien bien avant qu'Escobar n'atteigne l'apogée de sa puissance à la fin des années 1980. Mais lorsque « El Patron » a pris les commandes de l'Atletico Nacional avec l'objectif de rendre au club son statut de fierté de Medellin, les intimidations et les assassinats se sont multipliés.
En 1988, l'arbitre Armando Perez a été enlevé et retenu pendant 20 heures par un groupe d'hommes affirmant représenter six équipes, dont l'Atletico Nacional. L'année suivante, six mois après la victoire de l'Atletico en Libertadores, l'arbitre Alvaro Ortega a reçu 10 balles après un match impliquant l'autre équipe d'Escobar, le Deportivo Medellin. Un tueur à gages surnommé Popeye a affirmé qu'il se trouvait aux côtés d'Escobar lorsque celui-ci a ordonné que Ortega, père de deux enfants âgé de 32 ans, soit retrouvé et tué. Cet incident a entraîné l'annulation de la saison de championnat, sans qu'aucun champion ne soit sacré. Deux ans plus tard, l'Atletico a remporté son premier titre de champion de Colombie en 10 ans.
Déterminées à faire tomber l'empire d'Escobar, les autorités colombiennes ont enquêté sur les contacts entre le baron de la drogue et Higuita autour de 1990. Des informations ont fait état d'une rencontre privée dans la propriété de campagne d'Escobar, et l'attention s'est accentuée en 1991 lorsque le gardien lui a rendu visite à La Catedral, la prison personnelle qu'Escobar avait construite et dans laquelle il a purgé sa peine de quatre ans avec l'approbation du gouvernement.
À sa sortie de cette luxueuse propriété, Higuita s'est vu demander par un journaliste s'il était ami avec Escobar. « Oui », a-t-il répondu. « Je pense qu'il n'y a rien d'étrange à cela et je ne dois rien à personne. C'est vous, les journalistes, qui faites les gros titres. C'est vous qui arrangez ou ruinez l'image de notre pays. »
« Comment va M. Pablo ? », a enchaîné le journaliste. « Heureusement, très bien. »
« Avant que Pablo Escobar soit connu comme le baron de la drogue, Pablo Escobar était un membre du Congrès », raconte-t-il dans le documentaire Netflix Higuita: Le chemin du scorpion. « Il faisait campagne et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Quand personne ne voulait l'admettre, moi, j'ai dit : “Oui, c'est mon ami.” »
Higuita a toujours nié les accusations de la police selon lesquelles il était impliqué dans des activités criminelles, mais cette association continue de l'affecter. En juillet de cette année, un tribunal en Colombie a ordonné la saisie d'une maison appartenant à Higuita en raison de son origine. Higuita a versé de l'argent et échangé deux appartements pour l'acquérir auprès des frères William et Gerardo Moncada en 1992, des associés d'Escobar que le baron de la drogue a ordonné de tuer cette année-là.
« Si j'avais su que cette maison avait cette origine, je n'y aurais jamais fait la moindre affaire, a-t-il déclaré. Je ne connaissais pas non plus cette histoire. »
L’enlèvement
En mai 1993, une adolescente nommée Marcela était conduite à l’école à Medellín lorsque, selon son récit, deux motos se sont approchées et ont forcé la voiture à s’arrêter. Les hommes ont sorti le chauffeur, sont montés dans le véhicule et sont repartis. Elle a été emmenée dans une maison et enfermée dans une chambre pendant un mois.
« Les mêmes hommes à moto sont montés et m’ont emmenée », a-t-elle raconté. « Ils m’ont forcée à m’asseoir sur le sol de la voiture. Je ne voyais rien du tout. »
Elle a ajouté : « Je pense que c’était en ville, mais je n’en ai jamais eu la certitude. Je n’avais aucune idée de ce qu’il y avait autour de moi.
