Raté sur le mar(ché) : la MLS n’a pas réussi à transformer l’élan de la Coupe du monde en succès concret sur le marché des transferts
Casemiro a clairement expliqué une chose lors de sa conférence de presse de présentation avec l’Inter Miami : il avait beaucoup d’autres options.
Des clubs de partout le voulaient : d’Italie, d’Espagne, d’Arabie saoudite, et d’ailleurs en Europe. Il pourrait probablement jouer la Ligue des champions quelque part. Mais la MLS, et plus précisément Lionel Messi, l’ont attiré dans le sud de la Floride. Casemiro voulait être ici. Cette ligue représentait un cadre idéal pour un joueur au crépuscule de sa carrière.
On peut et on doit se demander s’il correspond vraiment à cette équipe de Miami. Casemiro est âgé et lent. Miami a besoin de jeunesse et de vitesse. Mais cette signature a beaucoup de sens du point de vue de la ligue. La MLS elle-même, qui vante depuis longtemps sa capacité à attirer de grands noms, peut désigner Casemiro comme une preuve concrète du concept : trois titres de Liga, cinq Ligues des champions, une Copa América, le tout réuni dans un solide milieu défensif brésilien. Un Galactique, Casemiro ne l’est pas. Mais c’est un nom connu de tous, et très clairement l’un des milieux de terrain les plus doués à avoir joué pour le Real Madrid.
Mais en 2026, après une Coupe du monde, Casemiro devrait n’être qu’une goutte d’eau dans l’océan. Il devrait être l’un parmi des dizaines d’autres, et non l’un des choix d’une liste effroyablement réduite. On a longtemps pensé que la Coupe du monde s’accompagnerait d’une vague de signatures de grands noms par des clubs de MLS. Ce tournoi devait faire naître une nouvelle génération de fans de football, et la ligue devait répondre en retour avec agressivité et ambition sur le marché des transferts. Et si certains clubs ont dépensé avec allant, l’idée d’une MLS transformée en paysage rempli de stars, portée par l’euphorie provoquée par une Coupe du monde à domicile, s’est révélée très loin de la réalité.
« Nous allons montrer au monde à quel point nous avons progressé »
Depuis quelque temps, la Coupe du monde était ce que les milieux d’affaires pourraient appeler une « étoile polaire » pour la ligue. Et 2026 devait être l’année de la MLS, celle où la ligue aurait l’occasion de montrer que le soccer aux États-Unis pouvait être, eh bien, cool. Soyons clairs, il ne s’agit pas d’une chronique sur le soccer américain en tant que petit frère complexé qui cherche encore à prouver au reste du paysage sportif qu’il peut rivaliser avec les grands. La MLS a déjà une portée mondiale. Il y a une raison pour laquelle, par exemple, Hull City a accepté de payer plus de 20 millions de dollars pour un joueur de 18 ans qui n’avait que 1 500 minutes de MLS dans les jambes.
Non, la question ici est celle de la croissance, pas nécessairement celle de la légitimation. Lors de son discours sur l’état de la ligue en décembre 2025, moins de 48 heures avant la MLS Cup, le commissaire Don Garber a souligné le fait que Lionel Messi et Thomas Muller allaient s’affronter pour le plus grand trophée de la ligue. Il a prononcé les mots « Coupe du monde » à 20 reprises dans sa seule déclaration liminaire. Son sentiment à l’égard du tournoi était toutefois mieux résumé par une formule forte et affirmative glissée au milieu de son intervention :
« En 2026, nous montrerons au monde tout le chemin parcouru, et à quel point notre sport sera plus grand, meilleur et plus populaire à l’avenir », a-t-il déclaré.
Pourtant, neuf mois plus tard, le commissaire a déplacé l’accent vers un horizon plus long. Dans un entretien accordé moins de quinze jours après la finale, il a affirmé qu’un test plus précis se situerait peut-être dans les années à venir. Oubliez le présent, c’est l’avenir qui compte.
« La vraie mesure, c’est de savoir à quoi ressemblera la MLS dans cinq et dix ans, a déclaré Garber. Notre ligue sera-t-elle plus populaire ? Aurons-nous un plus grand ancrage culturel ? Nos équipes auront-elles plus de valeur ? Aurons-nous davantage de médias qui nous couvrent et nous accordent de l’attention ? Et, en tant que ligue, serons-nous perçus comme plus compétitifs sur le terrain, meilleurs ou à un niveau supérieur à celui d’aujourd’hui ? Ces indicateurs mettront du temps à produire des résultats. »
Prier pour que les clubs dépensent gros
Et Garber n’a pas forcément tort sur ce point.
