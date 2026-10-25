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Qui remportera le Ballon d’or ? Harry Kane, Lamine Yamal et pourquoi la course de 2026 est la plus ouverte et la plus imparfaite de l’histoire du Ballon d’or

Aucun candidat ne se détache nettement pour la plus prestigieuse récompense individuelle du football, qui sera décernée lundi à Londres.

Mark Doyle
Traduit par

  • Le lauréat du Ballon d'Or 2026 sera annoncé lundi et, à l'heure actuelle, personne ne sait encore qui remportera la distinction individuelle la plus convoitée du football.

    Trois favoris se dégagent : Harry Kane, Kylian Mbappe et Lamine Yamal. Derrière eux figurent trois anciens lauréats, Ousmane Dembele, Rodri et Lionel Messi, sacré à huit reprises, tandis que Michael Olise et Khvicha Kvaratskhelia peuvent aussi créer la surprise.

    Ce qui rend la course de cette année si intéressante, c'est qu'aucun candidat ne présente un dossier incontestable. Il est tout aussi facile de trouver des arguments pour que contre chacun d'entre eux...


  • Ousmane Dembele

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    L’ancien enfant terrible du football français vise un deuxième Ballon d’Or consécutif.

    POINTS FORTS : La grande question concernant Dembele était de savoir si ce joueur, autrefois exaspérant par son manque de discipline et son irrégularité, pouvait maintenir le niveau qui lui avait valu le Ballon d’Or. Après s’être remis de plusieurs problèmes de blessures durant la première moitié de la saison dernière, l’attaquant polyvalent a de nouveau joué un rôle décisif dans le deuxième sacre consécutif du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Dembele a marqué six fois lors des quatre derniers matches de son équipe dans la compétition, avant d’inscrire ses premiers buts en Coupe du monde, six précisément, alors que la France a terminé quatrième en Amérique du Nord.

    POINTS FAIBLES : Dembele n’a pas tout à fait autant brillé qu’en 2024-25, lorsqu’il était le grand favori pour remporter le Ballon d’Or. On pourrait en effet tout à fait soutenir qu’il n’a été ni le meilleur joueur du PSG lors de son deuxième sacre en Ligue des champions, ni l’attaquant le plus efficace de la France à la Coupe du monde. Il suscite donc beaucoup moins d’enthousiasme cette année, même s’il a prouvé sans l’ombre d’un doute qu’il fait partie de l’élite des attaquants.

  • Harry Kane

    England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    L’attaquant de l’Angleterre et du Bayern Munich affiche une efficacité exceptionnelle devant le but, en club comme en sélection.

    POUR : Personne n’a inscrit plus de buts que Kane au cours de la saison 2025-26 (73), et l’efficacité redoutable de l’avant-centre a aidé le Bayern Munich à réaliser un triplé national. Une belle réussite pour un joueur de 33 ans autrefois raillé pour son manque de titres.

    CONTRE : La candidature de Kane repose uniquement sur son impressionnant total de buts, car il n’a remporté ni la Ligue des champions ni la Coupe du monde. Or, il est rare qu’un joueur soit sacré meilleur joueur de la planète sans avoir décroché l’un des titres majeurs du football. Il faut aussi rappeler que, si Kane a marqué six fois lors du parcours de l’Angleterre jusqu’à la troisième place en Amérique du Nord, il n’a plus trouvé le chemin des filets après les huitièmes de finale et n’a pas répondu présent lorsque son pays avait le plus besoin de lui, lors de la défaite choc contre l’Argentine en demi-finale.

  • Khvicha Kvaratskhelia

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG
    AFP

    L’ailier géorgien a sans conteste été le joueur le plus décisif de la Ligue des champions la saison dernière.

    POINTS FORTS : Le PSG ne semblait vraiment pas avoir besoin d’un ailier supplémentaire lorsque Kvaratskhelia est arrivé au Parc des Princes en janvier 2025. Pourtant, il a apporté une tout autre dimension à l’attaque de Luis Enrique, contribuant au premier sacre du club parisien en Coupe d’Europe. Le Géorgien a toutefois été encore meilleur la saison dernière : il a été désigné, à juste titre, meilleur joueur de la saison en Ligue des champions après être devenu le premier joueur à être directement impliqué dans au moins un but lors de sept matches consécutifs à élimination directe, tandis que le PSG conservait son titre européen.

    POINTS FAIBLES : Il n’a pas pu disputer la Coupe du monde. Si la Géorgie s’était qualifiée et que Kvaratskhelia y avait eu un impact positif, quel qu’il soit, il serait très difficile de contester sa victoire au Ballon d’Or. Mais on sait à quel point ce tournoi pèse dans le choix des votants. Pour cette seule raison, nous pensons que « Kvaradona » pourrait même avoir du mal à finir sur le podium, ce qui serait très dur pour le joueur de 25 ans.


  • Kylian Mbappé

    FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN
    AFP

    Mbappé n’est peut-être pas considéré comme un joueur collectif, mais il n’y a sans doute pas de joueur plus redoutable que lui dans le football actuel.

    POUR : Comme Yamal, Mbappe n'a pas hésité à afficher ses ambitions pour le Ballon d'Or. Et comme Yamal, il a de solides arguments. Mbappe a marqué plus de buts que quiconque en Liga, en Ligue des champions (malgré l'élimination du Real Madrid en quarts de finale) et en Coupe du monde. Ses exploits en Amérique du Nord, récompensés par le Soulier d'or, ont également fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du tournoi. Si les buts doivent décider de l'attribution du Ballon d'Or, ceux de Mbappe pèsent peut-être même plus lourd que ceux de Kane.

