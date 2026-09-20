René Higuita : le gardien fantasque qui est devenu ami avec Pablo Escobar et a passé des mois en prison après un enlèvement

Élevé par sa grand-mère dès son plus jeune âge après la mort de sa mère, Higuita a commencé à jouer au football dans les rues de Medellin. Il a d’abord évolué comme attaquant, mais sa trajectoire a changé lors d’un tournoi local, quand le gardien de l’équipe de son école s’est blessé. Higuita a été choisi pour prendre place dans les buts, et son équipe a remporté la compétition. À partir de ce moment-là, il a été gardien, mais l’instinct de buteur ne l’a jamais quitté.

Il n’était pas un titulaire régulier lors de son bref passage à Millonarios, son premier club professionnel, mais les quelques apparitions qu’il a faites ont convaincu l’Atletico Nacional de le recruter en 1986.

Recruté comme gardien remplaçant, ses débuts sont arrivés à la surprise générale, y compris pour lui. Higuita était assis sur le banc au moment du coup d’envoi de la seconde période, mais il a été attiré par l’odeur du porc frit. Pendant qu’il mangeait, le gardien de l’Atletico avait été expulsé et une véritable chasse à l’homme était en cours pour retrouver la doublure.

« J’ai entendu le speaker du stade dire : “M. Jose Rene Higuita est demandé sur le banc de l’Atletico Nacional” », s’est-il souvenu plus tard. « J’ai couru, et [Anibal] Ruiz, l’entraîneur, a dit : “Eh, Higuita, fils de pute ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Va sur le terrain !”

« Le pire, c’est que j’ai été l’un des joueurs les plus en vue pendant ces trente et quelques minutes que j’ai jouées, puis Carrabs est parti à Junior de Barranquilla et je suis devenu le titulaire. »

Du haut de ses 1,75 m, ce n’était pas vraiment un gardien physiquement imposant, mais Higuita était aussi audacieux et flamboyant que le suggérait son épaisse crinière bouclée tombant sur ses épaules. Il dévorait tout ce qui s’approchait de sa surface : il jaillissait pour défier les attaquants en face à face, se jetait au milieu d’un amas d’attaquants et de défenseurs pour capter les centres, et bondissait sur sa ligne pour détourner les frappes.

Higuita sortait en courant de sa surface, récupérait le ballon, dribblait un ou deux adversaires, passait à un coéquipier et continuait sa course. Très vite, il se retrouvait aux abords de la surface adverse aux côtés des attaquants de l’Atletico, poursuivi par les défenseurs.

Sa capacité à arrêter les penalties était déjà impressionnante, mais personne n’avait encore vu un gardien les marquer régulièrement. Il frappait aussi les coups francs.

Très vite, les stades se sont remplis de gens voulant voir celui qu’on surnommait « El Loco ». « Les gens pensaient qu’il était arrogant à cause de sa manière de jouer. Non, c’était comme ça qu’il était », a déclaré Valderrama.

Le sommet pour l’Atletico Nacional est arrivé en 1989, lorsqu’il a mis fin à la malédiction colombienne en finale de la Copa Libertadores. Deux ans après la troisième défaite consécutive de l’America de Cali dans la finale continentale, on avait l’impression que la poisse allait continuer puisque l’Atletico avait perdu le match aller 2-0 contre Olimpia au Paraguay. Il a marqué deux fois en seconde période au retour à Bogota pour arracher une séance de tirs au but.

La suite a scellé le statut de légende de Higuita.

Il a arrêté le premier penalty d’Olimpia, et le score était de 3-3 quand le gardien s’est avancé pour tirer le cinquième de l’Atletico.

Il l’a transformé, mais Olimpia a marqué et la séance est allée jusqu’à la mort subite.

Encore une fois, Higuita a arrêté le premier, mais son coéquipier Felipe Perez a raté le sien.

Higuita a stoppé le suivant, mais Gildardo Gomez n’a pas su transformer le sien non plus.

Higuita a arrêté celui d’après, mais le défenseur Luis Carlos Perea a envoyé sa tentative au-dessus de la barre.

Finalement, Leonel Alvarez a marqué pour remporter la séance 5-4 et l’Atletico est devenu le tout premier club colombien à gagner la compétition.

Plus tard cette année-là, Higuita et les siens ont affronté le champion d’Europe, l’AC Milan, en Coupe intercontinentale. Les Sud-Américains ont tenu tête à des joueurs comme Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini et Franco Baresi jusqu’à la 118e minute, quand Alberico Evani a ouvert le score.

Ce fut un immense bond en avant pour le football du pays, et un autre allait suivre un an plus tard. Higuita faisait partie des neuf joueurs de l’Atletico retenus dans la sélection colombienne pour la Coupe du monde, avec Francisco Maturana à la tête du club et de la sélection en même temps.

Il s’agissait de la deuxième participation de la Colombie au tournoi et de la première fois qu’elle s’y qualifiait depuis 28 ans. Portés par une victoire 2-0 contre les Émirats arabes unis pour commencer, les Colombiens sont vite redescendus sur terre puisqu’une défaite 1-0 contre la Yougoslavie les a laissés dans l’obligation de prendre un point contre l’Allemagne de l’Ouest. Higuita n’a pas fui la grande scène, il a été fidèle à lui-même dans sa témérité malgré l’opposition de géants européens, et les Sud-Américains ont arraché une égalisation tardive.

Au tour suivant, contre le Cameroun, le danger du style irrépressiblement impulsif de Higuita a été exposé. C’était un huitième de finale passionnant, mais les deux gardiens sont restés infranchissables jusqu’à la seconde période de la prolongation, quand Roger Milla a battu Higuita avant d’aller danser vers le poteau de corner. Deux minutes plus tard, Higuita avait le ballon au pied au milieu de la moitié de terrain colombienne et a passé à son compère de l’Atletico Carlos Perea, qui a manqué sa tentative de lui remettre. Avec Milla qui fondait sur lui, Higuita a tenté de se reprendre, mais il a été piégé et a trébuché, finissant par se jeter aux talons de Milla dans une tentative vaine de l’empêcher de pousser le ballon dans les filets.

Ce fut une fin de campagne embarrassante, mais Maturana et ses hommes ont reçu un accueil incroyable à leur retour au pays.