En effet, il incombe bien aux clubs d’agir en fonction de l’évolution du marché. Et après la clôture de la deuxième fenêtre de transferts de la MLS mercredi soir, il est difficile de dire que les clubs individuellement, et par extension la ligue, ont réalisé de réels progrès pour renforcer leur image.
C’est une partie du problème de la MLS. Le système fonctionne selon un modèle fermé et n’est, au fond, aussi volontariste que les clubs acceptent de l’être. La notoriété mondiale de la MLS dépend autant de l’ambition affichée par Montréal sur le marché mondial que de celle de Cincinnati. Les clubs ont toujours dû agir d’une seule voix sous une même bannière, la ligue elle-même jouant le rôle de chef d’orchestre.
Cette relation symbiotique a permis à la MLS de rester financièrement saine et suffisamment stable pendant deux décennies. Mais elle a aussi fait office de frein en matière d’ambition. Les règles en matière de dépenses sont restrictives. Les équipes doivent faire preuve de prudence, de mesure et de minutie dans la construction de leur effectif. Certaines, bien sûr, repoussent les limites. L’Inter Miami se montre agressif sur le marché et a exploité la faille consistant à recruter en prêt un talent du calibre d’un joueur désigné avant de lui offrir un contrat mirobolant un an plus tard. D’autres clubs sont plus conservateurs. Ce fut, par exemple, une sorte de petit miracle lorsque Montréal a affiché ce niveau d’ambition pour recruter Alexis Sanchez plus tôt dans cette fenêtre.
Ne pas saisir l’instant
Cela nous amène au véritable problème ici.
La MLS a fait des promesses. Mais les équipes, en tant qu’entités individuelles, n’ont pas vraiment répondu présent.
Qu’on ne s’y trompe pas, les infrastructures de la MLS comptent parmi les meilleures au monde. L’attaquant de Columbus Crew, Wessam Abou Ali, me l’a décrit de la meilleure des manières lors du Media Day en janvier, en se penchant en arrière sur sa chaise, le sourire aux lèvres, avant de lancer :
« C’est vraiment le top, mon pote. »
On partait du principe que les joueurs venus disputer la Coupe du monde avec leur sélection seraient impressionnés par la culture locale, séduits par les infrastructures, puis attirés en masse vers les États-Unis. Les supporters, et peut-être même la ligue dans son ensemble, imaginaient une vague de superstars mondiales qui, après avoir joué tout l’été aux États-Unis, finiraient par rejoindre la MLS. L’auteur de ces lignes a lui aussi pris part aux débats sur celui qui pourrait être le premier à ouvrir la voie (Mo Salah semblait un choix raisonnable, et était même en discussions avec le Sporting KC, mais il a signé chez le club turc de Trabzonspor). Mais ce n’était pas le seul nom mis en avant. Christian Pulisic, Weston McKennie, Neymar, Bernardo Silva et Kevin De Bruyne ont tous été cités, tandis que la machine à rumeurs s’emballait dans la folie précédant la Coupe du monde.
Aucun d’eux n’a fini par venir ici. En fait, à la clôture du mercato, seuls 10 joueurs ayant disputé la Coupe du monde 2026 ont rejoint la MLS, selon des données fournies par la ligue. L’un d’eux, Casemiro, était lié à un transfert en MLS avant même le début du tournoi. Certains noms étaient intéressants. Breel Embolo était titulaire avec la Suisse et sera attendu pour marquer des buts avec Atlanta United. L’ailier tunisien Elias Saad représente une opération judicieuse pour Nashville. Angus Gunn était titulaire dans les buts de l’Écosse et a comblé un besoin évident à ce poste chez les San Jose Earthquakes.
Et les noms établis qui sont bien arrivés, à savoir Antoine Griezmann et Robert Lewandowski ? Eh bien, l’un a pris sa retraite internationale en 2024, et l’autre n’est pas parvenu à se qualifier pour le tournoi. Ce sont deux très bons joueurs qui ont apporté un plus à leur équipe. Mais aucun des deux ne semble particulièrement spécial, ni vraiment hors de l’ordinaire pour la MLS, qui avait déjà attiré par le passé des recrues similaires comme Thierry Henry et David Villa.
