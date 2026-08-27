Quand le football rencontre le rap : plongée dans les carrières musicales de Memphis Depay, Rafael Leao et d'autres
Depuis que le héros anglais John Barnes a livré son rap iconique sur le morceau « World In Motion » de New Order pour la Coupe du monde 1990 en Italie, les footballeurs se sentent obligés de s’essayer au monde du hip-hop. Le plus souvent, il s’agit de sorties ponctuelles qui permettent de faire monter l’engouement autour de certains événements ou de développer leur image personnelle. Mais, dans de rares cas, c’est bien plus sérieux que cela.
Pour Memphis Depay, Rafael Leao, Moise Kean et Alex Iwobi, le rap est un exutoire créatif et une forme d’évasion face à la pression incessante qui fait partie intégrante du quotidien d’un footballeur de très haut niveau. Le studio est pour eux un refuge, où ils peuvent exprimer leur joie, leur douleur et aborder des sujets qui leur tiennent à cœur.
En peaufinant leurs compétences au micro pendant leur temps libre, ils se donnent aussi potentiellement les moyens de troquer un jour les crampons contre un micro pour se lancer à plein temps dans la musique. La question est la suivante : ce quatuor a-t-il ce qu’il faut pour réussir dans le rap ?
Rafael Leao
Leao est considéré comme l’un des meilleurs ailiers d’Europe, avec 145 implications sur des buts pour l’AC Milan en 291 apparitions, et il compte également 49 sélections avec l’équipe nationale du Portugal. Mais le hip-hop est son deuxième amour, et il a montré ses talents de rappeur pour la première fois en 2021, en sortant un EP de sept titres intitulé « Beginning » sous l’alias WAY 45, nommé d’après le code postal 2845 de sa ville natale, Seixal.
Deux ans plus tard, Leao a sorti son premier album studio, « My Life In Each Verse », un projet autobiographique de 17 titres mêlant hip-hop, soul et R&B. C’était une tentative ambitieuse qui a donné aux auditeurs un aperçu de sa vie de famille et des sacrifices qu’il a consentis dans sa jeunesse au Portugal, même si ses jeux de mots simples et son manque de variation vocale peuvent rendre l’écoute intégrale quelque peu laborieuse.
La sortie en 2025 de « 12:12 » a montré une évolution nette du flow de Leao, sa confiance transparaissant tout au long des huit titres de cet EP concis. En adoptant une sonorité trap plus agressive, Leao laisse de côté son image de star du football pour réfléchir à sa foi et à la manière dont il fait face à l’attention du public.
Pour l’instant, WAY 45 s’impose davantage comme un artiste indépendant de milieu de tableau sur les plateformes de streaming que comme une machine commerciale, mais le gain financier est secondaire pour Leao.
« J’ai toujours voulu faire quelque chose dans la musique et je trouve que cela me permet vraiment de m’exprimer parce que je suis timide », a-t-il déclaré à Rolling Stone en 2023. « Je suis quelqu’un de timide et je ne montre pas toujours mes émotions et mes sentiments. Mais à travers la musique, je peux le faire, et c’est comme un autre monde pour moi. »
Leao continuera à suivre sa passion pour la musique, malgré quelques conseils sévères de son ancien coéquipier à Milan, Zlatan Ibrahimovic, après la sortie de son premier album. « Il en a ri et m’a dit de me concentrer plutôt sur le football ! », a révélé Leao. « Mais les autres [de mes amis] m’ont dit de continuer et de poursuivre ma voie. »
Alex Iwobi
Sous le nom de 17, le pur produit du centre de formation d'Arsenal Alex Iwobi a sorti son premier single, « Don't Shoot », en 2024, avec l'actuel attaquant d'Ipswich Town Chuba Akpom et l'ancien international anglais des moins de 19 ans Medy Elito. Le message central du morceau était de dissuader les jeunes d'être attirés par le monde de la violence de rue, et le clip qui l'accompagnait se voulait un hommage à l'enfance du trio dans l'est de Londres.
Iwobi, qui est désormais un joueur clé de Fulham et compte 99 sélections avec le Nigeria, a sorti un deuxième single cette année-là, intitulé « What's Luv », qui célébrait ses racines africaines, avant de se concentrer sur la création d'un projet cohérent. Celui-ci a finalement été achevé et dévoilé au grand public en avril, Iwobi devenant ainsi le premier joueur de Premier League à sortir un EP, un projet de neuf titres intitulé « More To Life ».
