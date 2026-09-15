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GFX Cruyff Barcelona Capello AC Milan 1-1GOAL

Quand Johan Cruyff a fini par payer le prix de son arrogance : comment l’AC Milan de Fabio Capello a mis fin à la « Dream Team » du FC Barcelone en livrant une démonstration en finale de la Ligue des champions

Les champions de Serie A avaient quelque chose à prouver lorsqu’ils ont affronté le FC Barcelone après les propos de l’entraîneur néerlandais.

Peter McVitie
Traduit par

  • Le moment décisif de la finale de la Ligue des champions 1994 ne s’est pas produit pendant les 90 minutes disputées à Athènes entre Barcelone et l’AC Milan. Il n’a même pas eu lieu le jour du match. Selon beaucoup, la rencontre s’est jouée lorsque Johan Cruyff a pratiquement proclamé son équipe victorieuse dans les médias.

    « Barcelone est favori », a déclaré l’entraîneur aux journalistes dans les jours précédant le choc face à l’équipe de Fabio Capello. « Milan n’a rien d’extraordinaire. Son jeu repose sur la défense, le nôtre sur l’attaque. »

    Il a même cité Marcel Desailly, champion d’Europe en titre avec Marseille, pour illustrer la différence de qualité. Milan venait de recruter le milieu défensif en cours de saison, tandis que Barcelone comptait dans ses rangs Romario, deux fois meilleur buteur de la Ligue des champions avec le PSV, qui venait de marquer 30 buts en Liga. « C’est révélateur », a fait remarquer Cruyff.

    Cette tirade a piqué au vif ses adversaires. Au lieu de prononcer un discours de motivation devant ses joueurs à l’hôtel de l’équipe, Capello a laissé les propos de Cruyff parler à sa place. Lorsque Marcel Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni et Dejan Savicevic sont entrés dans le vestiaire, ils ont découvert les murs couverts d’articles de presse reprenant les paroles du pionnier du football total.

    « Je pense que Fabio Capello a été très malin de titiller notre ego », a déclaré Desailly cette année en revenant sur la finale. « Son adjoint s’était procuré des photocopies du journal reprenant exactement ce qu’avait dit Johan Cruyff : Milan n’était pas au niveau, nous étions mauvais, nous n’étions qu’une équipe défensive et la victoire en Ligue des champions leur était promise.

    « Capello savait que nous étions des leaders et que cela allait nous pousser et nous motiver. Cruyff avait l’expertise et garantissait que Barcelone battrait l’AC Milan. »

    Alessandro Costacurta l’a résumé ainsi : « Les propos de Cruyff étaient déplacés et ont vraiment marqué l’équipe. Sans eux, les choses auraient peut-être été différentes. »

    Pendant que Capello galvanisait ses joueurs en leur parlant du mépris de Cruyff et de Barcelone, leurs adversaires s’entendaient dire qu’il leur suffisait d’aller chercher le trophée. « Vous êtes meilleurs qu’eux », leur a dit Cruyff. « Vous allez gagner. »

    L’AC Milan a écrasé Barcelone 4-0. Désigné homme du match, Desailly a inscrit le quatrième but, le plus humiliant.

    Le stratège néerlandais avait dû ravaler ses paroles.

    « Le plus beau moment de ma carrière a été de battre Barcelone 4-0 à Athènes », a déclaré Capello en 2024. « Tous les journalistes pensaient que nous étions perdus, et nous n’avons gagné « que » 4-0. »

  • Un choc des idéologies

    Johan Cruyff 1996

    Le FC Barcelone était devenu l’une des équipes les plus impressionnantes d’Europe à l’approche de la finale d’Athènes.

    En 1994, Cruyff avait fait de Barcelone une formidable machine à gagner. Celui que l’on surnommait El Salvador avait mené le club à sa première Coupe d’Europe deux ans plus tôt.

    Quatre jours avant la finale, Barcelone avait décroché un troisième titre consécutif en Liga lors de la dernière journée de la saison et restait sur une série de 20 matches sans défaite. Avec des joueurs comme Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov et Michael Laudrup, la « Dream Team » de Cruyff pratiquait un football beau et simple.

    Tandis que Barcelone jouait selon la philosophie que le Néerlandais avait rendue célèbre lorsqu’il était joueur à l’Ajax, où il avait remporté trois Coupes d’Europe consécutives, puis à Barcelone, l’AC Milan en représentait l’antithèse.

    Bien que l’AC Milan ait atteint la finale l’année précédente, perdue face à Desailly et Marseille, et remporté la compétition en 1989 et 1990 sous Arrigo Sacchi, Cruyff jugeait son jeu trop défensif. Avec ce style prudent, le club avait remporté un troisième titre consécutif en Serie A en 1994, en ne marquant que 36 buts et en n’en encaissant que 15 en 34 matches.

    Capello avait pourtant des difficultés à surmonter. Les vedettes néerlandaises Frank Rijkaard et Ruud Gullit étaient parties à l’été 1993, tandis que Marco van Basten avait été écarté des terrains pendant un an en raison d’une blessure. Au moment de la finale, les défenseurs clés Franco Baresi et Costacurta étaient suspendus.

