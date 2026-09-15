« Que pouvons-nous faire de mieux ? » - Dans les coulisses de la volonté de Sokito de réinventer les chaussures de football et de défier les grandes marques
Le fondateur de Sokito, Jake Hardy, sait que sa marque n’est pas encore arrivée au sommet. Mais il peut identifier le moment où il a eu l’impression que c’était le cas. Encore aujourd’hui, se remémorer un penalty lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, disputée au début de 2024, l’émeut.
Les chaussures appartenaient à William Troost-Ekong, l’ancien capitaine du Nigeria que Hardy considère désormais à la fois comme un associé et un ami. Ce n’était même pas encore un produit fini, simplement des échantillons pas encore commercialisés. Mais lors du deuxième match de groupe du Nigeria contre la Côte d’Ivoire, elles ont connu leur moment de gloire. Après que Victor Osimhen s’est d’abord avancé pour tirer un penalty, il a finalement donné le ballon à Troost-Ekong, qui l’a expédié au fond avec des Sokito aux pieds. Le Nigeria est ensuite allé jusqu’en finale, avec Troost-Ekong désigné joueur du tournoi.
« Je n’arrive toujours pas à expliquer ce sentiment », confie Hardy à GOAL. « Rien que d’y penser maintenant, j’en ai presque la chair de poule. J’ai complètement pété un câble en courant partout dans mon appartement. C’était incroyable. »
Aujourd’hui, plus de deux ans et demi plus tard, Sokito a capitalisé sur cette percée. L’entreprise, qui a pris forme en partie dans la chambre de Hardy et en partie lors d’un voyage au Vietnam, a lancé plusieurs modèles de chaussures et attiré des dizaines d’athlètes investisseurs. Le grand moment de Troost-Ekong a servi d’introduction au football mondial. D’autres ont suivi.
Ces mises en lumière se poursuivent encore, et elles interviennent dans un paysage qui évolue rapidement. Pendant des années, l’univers des chaussures de football était assez clairement défini. Nike, Adidas, Puma, Reebok, Under Armour : c’était un secteur dominé par des poids lourds aux budgets illimités, avec une armée d’athlètes et des années d’histoire impossibles à concurrencer.
Dans tous les sports, pourtant, la donne est en train de changer. C’est pour cela que la décision retentissante de Kylian Mbappe de quitter Nike pourrait permettre à une autre marque de conquérir le football. C’est pour cela que Steph Curry a amené sa marque chez les fabricants chinois de chaussures Li-Ning, alors qu’ils cherchent à développer leur entreprise à l’échelle mondiale. Et oui, c’est aussi pour cela qu’une marque comme Sokito peut exister et se tailler une place dans un espace qui, pendant si longtemps, laissait très peu de place aux niches.
La mission de Sokito est simple : fabriquer des chaussures meilleures pour la planète et sacrément performantes sur le terrain. Cela signifie réduire les déchets et donner aux joueurs leur mot à dire dans la conception des chaussures qu’ils portent.
« Je trouve que l’industrie de la chaussure est vraiment intéressante, explique Hardy, parce que chaque marque qui en fait partie, et il y a désormais ce qu’on pourrait qualifier de nouveaux concurrents assez récents comme Skechers et Reebok, fait partie des plus grandes marques au monde. Nous essayons de montrer que nous faisons les choses d’une manière dont nous pensons que les consommateurs veulent les consommer. L’impact sur la planète, la manière dont nous lançons le produit, et, du côté des joueurs, les athlètes impliqués qui portent les chaussures : nous essayons de créer une marque pour eux.
Sokito utilise des plastiques et du caoutchouc recyclés dans ses chaussures, ainsi que des matériaux d’origine végétale, comme un plastique à base d’huile de ricin dans ses semelles extérieures.
« L’idée est d’avoir quelque chose de très humain, très fédérateur, et c’est presque une petite marque familiale, ce que l’on ressent très souvent, quand on essaie en quelque sorte de rivaliser avec les géants industriels du secteur », ajoute Hardy.