L'EP s'inscrit dans le registre du luxury rap, où la bravade prime sur des paroles profondes, mais il est aussi ancré dans son héritage nigérian. La prestation d'Iwobi est nette et la production exceptionnelle, tandis que la présence du milieu de terrain d'Aston Villa et de la Belgique Amadou Onana sur le morceau « Mine » ajoute une dose supplémentaire d'énergie et d'intérêt. Même si Iwobi doit encore trouver une identité sonore claire, il y a suffisamment d'éléments positifs pour laisser penser qu'il pourrait avoir un avenir sur scène, et il a hâte que les fans découvrent une autre facette de sa personnalité.
« Tout le monde connaît Alex Iwobi le footballeur, mais j'ai l'impression qu'il est temps que les gens voient que j'ai plus que le football comme centres d'intérêt, que j'aime me consacrer à beaucoup de choses. Et évidemment, la musique en fait partie », a-t-il déclaré dans un récent entretien à Native. « Je ne veux pas que les gens pensent que ma musique me distrait parce qu'en même temps, le football reste ma profession principale.
« J'ai l'impression que depuis mon transfert à Fulham [en 2023], c'était le bon moment. Mon manager me donne la liberté d'aller m'exprimer en dehors du terrain de football. Mes amis me donnent cette liberté, et ma famille me donne cette liberté. Donc, quand beaucoup de gens me donnent ce feu vert, je me sens en confiance pour m'exprimer à travers la musique. »
Memphis Depay
« Juste jouer au football, ce n'est pas pour moi », a déclaré Memphis Depay à HYPEBEAST plus tôt cette année. « Mon nom est plus grand que le football dans ce que je vis, ce que je fais et ce que je représente. »
En effet, l'international néerlandais a connu une impressionnante carrière de footballeur, débutée au PSV puis poursuivie à Manchester United, Lyon, Barcelone, l'Atletico Madrid et les Corinthians, ces derniers venant justement de le lier à un nouveau contrat, mais il est aussi parvenu à considérablement accroître sa notoriété grâce à ses exploits en tant que rappeur.
Depay a commencé à sortir de la musique indépendante en 2017, inspiré par ses origines familiales et ses voyages à travers le monde. Il a sorti son premier album studio en 2020, intitulé « Heavy Stepper », qui célébrait à la fois sa richesse et la haute couture, tout en revenant sur son éducation et ses luttes face à l'adversité. L'album s'appuie trop fortement sur des clichés génériques du rap, et il a été contraint de préciser que les paroles « I need money like the Glazers » sur le morceau « Big Fish » n'étaient pas destinées à être une pique envers les propriétaires majoritaires de United.
Il a toutefois accumulé des millions de vues sur YouTube et Spotify, et a montré une progression en tant qu'artiste sur l'EP collaboratif de 2025 « Favelas ». Le projet explorait la nouvelle vie de Depay au Brésil après son arrivée aux Corinthians, en fusionnant avec succès trap et funk alors qu'il embrassait pleinement la culture locale.
Depay a néanmoins suscité la controverse cet été après un long différend avec les dirigeants des Corinthians. Avant que la prolongation du joueur de 32 ans ne soit conclue, le club avait retiré son offre initiale de prolongation de deux ans, et il a accusé le club d'un « comportement inacceptable ». À peine 24 heures après son retour pour aider l'équipe à atteindre les quarts de finale de la Copa Libertadores, Depay risquait de provoquer une nouvelle rupture en sortant un nouveau clip pour la chanson « Don't Panic », dans lequel le siège des Corinthians apparaît en flammes.
Les supporters protestent actuellement contre le régime de propriété du club sur fond de chaos financier grandissant, mais Depay a affirmé que sa vidéo avait été « filmed months ago », avant d'ajouter dans un communiqué sur les réseaux sociaux : « J'espère que ce sera une manifestation pacifique où les gens pourront exprimer calmement ce qu'ils pensent. À propos de ma musique, j'insiste, ce n'est que de l'art. »
Malgré tout cela, Depay a encore beaucoup à offrir dans le rap. « Je passe énormément d'heures en studio, j'investis mon propre argent dans les sessions et les clips, donc c'est devenu sérieux », a ajouté Depay, qui a cité Tupac, Jay-Z et 50 Cent parmi ses inspirations, à HYPEBEAST. « J'ai l'équivalent d'environ trois albums de morceaux inédits. C'est quelque chose qui m'enthousiasme. »
Moise Kean
Le parcours de Kean dans le football a débuté à la Juventus en 2019, et il a aussi porté les couleurs du Hellas Vérone, d’Everton et du Paris Saint-Germain, mais il a souvent été accusé de ne pas être à la hauteur de son potentiel. Cependant, cela a changé lorsqu’il a rejoint la Fiorentina à l’été 2024 après un deuxième passage décevant à la Juve, l’attaquant étant parvenu à relancer sa carrière en inscrivant 35 buts lors de ses 78 premiers matches avec la Viola, ce qui lui a valu un retour en équipe d’Italie.
