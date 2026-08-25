Quand Thierry Henry a fait taire le Bernabéu : comment la victoire choc d'Arsenal contre le Real Madrid a lancé les hommes d'Arsène Wenger vers leur parcours jusqu'en finale de la Ligue des champions 2006
Le Santiago Bernabeu a été construit pour les grandes nuits européennes, mais le 21 février 2006, il est devenu le théâtre de l’une des performances les plus marquantes d’Arsenal en Ligue des champions.
L’équipe d’Arsene Wenger s’était présentée pour le match aller de son huitième de finale face à un Real Madrid redoutable, avec des chances qui semblaient largement en sa défaveur.
Deux ans après son célèbre sacre en Premier League sans la moindre défaite, l’entraîneur français a traversé une période de transition compliquée après le départ de plusieurs membres de l’effectif des Invincibles. Pour ne rien arranger, Arsenal abordait cette rencontre au milieu d’une crise de blessures en défense et avec une forme irrégulière sur la scène nationale.
Pourtant, avec Thierry Henry en chef de file d’une prestation audacieuse et résolument portée vers l’attaque, Arsenal a défié ces circonstances pour stupéfier le public du Bernabeu et s’offrir un succès mémorable 1-0. Première équipe anglaise à s’imposer dans le célèbre stade, le club londonien a ainsi lancé un parcours improbable jusqu’en finale. Les Gunners se sont ensuite retrouvés à 15 minutes de conserver la couronne européenne, avant de voir leur rêve brisé par le FC Barcelone de Frank Rijkaard.
Voici l’histoire de cette célèbre victoire dans la capitale espagnole et de ses conséquences.
Le contexte
À ce moment-là, Arsenal avait eu peu d’impact dans la plus prestigieuse compétition européenne des clubs. Après avoir rarement disputé la Coupe d’Europe durant les années 1980 et 1990, le club avait connu davantage de succès en Coupe des vainqueurs de coupe et en Coupe UEFA, terminant finaliste derrière Galatasaray en 2000. Avant son parcours jusqu’à la finale de 2006, ses meilleures performances en Ligue des champions s’étaient arrêtées en quarts de finale, contre Valence en 2001 et le Chelsea de Claudio Ranieri en 2004.
Le Real Madrid, de son côté, était le roi incontesté de la compétition avec neuf Coupes d’Europe à son palmarès. Fort d’un effectif regorgeant de talents mondialement connus, le club restait sur une série de six victoires, avec 18 buts inscrits. Arsenal, en revanche, peinait. Hormis un succès 7-0 contre Middlesbrough et une victoire 2-0 sur le terrain de Birmingham, les Gunners avaient fait match nul contre Bolton et subi des défaites face à Everton, West Ham et Liverpool dans les semaines précédant le déplacement en Espagne.
Les deux équipes ne s’étaient encore jamais affrontées en match officiel. Arsenal avait désormais pour mission de réussir là où d’autres clubs anglais, Manchester United (à quatre reprises), Derby County, Tottenham et Leeds, avaient tous échoué, alors qu’il se préparait à défier le Real Madrid dans la capitale espagnole.
Le Real Madrid avait toutefois été éliminé à ce stade de la compétition la saison précédente par la Juventus, ce qui s’est avéré être la première de six éliminations consécutives en huitièmes de finale pour le géant espagnol.
À quoi ressemblaient les équipes ?
L’époque célèbre des Galactiques du Real Madrid semblait alors sur le déclin, mais l’équipe disposait encore d’un effectif enviable. Avec Iker Casillas dans le but, derrière des joueurs comme Roberto Carlos, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo et Raul, peu de gens donnaient une chance à Arsenal. Sergio Ramos, 19 ans, formait la charnière centrale avec l’international anglais Jonathan Woodgate, tandis que Robinho, 22 ans, et Thomas Gravesen figuraient aussi dans le onze de départ.
Arsenal, qui avait déjà remporté trois titres de Premier League sous Wenger, n’était certes pas un petit poucet, mais venir à bout du Real Madrid dans son propre stade représentait un défi de taille pour n’importe quelle équipe. Cependant, la tâche des Gunners semblait encore plus désespérée au vu du caractère bricolé de leur ligne défensive.
