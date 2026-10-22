Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Tim Weah 1-1GOAL

Quel avenir pour Tim Weah ? Le capitaine de Marseille va devoir se battre pour retrouver sa place en sélection américaine

Tim Weah retrouve la forme en tant que capitaine de Marseille, mais alors qu’une nouvelle génération émerge, peut-il se faire à nouveau une place dans les plans de Mauricio Pochettino pour la sélection masculine des États-Unis ?

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Tim Weah a livré une prestation de très haut niveau le week-end dernier. Avec le brassard de capitaine de Marseille, l’ailier ou piston de 26 ans a fait toute la différence lors de la victoire 5-2 contre Angers. Ses deux passes décisives auraient pu lui valoir le titre d’homme du match. C’était, de loin, son meilleur match de la saison.

    Une question plane pourtant sur les performances de Weah, alors même que le cycle de la Coupe du monde 2030 n’en est qu’à ses débuts : cela suffira-t-il ? Peut-il gagner, ou regagner, sa place en équipe nationale masculine des États-Unis ? Où se situe-t-il dans un groupe de joueurs où la concurrence se renforce de semaine en semaine ?

    Malgré ses récentes réussites en club, l’avenir de Weah en sélection reste incertain. Titulaire essentiel lors de la Coupe du monde 2022, il n’a joué qu’un rôle secondaire lors du tournoi de cet été. Sa polyvalence est un atout, mais elle signifie aussi qu’il n’a peut-être pas de place naturelle dans l’actuelle sélection américaine. Son expérience est essentielle, mais de jeunes talents s’imposent à tous les postes sur les côtés, et certains joueurs seront écartés dans les années à venir.

    Rien, bien sûr, n’est définitif. Weah n’était pas le seul joueur écarté du dernier rassemblement de la sélection américaine, et le joueur de 26 ans aura toutes les occasions de se battre pour sa place, comme les autres. Mais une bataille l’attend.

  • Expériences récentes avec la sélection masculine des États-Unis

    imago-sport-1078515521.jpg
    PRESSE SPORTS

    Weah est depuis longtemps un pilier de la sélection américaine, mais il s’est contenté d’un rôle secondaire cet été.

    Interrogé par GOAL avant la Coupe du monde de l’été dernier, Weah s’est penché sur les étapes de sa vie. Il a d’abord été un enfant qui avait des rêves, puis un jeune joueur qui les réalisait. Désormais vétéran, il se préparait alors à disputer sa deuxième Coupe du monde.

    « Je pense que le cycle se poursuit, tout simplement, a-t-il déclaré. Honnêtement, il y avait des joueurs que nous admirions, et maintenant, c’est nous qui sommes à leur place. Nous avons beaucoup de pouvoir, parce que la prochaine Coupe du monde se joue chez nous. Ce sera un grand moment pour nous tous et pour toutes nos familles. C’est l’occasion de représenter les autres et de les inspirer. Être au premier plan procure un sentiment merveilleux, et pouvoir porter cet écusson chez nous, dans un tournoi aussi prestigieux, c’est un rêve qui se réalise.

    Je continue, d’une certaine manière, à réaliser mes rêves d’enfant. J’essaie de faire honneur à tout le monde. »

    Weah le fait depuis des années. Son éclosion au PSG remonte à huit ans, tout comme ses débuts avec l’USMNT. Depuis, il a joué pour certains des plus grands clubs du monde. Il a également porté le maillot de l’USMNT à 53 reprises et inscrit sept buts, dont le plus célèbre reste, bien sûr, celui marqué lors du premier match de la Coupe du monde 2022.

    Pourtant, alors que le cycle menant à 2030 commence, Weah se trouve dans une situation différente. Remplaçant l’été dernier, il n’a disputé que deux matches à la Coupe du monde. Il a d’abord joué 18 minutes contre le Paraguay, avant de connaître une titularisation difficile contre la Turquie, avec une prestation qui, de son propre aveu, était loin d’être suffisante.

    « Je pense que j’ai fait un match horrible aujourd’hui. Je suis déçu de moi-même, a déclaré Weah après cette rencontre. Nous avons réussi à revenir et à inscrire le but de l’égalisation, et je pense que mes coéquipiers ont fait un travail remarquable. Mais sur le plan personnel, je pense avoir fait un match horrible. C’était juste un de ces jours où rien ne fonctionne. »

    Depuis, il n’a plus porté le maillot de l’USMNT et, entre-temps, les choses ont changé. Pochettino a fait émerger une nouvelle génération. Des joueurs de l’ancienne garde sont toujours là, eux aussi. La concurrence s’intensifie, et l’ancien défenseur de l’USMNT Alexi Lalas estime que Weah risque de se retrouver écarté.


    « En tant qu’ailier droit pur, c’est lui qui a le mieux réussi lors du cycle précédent, a déclaré Lalas dans le podcast State of the Union de Fox. Quand les choses ont commencé à changer, Weah n’a pas réussi à s’adapter. À la Coupe du monde, nous avons vu que, sur le plan émotionnel, ce joueur n’était pas au rendez-vous. Si vous êtes Pochettino, vous dites-vous : “Je peux encore tirer quelque chose de lui”, malgré tous ces changements et son incapacité à s’y adapter ? Je ne sais pas.

