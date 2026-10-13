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GFX Jose Mourinho Inter 2010 1-1

Quand l’Inter a remporté le triplé : Comment Jose Mourinho a fait du géant italien le roi de l’Europe et a surclassé Pep Guardiola et Louis van Gaal

Dominante en Serie A mais en difficulté en Europe, l’Inter a franchi un nouveau cap grâce à l’arrivée de Mourinho, jusqu’à connaître un succès sans précédent.

Peter McVitie
Traduit par

  • C’était la bataille pour le triplé. 

    L’Inter et le Bayern Munich abordaient la finale de la Ligue des champions 2010 après avoir dominé tous leurs rivaux en Italie et en Allemagne pour remporter chacun le championnat et la coupe nationale. Sur la pelouse du mythique Santiago Bernabeu, ils allaient se disputer la gloire européenne et une place dans l’histoire du sport. 

    C’était aussi un choc de philosophies. Jose Mourinho avait fait de l’Inter une équipe presque impossible à percer en défense et d’une efficacité implacable. Elle avait pris le dessus sur son rival national, la Roma, pour remporter la Serie A et la Coppa Italia. Face à lui se trouvait son ancien mentor, Louis van Gaal, dont le Bayern avait écarté ses adversaires grâce à un jeu offensif ample et séduisant.

    Van Gaal avait également fait monter la tension avant la rencontre en lançant une pique sur le style de jeu privilégié par Mourinho. Mais c’est ce dernier qui a eu le dernier mot. 

    Après avoir dominé ses anciens clubs, Chelsea et Barcelone, sur la route de Madrid, le stratège portugais a déjoué les plans de son ancien mentor grâce à un plan de jeu fondé sur la discipline et le pragmatisme, que son équipe a exécuté presque à la perfection.


  • La machine à gagner italienne trébuche encore

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    AFP

    Roberto Mancini avait bâti une équipe dominante sur la scène nationale, mais elle peinait en Europe.

    Dans les mois qui ont suivi le départ de Mourinho de Chelsea, au début de la saison 2007-08, les spéculations allaient bon train sur sa prochaine destination.

    Roberto Mancini avait fait de l’Inter une équipe irrésistible sur la scène nationale, remportant trois titres consécutifs de Serie A. Malgré cette domination, le club régressait en Ligue des champions, et des informations ont circulé selon lesquelles Mourinho était pressenti pour remplacer Mancini.

    Le point de rupture est survenu en mars, lorsque l’Inter a été éliminé en huitièmes de finale pour la deuxième année consécutive. Après la défaite 3-0 sur l’ensemble des deux matches face à Liverpool, Mancini, abattu, a annoncé aux journalistes qu’il quitterait son poste à la fin de la saison.

    Il a ensuite tenté de revenir sur sa décision, mais l’idée avait fait son chemin. Quelques jours après la défaite de l’Inter contre la Roma en finale de la Coupe d’Italie, le propriétaire Massimo Moratti a limogé l’Italien. La nomination de Mourinho a été confirmée la semaine suivante. Celui qui s’était surnommé le « Special One » après son exploit en Ligue des champions avec Porto avait pour mission de faire de la meilleure équipe d’Italie la reine de l’Europe.

    Lors de sa première conférence de presse, Mourinho a été interrogé sur son ambition de réaliser le triplé avec l’Inter. « Et la Supercoupe d’Italie », a-t-il répondu. « Tout le monde rêve de remporter la Ligue des champions… C’est une compétition qui se joue sur de tout petits détails, car ce sont eux qui font toute la différence. »

    Outre la Supercoupe d’Italie, la première saison de Mourinho a apporté un nouveau scudetto à l’Inter, qui a terminé avec 10 points d’avance sur la Juventus. Mais les difficultés européennes ont persisté : battu sans opposer une grande résistance par Manchester United (2-0 sur l’ensemble des deux matches), le club a de nouveau été éliminé en huitièmes de finale.