Avec un Sol Campbell en difficulté sur le plan de la forme et de la condition physique tout au long de la saison, notamment après une prestation particulièrement désastreuse contre West Ham quelques semaines avant le choc face au Real Madrid, Wenger choisit d’aligner Philippe Senderos, qui venait d’avoir 21 ans, en défense centrale aux côtés de Kolo Touré. Un mois plus tôt, le latéral droit Lauren avait été écarté en raison d’une grave blessure au genou, si bien qu’Emmanuel Eboue avait été lancé pour seulement sa quatrième titularisation de la saison et sa 10e apparition toutes compétitions confondues lors de cet exercice. Ashley Cole a lui aussi manqué une grande partie de la campagne, ce qui a conduit le milieu axial Mathieu Flamini à dépanner au poste d’arrière gauche, l’un des huit joueurs essayés par Wenger à ce poste au cours de la saison.
Le milieu de terrain était un savant mélange d’expérience et de jeunesse, avec Freddie Ljungberg et Gilberto Silva aux côtés de Cesc Fabregas, 18 ans, d’Alexander Hleb, 24 ans, préféré à Robert Pires, et de Jose Antonio Reyes, 22 ans, sur l’aile. Sur le banc, Theo Walcott, 16 ans, attendait ses débuts.
À la pointe de l’attaque se trouvait Henry. Pour sa septième saison avec le club londonien, le Français affichait une forme étincelante sur la scène nationale, avec 15 buts en 20 matches à ce stade de la saison. En Ligue des champions, il avait inscrit trois buts en deux matches contre le Sparta Prague, mais était resté muet face à Thoune et à l’Ajax, alors qu’Arsenal avait terminé en tête du groupe avec cinq victoires et un match nul.
Le match
Les intentions offensives d’Arsenal ont été claires d’entrée. En l’espace de 10 minutes, le club a mené trois attaques dangereuses, toutes impliquant Henry.
Le Real Madrid a perdu le ballon au milieu de terrain et celui-ci est arrivé jusqu’au Français, qui s’est projeté avant de servir Reyes pour la première frappe après seulement 90 secondes, mais la tentative piquée de l’ailier a été repoussée par Casillas. Henry a ensuite offert à Ljungberg un face-à-face, mais Casillas l’a obligé à s’excentrer et Carlos est revenu avec un bon tacle. Puis Henry a repris de la tête un centre dangereux de Reyes, mais sa tentative a manqué le cadre.
La meilleure occasion du Real Madrid en première période est arrivée lorsque Beckham est parvenu à prendre le meilleur sur Toure, avant de buter sur Lehmann.
Le véritable tournant est intervenu au début de la seconde période. Fabregas a transmis le ballon à Henry dans le rond central, et le célèbre n°14 a fait le reste. Il a effacé Gravesen, résisté au défi d’Alvaro Mejia et laissé Guti au sol dans la moitié de terrain madrilène, s’ouvrant un chemin clair vers le but. Au moment où Ramos est venu glisser, le pied gauche d’Henry avait déjà envoyé le ballon au-delà de Casillas, dans le petit filet.
Arsenal avait secoué le Real Madrid et a continué à pousser pour en inscrire un autre. Ljungberg s’est montré dangereux, le vétéran Pires est entré et a apporté du dynamisme avec une course prometteuse, mais il n’a pas pu battre Casillas depuis un angle fermé. Le Real Madrid a aussi eu quelques occasions, Lehmann veillant à ce que Ramos et Julio Baptista ne puissent pas le pousser au fond sur un coup de pied arrêté.
Après 95 minutes, le coup de sifflet final a retenti et les fidèles d’Arsenal ont exulté dans les tribunes du Bernabeu.
Arsenal fait le travail à Highbury
C’était une victoire historique pour l’équipe de Wenger, mais elle n’était qu’à mi-chemin.
