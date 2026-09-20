René Higuita : le gardien fantasque qui est devenu ami avec Pablo Escobar et a passé des mois en prison après un enlèvement
Rene Higuita est beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Son nom évoque, chez certains, l’image du gardien aux cheveux hirsutes qui lance ses jambes derrière sa tête pour repousser un tir contre l’Angleterre à Wembley. D’autres le voient comme un phénomène et le symbole audacieux de l’âge d’or du football colombien. Dans certains milieux, c’est une figure décevante qui a publiquement étreint le plus tristement célèbre baron de la drogue de l’histoire pendant la période la plus sombre du pays, et qui a passé des mois en prison après avoir été mêlé à un enlèvement.
Higuita se décrit comme un « être humain parfaitement imparfait », tandis que son ancien coéquipier Carlos Valderrama dit : « Oui, il est fou. Il est dingue, mais c’est un bon fou. »
Pour des millions de Sud-Américains, y compris la victime de l’enlèvement, c’est un héros.
C’est un gardien unique et impulsif qui a marqué plus de 40 buts, changé les règles de la FIFA et joué les intermédiaires pour Pablo Escobar. Le football n’avait jamais rien vu de tel avant lui, et il n’a rien vu de tel depuis.
Un gardien unique dans un âge d’or
Élevé par sa grand-mère dès son plus jeune âge après la mort de sa mère, Higuita a commencé à jouer au football dans les rues de Medellin. Il a d’abord évolué comme attaquant, mais sa trajectoire a changé lors d’un tournoi local, quand le gardien de l’équipe de son école s’est blessé. Higuita a été choisi pour prendre place dans les buts, et son équipe a remporté la compétition. À partir de ce moment-là, il a été gardien, mais l’instinct de buteur ne l’a jamais quitté.
Il n’était pas un titulaire régulier lors de son bref passage à Millonarios, son premier club professionnel, mais les quelques apparitions qu’il a faites ont convaincu l’Atletico Nacional de le recruter en 1986.
Recruté comme gardien remplaçant, ses débuts sont arrivés à la surprise générale, y compris pour lui. Higuita était assis sur le banc au moment du coup d’envoi de la seconde période, mais il a été attiré par l’odeur du porc frit. Pendant qu’il mangeait, le gardien de l’Atletico avait été expulsé et une véritable chasse à l’homme était en cours pour retrouver la doublure.
« J’ai entendu le speaker du stade dire : “M. Jose Rene Higuita est demandé sur le banc de l’Atletico Nacional” », s’est-il souvenu plus tard. « J’ai couru, et [Anibal] Ruiz, l’entraîneur, a dit : “Eh, Higuita, fils de pute ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Va sur le terrain !”
« Le pire, c’est que j’ai été l’un des joueurs les plus en vue pendant ces trente et quelques minutes que j’ai jouées, puis Carrabs est parti à Junior de Barranquilla et je suis devenu le titulaire. »
Du haut de ses 1,75 m, ce n’était pas vraiment un gardien physiquement imposant, mais Higuita était aussi audacieux et flamboyant que le suggérait son épaisse crinière bouclée tombant sur ses épaules. Il dévorait tout ce qui s’approchait de sa surface : il jaillissait pour défier les attaquants en face à face, se jetait au milieu d’un amas d’attaquants et de défenseurs pour capter les centres, et bondissait sur sa ligne pour détourner les frappes.
Higuita sortait en courant de sa surface, récupérait le ballon, dribblait un ou deux adversaires, passait à un coéquipier et continuait sa course. Très vite, il se retrouvait aux abords de la surface adverse aux côtés des attaquants de l’Atletico, poursuivi par les défenseurs.
Sa capacité à arrêter les penalties était déjà impressionnante, mais personne n’avait encore vu un gardien les marquer régulièrement. Il frappait aussi les coups francs.
