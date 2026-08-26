Quelle suite pour Folarin Balogun ? Tottenham, Barcelone et les meilleures options de transfert de la star de l’USMNT après sa révélation à la Coupe du monde
Que faire de Folarin Balogun ? L’attaquant de l’USMNT a vécu un été immensément compliqué. D’abord, le positif. En quatre titularisations, il a inscrit trois buts, menant l’attaque des États-Unis et apportant un tranchant qui manquait à l’équipe depuis des années. Il a su gagner le public américain à sa cause et a montré que ce long feuilleton autour de son choix, pour un attaquant alors pas encore tout à fait abouti, en valait totalement la peine. Du point de vue de la production, du retour sur investissement brut et froid, cet été a été parfait.
Mais il y a ensuite eu le négatif. Le carton rouge de Balogun contre la Bosnie-Herzégovine, aussi malheureux soit-il, a déclenché une véritable tempête. C’était une décision sévère prise dans le feu de l’action et, bien sûr, l’affaire est remontée jusqu’à la Maison-Blanche. Le président Donald Trump est intervenu, et la suspension d’un match consécutive au carton rouge de Balogun a été levée. Sans que ce soit de sa faute, Balogun est devenu un symbole de tout ce qui n’allait pas dans une Coupe du monde version Trump, le joueur capable d’échapper aux règles parce qu’il jouait pour l’équipe hôte.
Quoi qu’on en pense, il ne fait toutefois aucun doute que sa cote en tant que joueur de club a grimpé. Au moment où nous écrivons ces lignes, Balogun est sous contrat à Monaco, mais il est fortement annoncé sur le départ. Et il existe d’ailleurs de solides arguments en faveur d’un transfert. Un joueur de la qualité et du statut de Balogun devrait probablement évoluer dans une compétition plus prestigieuse, voire au plus haut niveau européen. Il a sans doute besoin d’un nouveau défi après avoir vu les choses s’essouffler un peu en Ligue 1. Et puis il y a un fait plus élémentaire : Balogun est un très bon footballeur qui évolue à un poste premium. Les clubs paient cher pour cela.
Mais où devrait-il atterrir ? C’est une question délicate. Il existe des options à l’étranger et en France, ainsi que la possibilité de rester où il est. GOAL passe en revue les points de chute possibles pour l’avenir de Balogun...
Tottenham Hotspur
C’est le lien le plus évident, et aussi le plus actuel. Dans l’absolu, la formule est assez simple. En dehors de Dominic Solanke, souvent blessé, Tottenham ne dispose pas vraiment d’un avant-centre convaincant. Richarlison est imparfait et annoncé sur le départ. La signature d’Omar Marmoush est prometteuse, mais il est davantage un deuxième attaquant qu’un véritable numéro 9.
Tottenham a besoin de quelqu’un capable de mettre le ballon au fond. Balogun correspond parfaitement à ce profil. C’est aussi un joueur très compatible avec Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien privilégie des attaquants mobiles, capables de presser haut et de conclure à courte distance. Balogun a connu sa saison la plus prolifique en 2022-2023 au sein d’une équipe davantage portée sur la contre-attaque. Mais ses prestations avec l’USMNT, lorsque l’entraîneur Mauricio Pochettino demandait à son équipe d’être agressive sans le ballon, ont montré que Balogun peut évoluer dans un système de pressing plus haut.
La réussite de De Zerbi avec Marseille, où il a utilisé Neil Maupay comme un numéro 9 agressif, constitue une bonne preuve du concept. L’Italien est un entraîneur au tempérament bouillant qui n’a pas manqué de différends très médiatisés avec des joueurs clés. Mais c’est aussi un tacticien intelligent, que Pep Guardiola a qualifié de « l’un des entraîneurs les plus influents des 20 dernières années ». C’est donc, ici, la destination idéale.
Barcelone
Les échos en provenance de Barcelone sont assez fragmentaires en ce moment. Comme d’habitude, la situation est compliquée en Catalogne. Le Barça veut Julian Alvarez, qui a clairement fait savoir qu’il souhaitait quitter l’Atletico Madrid. Mais son club actuel n’a absolument aucune intention de le vendre, et encore moins à un rival du championnat. Le club l’a clairement indiqué dans un communiqué au ton ferme publié mercredi matin :
« [Le Barça] nous a nui économiquement et socialement. Il y a zéro pour cent de chances que nous le vendions au Barça. Cette situation n’est pas une question d’argent, c’est une question de dignité. Il y a zéro pour cent de chances que nous le vendions au Barça », ont-ils déclaré.
Tout cela ressemble à un grand classique du bras de fer du mercato. Certains rapports ont suggéré que ce feuilleton pourrait se poursuivre jusqu’au dernier jour. Mais en attendant, le Barça a bien un problème d’avant-centre. Le club a perdu cet été à la fois son numéro 9 titulaire et sa doublure. Robert Lewandowski est parti au Chicago Fire. Ferran Torres a monnayé une Coupe du monde convaincante avec un énorme contrat au PSG. Il existe d’autres options à ce poste. Raphinha peut jouer dans l’axe. Dani Olmo aussi.
Mais l’entraîneur Hansi Flick s’est épanoui par le passé avec un pur avant-centre dans son système, notamment Lewandowski, d’abord au Bayern Munich puis au Barça. En réalité, il a eu plus de mal lorsqu’il a été contraint de travailler sans numéro 9, notamment avec l’Allemagne, où il n’est pas parvenu à tirer le meilleur d’une abondance de faux numéros 9 lors de ses deux années malheureuses à la tête de la sélection.
