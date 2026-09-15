« Que pouvons-nous faire de mieux ? » - Dans les coulisses de la volonté de Sokito de réinventer les chaussures de football et de défier les grandes marques

Le fondateur de Sokito, Jake Hardy, sait que sa marque n’est pas encore arrivée au sommet. Mais il peut identifier le moment où il a eu l’impression que c’était le cas. Encore aujourd’hui, se remémorer un penalty lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, disputée au début de 2024, l’émeut.

Les chaussures appartenaient à William Troost-Ekong, l’ancien capitaine du Nigeria que Hardy considère désormais à la fois comme un associé et un ami. Ce n’était même pas encore un produit fini, simplement des échantillons pas encore commercialisés. Mais lors du deuxième match de groupe du Nigeria contre la Côte d’Ivoire, elles ont connu leur moment de gloire. Après que Victor Osimhen s’est d’abord avancé pour tirer un penalty, il a finalement donné le ballon à Troost-Ekong, qui l’a expédié au fond avec des Sokito aux pieds. Le Nigeria est ensuite allé jusqu’en finale, avec Troost-Ekong désigné joueur du tournoi.

« Je n’arrive toujours pas à expliquer ce sentiment », confie Hardy à GOAL. « Rien que d’y penser maintenant, j’en ai presque la chair de poule. J’ai complètement pété un câble en courant partout dans mon appartement. C’était incroyable. »

Aujourd’hui, plus de deux ans et demi plus tard, Sokito a capitalisé sur cette percée. L’entreprise, qui a pris forme en partie dans la chambre de Hardy et en partie lors d’un voyage au Vietnam, a lancé plusieurs modèles de chaussures et attiré des dizaines d’athlètes investisseurs. Le grand moment de Troost-Ekong a servi d’introduction au football mondial. D’autres ont suivi.

Ces mises en lumière se poursuivent encore, et elles interviennent dans un paysage qui évolue rapidement. Pendant des années, l’univers des chaussures de football était assez clairement défini. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour : c’était un secteur dominé par des poids lourds aux budgets illimités, avec une armée d’athlètes et des années d’histoire impossibles à concurrencer.

Dans tous les sports, pourtant, la donne est en train de changer. C’est pour cela que la décision retentissante de Kylian Mbappe de quitter Nike pourrait permettre à une autre marque de conquérir le football. C’est pour cela que Steph Curry a amené sa marque chez les fabricants chinois de chaussures Li-Ning, alors qu’ils cherchent à développer leur entreprise à l’échelle mondiale. Et oui, c’est aussi pour cela qu’une marque comme Sokito peut exister et se tailler une place dans un espace qui, pendant si longtemps, laissait très peu de place aux niches.

La mission de Sokito est simple : fabriquer des chaussures meilleures pour la planète et sacrément performantes sur le terrain. Cela signifie réduire les déchets et donner aux joueurs leur mot à dire dans la conception des chaussures qu’ils portent.

« Je trouve que l’industrie de la chaussure est vraiment intéressante, explique Hardy, parce que chaque marque qui en fait partie, et il y a désormais ce qu’on pourrait qualifier de nouveaux concurrents assez récents comme Skechers et Reebok, fait partie des plus grandes marques au monde. Nous essayons de montrer que nous faisons les choses d’une manière dont nous pensons que les consommateurs veulent les consommer. L’impact sur la planète, la manière dont nous lançons le produit, et, du côté des joueurs, les athlètes impliqués qui portent les chaussures : nous essayons de créer une marque pour eux.

Sokito utilise des plastiques et du caoutchouc recyclés dans ses chaussures, ainsi que des matériaux d’origine végétale, comme un plastique à base d’huile de ricin dans ses semelles extérieures.

« L’idée est d’avoir quelque chose de très humain, très fédérateur, et c’est presque une petite marque familiale, ce que l’on ressent très souvent, quand on essaie en quelque sorte de rivaliser avec les géants industriels du secteur », ajoute Hardy.

Pendant des années, il n’y avait pas de place dans le football pour une entreprise comme Sokito, mais le football a changé. Hardy espère que lui et son équipe pourront aussi le faire évoluer encore davantage. L’objectif n’est pas de rattraper Nike, Adidas ou Puma, mais de se tailler leur propre petite place dans le monde des chaussures. La cible n’est même pas d’atteindre 1 % du marché, mais ce n’est pas nécessaire. Du moins, pas encore.

« Nous disons aux joueurs qu’ils n’ont pas à faire de compromis entre la performance et le sens », affirme Hardy. « Nous montrons que ces deux choses peuvent coexister au sein d’un même produit et d’une même marque, pas vrai ? C’est ce que nous défendons. »

« C’est une industrie, le football, qui a été complètement contrôlée par trois ou quatre marques pendant très, très longtemps, explique-t-il, mais c’est en train d’arriver. Ça arrive partout. »

Alors, comment lance-t-on une marque capable de défier des géants industriels ? Eh bien, cela peut commencer n’importe où, y compris dans la chambre d’un adolescent, et c’est là que cette histoire commence.