Pourquoi Elijah Just mérite sa chance
Mais ces attentes sont peut-être quelque peu irréalistes. Les clubs de MLS qui ont misé sur les stars ces dernières années en accordant moins d’attention au reste de leur effectif ont éprouvé des difficultés sur le terrain. En effet, il y a peu d’intérêt à recruter, disons, Pulisic si le reste de l’équipe n’a pas le niveau requis pour rivaliser. Cela peut même nuire à une équipe si sa star n’est pas en mesure, elle non plus, de sauver un collectif médiocre.
C’est juste. Mais il devrait y avoir un juste milieu idéal.
Elijah Just, l’ailier néo-zélandais révélé au grand public, aurait dû être une cible pour la MLS. Le joueur de 26 ans a marqué à trois reprises lors de la Coupe du monde après avoir inscrit sept buts et délivré huit passes décisives avec Motherwell, avant de rejoindre Swansea City contre une indemnité record pour le club écossais. Ce n’était pas une superstar mondiale, et il n’aurait pas non plus nécessité l’engagement financier réservé à ce type de joueur. C’était simplement un joueur performant, dans la force de l’âge, dont la cote était en hausse, exactement le genre de recrue que les clubs de MLS devraient être capables de faire venir.
Le même constat vaut ailleurs. Haissem Hassan a transformé son tournoi impressionnant avec l’Égypte en transfert vers le Celtic. Le gardien vétéran du Cap-Vert Vozinha a converti ses performances et sa nouvelle viralité en un contrat avec Colo-Colo. Aucun des deux n’aurait, à lui seul, transformé la MLS. Tous deux représentaient en revanche des opportunités d’ajouter de la qualité, de l’intérêt et un lien concret avec le tournoi.
Plus de 260 participants à la Coupe du monde ont changé de club au cours de l’été. Le fait que seulement 10 aient rejoint la MLS est à la fois remarquable et préoccupant.
Bien sûr, aucun de ces joueurs ne correspond à une arrivée de star. Mais c’est justement là tout le propos. La faiblesse de la MLS en tant que produit ne réside pas dans son incapacité à attirer de grands noms, mais dans son absence presque totale de flexibilité pour ajouter des joueurs au-dessus de la moyenne à tous les postes. Ces restrictions d’effectif sont souvent citées pour expliquer les difficultés des clubs de MLS en Coupe des champions de la CONCACAF.
Prendre son temps
Alors, quel a été l’impact de la Coupe du monde, au juste ? Eh bien, c’est difficile à dire.
Le mercato étant fermé, les chiffres concernant les participants à la Coupe du monde paraissent assez inquiétants. Les données d’affluence ne sont pas encore suffisamment complètes pour tirer de grandes conclusions sur les clubs de MLS. La ligue a tenté de présenter le tournoi comme une sorte de porte d’entrée vers son produit. Mais, six semaines après la finale, il est difficile d’établir un lien clair entre Espagne-Argentine au New York/New Jersey Stadium et une hausse significative de l’intérêt pour la MLS.
Peut-être, alors, que nos attentes ont toujours été erronées. D’abord, il est vraiment difficile d’identifier les bonnes recrues quand la MLS se déroule en même temps que la Coupe du monde. Le recrutement demande énormément de préparation, de scouting, et bien plus de processus encore que le simple fait de « signer un grand nom ». Historiquement, miser gros sur des joueurs après une poignée de bons matches lors de grands tournois n’a pas toujours été une décision avisée. Essayez d’acheter la star d’un tournoi et de l’intégrer dans une équipe en pleine saison. Ce n’est pas forcément une recette du succès.
Plus largement, il est possible, sinon probable, que la MLS et la Coupe du monde existent dans deux univers du football distincts. Cela a toujours été à la fois le charme et la malédiction du football américain. Il est distinct, inhabituel et peu familier. Quand il « prétend » être européen, il est jugé « inauthentique ». Quand il assume son américanité, il est « gênant ».
L’idée, ici, c’est que la MLS est très amusante. Débattez de la qualité autant que vous voulez : cette ligue est intrinsèquement chaotique, dans le meilleur sens du terme. En tant que produit, elle surpasse largement les strictes règles financières qui lui sont imposées. Le combat de la MLS face au paysage plus large du football n’est pas forcément une question de qualité, mais de perception. Si la Coupe du monde devait changer la manière dont la ligue est perçue, alors toutes les parties prenantes sont passées à côté. Tout ce que la ligue peut faire, c’est s’améliorer avec le temps. Et Coupe du monde ou non, il lui faudra peut-être simplement un peu de temps pour y parvenir.