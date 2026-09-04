Casemiro a clairement expliqué une chose lors de sa conférence de presse de présentation avec l’Inter Miami : il avait beaucoup d’autres options.

Des clubs de partout le voulaient : d’Italie, d’Espagne, d’Arabie saoudite, et d’ailleurs en Europe. Il pourrait probablement jouer la Ligue des champions quelque part. Mais la MLS, et plus précisément Lionel Messi, l’ont attiré dans le sud de la Floride. Casemiro voulait être ici. Cette ligue représentait un cadre idéal pour un joueur au crépuscule de sa carrière.

On peut et on doit se demander s’il correspond vraiment à cette équipe de Miami. Casemiro est âgé et lent. Miami a besoin de jeunesse et de vitesse. Mais cette signature a beaucoup de sens du point de vue de la ligue. La MLS elle-même, qui vante depuis longtemps sa capacité à attirer de grands noms, peut désigner Casemiro comme une preuve concrète du concept : trois titres de Liga, cinq Ligues des champions, une Copa América, le tout réuni dans un solide milieu défensif brésilien. Un Galactique, Casemiro ne l’est pas. Mais c’est un nom connu de tous, et très clairement l’un des milieux de terrain les plus doués à avoir joué pour le Real Madrid.

Mais en 2026, après une Coupe du monde, Casemiro devrait n’être qu’une goutte d’eau dans l’océan. Il devrait être l’un parmi des dizaines d’autres, et non l’un des choix d’une liste effroyablement réduite. On a longtemps pensé que la Coupe du monde s’accompagnerait d’une vague de signatures de grands noms par des clubs de MLS. Ce tournoi devait faire naître une nouvelle génération de fans de football, et la ligue devait répondre en retour avec agressivité et ambition sur le marché des transferts. Et si certains clubs ont dépensé avec allant, l’idée d’une MLS transformée en paysage rempli de stars, portée par l’euphorie provoquée par une Coupe du monde à domicile, s’est révélée très loin de la réalité.