Rayan Cherki, l’enfant idéal de Manchester City pour le mouvement des francs-tireurs du football après Pep Guardiola
Rayan Cherki est en feu, et toutes les défenses d'Europe devraient être terrifiées ! Le numéro 10 talismanique de Manchester City a entamé la nouvelle saison avec quatre contributions décisives en deux matches, aidant Enzo Maresca à réussir des débuts parfaits à l'Etihad Stadium.
Maresca a une tâche presque impossible pour être à la hauteur de l'héritage de Pep Guardiola, mais la seule présence de Cherki lui donne une vraie chance de refaire de City un candidat aux plus grands trophées. Cherki est le genre de joueur capable de gagner des matches à lui seul, comme Crystal Palace peut en témoigner après sa défaite 4-1 à domicile contre City vendredi.
Erling Haaland a ouvert puis clôturé le score à Selhurst Park, mais Cherki a logiquement reçu l'essentiel des éloges pour son superbe doublé entre les deux buts du Norvégien, au terme d'une prestation envoûtante.
« En seconde période, j'ai pris plus de liberté et nous sommes très heureux de cette large victoire aujourd'hui », a déclaré l'international français aux canaux médias de City après le match, et c'est exactement cette liberté dont Cherki a besoin pour exploiter pleinement son potentiel. Guardiola ne la lui donnait pas toujours, mais Maresca veut que l'ancien Lyonnais soit un électron libre.
Cherki peut désormais devenir l'incarnation de ce talent d'une espèce rare, alors que le football avance sans Guardiola et sa microgestion constante du placement des joueurs.
Le terrain de jeu de la Premier League
Après une première période frustrante pour City, Cherki a pris les choses en main pour faire de Selhurst Park son terrain de jeu personnel. Le joueur de 23 ans a finalement quitté la pelouse à huit minutes du terme après avoir signé trois tirs cadrés, trois passes clés, trois dribbles réussis et 29 conduites de balle au total, pour 2,2 kilomètres parcourus.
Palace n’avait aucune réponse à son génie, notamment sur l’action de son premier but. Cherki a récupéré une passe de Phil Foden à l’entrée de la surface avant d’éliminer trois joueurs par ses crochets, avec un ballon semblant collé à ses pieds, puis de surprendre le gardien de Palace, Dean Henderson, d’une délicieuse balle piquée au moment même où il paraissait perdre l’équilibre.
Il y a eu une part de réussite sur le deuxième but de Cherki, puisque sa frappe des 20 yards a été largement déviée par Chris Richards avant de finir au fond, mais il s’est encore créé l’espace lui-même et a eu le courage de tenter sa chance au lieu d’assurer. En l’espace de cinq minutes seulement, Cherki a mis fin au suspense.
« Magnifique joueur »
L’ancien milieu de Liverpool et de l’Angleterre Jamie Redknapp a été stupéfait par la prestation de Cherki, au point de comparer le Français à deux icônes de la Premier League.
« Rayan Cherki a peint un chef-d’œuvre », a déclaré Redknapp à Sky Sports. « C’était un but incroyable [le premier]. Il a donné l’impression d’être le facteur décisif parce que les buts sont arrivés à des moments si importants. Il a eu un effet incroyable sur le match. C’est un génie, ce qu’il peut faire avec un ballon est tout simplement incroyable. Il n’y a pas beaucoup de joueurs de Premier League capables de faire ça. Je pense qu’Eden Hazard, peut-être, aurait pu faire ça. C’était ce type de joueur, avec un centre de gravité bas, puis cette capacité à, d’une manière ou d’une autre, glisser le ballon au fond du coin.