Très vite, les stades se sont remplis de gens voulant voir celui qu’on surnommait « El Loco ». « Les gens pensaient qu’il était arrogant à cause de sa manière de jouer. Non, c’était comme ça qu’il était », a déclaré Valderrama.
Le sommet pour l’Atletico Nacional est arrivé en 1989, lorsqu’il a mis fin à la malédiction colombienne en finale de la Copa Libertadores. Deux ans après la troisième défaite consécutive de l’America de Cali dans la finale continentale, on avait l’impression que la poisse allait continuer puisque l’Atletico avait perdu le match aller 2-0 contre Olimpia au Paraguay. Il a marqué deux fois en seconde période au retour à Bogota pour arracher une séance de tirs au but.
La suite a scellé le statut de légende de Higuita.
Il a arrêté le premier penalty d’Olimpia, et le score était de 3-3 quand le gardien s’est avancé pour tirer le cinquième de l’Atletico.
Il l’a transformé, mais Olimpia a marqué et la séance est allée jusqu’à la mort subite.
Encore une fois, Higuita a arrêté le premier, mais son coéquipier Felipe Perez a raté le sien.
Higuita a stoppé le suivant, mais Gildardo Gomez n’a pas su transformer le sien non plus.
Higuita a arrêté celui d’après, mais le défenseur Luis Carlos Perea a envoyé sa tentative au-dessus de la barre.
Finalement, Leonel Alvarez a marqué pour remporter la séance 5-4 et l’Atletico est devenu le tout premier club colombien à gagner la compétition.
Plus tard cette année-là, Higuita et les siens ont affronté le champion d’Europe, l’AC Milan, en Coupe intercontinentale. Les Sud-Américains ont tenu tête à des joueurs comme Marco van Basten, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard, Paolo Maldini et Franco Baresi jusqu’à la 118e minute, quand Alberico Evani a ouvert le score.
Ce fut un immense bond en avant pour le football du pays, et un autre allait suivre un an plus tard. Higuita faisait partie des neuf joueurs de l’Atletico retenus dans la sélection colombienne pour la Coupe du monde, avec Francisco Maturana à la tête du club et de la sélection en même temps.
Il s’agissait de la deuxième participation de la Colombie au tournoi et de la première fois qu’elle s’y qualifiait depuis 28 ans. Portés par une victoire 2-0 contre les Émirats arabes unis pour commencer, les Colombiens sont vite redescendus sur terre puisqu’une défaite 1-0 contre la Yougoslavie les a laissés dans l’obligation de prendre un point contre l’Allemagne de l’Ouest. Higuita n’a pas fui la grande scène, il a été fidèle à lui-même dans sa témérité malgré l’opposition de géants européens, et les Sud-Américains ont arraché une égalisation tardive.
Au tour suivant, contre le Cameroun, le danger du style irrépressiblement impulsif de Higuita a été exposé. C’était un huitième de finale passionnant, mais les deux gardiens sont restés infranchissables jusqu’à la seconde période de la prolongation, quand Roger Milla a battu Higuita avant d’aller danser vers le poteau de corner. Deux minutes plus tard, Higuita avait le ballon au pied au milieu de la moitié de terrain colombienne et a passé à son compère de l’Atletico Carlos Perea, qui a manqué sa tentative de lui remettre. Avec Milla qui fondait sur lui, Higuita a tenté de se reprendre, mais il a été piégé et a trébuché, finissant par se jeter aux talons de Milla dans une tentative vaine de l’empêcher de pousser le ballon dans les filets.
Ce fut une fin de campagne embarrassante, mais Maturana et ses hommes ont reçu un accueil incroyable à leur retour au pays.
Les liens avec Pablo Escobar
L’Atletico Nacional avait dominé le football sud-américain et fourni à la Colombie sa plus grande équipe nationale de tous les temps ainsi que son plus grand sélectionneur. Solidement installé parmi l’élite, le club avait réalisé le rêve d’une figure extrêmement influente : Pablo Escobar.
