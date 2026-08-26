Que faire de Folarin Balogun ? L’attaquant de l’USMNT a vécu un été immensément compliqué. D’abord, le positif. En quatre titularisations, il a inscrit trois buts, menant l’attaque des États-Unis et apportant un tranchant qui manquait à l’équipe depuis des années. Il a su gagner le public américain à sa cause et a montré que ce long feuilleton autour de son choix, pour un attaquant alors pas encore tout à fait abouti, en valait totalement la peine. Du point de vue de la production, du retour sur investissement brut et froid, cet été a été parfait.

Mais il y a ensuite eu le négatif. Le carton rouge de Balogun contre la Bosnie-Herzégovine, aussi malheureux soit-il, a déclenché une véritable tempête. C’était une décision sévère prise dans le feu de l’action et, bien sûr, l’affaire est remontée jusqu’à la Maison-Blanche. Le président Donald Trump est intervenu, et la suspension d’un match consécutive au carton rouge de Balogun a été levée. Sans que ce soit de sa faute, Balogun est devenu un symbole de tout ce qui n’allait pas dans une Coupe du monde version Trump, le joueur capable d’échapper aux règles parce qu’il jouait pour l’équipe hôte.

Quoi qu’on en pense, il ne fait toutefois aucun doute que sa cote en tant que joueur de club a grimpé. Au moment où nous écrivons ces lignes, Balogun est sous contrat à Monaco, mais il est fortement annoncé sur le départ. Et il existe d’ailleurs de solides arguments en faveur d’un transfert. Un joueur de la qualité et du statut de Balogun devrait probablement évoluer dans une compétition plus prestigieuse, voire au plus haut niveau européen. Il a sans doute besoin d’un nouveau défi après avoir vu les choses s’essouffler un peu en Ligue 1. Et puis il y a un fait plus élémentaire : Balogun est un très bon footballeur qui évolue à un poste premium. Les clubs paient cher pour cela.

Mais où devrait-il atterrir ? C’est une question délicate. Il existe des options à l’étranger et en France, ainsi que la possibilité de rester où il est. GOAL passe en revue les points de chute possibles pour l’avenir de Balogun...