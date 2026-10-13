À l’été 2009, les Italiens ont réalisé un coup de maître sur le marché des transferts. Auteur de 29 buts au cours de la saison écoulée, Zlatan Ibrahimovic était devenu la priorité du président du FC Barcelone, Joan Laporta, et l’Inter a saisi l’occasion de conclure une opération audacieuse. En échange d’Ibrahimovic, l’Inter a convaincu le club catalan de lui céder 46 millions d’euros ainsi que Samuel Eto’o, attaquant double vainqueur de la Ligue des champions.

Les Italiens ont ensuite recruté l’attaquant Diego Milito, âgé de 30 ans, et le milieu Thiago Motta en provenance du Genoa, tandis que le meneur de jeu Wesley Sneijder a été acheté au Real Madrid et que l’expérimenté défenseur central Lucio est arrivé du Bayern Munich.

Mourinho avait expérimenté le 4-3-3 pendant une bonne partie de sa première saison, mais il l’a totalement abandonné pour permettre au créateur Sneijder de mener le jeu derrière le duo d’attaque Milito-Eto’o.

Très vite, l’Inter a semblé en passe de remporter à nouveau le titre haut la main, frappant fort en écrasant son rival, l’AC Milan, lors de sa deuxième rencontre de Serie A. Sa campagne en Ligue des champions a toutefois débuté difficilement, avec trois matches nuls consécutifs en phase de groupes.

L’un d’eux avait été obtenu face au FC Barcelone. Malgré une défaite à l’extérieur contre les hommes de Guardiola, lors d’un match qu’Ibrahimovic avait passé sur le banc, l’Inter s’est qualifiée à la deuxième place de son groupe, s’offrant un duel à élimination directe contre un autre ancien employeur de Mourinho.

À l’approche du huitième de finale contre Chelsea, l’entraîneur était sous pression. L’avance de l’Inter en Serie A s’était réduite après trois matches nuls d’affilée. Après l’expulsion de deux de ses joueurs contre la Sampdoria, quatre jours avant d’affronter Chelsea, Mourinho a croisé les poignets en regagnant le tunnel. Il a ensuite expliqué par l’intermédiaire d’un porte-parole que ce geste signifiait : « Vous pouvez m’emmener, m’arrêter, mais mon équipe est forte et gagnera quand même, même si nous sommes réduits à neuf. »

Ce geste, ainsi que les insultes adressées à l’arbitre et aux arbitres assistants dans le tunnel, lui ont valu trois matches de suspension et 40 000 € d’amende. « Bravo, bravo, n’oubliez pas que votre famille vous regarde à la télévision », a lancé Mourinho à l’arbitre, selon La Repubblica.

Il a échangé des piques avec l’entraîneur de Chelsea, Carlo Ancelotti, avant le match aller à San Siro. Ancelotti avait sans doute ouvert les hostilités un an plus tôt, alors qu’il dirigeait encore l’AC Milan, en déclarant : « Si Mourinho est Jésus, alors je ne suis certainement pas l’un de ses apôtres. »

Avant le match aller à San Siro, il avait confié à Il Giornale : « Toute l’Italie, à l’exception des supporters de l’Inter, soutiendra Chelsea… Il est doué pour faire monter la tension et motiver son équipe, mais c’est un terrain sur lequel je ne m’aventurerais jamais. »

Toujours prompt à renforcer le sentiment d’être assiégée au sein de son équipe, Mourinho a réagi à l’affirmation selon laquelle il était mal aimé en Italie : « Si [Ancelotti] dit cela, c’est parce qu’il le sait, parce que quelqu’un le lui a dit ou parce qu’il appartient au clan. Je fais mon travail comme toujours. »

L’Inter a résisté à la pression de Chelsea pour préserver sa victoire 2-1 à San Siro. Eto’o, Sneijder et Milito avaient combiné pour ouvrir le score dès la troisième minute, avant que Lucio ne mène la résistance en seconde période.

