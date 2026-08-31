Rayan Cherki est en feu, et toutes les défenses d'Europe devraient être terrifiées ! Le numéro 10 talismanique de Manchester City a entamé la nouvelle saison avec quatre contributions décisives en deux matches, aidant Enzo Maresca à réussir des débuts parfaits à l'Etihad Stadium.

Maresca a une tâche presque impossible pour être à la hauteur de l'héritage de Pep Guardiola, mais la seule présence de Cherki lui donne une vraie chance de refaire de City un candidat aux plus grands trophées. Cherki est le genre de joueur capable de gagner des matches à lui seul, comme Crystal Palace peut en témoigner après sa défaite 4-1 à domicile contre City vendredi.

Erling Haaland a ouvert puis clôturé le score à Selhurst Park, mais Cherki a logiquement reçu l'essentiel des éloges pour son superbe doublé entre les deux buts du Norvégien, au terme d'une prestation envoûtante.

« En seconde période, j'ai pris plus de liberté et nous sommes très heureux de cette large victoire aujourd'hui », a déclaré l'international français aux canaux médias de City après le match, et c'est exactement cette liberté dont Cherki a besoin pour exploiter pleinement son potentiel. Guardiola ne la lui donnait pas toujours, mais Maresca veut que l'ancien Lyonnais soit un électron libre.

Cherki peut désormais devenir l'incarnation de ce talent d'une espèce rare, alors que le football avance sans Guardiola et sa microgestion constante du placement des joueurs.