  • Mourinho s’impose face à ses anciens employeurs

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    AFP

    L’Inter a dominé Chelsea et Barcelone pour se hisser en finale à Madrid.

    À l’été 2009, les Italiens ont réalisé un coup de maître sur le marché des transferts. Auteur de 29 buts au cours de la saison écoulée, Zlatan Ibrahimovic était devenu la priorité du président du FC Barcelone, Joan Laporta, et l’Inter a saisi l’occasion de conclure une opération audacieuse. En échange d’Ibrahimovic, l’Inter a convaincu le club catalan de lui céder 46 millions d’euros ainsi que Samuel Eto’o, attaquant double vainqueur de la Ligue des champions.  

    Les Italiens ont ensuite recruté l’attaquant Diego Milito, âgé de 30 ans, et le milieu Thiago Motta en provenance du Genoa, tandis que le meneur de jeu Wesley Sneijder a été acheté au Real Madrid et que l’expérimenté défenseur central Lucio est arrivé du Bayern Munich. 

    Mourinho avait expérimenté le 4-3-3 pendant une bonne partie de sa première saison, mais il l’a totalement abandonné pour permettre au créateur Sneijder de mener le jeu derrière le duo d’attaque Milito-Eto’o. 

    Très vite, l’Inter a semblé en passe de remporter à nouveau le titre haut la main, frappant fort en écrasant son rival, l’AC Milan, lors de sa deuxième rencontre de Serie A. Sa campagne en Ligue des champions a toutefois débuté difficilement, avec trois matches nuls consécutifs en phase de groupes. 

    L’un d’eux avait été obtenu face au FC Barcelone. Malgré une défaite à l’extérieur contre les hommes de Guardiola, lors d’un match qu’Ibrahimovic avait passé sur le banc, l’Inter s’est qualifiée à la deuxième place de son groupe, s’offrant un duel à élimination directe contre un autre ancien employeur de Mourinho.

    À l’approche du huitième de finale contre Chelsea, l’entraîneur était sous pression. L’avance de l’Inter en Serie A s’était réduite après trois matches nuls d’affilée. Après l’expulsion de deux de ses joueurs contre la Sampdoria, quatre jours avant d’affronter Chelsea, Mourinho a croisé les poignets en regagnant le tunnel. Il a ensuite expliqué par l’intermédiaire d’un porte-parole que ce geste signifiait : « Vous pouvez m’emmener, m’arrêter, mais mon équipe est forte et gagnera quand même, même si nous sommes réduits à neuf. » 

    Ce geste, ainsi que les insultes adressées à l’arbitre et aux arbitres assistants dans le tunnel, lui ont valu trois matches de suspension et 40 000 € d’amende. « Bravo, bravo, n’oubliez pas que votre famille vous regarde à la télévision », a lancé Mourinho à l’arbitre, selon La Repubblica.

    Il a échangé des piques avec l’entraîneur de Chelsea, Carlo Ancelotti, avant le match aller à San Siro. Ancelotti avait sans doute ouvert les hostilités un an plus tôt, alors qu’il dirigeait encore l’AC Milan, en déclarant : « Si Mourinho est Jésus, alors je ne suis certainement pas l’un de ses apôtres. »

    Avant le match aller à San Siro, il avait confié à Il Giornale : « Toute l’Italie, à l’exception des supporters de l’Inter, soutiendra Chelsea… Il est doué pour faire monter la tension et motiver son équipe, mais c’est un terrain sur lequel je ne m’aventurerais jamais. »

    Toujours prompt à renforcer le sentiment d’être assiégée au sein de son équipe, Mourinho a réagi à l’affirmation selon laquelle il était mal aimé en Italie : « Si [Ancelotti] dit cela, c’est parce qu’il le sait, parce que quelqu’un le lui a dit ou parce qu’il appartient au clan. Je fais mon travail comme toujours. »

    L’Inter a résisté à la pression de Chelsea pour préserver sa victoire 2-1 à San Siro. Eto’o, Sneijder et Milito avaient combiné pour ouvrir le score dès la troisième minute, avant que Lucio ne mène la résistance en seconde période.