En raison des possibilités de blanchiment d’argent et de matchs truqués, l’argent des cartels avait inondé le football colombien bien avant qu’Escobar n’atteigne l’apogée de son pouvoir à la fin des années 1980. Mais lorsque « El Patron » a pris les commandes de l’Atletico Nacional avec l’objectif de rendre au club son statut de fierté de Medellín, les intimidations et les assassinats se sont multipliés.
En 1988, l’arbitre Armando Perez a été kidnappé et retenu pendant 20 heures par un groupe d’hommes affirmant représenter six équipes, dont l’Atletico Nacional. L’année suivante, six mois après le sacre de l’Atletico en Libertadores, l’arbitre Alvaro Ortega a reçu 10 balles après un match impliquant l’autre équipe d’Escobar, le Deportivo Medellin. Un tueur à gages surnommé Popeye a affirmé qu’il se trouvait aux côtés d’Escobar lorsque celui-ci a ordonné qu’Ortega, père de deux enfants âgé de 32 ans, soit retrouvé et tué. Cet incident a entraîné l’annulation de la saison de championnat, sans qu’aucun champion ne soit sacré. Deux ans plus tard, l’Atletico a remporté son premier titre de champion de Colombie en 10 ans.
Déterminées à faire tomber l’empire d’Escobar, les autorités colombiennes ont enquêté sur les contacts entre le baron de la drogue et Higuita vers 1990. Des informations ont fait état d’une rencontre privée dans la propriété de campagne d’Escobar, et l’attention s’est accrue en 1991 lorsque le gardien lui a rendu visite à La Catedral, la prison personnelle qu’Escobar avait construite et dans laquelle il a purgé sa peine de quatre ans avec l’approbation du gouvernement.
À sa sortie de cette luxueuse propriété, un journaliste a demandé à Higuita s’il était ami avec Escobar. « Oui », a-t-il répondu. « Je pense qu’il n’y a rien d’étrange à cela et je ne dois rien à personne. Vous, les journalistes, créez les gros titres. C’est vous qui réparez ou ruinez l’image de notre pays. »
« Comment va M. Pablo ? », a enchaîné le journaliste. « Heureusement, très bien. »
« Avant que Pablo Escobar ne soit connu comme le baron de la drogue, Pablo Escobar était membre du Congrès », raconte-t-il dans le documentaire Netflix Higuita : The Way of the Scorpion. « Il faisait campagne et c’est pendant cette campagne que je l’ai rencontré. Quand personne ne voulait l’admettre, j’ai dit : “Oui, c’est mon ami”. »
Higuita a toujours nié les accusations de la police selon lesquelles il aurait été impliqué dans des activités criminelles, mais cette association continue de l’affecter. En juillet de cette année, un tribunal en Colombie a ordonné la saisie d’une maison appartenant à Higuita en raison de son origine. Higuita a payé de l’argent et échangé deux appartements pour l’acquérir auprès des frères William et Gerardo Moncada en 1992, des associés d’Escobar que le baron de la drogue a fait tuer cette année-là.
« Si j’avais su que cette maison avait cette origine, je n’y aurais jamais fait affaire », a-t-il déclaré. « Je ne connaissais pas non plus cette histoire. »
L’enlèvement
En mai 1993, une adolescente prénommée Marcela était conduite à l’école à Medellín lorsque, selon son récit, deux motos se sont arrêtées à leur hauteur et ont forcé la voiture à s’immobiliser. Les hommes ont fait sortir le conducteur, sont montés dans le véhicule et sont repartis. Elle a été emmenée dans une maison et enfermée dans une chambre pendant un mois.
« Les mêmes hommes à moto sont montés et m’ont emmenée », a-t-elle déclaré. « Ils m’ont forcée à m’asseoir sur le plancher de la voiture. Je ne voyais rien du tout. »
Elle a ajouté : « Je pense que c’était en ville, mais je n’en ai jamais eu la certitude. Je n’avais aucune idée de ce qu’il y avait autour de moi.