« Je n’ai jamais eu la possibilité de communiquer avec ma famille pendant ce mois-là. J’écoutais beaucoup la radio parce qu’ils parleraient peut-être de moi aux informations ou quelque chose comme ça. Je n’avais aucune idée du nombre de [ravisseurs] qu’ils étaient, de ce qu’ils faisaient ou s’ils montaient la garde à l’extérieur.
« Chaque jour, j’avais peur qu’ils me fassent quelque chose. Qu’ils abusent de moi, que je ne survive pas pour raconter mon histoire. Chaque jour, j’avais peur. »
Peu après l’enlèvement, Higuita a reçu un appel du président de l’Atletico Nacional, qui lui a dit : « Un fervent supporter de l’Atletico a un problème. » Selon Higuita, il a demandé ce que cela avait à voir avec lui, et on lui a répondu : « Vous êtes quelqu’un de connu et respecté, et vous allez servir d’intermédiaire pour qu’il n’arrive rien à la jeune fille. »
La réponse de Higuita : « Si je peux aider pour ça et que c’est dans mes possibilités, comptez sur moi. »
Bien sûr, il ne s’agissait pas simplement d’un « fervent supporter ». La victime de l’enlèvement était la fille de Luis Carlos Molina Yepes, un banquier local, important investisseur de l’Atletico Nacional et célèbre blanchisseur d’argent pour Pablo Escobar et le cartel de Medellín. (Deux ans après cet incident, Molina et trois autres personnes seraient condamnés pour leur rôle dans l’assassinat, en 1986, de Guillermo Cano, rédacteur en chef d’El Espectador. Les condamnations des autres ont été annulées en appel, mais Molina a dû purger sa peine de 16 ans et huit mois.)
Les relations entre Molina et Escobar s’étaient dégradées, si bien que ce dernier aurait ordonné l’enlèvement de Marcela et exigé une rançon de 3 millions de dollars.
Au bout d’un mois, Higuita a été appelé pour rencontrer le banquier et régler les détails. « À l’époque, on utilisait des cassettes, et ils ont enregistré l’appel entre les ravisseurs et la famille », se souvient Higuita.
Craignant une intervention de la police ou une trahison, les ravisseurs ont exigé que la star colombienne soit la seule personne avec laquelle ils traiteraient. « Si je vois un policier près de chez vous, vous savez ce qui arrivera à la jeune fille », ont averti les ravisseurs.
Higuita a expliqué : « Ce serait plus facile de régler les choses de cette manière, sans mettre la jeune fille en danger, plutôt que de risquer qu’ils préviennent les autorités et subissent des représailles. Donc, je pense que c’est pour cela qu’il m’a appelé, pour que les choses se fassent très discrètement, avec la garantie qu’ils n’utiliseraient pas la police, qu’ils n’en parleraient à personne, parce qu’il voulait protéger la jeune fille. »
Aucune bonne action ne reste impunie
Après avoir pris l’argent de la rançon, Higuita est rentré chez lui et a attendu la suite des événements, en disant à sa femme : « Chérie, je vais le faire. Je ne peux pas ignorer cette situation. »
Finalement, des hommes sont venus le voir. Il n’y avait aucune trace de Marcela, mais l’argent a été emporté tandis qu’un membre du gang est resté toute la nuit chez Higuita. Au début de l’après-midi suivant, l’appel est arrivé et Higuita est parti avec l’homme.
À ce moment-là, Marcela a enfin été autorisée à sortir de la pièce et installée dans une voiture. « Je suis partie sans prendre de bain, avec des vêtements en lambeaux », a-t-elle raconté.
Marcela a été conduite jusqu’à un endroit à l’extérieur d’une université, puis on lui a dit de descendre et d’aller vers la voiture devant elle.
Higuita est sorti de sa voiture et le héros de la sélection nationale a immédiatement été assailli par des étudiants réclamant des autographes. Quand Marcela s’est approchée de lui, il n’a pas compris qui elle était et lui a dit d’attendre parce qu’il était occupé à signer. Lorsqu’il a finalement réalisé qui elle était, il l’a attrapée, l’a jetée dans sa voiture et est parti.