    La victoire 1-0 à Stamford Bridge, à la mi-mars, a constitué un immense pas en avant pour l’Inter. Le but décisif d’Eto’o à la 79e minute a permis à Mourinho de prendre le dessus sur son ancien club, qui comptait notamment Drogba, John Terry et Frank Lampard, dans son propre stade, face à l’un des maîtres du métier d’entraîneur en Italie. Il a également mis fin à la série de sorties prématurées de l’Inter sur la scène européenne.

    Alors que ses difficultés en championnat ne faisaient que s’aggraver, l’Inter a battu le CSKA Moscou 2-0 sur l’ensemble des deux matches en quarts de finale, s’offrant une demi-finale sous haute tension contre le FC Barcelone. 

    Le Portugais avait travaillé au Camp Nou dans les années 1990 comme traducteur de l’entraîneur anglais Bobby Robson. Il était ensuite devenu l’adjoint de l’Anglais, puis de Van Gaal lui-même, avant de partir poursuivre sa propre carrière d’entraîneur. Des années plus tard, il avait été envisagé pour le poste d’entraîneur du Barça, mais le club avait préféré recruter Guardiola. Désormais, les supporters barcelonais lui renvoyaient son étiquette de « traducteur », malgré son immense parcours dans le football.

    Le Barça était le champion d’Europe en titre et semblait capable de devenir le premier club à conserver sa couronne depuis l’instauration de la Ligue des champions.

    Bien que l’équipe de Guardiola ait ouvert le score par Pedro dans les 20 premières minutes en Italie, l’Inter a réussi une remontée spectaculaire. Diego Milito a servi Sneijder puis Maicon avant de sceller la victoire 3-1 d’un but personnel. L’Inter, réputée pour sa solidité défensive, avait battu le Barça d’une manière dont Guardiola aurait pu être fier.

    L’Inter s’est montrée bien moins dominante et audacieuse au match retour au Camp Nou, revenant à l’approche défensive qui avait contribué à rendre Mourinho célèbre. Pour arrêter Lionel Messi, le Portugais a placé l’expérimenté arrière droit argentin Javier Zanetti sur le côté gauche de la défense. 

    « Je connaissais Messi grâce à la sélection argentine et c’était le meilleur joueur du monde. Je suivais Messi partout et, dans chaque zone où il allait, deux de mes coéquipiers venaient le presser pour l’empêcher d’avoir l’espace nécessaire pour faire la différence », a-t-il raconté plus tard. 

    Messi était dans une forme exceptionnelle cette saison-là et l’équipe de Guardiola était considérée comme révolutionnaire. Mais elle s’est heurtée à un mur infranchissable : l’Inter tentait à peine d’attaquer et se contentait de dégager tous les ballons qui arrivaient dans sa direction. 

    À la 28e minute, l’Inter a subi un coup dur avec l’expulsion de Thiago Motta pour un deuxième carton jaune. Puis le gardien Julio Cesar a été averti pour gain de temps, alors que l’on n’en était qu’à la 34e minute.

    Lorsque Gerard Pique a enfin donné l’avantage au FC Barcelone à la 84e minute, le public local a explosé de joie et les hommes de Mourinho sont devenus nerveux. Peu après, le Barça a cru avoir réussi lorsque Bojan Krkic a envoyé le ballon au fond des filets, mais le but a été refusé et le temps s’est écoulé.

    Le champion en titre était éliminé et l’Inter accédait à sa première finale de Coupe d’Europe depuis 38 ans.

    Fou de joie, Mourinho a traversé la pelouse en courant pour saluer les supporters de l’Inter installés dans la tribune supérieure. Le gardien barcelonais Víctor Valdes a tenté de le retenir physiquement, mais rien ne pouvait arrêter le Portugais, toujours aussi théâtral.