    Si Cruyff jugeait déjà leur style de jeu insuffisant, l’absence de telles stars semblait condamner les Italiens face aux flamboyants Barcelonais. Le jour du match, son assurance tourna à l’arrogance lorsqu’il provoqua encore davantage ses adversaires.

    « L’atmosphère avant le match était bizarre, a raconté Capello. Barcelone était tellement convaincu d’avoir déjà gagné que les joueurs posaient pour des photos avec de faux trophées avant même le début de la rencontre.

    « Puis Cruyff est entré sur le terrain pendant le tour de reconnaissance, s’est allongé sur la pelouse et a posé sa tête sur le ballon du match comme s’il s’agissait d’un oreiller.

    « J’ai regardé mon équipe et j’ai dit : ‹ Regardez-les. Ce soir, frappons ce ballon assez fort pour que leur tête heurte le sol. ›

    « Et c’est exactement ce qui s’est passé. »

  • Le match

    AC Milan

    L’équipe italienne a appliqué son plan à la perfection, tandis que le Barça n’a pas réussi à la contenir.

    Capello ne craignait pas l’équipe de Cruyff. Un seul joueur de l’effectif lui semblait représenter un réel danger : Laudrup. Mais le Néerlandais l’avait écarté pour le déplacement à Athènes. « C’était son erreur », a déclaré Capello, avant d’ajouter : « Quand j’ai vu que Laudrup ne jouait pas, je me suis détendu. »

    L’AC Milan a dominé dès le coup d’envoi. Les Milanais ont étouffé le milieu de terrain de Barcelone, empêchant Guardiola d’organiser le jeu et Koeman de construire les attaques depuis l’arrière. Romario et Stoichkov touchaient à peine le ballon et, lorsqu’ils y parvenaient, ils étaient aussitôt neutralisés.

    Desailly a régné sur le match tandis que Savicevic mettait la défense en pièces.

    L’équipe de Capello s’est également montrée dangereuse. À la moitié de la première période, elle a porté le premier coup lorsque Savicevic a soulevé le ballon vers Daniele Massaro, au second poteau, pour une belle finition. Juste avant la mi-temps, Donadoni a emporté le ballon sur le côté gauche et est parvenu à servir Massaro en retrait pour son deuxième but. Deux minutes seulement après la reprise, Savicevic a récupéré le ballon dans les pieds de Miguel Angel Nadal, juste à droite de la surface de Barcelone, puis a trompé le gardien Andoni Zubizarreta d’un lob parfait pour porter le score à 3-0.

    Desailly a parachevé le succès milanais, mettant en évidence les carences de Barcelone en attaque comme en défense, ainsi que la maîtrise de Milan dans ces deux domaines. Un dégagement mal ajusté est arrivé dans les pieds du Français au milieu du terrain. Son coéquipier Demetrio Albertini lui a pris le ballon, mais a trébuché et est parvenu à le remettre dans la course de Desailly, qui s’était glissé derrière la défense. Alors qu’il fonçait vers Zubizarreta, hors de portée des défenseurs de Barcelone, il a envoyé le ballon d’une frappe en cloche dans le coin du but.

    Il restait encore 32 minutes à jouer.

    Barcelone était complètement anéanti. Malgré toute son arrogance, Cruyff n’avait aucune défense à présenter. « Ce n’est pas que nous avons mal joué, a-t-il dit. C’est que nous n’avons pas joué du tout. »

    Capello avait donné une leçon de tactique. « Nous avons fait tout ce que nous avions préparé, a déclaré l’entraîneur. Ils n’ont eu qu’une seule occasion pendant tout le match. Les gars ont été formidables, j’ai rarement vu une équipe jouer comme ça. »

  • Mentalité et dynamique

    Marcel Desailly

    Desailly faisait partie de ceux que Cruyff sous-estimait, mais il a décroché un deuxième titre européen.

    La démonstration spectaculaire du Milan et l’impuissance du Barça ont laissé l’Europe sous le choc. Les Espagnols n’avaient pas simplement connu un jour sans. Leur préparation pour ce match trahissait leur mépris pour l’équipe de Capello, qui disputait sa quatrième finale européenne en six ans.

    Capello a révélé par la suite : « J’ai rencontré Stoichkov il y a quelque temps et il m’a dit que Cruyff s’était trompé sur toute la ligne ce soir-là. « Nous n’avions rien préparé ; nous étions convaincus que nous gagnerions facilement. » »

    « Nous ne nous étions pas préparés ; nous manquions de concentration », a reconnu l’entraîneur adjoint Charly Rexach. Le milieu de terrain Eusebio a expliqué : « Nous avons senti la différence dès le début. Nous n’avions pas la même envie qu’eux. Nous sommes tombés sur un adversaire plus motivé, également excellent sur le plan tactique. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro : ils ont livré le match parfait, comme toute l’équipe. »

    Les joueurs de Barcelone étaient aussi épuisés. La course au titre en championnat avait été encore plus intense que lors des deux saisons précédentes : ils avaient terminé à égalité de points avec le Deportivo La Coruna et n’avaient conservé leur titre que grâce aux résultats de leurs confrontations directes.