Pendant des années, il n’y avait pas de place dans le football pour une entreprise comme Sokito, mais le football a changé. Hardy espère que lui et son équipe pourront aussi le faire évoluer encore davantage. L’objectif n’est pas de rattraper Nike, Adidas ou Puma, mais de se tailler leur propre petite place dans le monde des chaussures. La cible n’est même pas d’atteindre 1 % du marché, mais ce n’est pas nécessaire. Du moins, pas encore.
« Nous disons aux joueurs qu’ils n’ont pas à faire de compromis entre la performance et le sens », affirme Hardy. « Nous montrons que ces deux choses peuvent coexister au sein d’un même produit et d’une même marque, pas vrai ? C’est ce que nous défendons. »
« C’est une industrie, le football, qui a été complètement contrôlée par trois ou quatre marques pendant très, très longtemps, explique-t-il, mais c’est en train d’arriver. Ça arrive partout. »
Alors, comment lance-t-on une marque capable de défier des géants industriels ? Eh bien, cela peut commencer n’importe où, y compris dans la chambre d’un adolescent, et c’est là que cette histoire commence.
Comment lancer une marque de bottes
Comme beaucoup d’enfants en Angleterre, Hardy avait un rêve en grandissant et, comme beaucoup d’enfants, il est devenu évident à un moment donné que son rêve initial ne deviendrait pas réalité.
« Je voulais clairement devenir footballeur, se souvient Hardy en riant. Je pense qu’à un moment, j’ai cru que ça pouvait être possible, puis j’ai vite réalisé que je n’étais vraiment pas assez bon. »
À 15 ans, toutefois, Hardy jouait à un niveau semi-professionnel, et c’est à cette époque qu’il s’est acheté une nouvelle paire de chaussures. Le problème, c’est qu’elles n’étaient pas à sa taille. Hardy a décidé de les revendre et, ce faisant, il a récupéré deux fois plus que ce qu’il avait payé, ce qui lui a permis de réinvestir et de s’acheter deux nouvelles paires de chaussures. À partir de là, tout s’est emballé. Deux paires de chaussures sont devenues beaucoup plus, et Hardy est vite devenu connu comme celui qui changeait de paire à chaque fois qu’il jouait.
« J’en suis arrivé à un point où je portais une paire de chaussures complètement différente à chaque entraînement et à chaque match, raconte-t-il, parce que j’en avais tellement. Je les achetais et les revendais, et avec le temps, j’ai commencé à m’y intéresser de plus en plus et à devenir un vrai passionné un peu geek sur le sujet.
J’ai toujours été, je suppose, quelqu’un de très axé produit, assez tactile, sensible aux matériaux, à la conception et à ce genre de choses. J’imagine que ça a toujours été dans mon sang parce que mon père a toujours travaillé dans le produit au niveau industriel en Extrême-Orient. Ça s’est développé à partir de là. J’ai commencé petit à petit à les démonter pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur, puis à les réparer moi-même, avant de les revendre. »
Sokito est né de cet amour. Lors d’un voyage au Vietnam, Hardy a été frappé par les déchets générés par la fabrication de chaussures. Le problème allait au-delà du sol de l’usine : selon les estimations de Sokito, 12,5 millions de paires de chaussures finissent dans des décharges aux États-Unis et dans l’UE chaque année. Hardy voulait fabriquer des chaussures qui réduisent cet impact environnemental sans compromettre les performances.
« Le football est le plus grand facteur de connexion au monde, explique Hardy. Il relie plus de personnes que tout le reste. C’est la raison pour laquelle nous parlons, non ? Il relie tout le monde, mais il contribue aussi à nuire à la planète, ce qui signifie qu’à un moment donné, les gens pourraient ne plus pouvoir jouer au football à cause de la hausse des températures ou des déplacements de population, et ça, ça ne me convenait pas du tout. C’est là que le voyage a commencé. »
Et c’est ainsi que Sokito est né, mais dans un monde souvent peu accueillant envers les nouveaux venus. Créer une entreprise n’est jamais facile, mais le faire dans un univers dominé par certaines des sociétés les plus reconnues au monde ? Dire que c’était un défi serait encore en dessous de la réalité.