    Même lorsque le personnel du Camp Nou a déclenché les arroseurs pendant les célébrations de l’Inter, Mourinho a simplement savouré l’eau et la colère de ceux qui avaient manqué de respect au « Traducteur ». Il avait livré une démonstration défensive magistrale, détrôné Guardiola et envoyé l’Inter au Santiago Bernabeu.


  • La bataille contre le Bayern Munich

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    AFP

    Milito trop efficace face au Bayern de Van Gaal, Mourinho s’en va avec le titre

    De l’autre côté de l’histoire attendait l’ancien mentor de Mourinho. Comme l’Inter, le Bayern était arrivé dans la capitale espagnole après avoir écrasé ses rivaux nationaux pour réaliser le doublé. Son parcours jusqu’au Bernabeu avait été mouvementé, porté par les buts extraordinaires d’Arjen Robben contre la Fiorentina et Manchester United. Le Bayern avait ensuite balayé Lyon 4-0 en demi-finale.

    Bien que privé de Franck Ribery, suspendu, le Bayern affichait une grande assurance : Robben semblait dévastateur, Thomas Muller, formé au club, brillait, et Mario Gomez et Ivica Olic se montraient prolifiques en attaque. 

    Van Gaal ne cachait pas son mépris pour les autres philosophies de jeu. Avant le match, il avait déclaré : « Nous jouons pour les supporters et le public, nous devons donc proposer un jeu très séduisant. » 

    Lors des célébrations après la conquête du doublé, il avait lancé à une foule immense de supporters du Bayern : « Nous ne sommes pas seulement champions de Munich, mais aussi de Gelsenkirchen, de Brême et de Hambourg. Nous sommes les meilleurs d’Allemagne et peut-être bientôt d’Europe ! »

    Dès le coup d’envoi au Bernabeu, le Bayern a pris le dessus. Olic et Robben ont mis la défense de l’Inter à rude épreuve et trouvé des brèches, mais ce sont les hommes de Mourinho qui ont ouvert le score à la 35e minute. Sur un long ballon de Julio Cesar, Milito a remis de la tête à Sneijder, qui lui a redonné le ballon. L’élu meilleur joueur de la saison en Serie A a pris de vitesse les défenseurs du Bayern avant de lober le gardien Hans-Jorg Butt pour marquer.

    Le Bayern est revenu des vestiaires en multipliant les attaques. Hamit Altintop a manqué le cadre après une première tentative arrêtée par Julio Cesar, qui a également repoussé d’une main ferme une frappe dangereuse de Robben.

    À la 70e minute, Milito a frappé de nouveau : servi par Eto’o, il a laissé Daniel Van Buyten sur place avant de conclure. 

    Déjà auteur du but de la victoire en Coupe d’Italie et de celui qui avait assuré le titre en Serie A lors de la dernière journée, Milito venait d’offrir à l’Inter le premier triplé de son histoire.

    Au coup de sifflet final, le club italien a laissé éclater sa joie. 

    Mourinho, rayonnant de fierté, a expliqué en quoi le jeu du Bayern avait servi les intérêts de son équipe : « Quand [Van Gaal] a dit avant le match que l’Inter était une équipe défensive, c’était une provocation sur le plan footballistique. Mais je savais ce qu’il voulait, et je voulais la même chose : gagner. 

    « Nous n’avons pas renié notre identité, nous sommes une équipe très compacte et nous avons réussi à jouer et à gagner en contre-attaque. Après le deuxième but, le match était terminé. Comme le Bayern attaquait avec beaucoup de joueurs, il nous était plus facile de contrôler le milieu de terrain et de lancer nos attaques depuis cette zone. 