    Les temps ont changé. Yunus Musah est de retour dans le groupe, mais Tim Weah semble, lui, se diriger vers la sortie. »

    Le jugement de Lalas est, bien sûr, très prématuré, mais la question se pose. Weah n’a aucune prise là-dessus. En revanche, sa façon d’y répondre dépend de lui.

  • Le capitanat

    imago-sport-1083413289.jpg
    PRESSE SPORTS

    Weah s'est imposé comme un leader au sein de l'un des clubs les plus chargés d'histoire de France

    Peu après la Coupe du monde, Weah a reçu un grand honneur en étant nommé capitaine de Marseille. Porter le brassard d’un club aussi chargé d’histoire n’a rien d’anodin. Didier Deschamps, Marcel Desailly et Jean-Pierre Papin figurent parmi les anciens capitaines du club. Tous sont des icônes du football français.

    Weah, bien sûr, n’en est pas une. Il incarne toutefois tout ce que l’entraîneur Bruno Genesio attend d’un leader.

    « Le capitaine doit être exemplaire dans son attitude sur le terrain, a déclaré Genesio, mais aussi avoir l’esprit d’un leader et dégager une énergie de leader. Depuis mon arrivée, il incarne ce que j’attends d’un capitaine. Il est très positif, attentif aux autres et irréprochable dans son travail. Dans des conditions quelque peu contraintes, c’est le joueur de l’effectif qui remplit le plus de critères pour porter le brassard. »

    Ce brassard vient donc récompenser l’une des plus grandes qualités de Weah : son état d’esprit. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Weah a toujours apporté une présence rassurante, l’une des raisons pour lesquelles Genesio a choisi de s’appuyer sur lui. Mais cette présence doit, à terme, se traduire par des résultats.

    Jusqu’ici, cela ne s’est pas vraiment produit.

  • La saison de Marseille jusqu’ici

    imago-sport-1084723830.jpg
    PRESSE SPORTS

    Marseille n’a pas connu le meilleur des débuts en Ligue 1 ni en Ligue Europa.

    Marseille a connu un début de saison en dents de scie, avec trois victoires et quatre défaites lors de ses sept premiers matches de Ligue 1. Le club n’a plus remporté le championnat depuis 2010. Si ce début de saison donne le ton, cela ne changera pas cette année.

    Cela semblait de toute façon peu probable, compte tenu de la domination sans partage du PSG, qui a infligé à Marseille l’une de ces quatre défaites. L’objectif sera donc de décrocher une place en Ligue des champions. Marseille n’y est pas parvenu la saison dernière, terminant cinquième, à un point seulement d’une qualification pour la plus prestigieuse compétition européenne. Cette saison, le club dispute la Ligue Europa, où il a perdu ses deux premiers matches.

    Les passes décisives de Weah le week-end dernier pourraient toutefois aider Marseille à retrouver la bonne voie. Peut-être que la victoire obtenue face à Angers ce même week-end sera le déclic dont le club a besoin pour revenir dans le haut du classement de Ligue 1. Elle devra aussi servir de tremplin à Weah sur le plan personnel, alors que le prochain rassemblement de la sélection des États-Unis approche.

  • La situation de la sélection masculine des États-Unis

    imago-sport-1077919377.jpg
    Brazil Photo Press

    Weah, comme de nombreux vétérans, se bat pour une place en équipe nationale masculine des États-Unis.

    Le vivier de joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis s’élargit. De jeunes talents comme Cavan Sullivan, Mathis Albert et Zavier Gozo offrent de nouvelles options sur l’aile, un secteur où les solutions étaient relativement limitées lors du dernier cycle. Christian Pulisic et Sergino Dest sont toujours présents à ce poste, tandis qu’Alex Freeman et Frankie Westfield sont également en lice au poste d’arrière droit.

    Et puis il y a Weah, capable d’évoluer aussi bien comme ailier que comme piston, mais qui doit faire face à la concurrence dans les deux rôles. Ces jeunes talents progressent, de toute évidence, et pourraient s’imposer comme titulaires plus tôt que la plupart ne l’auraient peut-être pensé il y a quelques semaines. Les joueurs expérimentés, comme Weah, doivent désormais se battre plus que jamais pour conserver leur place, loin d’être assurée malgré huit années de convocations régulières.

    La forme du moment sera un facteur majeur. L’attitude et l’engagement compteront tout autant. Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino, a insisté sur l’importance de l’envie et de la culture du groupe : tous les joueurs qui rejoindront le rassemblement devront donc répondre à certaines exigences. De l’avis général, Weah l’a toujours fait, mais cela ne garantit plus qu’une place l’attende.

    Alors, quelle sera la suite pour Weah ? C’est l’une des grandes questions au début de ce cycle : comme beaucoup de visages familiers, il doit se battre pour continuer à faire partie des habitués.