« [Georgi] Kinkladze, les supporters de Manchester City d’une autre génération se souviendront de lui. Il pouvait éliminer des gens dans une cabine téléphonique et c’est très similaire. Mais Cherki est un joueur magnifique. Nous avons parlé de l’endroit où il s’intègre parce qu’Enzo Maresca aime la structure. Mais avec quelqu’un comme Cherki, il faut accepter sa liberté, il faut le laisser faire ce qu’il sait faire. »
Voilà encore ce mot : « liberté ». Comme Guardiola, Maresca veut que Manchester City domine la possession, mais il privilégie un style plus expansif avec une vraie largeur. L’Italien ne va pas reprocher à Cherki de se lancer dans un slalom ou de tenter une passe risquée, comme Guardiola l’a fait de façon célèbre lorsqu’il a sorti un centre en rabona pour offrir un but à Foden contre Sunderland la saison dernière.
Avec de la liberté, Cherki est un match-winner irrésistible. Bien sûr, cela ne fonctionne pas à chaque fois, mais Manchester City a besoin de lui pour débloquer les matches, surtout face aux équipes qui se contentent de rester en bloc bas et d’absorber la pression.
Libéré
Cherki a réalisé une superbe première saison à City, mais un sentiment dominant demeurait : il aurait pu apporter encore davantage. Guardiola l'a bridé, n'accordant au pur produit du centre de formation de Lyon que 19 titularisations en Premier League, et seulement quatre en Ligue des champions.
Il est incroyable que Cherki soit parvenu à cumuler 25 buts et passes décisives malgré la rotation permanente et l'obligation de se plier aux strictes exigences positionnelles de Guardiola. Cherki était contraint de rester sur un côté ou d'attendre dans une zone précise ; s'il repiquait trop tôt dans l'axe ou se mettait en difficulté, cela ruinait le circuit de passes planifié par Guardiola.
« J'aime la simplicité parce que j'ai appris de Lionel Messi que je ne fais jamais d'erreur dans les choses simples », a déclaré Guardiola en réprimandant Cherki après le match contre Sunderland. Avec cet état d'esprit, Cherki n'allait jamais devenir le principal architecte de City.
À l'inverse total, la première décision de Maresca a été de repositionner Cherki dans l'axe, derrière Haaland. Le nouvel entraîneur de City l'encourage à faire parler sa magie dans les petits espaces et à être le moteur créatif de l'équipe, alors que Guardiola voulait limiter ses touches de balle afin de conserver une structure rigide.
Cherki doit toujours fournir d'énormes efforts sans le ballon, et il a d'ailleurs très bien muselé Adam Wharton lors de la victoire contre Palace, mais Maresca le récompense en lui accordant davantage de confiance dans le dernier tiers. Autant Guardiola a élevé ce sport avec son perfectionnisme et sa personnalité excentrique, autant il est très positif de voir des meneurs de jeu comme Cherki s'épanouir de nouveau en son absence, Maresca suivant le modèle de quelques autres grands entraîneurs européens.
De retour à la mode
Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise et Lamine Yamal bénéficient tous d'aménagements similaires dans leurs clubs respectifs. Le dispositif tactique fluide de Luis Enrique au Paris Saint-Germain est conçu pour placer Kvaratskhelia dans des situations de un contre un afin qu'il puisse faire des ravages, et l'entraîneur donne au Géorgien la liberté de dézoner dans l'axe lorsque le latéral gauche Nuno Mendes se projette vers l'avant.
Vincent Kompany adopte une approche similaire avec Olise au Bayern Munich, tandis que Hansi Flick permet à Yamal d'interpréter les espaces de manière organique dans son système très vertical au FC Barcelone. Avec Cherki, ces joueurs montrent que l'individualité revient à la mode, encouragée par leurs entraîneurs.
Guardiola veut garder le contrôle en permanence, et sa philosophie s'est évidemment révélée extrêmement efficace au Barça, au Bayern et à City. Le problème, c'est qu'elle a entraîné des tentatives d'imitation à travers tout le continent et, par conséquent, a fait disparaître les électrons libres capables d'apporter tant de joie.
Espérons désormais en voir davantage revenir au premier plan. La forme électrisante de Cherki rappelle avec force que le football est à son meilleur lorsqu'il se présente comme une forme d'art plutôt que comme un processus mécanique. Malgré ce que Guardiola peut croire, il est toujours possible d'être un showman et un joueur d'équipe.