    « Nous étions très heureux parce que nous venions de remporter à nouveau le championnat. Nous étions confiants. Mais nous avions une sensation totalement différente de celle éprouvée à Wembley [lors de la finale de 1992]. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être avions-nous consacré toute notre concentration à la conquête du championnat », a ajouté Eusebio.

    « Tout tournait autour de cela, puis nous avons disputé une finale de Coupe d’Europe trois jours plus tard. La saison du Milan s’était terminée deux semaines avant la nôtre et il avait eu le temps de se préparer mentalement et physiquement. »

    Desailly a reconnu que cette différence de dynamique avait joué un rôle déterminant, mais les propos de Cruyff, repris par Capello, avaient aussi décuplé la détermination des joueurs du Milan.

    « Nous avions déjà remporté la Serie A cette année-là, avant Barcelone, qui avait gagné le championnat la semaine précédente, lors du dernier match », a-t-il déclaré. « Leur adrénaline était retombée et, convaincus que le Milan serait un adversaire facile, ils n’ont pas pu rivaliser avec notre énergie et notre motivation.

    « Nous étions prêts à mourir sur le terrain. »

    Capello a ajouté : « Techniquement, nous étions meilleurs que tous les autres, mais mentalement aussi, et c’est important. Tout le monde pense qu’on gagne les matches avec les pieds. Non, on les gagne avec la tête. »

  • La Dream Team implose

    Ronald Koeman

    Après cela, le Barça n’a plus jamais été le même sous les ordres du Néerlandais, qui est parti deux ans après cette humiliation.

    L’humiliation en Grèce a marqué « le début de la fin » de la glorieuse équipe de Cruyff, a déclaré Rexach par la suite.

    Le gardien Zubizarreta a appris, apparemment dans le bus qui ramenait l’équipe à l’aéroport, que la promesse d’un nouveau contrat avait été retirée et qu’il allait quitter le club.

    La mise à l’écart de Laudrup a également eu des répercussions durables. En raison des règles de l’UEFA, Cruyff devait toujours se passer de l’un de ses quatre joueurs étrangers, Laudrup, Romario, Koeman ou Stoichkov, et c’était souvent le Danois qui en faisait les frais. Cet été-là, il a pris la décision surprenante de rejoindre le Real Madrid, tout en niant que l’amertume ait motivé son choix.

    Le Néerlandais est resté deux années de plus au Camp Nou, mais n’a remporté aucun autre trophée après la Supercoupe d’Espagne 1994.

    La saison suivante a été un désastre : le Barça a terminé quatrième de Liga, à neuf points de Madrid, et a été éliminé d’Europe par le Paris Saint-Germain en quarts de finale. Quand le club a fini troisième derrière l’Atletico Madrid et Valence en 1996, la patience envers Cruyff s’est épuisée.

    Ses relations avec le président Josep Lluis Nunez s’étaient envenimées et le club cherchait à remplacer son entraîneur emblématique. La veille du dernier match de la saison, Cruyff a appris dans la presse que les dirigeants avaient rencontré Bobby Robson à Madrid et que son licenciement était imminent.

    « Pourquoi essaies-tu de me serrer la main, Judas ? » a demandé Cruyff au vice-président Joan Gaspart lorsque celui-ci est venu lui annoncer que c’était terminé.

  • La montée en puissance de Milan se poursuit

    Dejan Savicevic

    Milan a poursuivi sur sa lancée en atteignant une nouvelle finale européenne la saison suivante.

    Malgré une quatrième place en Serie A en 1995, synonyme d’échec sur la scène nationale, la magie de Capello a conduit Milan à une nouvelle finale de la Coupe d’Europe. Cette fois, le club s’est incliné face à la génération dorée d’un autre maître néerlandais : l’Ajax de Louis van Gaal l’a emporté grâce à un but décisif du jeune attaquant Patrick Kluivert.

    Cet été-là, Capello a remanié son attaque en recrutant George Weah et Roberto Baggio. Milan a terminé la Serie A avec huit points d’avance sur la Juventus. Apparemment au sommet de son art, l’entraîneur a rejoint le Real Madrid pour une année malheureuse, avant de remplacer une nouvelle fois Sacchi à Milan. Mais le club a terminé dixième de Serie A. Après une saison, Capello est parti à la Roma.

    Les liens historiques de Capello avec l’AC Milan ont ainsi connu une fin peu glorieuse. Il a remporté la Serie A avec la Roma, le dernier titre du club à ce jour, puis deux autres avec la Juventus, qui ont été révoqués à la suite du scandale du Calciopoli.

    Des passages à la tête de l’Angleterre et un autre titre de champion d’Espagne avec le Real Madrid ont suivi. Mais qu’est-ce qui pourrait surpasser ce triomphe face à une équipe de Barcelone encore considérée comme l’une des meilleures de l’histoire du football ?

    « C’était la perfection », a déclaré Capello.