La victoire 1-0 à Stamford Bridge, à la mi-mars, a constitué un immense pas en avant pour l’Inter. Le but décisif d’Eto’o à la 79e minute a permis à Mourinho de prendre le dessus sur son ancien club, qui comptait notamment Drogba, John Terry et Frank Lampard, dans son propre stade, face à l’un des maîtres du métier d’entraîneur en Italie. Il a également mis fin à la série de sorties prématurées de l’Inter sur la scène européenne.

Alors que ses difficultés en championnat ne faisaient que s’aggraver, l’Inter a battu le CSKA Moscou 2-0 sur l’ensemble des deux matches en quarts de finale, s’offrant une demi-finale sous haute tension contre le FC Barcelone.

Le Portugais avait travaillé au Camp Nou dans les années 1990 comme traducteur de l’entraîneur anglais Bobby Robson. Il était ensuite devenu l’adjoint de l’Anglais, puis de Van Gaal lui-même, avant de partir poursuivre sa propre carrière d’entraîneur. Des années plus tard, il avait été envisagé pour le poste d’entraîneur du Barça, mais le club avait préféré recruter Guardiola. Désormais, les supporters barcelonais lui renvoyaient son étiquette de « traducteur », malgré son immense parcours dans le football.

Le Barça était le champion d’Europe en titre et semblait capable de devenir le premier club à conserver sa couronne depuis l’instauration de la Ligue des champions.

Bien que l’équipe de Guardiola ait ouvert le score par Pedro dans les 20 premières minutes en Italie, l’Inter a réussi une remontée spectaculaire. Diego Milito a servi Sneijder puis Maicon avant de sceller la victoire 3-1 d’un but personnel. L’Inter, réputée pour sa solidité défensive, avait battu le Barça d’une manière dont Guardiola aurait pu être fier.

L’Inter s’est montrée bien moins dominante et audacieuse au match retour au Camp Nou, revenant à l’approche défensive qui avait contribué à rendre Mourinho célèbre. Pour arrêter Lionel Messi, le Portugais a placé l’expérimenté arrière droit argentin Javier Zanetti sur le côté gauche de la défense.

« Je connaissais Messi grâce à la sélection argentine et c’était le meilleur joueur du monde. Je suivais Messi partout et, dans chaque zone où il allait, deux de mes coéquipiers venaient le presser pour l’empêcher d’avoir l’espace nécessaire pour faire la différence », a-t-il raconté plus tard.

Messi était dans une forme exceptionnelle cette saison-là et l’équipe de Guardiola était considérée comme révolutionnaire. Mais elle s’est heurtée à un mur infranchissable : l’Inter tentait à peine d’attaquer et se contentait de dégager tous les ballons qui arrivaient dans sa direction.

À la 28e minute, l’Inter a subi un coup dur avec l’expulsion de Thiago Motta pour un deuxième carton jaune. Puis le gardien Julio Cesar a été averti pour gain de temps, alors que l’on n’en était qu’à la 34e minute.

Lorsque Gerard Pique a enfin donné l’avantage au FC Barcelone à la 84e minute, le public local a explosé de joie et les hommes de Mourinho sont devenus nerveux. Peu après, le Barça a cru avoir réussi lorsque Bojan Krkic a envoyé le ballon au fond des filets, mais le but a été refusé et le temps s’est écoulé.

Le champion en titre était éliminé et l’Inter accédait à sa première finale de Coupe d’Europe depuis 38 ans.

Fou de joie, Mourinho a traversé la pelouse en courant pour saluer les supporters de l’Inter installés dans la tribune supérieure. Le gardien barcelonais Víctor Valdes a tenté de le retenir physiquement, mais rien ne pouvait arrêter le Portugais, toujours aussi théâtral.

Même lorsque le personnel du Camp Nou a déclenché les arroseurs pendant les célébrations de l’Inter, Mourinho a simplement savouré l’eau et la colère de ceux qui avaient manqué de respect au « Traducteur ». Il avait livré une démonstration défensive magistrale, détrôné Guardiola et envoyé l’Inter au Santiago Bernabeu.



