Rebelles : Zico, la légende du Brésil et de Flamengo qui a défié l’ordre établi du football

« Tu es fort, a dit un jour le légendaire Pele à Zico. Tu as du courage. »
À ce jour, c’est peut-être la meilleure description de Zico, un homme qui porte un nom, mais en a bien d’autres. Pourtant, Pele n’a pas prononcé ces mots au sommet de la carrière de Zico. Il ne les a même pas prononcés lorsqu’il était encore joueur. C’était en 2015, alors que Zico cherchait des soutiens pour sa candidature à la présidence de la FIFA. Zico avait 62 ans, mais Pele ne parlait pas de lui au passé. Ses mots étaient toujours d’actualité. Ils étaient justes.
Cela montre l’influence de Zico, non seulement comme joueur, mais aussi comme homme. Ses distinctions sur le terrain sont innombrables, tout comme ses coups francs. Mais son influence s’est fait sentir bien au-delà du Maracana : dans les quartiers, dans les salles de conseil d’administration et jusque dans les bureaux de la FIFA. Si le grand milieu de terrain brésilien inspirait la crainte à ses adversaires, il était aussi prêt à remettre en question l’ordre établi du football brésilien et mondial.
Il le faisait à sa manière, non par la menace, mais avec le sourire. Sur le terrain, il donnait souvent l’impression que tout était facile. Pourtant, on voyait bien que Zico s’engageait pleinement pour ce en quoi il croyait. Il n’était pas, et n’est toujours pas, un « rebelle » au sens traditionnel du terme. Zico résistait par amour du jeu et, bien souvent, par un profond mépris pour la direction que prenait ce sport.
Voilà pourquoi, toutes ces années après avoir touché un ballon pour la dernière fois en tant que professionnel, son influence se fait encore sentir dans le monde entier. Voilà pourquoi, au Brésil, il est célébré comme une icône aux côtés des plus grands du pays, malgré l’absence de Coupe du monde à son palmarès. Et voilà pourquoi le football n’est plus tout à fait le même : un « Petit Coq » venu de Rio a osé y laisser son empreinte.