« Nous avons été brillants défensivement, mais plus important encore, nous n’avons pas eu peur de jouer, a déclaré Henry après le match. Nous n’avons gagné qu’un seul match. Nous n’y sommes pas encore, donc nous devons rester calmes et concentrés. Nous avons en fait gâché quelques occasions en première période. Lors de certains matches récemment, nous balancions le ballon devant sans raison, mais là, nous avons joué au football. Nous avons été énormes derrière, incroyables. »
Wenger était du même avis et a déclaré aux journalistes : « Nous avons bien défendu quand il le fallait et c’était bien mieux que ce que j’attendais. Nous n’étions pas les favoris, et nous avons eu des occasions de marquer davantage de buts. Les jeunes joueurs ont extrêmement bien joué. L’une des clés du match était de bien débuter. Nous avons joué avec respect, mais le Real sera à son meilleur niveau à Highbury et nous devons essayer d’y marquer plus de buts. »
Comme Wenger l’avait anticipé, Arsenal a dû faire preuve de davantage de discipline au match retour pour contenir Raul et Ronaldo. Madrid s’est montré dangereux après deux minutes lorsque le Brésilien a mis Lehmann à contribution, puis il a failli partir seul au but 15 minutes plus tard avant que Gilberto ne stoppe l’action. Arsenal a réagi lorsque Reyes a trouvé la barre transversale en fin de première période, tandis que Toure a stoppé une percée audacieuse de Zidane à l’autre bout du terrain.
La seconde période est restée intense alors que les deux équipes se rendaient coup pour coup. Henry a manqué de peu le cadre de la tête avant que Raul ne voie une tentative heurter le poteau et lui revenir, mais Lehmann a repoussé sa seconde tentative à côté. Madrid a rapidement accentué la pression dans une tentative désespérée de marquer, mais n’est pas parvenu à s’en approcher, même lorsque Casillas est monté sur un dernier corner. Les hôtes ont tenu bon pour obtenir ce match nul 0-0 et se qualifier pour les quarts de finale.
« Il y a eu une énorme libération d’émotion à la fin du match, a déclaré Lehmann. Ce résultat représente tellement pour nous qu’il nous faudra un peu de temps pour en prendre pleinement conscience. Les jeunes joueurs ont extrêmement bien géré la pression et ont livré deux matches exceptionnels. »
Arsenal continue sur sa lancée
Arsenal avait résisté à une énorme pression sur 180 minutes et relevé un défi qui semblait trop grand pour Henry et ses coéquipiers. Le match aller avait illustré avec classe la puissance de leur style offensif. Le second avait été une démonstration de résilience et de détermination.
« À partir de ce moment-là, quelque chose s'est passé », se souviendra plus tard Henry. « La manière dont nous avons gagné là-bas, en les éliminant, nous a tous donné un énorme élan. »
Une victoire 2-0 à domicile au tour suivant contre la Juventus, puis un autre match nul 0-0 au retour, ont débouché sur une demi-finale éprouvante contre Villarreal, où Touré a scellé un étroit succès à domicile. Puis, grâce à un penalty arrêté par Lehmann à la 90e minute, un troisième match retour consécutif sans but a fait sombrer le Sous-marin jaune d'une manière qui aurait rendu fier le légendaire prédécesseur de Wenger, George Graham.
« Même si les matches contre Villarreal ont été bien plus difficiles », a poursuivi Henry, « battre Madrid, le nom, le lieu, la réputation, cela a provoqué quelque chose dans nos têtes à tous. »
Pour la première fois, Arsenal a atteint la finale de la Ligue des champions, poussant Wenger à déclarer : « Cela complète pour moi et mon staff neuf années de travail, et récompense la confiance qu'Arsenal a placée en moi.
« Je suis très heureux d'aller à Paris car Arsenal n'était pas attendu là et maintenant nous avons enfin atteint la finale. Même sans jouer aussi bien que nous le pouvons, nous méritons d'être en finale parce que nous avons éliminé la Juventus, le Real Madrid et Villarreal.
« Avant le penalty, je me suis dit que si c'était notre année, Jens l'arrêterait. »
L'équipe de Wenger allait retrouver au Stade de France un Barcelone qui avait éliminé Chelsea et Benfica avant d'arracher sa propre victoire 1-0 contre l'AC Milan, finaliste de l'édition précédente.
La fin désastreuse du rêve
Le FC Barcelone venait tout juste de décrocher un deuxième titre consécutif en Liga et s’imposait comme une équipe redoutable sous les ordres de Rijkaard. Emmené en attaque par Samuel Eto’o et Ronaldinho, capitaine par Carles Puyol et équilibré au milieu par la créativité et l’impact de Deco, Mark van Bommel et Edmilson, le Barça avait la qualité nécessaire pour submerger n’importe quel adversaire.