Présentation des athlètes
Trouver quelque chose que l’on aime est, en général, relativement facile. Transformer réellement cet amour en entreprise est l’une des choses les plus difficiles à faire. Il a fallu des années à Hardy pour mener ce projet à bien.
À 20 ans, il a quitté son emploi dans la vente pour se consacrer à Sokito à plein temps. Ses amis et sa famille l’ont soutenu. Si cela ne marchait pas, il pourrait toujours retourner vendre du métal, non ? Entre-temps, il livrait de la bière et lavait des casseroles. De 14 heures à minuit, il travaillait dans le pub du coin. Puis il se réveillait à 5 heures du matin et travaillait sur Sokito jusqu’à midi. Il dormait sur les canapés de ses amis. Pendant une grande partie de ces premières années, il n’a pas pu se verser de salaire.
Pour lancer Sokito correctement, Hardy savait qu’il aurait besoin de l’aide d’athlètes et qu’il devrait les faire entrer comme investisseurs, puisqu’il n’y avait pas de gros contrats de sponsoring à leur offrir. Il reconnaît que ce n’était pas facile à vendre, parce qu’il n’avait même pas de chaussure à leur montrer. Pourtant, il est parvenu d’une manière ou d’une autre à en convaincre deux de monter à bord en même temps, après avoir passé environ un an à essayer de leur montrer sa vision.
Le premier était John Bostock, un produit de Tottenham et Crystal Palace, qui a passé les deux dernières décennies à jouer à peu près partout où l’on peut imaginer. Heureusement, Bostock habitait au bout de la rue de la maison des parents de Hardy. Après avoir vu une publication sur les chaussures de Bostock qui s’étaient cassées, Hardy lui a envoyé un message sur Instagram pour lui proposer son aide.
« Je ne suis pas un commercial, dit Hardy. Je ne vais rien forcer. Il faut que cela sonne juste. »
Le deuxième était l’international jamaïcain Adrian Mariappa, surtout connu pour son passage à Watford. Hardy est entré en contact avec lui après avoir cherché une liste d’athlètes végans, convaincu que ce seraient eux les plus susceptibles de comprendre sa mission de construire quelque chose de respectueux de l’environnement.
« On a envoyé des messages à pratiquement chacun d’entre eux, se souvient Hardy. Ces athlètes reçoivent en permanence des propositions d’investissement de la part de marques. Ils ont tellement d’endroits où placer leur argent, mais si vous leur parlez et que vous dites : “Voilà, c’est notre plan et ce que nous voulons faire”, puis que vous revenez un an plus tard en disant : “On l’a fait, et on a fait ça en plus”, alors là, c’est : “Oh merde, ces gars-là sont vraiment sérieux.” C’est généralement ce qui convainc les gens au bout d’un certain temps. »
Au fil des années, Hardy a convaincu beaucoup de monde. Il y a désormais 90 athlètes professionnels qui détiennent une part de la marque. Parmi eux figurent des noms comme Troost-Ekong, Ola Aina, DeAndre Yedlin, Millie Bright, Trevoh Chalobah et Miles Robinson. Les chaussures de Sokito sont vendues dans 46 pays, seulement quatre ans après son lancement officiel. Cet été, des chaussures Sokito ont été portées lors de la Coupe du monde et, tout juste ce week-end, la star de la NFL Jake Elliott a porté les crampons Scudetta de la marque en frappant pour les Philadelphia Eagles.
Sokito est désormais multinationale et multisports. Le processus de conception d’une chaussure reste globalement le même. La priorité va d’abord aux athlètes et à l’environnement, et tout le design est pensé dans cette optique.
De la vision à la réalité
Sokito lancera une nouvelle chaussure en octobre. Celle-ci est en préparation depuis deux ans. Et pourtant, le processus ne s’arrête jamais. Hardy a récemment rencontré les joueurs de MLS Yedlin, Sebastian Ibeagha et Mathias « Zanka » Jorgensen pour commencer à définir les contours du prochain grand projet.