Marcela a déclaré : « Lui aussi avait peur, j’en suis sûre, je crois que nous avions tous les deux peur. À partir de là, il a conduit comme un fou jusqu’à la maison de mes parents. Il roulait sur les trottoirs et brûlait les feux rouges. Il était totalement terrifié et excité.
« Petit à petit, sur la route, j’ai demandé : pourquoi lui ? Il m’a expliqué qu’il nous rendait un grand service et que son seul objectif à ce moment-là était de me ramener saine et sauve à la maison. À tel point qu’en chemin, nous avons croisé un membre de ma famille et, quand j’ai vu ce proche, je lui ai dit : “Arrête-toi, c’est untel !”
« “M’arrêter ? Tu es folle ? Je te ramène directement chez toi !” »
Une fête a éclaté dans la maison familiale après le retour de Higuita avec Marcela. Selon le gardien, le père de l’enfant lui a remis une liasse d’argent estimée à environ 50 000 $. Il affirme avoir essayé à plusieurs reprises de la refuser, mais la famille a insisté pour qu’il accepte cet argent en signe de gratitude.
Plus tard, Higuita a été convoqué au bureau du procureur, avec l’idée qu’il raconterait sa version des faits avant de repartir. Il a passé les neuf mois suivants en prison.
Les procureurs ont affirmé que Higuita avait tiré profit de son rôle dans l’enlèvement et qu’il avait donc enfreint une loi entrée en vigueur cette même année. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune intention d’en tirer profit et qu’il avait mis sa vie en danger uniquement pour sauver la jeune fille.
Ces accusations ont finalement été abandonnées, mais la police en voulait davantage. Pablo Escobar s’était échappé de sa luxueuse prison personnelle à la mi-1992 et était toujours en fuite. Dans l’espoir qu’il révèle où se cachait le narco-terroriste, la police a soumis Higuita à un interrogatoire intense.
« Ils m’ont dit de livrer Pablo et que je n’aurais pas à aller en prison », a-t-il raconté. « Ensuite, ils ont commencé à me maltraiter, à me traiter d’enc*lé et de fils de p*te, en disant que je pourrirais en prison. »
Marcela a été stupéfaite de voir son sauveteur présenté dans l’actualité quotidienne comme faisant partie de l’empire des enlèvements et du trafic de drogue d’Escobar. Le coût psychologique de son emprisonnement a été immense. Les conditions étaient sordides et, après une ou deux visites, Higuita a dit à sa femme d’arrêter d’emmener les enfants le voir, incapable de supporter l’idée qu’ils voient leur père dans un tel état.
Bien plus qu’un coup du scorpion
Alors que Higuita croupissait en prison, ses coéquipiers en sélection nationale entraient dans l'histoire. En septembre 1993, la Colombie a écrasé l'Argentine 5-0 à Buenos Aires pour se qualifier pour la Coupe du monde 1994.
Alors que le stade se vidait, les joueurs ont rejoint le vestiaire en chantant le nom de Higuita. Ils réclamaient constamment sa libération et lui rendaient hommage à chaque occasion, dédiant la victoire à leur frère emprisonné.
Pablo Escobar a été abattu par les autorités colombiennes en décembre 1993. Peu après, Higuita a été libéré sans condamnation et a fait son retour en sélection colombienne.
Alors qu'il tournait une publicité en Colombie, il a eu l'idée de son célèbre coup du scorpion. Après deux ans à voir ses coéquipiers lui envoyer des ballons et à lever les jambes pour les repousser, il a décidé qu'il était temps de le dévoiler au monde.
En 1995, lors d'un match amical contre l'Angleterre à Wembley, il l'a réalisé. Ce fut un moment iconique du football international et l'image définitive de sa carrière, mais c'est peut-être la partie la moins intéressante de l'histoire de Rene Higuita.