Les liens avec Balogun ont été sporadiques. Mais cela semblerait correspondre à une partie des affaires du Barça cet été. Anthony Gordon et Karim Adeyemi, deux attaquants athlétiques et, il faut bien l’admettre, imprévisibles, sont arrivés. Tout semble en place pour que le Barça soit rapide, agressif et spectaculaire. Balogun serait un merveilleux profil.
Aston Villa
Et puis, il y a l’autre option en Premier League.
Aston Villa a vécu un été mouvementé. D’abord, le club a fait ce qui semblait inévitable en se séparant de Morgan Rogers. Que ce soit les difficultés signalées liées aux règles de profitabilité et de durabilité qui aient forcé ce départ, ou la main invisible du marché des transferts, Villa a encaissé 157 millions de dollars pour son atout le plus précieux. C’était une surenchère de Chelsea qu’ils ne pouvaient pas refuser. Et depuis, la situation n’a fait qu’empirer. Youri Tielemans, rouage essentiel de leur milieu de terrain, est parti à Manchester United. Ollie Watkins semble sur le point de rejoindre Al-Hilal, pensionnaire de la Saudi Pro League. Villa aurait bien eu besoin d’un peu plus de menace devant le but, et jusqu’ici, le club a laissé partir son meilleur créateur et envisage sérieusement de vendre un attaquant qui a inscrit près d’une centaine de buts en Premier League sous ses couleurs.
Mais où cela les laisse-t-il ? Eh bien, pas dans une très bonne position. Le club a titularisé Emi Buendia, un numéro 10 polyvalent, en pointe lors de son match d’ouverture en Premier League. Johan Manzambi sera bientôt disponible après une Coupe du monde impressionnante, mais c’est davantage un créateur qu’un véritable buteur. Nicolas Jackson semble proche d’une arrivée en provenance de Chelsea, mais ce n’est pas un attaquant suffisamment accompli pour être l’unique option d’un club engagé en Ligue des champions. Balogun serait un excellent renfort, non seulement pour apporter de la concurrence, mais aussi un peu de polyvalence tactique.
L’entraîneur Unai Emery a dirigé Jackson à Villarreal, et a parfois utilisé l’attaquant sénégalais sur un côté. Il existe donc un scénario dans lequel Balogun et Jackson peuvent jouer ensemble. Un peu de prestige en Ligue des champions ne serait pas une mauvaise chose non plus pour l’Américain.
Newcastle
Il y a quelques semaines, cela paraissait bien plus probable. Newcastle est une équipe difficile à cerner. D’un côté, son style de jeu semblerait parfaitement convenir à Balogun. L’équipe a été privée de ses talents créatifs au milieu de terrain, et le nouvel entraîneur Matthias Jaissle l’a fait jouer un football farouchement direct, en contre-attaque, lors de son match d’ouverture en Premier League, un nul 2-2 contre Liverpool. Avec Anthony Elanga et Harvey Barnes de chaque côté du rapide William Osula, Newcastle faisait des ravages en contre. On retrouve ici des échos du système de Reims qui avait permis au jeune Balogun d’exprimer le meilleur de lui-même.
Il représente aussi une amélioration par rapport à Osula devant le but, lui dont la finition peut parfois être critiquée. Il n’a peut-être que 23 ans, mais Osula ne compte que 10 buts en championnat dans sa carrière, entre ses passages à Sheffield, Derby et désormais Newcastle. Et même s’il fait partie des joueurs les plus rapides du circuit, ce total ne suscite pas vraiment la confiance. Balogun est plus clinique, et aussi plus complet. L’an dernier, il a inscrit 13 buts pour 13 xG, tout en ajoutant quatre passes décisives, contre zéro pour Osula.
Mais selon les informations, l’intérêt de Newcastle s’est refroidi. Jaissle a soutenu Osula. Reste à savoir s’il s’agira du bon choix. Il y a aussi Nick Woltemade, moins athlétique et qui n’a pas vraiment réussi à s’imposer la saison dernière. Sa place dans cet effectif reste floue.
Reste à Monaco
Et puis il y a l’option confortable. Pour être honnête, la situation actuelle de Balogun n’est vraiment pas si mauvaise, et cela pourrait être préférable à un transfert forcé vers la Saudi Pro League ou Galatasaray, où il a également été annoncé.
Il a été immense lors de la seconde moitié de la saison 2025-2026 avec Monaco, inscrivant 12 de ses 19 buts en club après janvier. Il en a marqué neuf lors de ses 11 derniers matches, et a trouvé le chemin des filets lors de huit rencontres de suite. Il a été élu joueur de la saison du club. Et même si Monaco doit passer par la voie compliquée, avec un agaçant tour de qualification pour la Ligue Conférence de l’UEFA, il est encore en position de remporter un trophée européen.
La nomination de Filipe Luís est intéressante aussi, et il arrive dans le football français après avoir mené Flamengo à une victoire en Copa Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions, en 2025. C’est un entraîneur en pleine ascension qui veut que ses équipes jouent sans peur. Cela semblerait convenir à Balogun. Il lui reste encore deux ans de contrat. Avec d’autres clubs autour d’eux, notamment Marseille et Lens, qui ont perdu leur entraîneur ces derniers mois, Monaco pourrait avoir les armes pour renverser la situation et viser la Ligue des champions.
Mais l’ensemble des informations publiées suggère qu’un départ est bien plus probable. Balogun a été écarté des entraînements de l’équipe et n’a figuré dans aucun groupe les jours de match. Il semble que ce soit davantage une question de « quand » que de « si » pour son prochain transfert.