    CONTRE : Son efficacité exceptionnelle devant le but n'a permis ni à son club ni à son pays de remporter un trophée. Pire encore, ses détracteurs affirment que son individualisme nuit aux équipes qu'il représente. Selon eux, cela expliquerait pourquoi le PSG s'est amélioré depuis son départ du Parc des Princes, tandis que Madrid a régressé depuis son arrivée au Bernabeu. Cette perception très négative ne devrait guère servir sa candidature au Ballon d'Or.

  • Lionel Messi

    FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
    AFP

    L’Argentin a prouvé, de façon assez remarquable, qu’à 39 ans, il reste l’un des meilleurs joueurs du monde.

    POINTS FORTS : Même pour le meilleur joueur de tous les temps, ce que Lionel Messi a accompli au cours de l’année écoulée est extraordinaire. Le numéro 10 a mené l’Inter Miami à sa toute première victoire en MLS Cup, avant de conduire l’Argentine jusqu’à une deuxième finale consécutive de Coupe du monde grâce à une série de prestations décisives, à 39 ans, alors que son père perdait son combat contre la maladie. Tout simplement stupéfiant.

    POINTS FAIBLES : Si l’Argentine avait remporté la Coupe du monde, ce débat n’aurait probablement même pas lieu : Messi serait le grand favori pour décrocher un neuvième Ballon d’Or. Toutefois, la manière dont l’Albiceleste s’est inclinée face à l’Espagne risque de peser contre Messi, tout comme le fait que la MLS soit dédaignée par la majorité des votants. Est-ce injuste ? Absolument. Mais c’est malheureusement aussi la réalité.

  • Michael Olise

    RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga
    Getty Images Sport

    L’ailier français a franchi un nouveau cap depuis son arrivée au Bayern Munich en provenance de Crystal Palace en 2024.

    POINTS FORTS : Olise est tout simplement le joueur offensif le plus créatif du football actuel. Il a délivré pas moins de 41 passes décisives lors de la saison 2025-2026, dont sept à lui seul en Coupe du monde, un record. Beaucoup estiment donc que le joueur clé du Bayern est Olise, et non Kane. L’ailier à la technique soyeuse a ainsi été élu meilleur joueur du club pour la deuxième année consécutive, tout en étant désigné joueur de la saison en Bundesliga.

    POINTS FAIBLES : Olise se retrouve malheureusement dans la même situation que son coéquipier Kane. Malgré son excellence individuelle et son altruisme, il n’a remporté aucun des trophées collectifs qui comptent vraiment, du moins dans la course au Ballon d’Or. Le Bayern a été éliminé de justesse par le PSG au terme d’une demi-finale épique de Ligue des champions, avant que la France ne tombe elle aussi en demi-finale de la Coupe du monde, de manière plutôt terne. Si Olise est le nouveau roi des passes décisives, nous ne pensons donc pas qu’il sera sacré meilleur joueur du monde, pas encore.

  • Rodri

    President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey
    Getty Images News

    L’ancien milieu de terrain de Manchester City a rappelé à tous l’étendue de son talent en menant l’Espagne au sacre en Coupe du monde.

    POINTS FORTS : On pouvait craindre que Rodri ne retrouve jamais le niveau qui lui avait valu le Ballon d’Or après sa rupture du ligament croisé antérieur en septembre 2025, d’autant que les blessures l’avaient également freiné à Manchester City la saison dernière. Pourtant, le milieu de terrain a été magnifique lors de la Coupe du monde de cette année, dictant le jeu de l’Espagne tandis que l’équipe de Luis de la Fuente privait chacun de ses adversaires du ballon jusqu’à son sacre dans le New Jersey. Rodri a ainsi définitivement établi sa place parmi les meilleurs numéros 6 de l’histoire du football.

    POINTS FAIBLES : Rodri a peut-être été intouchable à la Coupe du monde, mais, comme évoqué, il n’évoluait pas vraiment au sommet de son art lors de sa saison 2025-2026 perturbée par les blessures. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Manchester City n’a remporté ni la Premier League ni la Ligue des champions, tant il était important pour l’équipe de Pep Guardiola. Il serait donc surprenant qu’il décroche un deuxième Ballon d’Or sur la seule base de ses performances avec l’Espagne durant l’été.

  • Lamine Yamal

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOL
    AFP

    Le jeune ailier a désormais ajouté une médaille de vainqueur de la Coupe du monde au titre de champion d’Europe qu’il a remporté en 2024.

    POINTS FORTS : Ces deux dernières saisons, aucun joueur n’a été plus enthousiasmant à voir jouer que Yamal, cet adolescent au talent hors norme qui a terminé deuxième du vote pour le Ballon d’Or l’an dernier. En 2026, Yamal a remporté un deuxième titre consécutif de champion d’Espagne, avant que le sacre de l’Espagne en Amérique du Nord ne fasse de lui le plus jeune joueur de l’histoire du football à avoir remporté à la fois le Championnat d’Europe et la Coupe du monde.

    POINTS FAIBLES : Si le Barça a une nouvelle fois échoué en Ligue des champions, il n’y a vraiment qu’un seul reproche à faire à Yamal, et il pourrait lui coûter le Ballon d’Or. Le joueur de 19 ans a été très loin de son meilleur niveau à la Coupe du monde. Il a clairement été gêné par une blessure qui avait écourté sa saison en club. Mais bien qu’il ait réussi plus de dribbles que tout autre joueur pendant le tournoi, il n’a délivré aucune passe décisive et n’a inscrit qu’un seul but, contre l’Arabie saoudite, lors de la phase de groupes.