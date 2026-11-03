Moyes n’avait ni le pedigree ni l’expérience nécessaires pour mener une refonte dans l’un des plus grands clubs du monde, même s’il ne s’est pas facilité la tâche. L’Écossais a d’abord décidé de se séparer de l’encadrement technique de Ferguson, dont faisaient partie les entraîneurs respectés Mike Phelan et Rene Meulensteen, qui auraient tous deux pu l’aider à mieux comprendre la culture du club. Il a fait venir à leur place ses fidèles collaborateurs Steve Round, Jimmy Lumsden et Chris Woods, en provenance d’Everton.

Manchester United a tenté de recruter des joueurs comme Cesc Fabregas, Toni Kroos et Gareth Bale, mais Moyes était loin d’avoir le même pouvoir d’attraction que Ferguson. Il a finalement dû se contenter de Marouane Fellaini, une autre de ses connaissances d’Everton, comme recrue phare de son premier mercato. Manchester United a ensuite connu son pire début de saison en championnat depuis 1989-1990, et des informations ont rapidement fait état d’une fronde des joueurs contre les méthodes de Moyes.

Après une défaite 2-0 contre Everton en avril, Moyes a été limogé, et Manchester United a terminé à sa plus mauvaise place depuis la création de la Premier League, la septième. Le premier choix d’entraîneur après Ferguson était crucial pour empêcher les standards du club de baisser, et Manchester United s’est trompé. Jose Mourinho a depuis affirmé que le poste lui avait été proposé avant Moyes, mais qu’il l’avait refusé en raison de ses liens affectifs avec Chelsea. Manchester United avait besoin d’un entraîneur habitué à gagner comme lui ; Moyes n’allait jamais être à la hauteur.

Après avoir terminé à 22 points de Manchester City, sacré champion, et à 16 points du top 4, Manchester United s’est retrouvé largement distancé par ses principaux rivaux. Le successeur de Moyes, Louis van Gaal, a tenté de réduire cet écart en demandant à son équipe de privilégier la domination dans la possession du ballon, mais cela n’a fait que rendre son jeu encore plus laborieux et inefficace. Le Néerlandais n’est resté que deux saisons. Il a conclu son passage par une victoire en Coupe d’Angleterre qui n’a en rien dissuadé Woodward et ses collaborateurs de le remplacer par Mourinho.

Le technicien portugais est arrivé avec quatre ans de retard, mais il a tout de même mené le club à un doublé Ligue Europa-Coupe de la Ligue anglaise dès sa première année, puis à la deuxième place de Premier League en 2017-2018. La situation s’est ensuite dégradée de façon spectaculaire, et Mourinho a été limogé après s’être publiquement brouillé avec plusieurs joueurs.

Est ensuite venue l’expérience Ole Gunnar Solskjaer. Les dirigeants de Manchester United espéraient que la nomination d’une légende du club rassemblerait les joueurs et les supporters, et cela a fonctionné pendant un temps. Solskjaer a également conduit l’équipe à la deuxième place en championnat tout en renouant avec le jeu de contre-attaque spectaculaire qu’affectionnait Ferguson. Le Norvégien n’a toutefois remporté aucun trophée avant de perdre son poste après un début de saison 2021-2022 catastrophique.

Ralf Rangnick, le « parrain » du contre-pressing, n’a pas réussi à redresser la situation comme entraîneur intérimaire et a déclaré aux journalistes que Manchester United avait besoin d’une « opération à cœur ouvert » pour redevenir une grande puissance. Erik ten Hag s’est vu confier cette tâche, mais il a entièrement dilapidé une enveloppe de 617 millions de livres sterling destinée aux transferts pendant ses deux ans et demi à Old Trafford.

Manchester United était tombé à la 14e place lorsque Ten Hag a finalement été démis de ses fonctions, et les victoires en Coupe d’Angleterre et en Coupe de la Ligue anglaise qu’il avait obtenues n’ont en rien masqué ses échecs. Ruben Amorim n’a ensuite disposé que de 14 mois pour réparer les dégâts laissés par Ten Hag, ce qui n’était tout simplement pas assez. Il a eu le mérite de tenter de mettre fin à la culture toxique qui régnait parmi les joueurs du club et de redonner à Manchester United une véritable identité de jeu. Mais la direction a abandonné le projet lorsqu’Amorim s’est opposé à son ingérence.

Carrick sera le prochain à rejoindre le cimetière des entraîneurs ; la seule question est de savoir quand il sera limogé. Comme Solskjaer, il a d’abord redonné le sourire à Old Trafford en ramenant le club en Ligue des champions, mais le mal est si profond qu’il ne peut jamais être masqué longtemps.