« Nous impliquons les joueurs dans tout », explique Hardy. « Ils sont propriétaires de l’entreprise, donc ils participent à chaque étape. On s’assoit et on se dit : “D’accord, on veut une chaussure de vitesse, et voilà comment on pense qu’elle devrait être.” C’est une session incroyablement pointue de trois ou quatre heures où l’on parle des matériaux, du placement des crampons, de la longueur, des sensations recherchées. Il y a des choses qui n’ont jamais été faites auparavant sur des chaussures. Il y a des chaussures de running que certains aiment et dont ils veulent intégrer certains éléments dans ce modèle. C’est vraiment très détaillé. »
À partir de là, les designers se mettent au travail sur les concepts initiaux. Ce processus prend environ six mois et aboutit à un dossier technique, qui est envoyé à une usine et débouche sur un premier échantillon. C’est là que le processus devient vraiment compliqué, toutefois. Le moindre changement peut déséquilibrer une chaussure, faisant perdre des mois de progression en modifiant quelque chose d’aussi minime qu’un centimètre de matériau.
« Après 12 mois, on se dit : “Oh, on y est presque” », dit-il. « La chaussure part en test auprès des joueurs et les sensations sont vraiment bonnes, mais il y a un petit élément au niveau du talon qu’on doit modifier. Vous le changez, et toute la chaussure est différente, et il faut recommencer. »
Mais au bout du compte, tout finit par se mettre en place, et la chaussure a le bon look et les bonnes sensations. Après les tests portés et les tests en laboratoire, la chaussure est ensuite présentée aux distributeurs environ six mois à l’avance. Viennent ensuite la production, le lancement de la chaussure, le marketing et la distribution. C’est un processus lourd, et Hardy souligne qu’il faut une véritable armée pour faire passer une chaussure de ces premiers appels téléphoniques jusqu’aux mains des clients.
Hardy sait toutefois que, comparée à d’autres, son armée est petite. Sokito n’est ni Nike, ni Adidas, ni Puma. Rattraper les géants du secteur est encore très loin, si cela arrive un jour. Mais Sokito n’a pas besoin de les rattraper pour trouver sa propre place dans le football.
Défier les géants et l’avenir des crampons
Le plus grand modèle de Hardy, l’étoile polaire de son entreprise, ce n’est ni Nike ni Adidas. Ce n’est pas non plus l’une des autres marques traditionnelles du football. Non, quand Hardy imagine à quoi il veut que tout cela ressemble, il regarde du côté de ON.
Pendant des années, ON n’était qu’une petite entreprise de chaussures de running. En 2019, cela a changé lorsque la star du tennis Roger Federer a rejoint l’entreprise. La société vaut désormais des milliards. Pourtant, même ce succès la laisse en concurrence avec des rivaux bien plus grands. Cela montre à la fois l’immensité du marché et la marge de manœuvre dont disposent les nouveaux venus pour construire leur propre activité.
Comment combler un tel écart ? Eh bien, on ne le comble pas. Il faut simplement trouver sa propre place dans l’océan. Cela vaut pour la musique, où SoundCloud permet aux artistes de contourner les maisons de disques pour laisser le talent s’exprimer. Cela vaut pour Instagram et TikTok, qui ont permis aux créateurs de montrer leur propre travail dans le domaine de leur choix. Et, oui, cela vaut aussi pour les chaussures de foot.
« Si vous aviez dit à quelqu’un il y a 10 ans qu’une marque allait prendre une énorme part du marché du running, il vous aurait dit que vous étiez fou », explique Hardy. « Il y a des opportunités partout aujourd’hui, pourtant. Regardez les voitures. Avec les constructeurs de voitures électriques, ils ont abordé un secteur détenu par des géants, puissants, mais lents à évoluer. Ils ont regardé cette industrie et se sont dit : “Que peut-on faire de mieux ? En tant que consommateur, qu’est-ce que je voudrais si je pouvais la concevoir de zéro ?”