Trouver le bonheur à Florence a aussi conduit Kean à faire passer son amour de la musique au niveau supérieur. Le joueur de 26 ans a sorti en décembre 2024 son premier album solo de rap, composé de 11 titres, intitulé « Chosen », en adoptant l’alter ego KMB. Kean livre des paroles explicites sur ce projet, alternant entre l’italien et l’anglais, et explore une variété de thèmes, de l’équilibre entre sa double identité d’athlète et d’artiste à l’importance de la résilience, sans oublier une pure fanfaronnade autour de son style de vie somptueux.
Le projet a valu à Kean de nombreux éloges pour son flow naturel et son potentiel crossover, mais un succès encore plus grand se profilait. Le 27 mars 2025, Kean a sorti un nouveau single intitulé « BOMBAY », avec une vidéo mettant largement en avant son groupe de rap 19F, qui a gagné en visibilité auprès du grand public. BOMBAY est entré dans l’histoire du jeu vidéo en devenant la première chanson d’un footballeur professionnel de première division à figurer sur une bande-son d’EA Sports FC, et a cumulé à ce jour 1,1 million d’écoutes sur les plateformes de streaming.
Invité à expliquer ce qui avait motivé sa décision de devenir artiste d’enregistrement, Kean a déclaré à Vivo Azzurro TV l’an dernier : « Je voulais envoyer un message aux jeunes : si tu es capable de faire de grandes choses, pourquoi ne le ferais-tu pas ? J’écris à la maison après l’entraînement et quand je voyage. Ça m’apaise et ça me rend heureux. »
Il n’y a pas de meilleure justification que celle-là, et la grandeur pourrait bien être au programme si Kean continue d’évoluer en tant que rappeur dans les années à venir.
Mentions notables
Il y a quelques autres stars du football qui se sont essayées au rap et qui méritent d’être mentionnées. L’ancien ailier du Real Madrid et d’Everton Royston Drenthe a poursuivi une carrière de rappeur à temps plein sous l’alias Roya2Faces après avoir développé une frustration vis-à-vis du football. Il a sorti un premier single intitulé « Paranoia » en 2017, qui est instantanément devenu viral, mais il a finalement décidé de s’éloigner de la musique peu de temps après et est revenu jouer au Sparta Rotterdam.
Ailleurs, l’ancien attaquant de Sunderland Asamoah Gyan, surtout connu pour son remarquable Mondial 2010 avec le Ghana, a connu un succès en tête des classements avec son titre « African Girls », en featuring avec le regretté musicien ghanéen Castro. Gyan a également reçu le prix du meilleur single hiplife aux Ghana Music Awards 2010.
Plus récemment, le latéral du Bayern Munich et du Canada Alphonso Davies a fait les gros titres pour ses activités musicales, en formant un groupe de rap informel appelé Stugang pendant la pandémie de Covid-19. Il a aussi surpris les supporters du Bayern en février de l’année dernière en sortant un morceau intitulé « Munchen my Throne » pour célébrer sa prolongation de contrat à l’Allianz Arena.
L’ancien attaquant de Liverpool et des Pays-Bas Ryan Babel est allé encore plus loin que Davies pendant le confinement, en sortant un album de hip-hop autobiographique de huit titres intitulé « The Autobiography – Chapter 1 ». Babel y a inclus plusieurs piques à l’égard de ses coéquipiers et s’est confié sur sa relation avec d’anciens entraîneurs, dont Rafa Benitez et Louis van Gaal.
Noa Lang est un autre Néerlandais à avoir percé dans le hip-hop, sous le pseudonyme Noano. Le milieu de terrain de Naples a sorti plusieurs singles ces dernières années, et celui de janvier 2025, « Waka », est celui qui a eu le plus d’écho, générant à lui seul 4 millions d’écoutes sur YouTube.