« Je n’ai jamais eu la possibilité de communiquer avec ma famille pendant ce mois-là. J’écoutais beaucoup la radio parce qu’ils parleraient peut-être de moi aux informations ou quelque chose comme ça. Je n’avais aucune idée du nombre de [ravisseurs] qu’ils étaient, de ce qu’ils faisaient ou s’ils montaient la garde à l’extérieur.
« Chaque jour, j’avais peur qu’ils me fassent quelque chose. Qu’ils abusent de moi, que je ne survive pas pour raconter ce qui s’était passé. Chaque jour, j’avais peur. »
Peu après l’enlèvement, Higuita a reçu un appel du président de l’Atletico Nacional, qui lui a dit : « Un fervent supporter de l’Atletico a un problème. » Selon Higuita, il a demandé ce que cela avait à voir avec lui, et on lui a répondu : « Vous êtes quelqu’un de connu et respecté, et vous allez servir d’intermédiaire pour qu’il n’arrive rien à la jeune fille. »
La réponse de Higuita : « Si je peux aider pour cela et que c’est dans mes possibilités, comptez sur moi. »
Bien sûr, il ne s’agissait pas simplement d’un « fervent supporter ». La victime de l’enlèvement était la fille de Luis Carlos Molina Yepes, un banquier local, important investisseur de l’Atletico Nacional et célèbre blanchisseur d’argent pour Pablo Escobar et le cartel de Medellín. (Deux ans après cet incident, Molina et trois autres seraient condamnés pour leur rôle dans l’assassinat en 1986 du rédacteur en chef d’El Espectador, Guillermo Cano. Les autres ont vu leurs condamnations annulées en appel, mais Molina a dû purger sa peine de 16 ans et huit mois.)
Les relations entre Molina et Escobar s’étaient détériorées, si bien que ce dernier aurait ordonné l’enlèvement de Marcela et réclamé une rançon de 3 millions de dollars.
Au bout d’un mois, Higuita a été appelé pour rencontrer le banquier et régler les détails. « À l’époque, on utilisait des cassettes et ils ont enregistré l’appel entre les ravisseurs et la famille », se souvient Higuita.
Craignant une implication de la police ou une trahison, les ravisseurs ont exigé que la star colombienne soit la seule personne avec laquelle ils traiteraient. « Si je vois un policier près de votre maison, vous savez ce qui arrivera à la jeune fille », ont averti les ravisseurs.
Higuita a expliqué : « Ce serait plus facile d’arranger les choses de cette façon sans mettre la jeune fille en danger, plutôt que de risquer qu’ils préviennent les autorités et subissent des représailles. Donc, je pense que c’est pour cela qu’il m’a appelé, pour que tout se fasse très discrètement, avec la garantie qu’ils n’utiliseraient pas la police, qu’ils ne diraient rien à personne, parce qu’il voulait protéger la jeune fille. »
Aucune bonne action ne reste impunie
Après avoir pris l’argent de la rançon, Higuita est rentré chez lui et a attendu la suite des événements, en disant à sa femme : « Chérie, je vais le faire. Je ne peux pas ignorer cette situation. »
Finalement, des hommes sont venus le rencontrer. Il n’y avait aucun signe de Marcela, mais l’argent a été emporté tandis qu’un membre du gang est resté toute la nuit chez Higuita. Au début de l’après-midi suivant, l’appel est arrivé et Higuita est parti avec cet homme.
À ce moment-là, Marcela a finalement été sortie de la pièce et installée dans une voiture. « Je suis partie sans prendre de bain, avec des vêtements en lambeaux », a-t-elle raconté.
Marcela a été conduite jusqu’à un endroit à l’extérieur d’une université, où on lui a dit de descendre et d’aller jusqu’à la voiture de devant.
Higuita est descendu de sa voiture et le héros de l’équipe nationale a immédiatement été assailli par des étudiants réclamant des autographes. Quand Marcela s’est approchée de lui, il n’a pas compris qui elle était et lui a dit d’attendre, car il était occupé à signer. Lorsqu’il a finalement réalisé qui elle était, il l’a attrapée, l’a jetée dans sa voiture et est parti.
