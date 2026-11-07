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Zico Rebels GFXGOAL

Rebelles : Zico, la légende du Brésil et de Flamengo qui a défié l’ordre établi du football

Le Brésilien est adulé pour ses buts et ses coups francs, mais son combat pour les droits des joueurs et sa volonté de réformer la FIFA révèlent un rebelle bien au-delà du terrain.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • « Tu es fort, a dit un jour le légendaire Pele à Zico. Tu as du courage. »

    À ce jour, c’est peut-être la meilleure description de Zico, un homme qui porte un nom, mais en a bien d’autres. Pourtant, Pele n’a pas prononcé ces mots au sommet de la carrière de Zico. Il ne les a même pas prononcés lorsqu’il était encore joueur. C’était en 2015, alors que Zico cherchait des soutiens pour sa candidature à la présidence de la FIFA. Zico avait 62 ans, mais Pele ne parlait pas de lui au passé. Ses mots étaient toujours d’actualité. Ils étaient justes.

    Cela montre l’influence de Zico, non seulement comme joueur, mais aussi comme homme. Ses distinctions sur le terrain sont innombrables, tout comme ses coups francs. Mais son influence s’est fait sentir bien au-delà du Maracana : dans les quartiers, dans les salles de conseil d’administration et jusque dans les bureaux de la FIFA. Si le grand milieu de terrain brésilien inspirait la crainte à ses adversaires, il était aussi prêt à remettre en question l’ordre établi du football brésilien et mondial.

    Il le faisait à sa manière, non par la menace, mais avec le sourire. Sur le terrain, il donnait souvent l’impression que tout était facile. Pourtant, on voyait bien que Zico s’engageait pleinement pour ce en quoi il croyait. Il n’était pas, et n’est toujours pas, un « rebelle » au sens traditionnel du terme. Zico résistait par amour du jeu et, bien souvent, par un profond mépris pour la direction que prenait ce sport.

    Voilà pourquoi, toutes ces années après avoir touché un ballon pour la dernière fois en tant que professionnel, son influence se fait encore sentir dans le monde entier. Voilà pourquoi, au Brésil, il est célébré comme une icône aux côtés des plus grands du pays, malgré l’absence de Coupe du monde à son palmarès. Et voilà pourquoi le football n’est plus tout à fait le même : un « Petit Coq » venu de Rio a osé y laisser son empreinte.

  • Les premiers pas du Petit Coq

    Zico - Flamengo
    Getty Images

    Zico a surmonté les doutes liés à son gabarit frêle pour devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Flamengo.

    « Personne n’arrive là où j’en suis par hasard, grâce à l’amitié, à l’affection ou à la bienveillance de quelqu’un », a déclaré Zico à UOL.

    Son ascension n’a certainement pas été facile. Il a gagné sa place dans le football, souvent à la dure.

    Né en 1953, Zico a grandi dans une famille ouvrière de Rio de Janeiro. Benjamin d’une fratrie de six enfants, il était l’un des quatre frères devenus footballeurs professionnels. Zico était bien sûr le meilleur d’entre eux, mais ce n’était pas toujours le cas dans sa jeunesse. Pour renforcer sa constitution frêle, il a suivi un programme d’entraînement intensif conçu par le professeur d’éducation physique José Roberto Francalacci. Il devait aussi suivre un régime alimentaire adapté et, surtout, fournir une quantité de travail incroyable.

    Cela valait aussi pour les études. Son père, Jose Antunes Coimbra, qui avait quitté le Portugal pour le Brésil à l’âge de 10 ans, accordait une grande importance à la scolarité de tous ses enfants. Cette exigence a fini par contribuer à façonner son fils.

    « Mon père ne laissait personne jouer au football sans étudier, a expliqué Zico. Tout le monde est allé à l’université. Et je devais, malgré toutes les difficultés, suivre la même voie. »

    Le parcours de Zico a pourtant été différent. Il était destiné à devenir une icône de Flamengo, où il est encore aujourd’hui traité comme une divinité.

  • Le héros de Flamengo

    Zico Flamengo Copa Libertadores 1981
    Divulgação/Twitter

    Zico a contribué à mener Flamengo à la victoire en Copa Libertadores et en Coupe intercontinentale en 1981, entrant ainsi dans la légende du club.

    Les liens particuliers entre joueurs et clubs ne manquent pas. Mais celui qui unit Zico à Flamengo ? Il est différent. Il n’a pas d’équivalent dans le football mondial.

