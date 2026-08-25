Le Santiago Bernabeu a été construit pour les grandes nuits européennes, mais le 21 février 2006, il est devenu le théâtre de l’une des performances les plus marquantes d’Arsenal en Ligue des champions.

L’équipe d’Arsene Wenger s’était présentée pour le match aller de son huitième de finale face à un Real Madrid redoutable, avec des chances qui semblaient largement en sa défaveur.

Deux ans après son célèbre sacre en Premier League sans la moindre défaite, l’entraîneur français a traversé une période de transition compliquée après le départ de plusieurs membres de l’effectif des Invincibles. Pour ne rien arranger, Arsenal abordait cette rencontre au milieu d’une crise de blessures en défense et avec une forme irrégulière sur la scène nationale.

Pourtant, avec Thierry Henry en chef de file d’une prestation audacieuse et résolument portée vers l’attaque, Arsenal a défié ces circonstances pour stupéfier le public du Bernabeu et s’offrir un succès mémorable 1-0. Première équipe anglaise à s’imposer dans le célèbre stade, le club londonien a ainsi lancé un parcours improbable jusqu’en finale. Les Gunners se sont ensuite retrouvés à 15 minutes de conserver la couronne européenne, avant de voir leur rêve brisé par le FC Barcelone de Frank Rijkaard.

Voici l’histoire de cette célèbre victoire dans la capitale espagnole et de ses conséquences.