Marcela a déclaré : « Lui aussi avait peur, je suis sûre que nous avions peur tous les deux. À partir de là, il a conduit comme un fou jusqu’à la maison de mes parents. Il roulait sur les trottoirs et grillait les feux rouges. Il était totalement terrifié et excité.
« Petit à petit, sur le trajet, j’ai demandé : pourquoi lui ? Il m’a expliqué qu’il nous rendait un grand service et que son seul objectif à ce moment-là était de me ramener saine et sauve à la maison. À tel point qu’en chemin nous avons croisé un de mes proches, et quand j’ai vu ce membre de ma famille, je lui ai dit : “Arrête-toi, c’est untel !”
« “M’arrêter ? Tu es folle ? Je te ramène directement à la maison !” »
Une fête a éclaté dans la maison familiale après le retour de Higuita avec Marcela. Selon le gardien, le père de l’enfant lui a remis une somme d’argent estimée à environ 50 000 $. Il affirme avoir essayé à plusieurs reprises de la refuser, mais la famille a insisté pour qu’il accepte cet argent en signe de gratitude.
Plus tard, Higuita a été convoqué au bureau du procureur avec l’idée qu’il raconterait sa version des faits avant de repartir. Il a passé les neuf mois suivants en prison.
Les procureurs ont affirmé que Higuita avait tiré profit de son rôle dans l’enlèvement et qu’il avait donc enfreint une loi entrée en vigueur cette année-là. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune intention d’en tirer profit et qu’il avait mis sa vie en danger uniquement pour sauver la jeune fille.
Ces accusations ont fini par être abandonnées, mais la police en voulait davantage. Pablo Escobar s’était évadé de sa luxueuse prison personnelle à la mi-1992 et courait toujours. Espérant qu’il révélerait où se cachait le narco-terroriste, la police a soumis Higuita à un interrogatoire intense.
« Ils m’ont dit de livrer Pablo et que je n’aurais pas à aller en prison », a-t-il raconté. « Puis ils ont commencé à me maltraiter, à me traiter d’enfoiré et de fils de pute, en disant que je pourrirais en prison. »
Marcela a été stupéfaite de voir son sauveur présenté dans l’actualité quotidienne comme un élément de l’empire des enlèvements et du trafic de drogue d’Escobar. Le poids psychologique de son emprisonnement a été immense. Les conditions étaient sordides et, après une ou deux visites, Higuita a dit à sa femme d’arrêter d’emmener les enfants le voir, incapable de supporter l’idée qu’ils voient leur père dans un tel état.
Bien plus qu’un coup du scorpion
Tandis que Higuita croupissait en prison, ses coéquipiers en sélection nationale étaient en train d’écrire l’histoire. En septembre 1993, la Colombie a écrasé l’Argentine 5-0 à Buenos Aires pour se qualifier pour la Coupe du monde 1994.
Alors que le stade se vidait, les joueurs ont rejoint le vestiaire en scandant le nom de Higuita. Ils n’ont cessé de réclamer sa libération et de lui rendre hommage à chaque occasion, dédiant la victoire à leur frère emprisonné.
Pablo Escobar a été abattu par les autorités colombiennes en décembre 1993. Peu de temps après, Higuita a été libéré sans condamnation et a fait son retour en sélection colombienne.
Alors qu’il tournait une publicité en Colombie, il a eu l’idée de son célèbre coup du scorpion. Après deux ans à voir ses coéquipiers lui envoyer des ballons et à lever les jambes pour les repousser, il a décidé qu’il était temps de le dévoiler au monde.
En 1995, lors d’un match amical contre l’Angleterre à Wembley, il l’a réussi. Ce fut un moment iconique du football international et l’image définitive de sa carrière, mais c’est peut-être la partie la moins intéressante de l’histoire de Rene Higuita.