    « Il est important de maîtriser ses émotions. Nous avons livré une belle finale et nous méritions de gagner, pas seulement pour ce match, mais pour l’ensemble de notre parcours jusqu’en finale. »

    Van Gaal n’a pas pu s’empêcher d’égratigner son homologue devant les médias. « La physionomie du match ne m’a pas surpris. Ce qui me surprend, c’est que nous ayons perdu. Nous savions qu’ils joueraient ainsi. Nous savions qu’ils seraient très bien organisés défensivement », a-t-il déclaré. « Mourinho m’a félicité, peut-être a-t-il raison, mais mon sentiment est différent. 

    « Je pense que l’Inter a gagné à juste titre et méritait sa victoire, mais il lui est peut-être plus facile de gagner en jouant de cette manière. »


  • Un adieu glorieux et émouvant

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    AFP

    Mourinho a effectué un tour d’honneur et fait des adieux en larmes à l’un de ses défenseurs peu utilisés.

    Alors que l’effervescence des célébrations commençait à retomber, Mourinho a effectué un tour d’honneur du Santiago Bernabéu, savourant son triomphe et sachant déjà que ce stade mythique serait bientôt son nouveau terrain de jeu. Il a annoncé ce soir-là qu’il allait partir, tandis que des informations faisaient déjà état d’une arrivée au Real Madrid.

    « Je ne quitte pas l’Inter, je quitte l’Italie », a-t-il déclaré. « La Ligue des champions que j’ai remportée avec Porto a été mon dernier match là-bas et, cette fois, ce sera presque certainement mon dernier match avec l’Inter. »

    Mourinho avait passé deux ans à Milan et marqué le football italien de son empreinte. Le lien qu’il avait noué avec les joueurs de l’Inter s’est peut-être manifesté de la manière la plus éloquente à l’extérieur du Bernabéu, alors que l’entraîneur s’apprêtait à regagner l’hôtel. 

    Alors qu’il montait dans une berline noire du club pour quitter la zone de chargement du stade, il a aperçu le défenseur expérimenté Marco Materazzi, appuyé seul contre le bus de l’équipe. Celui-ci avait joué un rôle secondaire cette saison-là, avec seulement 19 apparitions toutes compétitions confondues, dont 11 titularisations et quatre en Ligue des champions. Le champion du monde restait pourtant une figure essentielle du vestiaire.

    Mourinho a demandé au chauffeur de s’arrêter, est sorti et s’est dirigé vers Materazzi. Les deux figures imposantes se sont enlacées et ont pleuré à chaudes larmes sur l’épaule l’une de l’autre.

    Cette scène aussi émouvante que théâtrale a marqué la fin de ce chapitre, avant le départ de Mourinho pour Madrid, où l’attendait une rivalité féroce et retentissante avec Guardiola, à Barcelone.

    Devenu seulement la troisième personne à avoir mené deux équipes différentes au succès sur la scène européenne, il espérait être le premier à rééditer cet exploit à Madrid. Mourinho a conduit le géant espagnol en demi-finales à trois reprises consécutives, mais il est parti sans avoir atteint son objectif.

    De son côté, l’Inter a nommé Rafael Benitez pour remplacer cet entraîneur charismatique, mais il n’est resté que jusqu’en décembre 2010, avant d’être remplacé par Leonardo. L’Inter a perdu son titre en Serie A et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par Schalke, sur le score cumulé de 7-3. Après une élimination en huitièmes de finale en 2011-2012, le club a dégringolé au classement du championnat italien et ne s’est pas qualifié pour la plus prestigieuse compétition européenne de clubs pendant sept ans. 

    Après trois éliminations en phase de groupes et une sortie en huitièmes de finale, la situation a changé sous Simone Inzaghi, qui a mené l’Inter à deux finales en trois ans. Mais le Manchester City de Guardiola s’est imposé de justesse en 2023, avant que le Paris Saint-Germain ne réduise ses espoirs à néant en lui infligeant une défaite 5-0 en 2025. L’Inter règne peut-être de nouveau sur l’Italie, mais reproduire la magie inoubliable de l’équipe de Mourinho, auteur du triplé, s’avère être un tout autre défi.