    « Mes adieux seront teintés de gratitude, a dit un jour Francisco Horta, ancien président de Fluminense, car je pourrai affirmer avec conviction, comme tant d’autres : j’ai vu jouer Zico. »

    Si vous souteniez Flamengo dans les années 70 et 80, vous avez effectivement vu Zico jouer souvent. Matches amicaux compris, il a disputé plus de 700 rencontres et marqué plus de 500 buts pour le club qu’il soutenait depuis l’enfance. Emmené par Zico, Flamengo a connu la meilleure période de son histoire, couronnée en 1981 par une victoire contre le grand Liverpool en Coupe intercontinentale. À ce moment-là, Zico et Flamengo étaient au sommet du monde.

    Pourtant, ce ne sont ni ses buts ni ses trophées qui ont fait de Zico l’idole des supporters, mais la manière dont il les a obtenus et ce qu’il représentait pour eux tous.

    « Flamengo, ce n’est pas seulement une question de talent ou de maîtrise du jeu, a-t-il confié à la FIFA des années après la fin de sa carrière. Il y a des jours où le ballon ne tourne pas en votre faveur. C’est là qu’il faut faire preuve de combativité et de volonté. Donner jusqu’à la dernière goutte de sueur. »

    Et cette conviction ne se limitait pas au terrain. Tout au long de sa carrière de joueur, Zico a défendu ouvertement la création d’un syndicat de footballeurs professionnels au Brésil. Il a été l’un des membres fondateurs de l’Associação Profissional dos Atletas de Futebol, devenue en 1979 le syndicat des joueurs de Rio de Janeiro. Il a ensuite succédé à Ze Mario à sa présidence. Ses objectifs ? Améliorer les conditions des footballeurs, et pas seulement de ceux qui, comme lui, évoluaient tout en haut. Son action était centrée sur les milliers de joueurs en bas de la pyramide, qui gagnaient peu mais avaient de grands besoins.

    « Au Brésil, 5 000 joueurs gagnent peu, a-t-il déclaré à El Grafico en 1981. Cinquante gagnent bien leur vie et cinq la gagnent très bien. Ce n’est pas juste. »

    Aujourd’hui encore, longtemps après la fin de sa carrière, le sort des joueurs en bas de la pyramide reste une cause chère à Zico. Malgré tout l’argent injecté dans le football, la manière dont il est redistribué pose encore problème, en particulier pour les Brésiliens les plus pauvres, qui jouent pour bien plus que leurs seuls rêves de carrière professionnelle.

    « C’est différent aujourd’hui, a déclaré Zico. Désormais, on se préoccupe de voir le garçon devenir professionnel et commencer à gagner de l’argent pour aider sa famille. Parfois, même le panier de produits alimentaires de base qui devrait être destiné au garçon finit par servir à toute la famille. Les valeurs ont changé, n’est-ce pas ? »

    Il est rare de voir des joueurs au sommet se battre pour ceux qui se trouvent plus bas. Ils ont souvent un statu quo à préserver. Zico ne s’en est jamais préoccupé, même dans les périodes les plus chargées de sa carrière légendaire.

    « J’ai toujours été libre de dire ce que je pense et ce que je ressens, a-t-il confié à Reuters en 2015. Je ne me suis jamais soucié de mon image et personne ne m’a jamais dicté ce que je devais dire. »

    On a toutefois beaucoup parlé de la carrière de Zico avec le Brésil, riche en grands moments, mais privée du plus grand d’entre eux.

  • Une icône brésilienne (avec un astérisque)

    Zico Brazil 1982
    Getty

    Zico était au cœur de la flamboyante équipe du Brésil de 1982, mais la Coupe du monde allait lui échapper.

    « J’ai eu le privilège de jouer dans la même équipe que Zico », a déclaré un jour Leandro, son ancien coéquipier en sélection brésilienne et à Flamengo. « Tout ce qui se dit sur Zico, tous les hommages qui lui sont rendus, c’est peu par rapport à ce qu’il mérite. »

    Il est vrai que Zico a reçu beaucoup d’éloges pour sa carrière avec le Brésil. Mais il a aussi essuyé de nombreuses critiques.