« C’est ce que nous faisons. Construire chaque produit avec les athlètes est vraiment important. Utiliser des matériaux durables et réduire l’impact ? On a juste l’impression que cela devrait aller de soi. La manière dont nous lançons nos produits est importante et n’est pas dictée par les cycles marketing. Certaines choses étaient soit frustrantes, soit semblaient simplement ne pas aller quand on regardait le secteur. Nous n’avons pas à suivre toutes ces normes de l’industrie qui ont été établies sur 20 à 30 ans. Nous pouvons nous dire : “Ça n’a pas vraiment de sens, donc faisons l’inverse et faisons ce qui, lui, a du sens.” »
Ce secteur change de jour en jour. Après le Covid, même les grandes marques ont changé leur manière de faire des affaires. Avant 2020, les grandes entreprises multipliaient les contrats de sponsoring, en faisant signer à autant d’athlètes que possible des contrats pour leurs chaussures. À cause de cela, pratiquement tous les joueurs de Premier League portaient du Nike, de l’Adidas ou du Puma.
Ce n’est plus le cas désormais. De plus petites marques, comme Sokito, peuvent se tailler leur propre petit créneau, permettant aux athlètes à la fois de s’associer à une marque en laquelle ils croient et de faire partie de cette marque non seulement comme joueurs sponsorisés, mais aussi comme propriétaires. Ils peuvent concevoir les produits. Ils peuvent décider quelles couleurs ou innovations ont du sens. Et, peut-être, si tout se passe bien, ils peuvent le faire sans sacrifier l’argent garanti que proposent les grandes entreprises.
« Les grosses existeront toujours, non ? », dit Hardy. « Ces énormes contrats d’équipementier pour les superstars existeront toujours, et cela a probablement du sens pour les joueurs dans cette situation. Je pense qu’il y a en ce moment une sorte de mouvement d’émancipation des joueurs, et c’est de là que tout part. Ils comprennent et apprécient qu’ils sont la vraie valeur dans tout cela, plus que les marques. S’ils ont de la personnalité et la volonté d’explorer cela, ils peuvent pousser leur marque personnelle et leurs revenus beaucoup plus loin en sortant des sentiers battus.
« Si vous regardez cela aujourd’hui et que vous vous dites : “Bon, si je laissais 20 000 par an”, par exemple, “est-ce que je récupérerais 20 000 par an en retour en faisant quelque chose où je ne suis pas payé immédiatement ?” La réalité, c’est que, si c’est bien exécuté, alors oui, peut-être, et possiblement bien plus encore. »
Alors, pour Sokito, qu’est-ce que le succès, au juste ? Comment un petit poisson s’y prend-il face aux plus gros ? Quand Hardy sera assis dans son salon dans 20 ans avec une nouvelle chaussure en main à bricoler, qu’est-ce qui le rendra fier ?
C’est difficile à expliquer, dit-il, mais, au final, il saura si tout cela a fonctionné. Les athlètes à ses côtés qui l’ont aidé à transformer un rêve d’enfance en quelque chose qu’il a encore du mal à croire réel le sauront aussi.
« Tout est une question d’impact, et c’est assez difficile à mesurer, mais nous sommes plutôt satisfaits de cette approche », explique Hardy. « Nous ne disons pas que le succès, c’est une vente à 200 millions dans deux ans, ou que le succès, c’est vendre 50 millions de paires de chaussures en un an. Ces choses-là sont encore très lointaines. Nous voulons continuer à faire grandir la marque de la bonne manière, sans compromettre nos valeurs. Nous voulons avoir un impact. Nous travaillons sur beaucoup de façons d’y parvenir. Nous travaillons sur une fondation. Nous n’envoyons aucun produit en décharge. Nous les redistribuons tous. Nous recyclons.
« Le football peut avoir un impact tellement incroyable sur tout le monde. C’est tellement fédérateur, et nous voulons vraiment être à l’avant-garde de cela, tout en fabriquant aussi de très bonnes chaussures. »