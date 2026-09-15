Quand Johan Cruyff a finalement payé son arrogance : comment l'AC Milan a mis fin à la « Dream Team » du Barça avec une leçon en finale de la Ligue des champions sous Fabio Capello

Le moment décisif de la finale de la Ligue des champions 1994 ne s’est pas produit pendant les 90 minutes à Athènes entre Barcelone et l’AC Milan. Il n’a même pas eu lieu le jour du match. Selon beaucoup, la rencontre s’est jouée lorsque Johan Cruyff a pratiquement déclaré son équipe gagnante dans les médias.

« Barcelone est favori », a déclaré l’entraîneur aux journalistes dans les jours précédant le choc contre l’équipe de Fabio Capello. « Milan n’a rien d’extraordinaire. Leur jeu repose sur la défense, le nôtre sur l’attaque. »

Il a même mis en avant Marcel Desailly, champion d’Europe en titre avec Marseille, comme signe de la différence de qualité. Milan venait d’acheter le milieu défensif en cours de saison, tandis que Barcelone avait Romario, double meilleur buteur de la Ligue des champions avec le PSV, qui venait d’inscrire 30 buts en Liga. « Cela veut tout dire », a commenté Cruyff.

Cette diatribe a piqué au vif leurs adversaires. Au lieu de livrer un discours de motivation à ses stars à l’hôtel de l’équipe, Capello a laissé Cruyff parler. Lorsque des joueurs comme Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni et Dejan Savicevic sont entrés dans le vestiaire, ils ont trouvé les murs recouverts d’articles de journaux reprenant les propos du pionnier du Football total.

« Je pense que Fabio Capello a été très intelligent en touchant à notre ego », a déclaré Desailly cette année en revenant sur la finale. « Son adjoint avait récupéré des photocopies du journal avec exactement ce que Johan Cruyff avait dit : que Milan n’était pas au niveau, que nous étions faibles, que nous n’étions qu’une équipe défensive, et que la victoire en Ligue des champions leur revenait.

« Capello savait que nous étions des leaders et que cela allait nous pousser et nous motiver. Cruyff avait l’assurance, il garantissait que Barcelone allait gagner contre l’AC Milan. »

Alessandro Costacurta l’a résumé ainsi : « Les mots de Cruyff étaient déplacés et ont vraiment touché l’équipe. Sans cela, les choses auraient pu être différentes. »

Pendant que Capello stimulait son équipe en parlant de Cruyff et du mépris de Barcelone, leurs adversaires, eux, entendaient qu’ils n’avaient plus qu’à aller chercher le trophée. « Vous êtes meilleurs qu’eux », a dit Cruyff. « Vous allez gagner. »

L’AC Milan les a détruits 4-0. Desailly a été l’homme du match, en inscrivant le quatrième but, le plus humiliant.

Le maître à penser néerlandais a dû ravaler ses paroles.

« Le plus beau moment de ma carrière a été de battre Barcelone 4-0 à Athènes », a déclaré Capello en 2024. « Tous les journalistes pensaient que nous étions condamnés, et nous n’avons “que” gagné 4-0. »