    Au Brésil, la grandeur ne se mesure pas seulement aux buts ou aux passes décisives : elle se mesure aux Coupes du monde remportées. Et oui, le pluriel est souvent de mise. Pele en a gagné trois. Ronaldo en a remporté deux. Garrincha, Romario, Ronaldinho : tous ont soulevé le trophée. Zico, jamais. Il est peut-être le plus grand joueur brésilien à n’avoir jamais décroché ce titre et, toutes ces années plus tard, on le lui reproche encore souvent.

    Zico a disputé trois Coupes du monde. En 1978, le Brésil a terminé troisième. Lors de la deuxième phase de groupes, il s’est classé derrière l’Argentine à la différence de buts, ce qui l’a relégué au match pour la troisième place alors même qu’il n’avait perdu aucune rencontre. L’équipe de 1982 est souvent citée parmi les meilleures à n’avoir pas remporté la Coupe du monde. Fidèle à un jeu brésilien traditionnel et flamboyant, elle a ébloui les spectateurs, mais a été éliminée par l’Italie, future championne.

    « L’Italie a bien joué quand cela comptait, mais cela n’aurait pas dû invalider notre approche du jeu », a déclaré Zico des années plus tard. « Le fait que les gens se souviennent encore de notre équipe et de celle des Pays-Bas de 1974, par exemple, montre qu’il n’y a aucune honte à mourir en restant fidèle à une philosophie dans laquelle le résultat n’était pas une obsession. »

    En 1986, les blessures ont limité la participation de Zico. Un penalty manqué dans le temps réglementaire face à la France a coûté cher au Brésil, même s’il a transformé sa tentative lors de la séance de tirs au but qui a finalement mis fin au parcours brésilien. Avec trois Coupes du monde disputées sans jamais atteindre la finale, Zico a essuyé des critiques, notamment lorsqu’on le comparait à celui qui avait rendu célèbre le maillot numéro 10 du Brésil : Pele.

    Zico a néanmoins affirmé sans fléchir sa place dans l’histoire du football brésilien, soutenu par une légion d’admirateurs. Bien qu’il n’ait jamais remporté la Coupe du monde, il reste le cinquième meilleur buteur du pays en matches internationaux officiels. Guerin Sportivo l’a désigné meilleur joueur du monde en 1981, puis World Soccer en a fait autant en 1983. Même Pele l’a décrit comme un joueur digne d’être idolâtré.

    « Mes statistiques sont là pour le prouver », a déclaré Zico. « Je me considère comme l’une des grandes figures du football brésilien, et la presse sportive internationale me considère également comme telle. »

    Mais son action ne s’est pas arrêtée au Brésil. Après sa retraite, en particulier, Zico a également tourné son regard vers le reste du monde.

  • Changer la donne

    Kashima Antlers v Nagoya Grampus - J.LEAGUE Meiji Yasuda J1
    J.LEAGUE

    L’influence de Zico au Japon s’est étendue de ses années de joueur aux Kashima Antlers à son passage à la tête de la sélection nationale.

    La carrière internationale de Zico s’est achevée en 1986. Mais il était loin d’avoir terminé son travail.

    En 1990, il a été nommé secrétaire aux Sports du Brésil. À ce poste, il a cherché à transformer le football brésilien tout en réformant l’administration et le financement des clubs. Comme la plupart de ceux qui bousculent l’ordre établi, Zico s’est heurté à une forte opposition, notamment de la fédération brésilienne. Ses réformes ont donc eu du mal à franchir les différents échelons du gouvernement, et il a démissionné en 1991.

    Ses efforts ont néanmoins contribué à ouvrir la voie à la « loi Zico », destinée à moderniser le sport professionnel au Brésil. Celle-ci reprenait nombre de ses propositions, mais ne mettait pas fin au système du « passe », qui maintenait les joueurs liés à leur club même après l’expiration de leur contrat. Elle a toutefois préparé le terrain, non sans ironie, à l’adoption de la « loi Pele », qui s’appuyait sur les bases posées par Zico et abolissait ce système.

    Malgré tous ses succès au Brésil, Zico est presque aussi aimé au Japon. Après avoir terminé sa carrière aux Kashima Antlers, il est resté une figure influente dans le pays, où il est souvent surnommé le « Dieu du football ». Son arrivée a aidé la J.League à prendre son essor, tout comme son triplé lors du premier match de championnat de Kashima en 1993. Même après sa retraite, il a conservé une place majeure au sein du club, où il a notamment exercé les fonctions de directeur technique et d’entraîneur.

