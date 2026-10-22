Interrogé par GOAL avant la Coupe du monde de l’été dernier, Weah s’est penché sur les étapes de sa vie. Il a d’abord été un enfant qui avait des rêves, puis un jeune joueur qui les réalisait. Désormais vétéran, il se préparait alors à disputer sa deuxième Coupe du monde.

« Je pense que le cycle se poursuit, tout simplement, a-t-il déclaré. Honnêtement, il y avait des joueurs que nous admirions, et maintenant, c’est nous qui sommes à leur place. Nous avons beaucoup de pouvoir, parce que la prochaine Coupe du monde se joue chez nous. Ce sera un grand moment pour nous tous et pour toutes nos familles. C’est l’occasion de représenter les autres et de les inspirer. Être au premier plan procure un sentiment merveilleux, et pouvoir porter cet écusson chez nous, dans un tournoi aussi prestigieux, c’est un rêve qui se réalise.

Je continue, d’une certaine manière, à réaliser mes rêves d’enfant. J’essaie de faire honneur à tout le monde. »

Weah le fait depuis des années. Son éclosion au PSG remonte à huit ans, tout comme ses débuts avec l’USMNT. Depuis, il a joué pour certains des plus grands clubs du monde. Il a également porté le maillot de l’USMNT à 53 reprises et inscrit sept buts, dont le plus célèbre reste, bien sûr, celui marqué lors du premier match de la Coupe du monde 2022.

Pourtant, alors que le cycle menant à 2030 commence, Weah se trouve dans une situation différente. Remplaçant l’été dernier, il n’a disputé que deux matches à la Coupe du monde. Il a d’abord joué 18 minutes contre le Paraguay, avant de connaître une titularisation difficile contre la Turquie, avec une prestation qui, de son propre aveu, était loin d’être suffisante.

« Je pense que j’ai fait un match horrible aujourd’hui. Je suis déçu de moi-même, a déclaré Weah après cette rencontre. Nous avons réussi à revenir et à inscrire le but de l’égalisation, et je pense que mes coéquipiers ont fait un travail remarquable. Mais sur le plan personnel, je pense avoir fait un match horrible. C’était juste un de ces jours où rien ne fonctionne. »

Depuis, il n’a plus porté le maillot de l’USMNT et, entre-temps, les choses ont changé. Pochettino a fait émerger une nouvelle génération. Des joueurs de l’ancienne garde sont toujours là, eux aussi. La concurrence s’intensifie, et l’ancien défenseur de l’USMNT Alexi Lalas estime que Weah risque de se retrouver écarté.





« En tant qu’ailier droit pur, c’est lui qui a le mieux réussi lors du cycle précédent, a déclaré Lalas dans le podcast State of the Union de Fox. Quand les choses ont commencé à changer, Weah n’a pas réussi à s’adapter. À la Coupe du monde, nous avons vu que, sur le plan émotionnel, ce joueur n’était pas au rendez-vous. Si vous êtes Pochettino, vous dites-vous : “Je peux encore tirer quelque chose de lui”, malgré tous ces changements et son incapacité à s’y adapter ? Je ne sais pas.

Les temps ont changé. Yunus Musah est de retour dans le groupe, mais Tim Weah semble, lui, se diriger vers la sortie. »

Le jugement de Lalas est, bien sûr, très prématuré, mais la question se pose. Weah n’a aucune prise là-dessus. En revanche, sa façon d’y répondre dépend de lui.