Le lauréat du Ballon d'Or 2026 sera annoncé lundi et, à l'heure actuelle, personne ne sait encore qui remportera la distinction individuelle la plus convoitée du football.

Trois favoris se dégagent : Harry Kane, Kylian Mbappe et Lamine Yamal. Derrière eux figurent trois anciens lauréats, Ousmane Dembele, Rodri et Lionel Messi, sacré à huit reprises, tandis que Michael Olise et Khvicha Kvaratskhelia peuvent aussi créer la surprise.

Ce qui rend la course de cette année si intéressante, c'est qu'aucun candidat ne présente un dossier incontestable. Il est tout aussi facile de trouver des arguments pour que contre chacun d'entre eux...