    Son influence ne se limite toutefois pas au club. Zico est souvent crédité d’avoir contribué à façonner l’équipe nationale japonaise et d’avoir inspiré son style de jeu. Il l’a aussi fait officiellement en tant que sélectionneur de 2002 à 2006. Son influence a perduré au cours des deux décennies qui ont suivi.

    « Notre principal problème, c’était de prendre des initiatives, a-t-il confié à la FIFA en 2022. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, ce qui fait partie de la culture japonaise. Les erreurs font partie du jeu. Je leur ai dit qu’ils pouvaient tenter un centre et le rater. Il y aurait toujours une prochaine fois. »

    Il a ajouté : « Après tout, j’avais tout vécu au cours de ma carrière. Il s’agissait de repartir de zéro et de prendre la bonne direction. »

    Le Japon a fait ses débuts en Coupe du monde en 1998 et s’est qualifié pour toutes les éditions depuis.

    Après l’Amérique du Sud et l’Asie, Zico avait toutefois une autre ambition de taille : la FIFA. En juin 2015, après que Sepp Blatter a annoncé son intention de quitter ses fonctions, Zico a fait savoir qu’il souhaitait briguer la présidence de la FIFA. Parmi ses priorités, il évoquait une réforme des élections ainsi que la lutte contre la corruption, alors généralisée au sein de la FIFA.

    « Je suis le seul candidat extérieur, a-t-il déclaré. Je n’ai jamais participé à quoi que ce soit à la FIFA. Les gens me connaissent comme sportif et comme entraîneur, mais ils doivent aussi savoir ce que je pense. J’ai pu leur exposer mes idées et leur montrer que je ne veux être lié à personne. »

    « Si rien ne se passe ici, ma vie ne changera pas, a-t-il ajouté. Je ne suis lié à personne. Tout ce que je veux, c’est que le football prospère. Ce qui s’est passé nous a tous fait du tort et a nui à la crédibilité du football. »

    Finalement, il n’a pas obtenu le soutien d’un nombre suffisant de fédérations pour officialiser sa candidature. Mais cette démarche témoignait une nouvelle fois de son engagement envers le football, même tant d’années plus tard.

  • L’héritage de Zico

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    Brazil Photo Press

    Des décennies après sa retraite, l’influence de Zico se fait toujours sentir.

    Des décennies après sa retraite, l’influence de Zico se fait toujours sentir.

    Aujourd’hui encore, à 73 ans, rares sont les endroits au Brésil où Zico peut passer inaperçu. Hommes, femmes et enfants de tous âges le reconnaissent. Ils voient en lui une figure historique, quelqu’un qui a marqué à jamais le football dans leur pays.

    « Je n’ai jamais voulu être célèbre, a déclaré Zico. Mais les gens m’ont rendu célèbre. Il faut traiter tout le monde comme si nous étions des amis proches. C’est difficile. Quelqu’un que je n’ai jamais vu de ma vie arrive et me dit : « Hé, Galo, comment ça va ? Tout va bien ? » Je réponds que je vais bien, que tout va très bien. Les gens aiment repartir heureux. Ils ont eu droit à un sourire, une accolade, un autographe, un selfie ou une petite vidéo. »

    Son nom est désormais connu dans le monde entier. À la naissance, il s’appelait Arthur Antunes Coimbra, mais peu de gens le savent. Arthur est devenu Arthurzinho, puis Arthurzico, avant que son surnom ne soit finalement raccourci en Zico. Aujourd’hui, le monde entier connaît ces quatre lettres.

    Son influence perdure au Brésil. Son travail au Japon a fait de lui une icône dans un pays situé à l’autre bout du monde. Sa carrière d’entraîneur l’a également conduit en Turquie, en Ouzbékistan, en Russie, en Grèce, en Irak, au Qatar et en Inde.

    Et tout au long de ce parcours, il a fait les choses à sa manière. Il a fait progresser le football tout en tenant tête à ceux qui détenaient le pouvoir. Il s’est battu pour faire changer les choses au sommet de sa carrière comme dans ses moments les plus difficiles, et il ne s’est pas battu uniquement pour lui-même.

    « J’aimerais qu’on se souvienne de moi comme de quelqu’un qui aimait ce qu’il faisait, a-t-il confié à Globo. Quelqu’un de très professionnel, toujours soucieux de progresser, qui jouait avec loyauté et se consacrait corps et âme au football. »

    Grâce à Zico, l’âme du football brésilien a changé pour toujours. Et malgré tous les héros qui l’ont précédé et suivi, aucun ne lui ressemble vraiment.