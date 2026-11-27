Stephen Warnock est passé par le centre de formation de Liverpool, a disputé près de 500 matches en club et a été sélectionné en équipe d’Angleterre.

Mais, adolescent, il s’est réveillé à l’hôpital sans avoir la moindre idée de ce qui lui était arrivé.

Un instant, il était assis devant un ordinateur à l’école, occupé à cliquer. L’instant d’après, il se trouvait dans un lit d’hôpital, hébété, désorienté et effrayé. Ses amis, présents au moment des faits, lui ont expliqué qu’il avait fait une crise. Warnock était un jeune footballeur prometteur, sans trouble neurologique connu. Puis cela s’est reproduit.

Il a enchaîné les examens : IRM, scanners et innombrables visites dans l’un des meilleurs centres de neurologie du Royaume-Uni. Pourtant, les résultats étaient normaux.

« Ce qui inquiète le plus, et ça peut paraître étrange, c’est que lorsqu’on passe une IRM et qu’on vous dit ensuite que tout est normal, on commence à paniquer encore davantage », a confié Warnock à GOAL.

Warnock a vécu avec une épilepsie infantile. Il a fait des crises pendant environ trois ans, jusqu’à ce qu’elles cessent à l’âge de 14 ans. Il n’a jamais eu besoin de traitement, mais la peur d’une nouvelle crise est restée.

Il n’a jamais parlé de sa maladie à Liverpool. Ni à Blackburn, à Aston Villa, à Leeds ou à aucun des six autres clubs pour lesquels il a joué. La raison, dit-il, était relativement simple.

« On a peur de perdre une éventuelle carrière. Attention, on est encore un gamin, mais notre rêve, c’est de jouer au football. Si, imaginons, on me laissait partir en disant simplement : “Bon, tu n’as pas tout à fait réussi”, je me demanderais toujours si c’était à cause de l’épilepsie », a expliqué Warnock.

Plus de vingt ans plus tard, cette peur trouve toujours un écho. Les incertitudes entourant l’avenir de Jamal Musiala au Bayern Munich, sur fond d’informations faisant état de ses crises, ont porté sur la place publique une discussion que de nombreux footballeurs ont longtemps eue en privé.

Peut-on vivre avec l’épilepsie et être malgré tout un sportif de haut niveau ? Les expériences de Warnock et d’autres personnes interrogées par GOAL montrent que l’épilepsie ne signifie pas forcément la fin d’une carrière. Pourtant, la méconnaissance de cette maladie dissuade beaucoup de personnes de parler ouvertement de leur vécu.

Le défi ne consiste donc pas seulement à prouver que les footballeurs épileptiques peuvent jouer au plus haut niveau. Il faut aussi créer un environnement dans lequel ils se sentent libres d’en parler sans craindre pour leur carrière.