Rebelles : Zico, la légende du Brésil et de Flamengo qui a défié l’ordre établi du football

Les liens particuliers entre joueurs et clubs ne manquent pas. Mais celui qui unit Zico à Flamengo ? Il est différent. Il n’a pas d’équivalent dans le football mondial.

« Mes adieux seront teintés de gratitude, a dit un jour Francisco Horta, ancien président de Fluminense, car je pourrai affirmer avec conviction, comme tant d’autres : j’ai vu jouer Zico. »

Si vous souteniez Flamengo dans les années 70 et 80, vous avez effectivement vu Zico jouer souvent. Matches amicaux compris, il a disputé plus de 700 rencontres et marqué plus de 500 buts pour le club qu’il soutenait depuis l’enfance. Emmené par Zico, Flamengo a connu la meilleure période de son histoire, couronnée en 1981 par une victoire contre le grand Liverpool en Coupe intercontinentale. À ce moment-là, Zico et Flamengo étaient au sommet du monde.

Pourtant, ce ne sont ni ses buts ni ses trophées qui ont fait de Zico l’idole des supporters, mais la manière dont il les a obtenus et ce qu’il représentait pour eux tous.

« Flamengo, ce n’est pas seulement une question de talent ou de maîtrise du jeu, a-t-il confié à la FIFA des années après la fin de sa carrière. Il y a des jours où le ballon ne tourne pas en votre faveur. C’est là qu’il faut faire preuve de combativité et de volonté. Donner jusqu’à la dernière goutte de sueur. »

Et cette conviction ne se limitait pas au terrain. Tout au long de sa carrière de joueur, Zico a défendu ouvertement la création d’un syndicat de footballeurs professionnels au Brésil. Il a été l’un des membres fondateurs de l’Associação Profissional dos Atletas de Futebol, devenue en 1979 le syndicat des joueurs de Rio de Janeiro. Il a ensuite succédé à Ze Mario à sa présidence. Ses objectifs ? Améliorer les conditions des footballeurs, et pas seulement de ceux qui, comme lui, évoluaient tout en haut. Son action était centrée sur les milliers de joueurs en bas de la pyramide, qui gagnaient peu mais avaient de grands besoins.

« Au Brésil, 5 000 joueurs gagnent peu, a-t-il déclaré à El Grafico en 1981. Cinquante gagnent bien leur vie et cinq la gagnent très bien. Ce n’est pas juste. »

Aujourd’hui encore, longtemps après la fin de sa carrière, le sort des joueurs en bas de la pyramide reste une cause chère à Zico. Malgré tout l’argent injecté dans le football, la manière dont il est redistribué pose encore problème, en particulier pour les Brésiliens les plus pauvres, qui jouent pour bien plus que leurs seuls rêves de carrière professionnelle.

« C’est différent aujourd’hui, a déclaré Zico. Désormais, on se préoccupe de voir le garçon devenir professionnel et commencer à gagner de l’argent pour aider sa famille. Parfois, même le panier de produits alimentaires de base qui devrait être destiné au garçon finit par servir à toute la famille. Les valeurs ont changé, n’est-ce pas ? »

Il est rare de voir des joueurs au sommet se battre pour ceux qui se trouvent plus bas. Ils ont souvent un statu quo à préserver. Zico ne s’en est jamais préoccupé, même dans les périodes les plus chargées de sa carrière légendaire.

« J’ai toujours été libre de dire ce que je pense et ce que je ressens, a-t-il confié à Reuters en 2015. Je ne me suis jamais soucié de mon image et personne ne m’a jamais dicté ce que je devais dire. »

On a toutefois beaucoup parlé de la carrière de Zico avec le Brésil, riche en grands moments, mais privée du plus grand d’entre eux.