Ce n’est pourtant pas grâce à un football étincelant et somptueux qu’il a pris le dessus sur Arsenal. Le club anglais s’est plaint de fautes répétées restées impunies tout au long du match, avant de subir une catastrophe précoce lorsque Lehmann a fait tomber Eto’o en dehors de la surface. Le carton rouge direct adressé au gardien, qui n’avait encaissé aucun but lors de ses 10 matches de Ligue des champions, a contraint Wenger à remplacer Pires par Manuel Almunia.
Incroyablement, c’est Arsenal qui a ouvert le score lorsque Campbell a placé une tête hors de portée de Victor Valdes avant la pause. Les Gunners ont connu de bons temps forts en seconde période, mais le Barça a progressivement accentué la pression. Entré en jeu, Henrik Larsson a servi sur un plateau l’égalisation d’Eto’o à la 76e minute, un but dont Wenger a depuis affirmé qu’il était hors-jeu et qui, si la VAR avait été utilisée, aurait été refusé. Le but a toutefois été validé et, quelques minutes plus tard, Juliano Belletti a poussé le ballon au fond devant Almunia pour achever la remontée.
La campagne de Ligue des champions d’Arsenal, souvent fabuleuse et parfois pleine de caractère, s’est terminée dans un glorieux échec.
Pour Henry, la pilule a été amère à avaler. Il a laissé éclater sa colère contre l’arbitre Terje Hauge, à la fois directement sur le terrain et lors de son interview d’après-match.
« Je ne veux pas lancer de polémique, mais je ne sais pas si l’arbitre portait un maillot de Barcelone ou quelque chose comme ça, a-t-il déclaré. Ils m’ont mis des coups de partout en première période. J’ai reçu le ballon ici et il m’a donné un carton jaune. Je ne sais pas s’ils ne sont pas habitués au rythme de la Premier League ou à l’envie, mais j’ai trouvé ça sévère, désolé. C’était peut-être assez clair pour Jens [Lehmann], mais j’ai dit à l’arbitre : “Je suis désolé, si vous ne voulez pas qu’on la gagne, dites-le dès le départ.” Certaines décisions pendant le match étaient un peu étranges. »
Il s’est ensuite plaint : « J’aurais aussi aimé voir un vrai arbitre. Je suis désolé, si vous regardez le match à nouveau, il y a eu tellement de fois où Puyol aurait dû prendre un carton jaune. Tellement de fois où [Rafael] Marquez est arrivé par derrière pour me casser les chevilles, sans prendre de carton jaune. »
Que s’est-il passé ensuite ?
Le parcours inattendu d’Arsenal jusqu’en finale a apporté une nouvelle conviction à l’ère post-Invincibles. Avec l’émergence de jeunes talents dans l’équipe, l’espoir existait de voir Wenger les mener à nouveau vers de grands sommets. Cependant, une préoccupation majeure, immédiatement après la défaite en France, concernait l’avenir d’Henry, convoité par Barcelone.
« Nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans notre équipe. Nous avons un grand avenir en tant que grande équipe, mais nous avons besoin de Thierry Henry pour y parvenir, a déclaré Wenger. Il a une telle influence sur notre équipe et peut nous aider à devenir une force majeure dans le monde. »
Cette promesse n’a jamais été tenue. Arsenal a été éliminé en huitièmes de finale la saison suivante, et Henry a rejoint Barcelone à l’été 2007. Le club n’a atteint les demi-finales de la Ligue des champions qu’une seule autre fois durant le règne de Wenger. En dehors des défaites en finale de la Coupe de la Ligue en 2007 et 2011, Arsenal n’a pas sérieusement lutté pour un autre trophée avant de remporter la FA Cup en 2013-2014, une compétition soulevée encore deux fois sous Wenger.
Il a fallu 20 ans à Arsenal pour retrouver ce niveau. Le remaniement opéré par Mikel Arteta à l’Emirates a culminé avec le premier titre de Premier League du club depuis les Invincibles. En Europe, Arsenal a éliminé le Bayer Leverkusen, le Sporting CP et l’Atletico Madrid avant de subir une déchirante défaite aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain, qui a conservé le trophée de la Ligue des champions.
Deux décennies plus tard, l’épopée palpitante et inattendue d’Arsenal lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions 2006 reste l’un des souvenirs européens les plus précieux du club, d’autant plus qu’elle a été suivie de tant d’années de disette. Après avoir égalé ce parcours pour son 20e anniversaire, Arsenal doit désormais veiller à ce que ce renouveau débouche sur un succès durable plutôt que sur un nouveau long déclin.