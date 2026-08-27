« Juste jouer au football, ce n'est pas pour moi », a déclaré Memphis Depay à HYPEBEAST plus tôt cette année. « Mon nom est plus grand que le football dans ce que je vis, ce que je fais et ce que je représente. »

En effet, l'international néerlandais a connu une impressionnante carrière de footballeur, débutée au PSV puis poursuivie à Manchester United, Lyon, Barcelone, l'Atletico Madrid et les Corinthians, ces derniers venant justement de le lier à un nouveau contrat, mais il est aussi parvenu à considérablement accroître sa notoriété grâce à ses exploits en tant que rappeur.

Depay a commencé à sortir de la musique indépendante en 2017, inspiré par ses origines familiales et ses voyages à travers le monde. Il a sorti son premier album studio en 2020, intitulé « Heavy Stepper », qui célébrait à la fois sa richesse et la haute couture, tout en revenant sur son éducation et ses luttes face à l'adversité. L'album s'appuie trop fortement sur des clichés génériques du rap, et il a été contraint de préciser que les paroles « I need money like the Glazers » sur le morceau « Big Fish » n'étaient pas destinées à être une pique envers les propriétaires majoritaires de United.

Il a toutefois accumulé des millions de vues sur YouTube et Spotify, et a montré une progression en tant qu'artiste sur l'EP collaboratif de 2025 « Favelas ». Le projet explorait la nouvelle vie de Depay au Brésil après son arrivée aux Corinthians, en fusionnant avec succès trap et funk alors qu'il embrassait pleinement la culture locale.

Depay a néanmoins suscité la controverse cet été après un long différend avec les dirigeants des Corinthians. Avant que la prolongation du joueur de 32 ans ne soit conclue, le club avait retiré son offre initiale de prolongation de deux ans, et il a accusé le club d'un « comportement inacceptable ». À peine 24 heures après son retour pour aider l'équipe à atteindre les quarts de finale de la Copa Libertadores, Depay risquait de provoquer une nouvelle rupture en sortant un nouveau clip pour la chanson « Don't Panic », dans lequel le siège des Corinthians apparaît en flammes.

Les supporters protestent actuellement contre le régime de propriété du club sur fond de chaos financier grandissant, mais Depay a affirmé que sa vidéo avait été « filmed months ago », avant d'ajouter dans un communiqué sur les réseaux sociaux : « J'espère que ce sera une manifestation pacifique où les gens pourront exprimer calmement ce qu'ils pensent. À propos de ma musique, j'insiste, ce n'est que de l'art. »

Malgré tout cela, Depay a encore beaucoup à offrir dans le rap. « Je passe énormément d'heures en studio, j'investis mon propre argent dans les sessions et les clips, donc c'est devenu sérieux », a ajouté Depay, qui a cité Tupac, Jay-Z et 50 Cent parmi ses inspirations, à HYPEBEAST. « J'ai l'équivalent d'environ trois albums de morceaux inédits. C'est quelque chose qui m'enthousiasme. »