Pour l’équipe féminine des États-Unis, l’équation est simple : battre le Salvador et décrocher son billet pour la Coupe du monde de l’été prochain.

L’équipe d’Emma Hayes entamera son parcours dans le Championnat féminin de la CONCACAF vendredi, en quart de finale à Mansfield, au Texas. Une victoire lui assurerait une qualification pour le Mondial 2027 au Brésil. Les quatre équipes victorieuses des quarts de finale accéderont directement à la Coupe du monde, ce qui donne aux Américaines l’occasion d’atteindre leur principal objectif dès leur premier match.

Les matches amicaux contre l’Espagne, le Brésil et le Japon ont constitué de précieux tests, qui ont aidé Hayes à évaluer ses joueuses et à affiner son approche. Il lui faut maintenant transformer ces enseignements en une performance décisive pour la qualification.

Le groupe de 23 joueuses retenu par Hayes mêle internationales confirmées et nouvelles venues à ce niveau, dont la défenseure Evelyn Shores, qui n’a encore jamais été sélectionnée. Elle n’est que la deuxième joueuse appelée dans un groupe américain pour les qualifications à la Coupe du monde avant ses débuts avec l’équipe nationale senior.

Le Salvador disputera quant à lui son premier match dans cette compétition et sa première rencontre face aux États-Unis, après un parcours parfait en qualifications. Il a terminé en tête du groupe F grâce à trois victoires contre le Honduras, la Barbade et Trinité-et-Tobago, inscrivant 18 buts sans en encaisser un seul.

Que doivent donc réussir les Américaines pour décrocher leur place au Brésil ? GOAL détaille cinq clés.