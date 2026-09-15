Le moment décisif de la finale de la Ligue des champions 1994 ne s’est pas produit pendant les 90 minutes disputées à Athènes entre Barcelone et l’AC Milan. Il n’a même pas eu lieu le jour du match. Selon beaucoup, la rencontre s’est jouée lorsque Johan Cruyff a pratiquement proclamé son équipe victorieuse dans les médias.

« Barcelone est favori », a déclaré l’entraîneur aux journalistes dans les jours précédant le choc face à l’équipe de Fabio Capello. « Milan n’a rien d’extraordinaire. Son jeu repose sur la défense, le nôtre sur l’attaque. »

Il a même cité Marcel Desailly, champion d’Europe en titre avec Marseille, pour illustrer la différence de qualité. Milan venait de recruter le milieu défensif en cours de saison, tandis que Barcelone comptait dans ses rangs Romario, deux fois meilleur buteur de la Ligue des champions avec le PSV, qui venait de marquer 30 buts en Liga. « C’est révélateur », a fait remarquer Cruyff.

Cette tirade a piqué au vif ses adversaires. Au lieu de prononcer un discours de motivation devant ses joueurs à l’hôtel de l’équipe, Capello a laissé les propos de Cruyff parler à sa place. Lorsque Marcel Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni et Dejan Savicevic sont entrés dans le vestiaire, ils ont découvert les murs couverts d’articles de presse reprenant les paroles du pionnier du football total.

« Je pense que Fabio Capello a été très malin de titiller notre ego », a déclaré Desailly cette année en revenant sur la finale. « Son adjoint s’était procuré des photocopies du journal reprenant exactement ce qu’avait dit Johan Cruyff : Milan n’était pas au niveau, nous étions mauvais, nous n’étions qu’une équipe défensive et la victoire en Ligue des champions leur était promise.

« Capello savait que nous étions des leaders et que cela allait nous pousser et nous motiver. Cruyff avait l’expertise et garantissait que Barcelone battrait l’AC Milan. »

Alessandro Costacurta l’a résumé ainsi : « Les propos de Cruyff étaient déplacés et ont vraiment marqué l’équipe. Sans eux, les choses auraient peut-être été différentes. »

Pendant que Capello galvanisait ses joueurs en leur parlant du mépris de Cruyff et de Barcelone, leurs adversaires s’entendaient dire qu’il leur suffisait d’aller chercher le trophée. « Vous êtes meilleurs qu’eux », leur a dit Cruyff. « Vous allez gagner. »

L’AC Milan a écrasé Barcelone 4-0. Désigné homme du match, Desailly a inscrit le quatrième but, le plus humiliant.

Le stratège néerlandais avait dû ravaler ses paroles.

« Le plus beau moment de ma carrière a été de battre Barcelone 4-0 à Athènes », a déclaré Capello en 2024. « Tous les journalistes pensaient que nous étions perdus, et nous n’avons gagné « que » 4-0. »