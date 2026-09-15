Quand Johan Cruyff a finalement payé son arrogance : comment l'AC Milan a mis fin à la « Dream Team » du Barça avec une leçon en finale de la Ligue des champions sous Fabio Capello
Le moment décisif de la finale de la Ligue des champions 1994 ne s’est pas produit pendant les 90 minutes à Athènes entre Barcelone et l’AC Milan. Il n’a même pas eu lieu le jour du match. Selon beaucoup, la rencontre s’est jouée lorsque Johan Cruyff a pratiquement déclaré son équipe gagnante dans les médias.
« Barcelone est favori », a déclaré l’entraîneur aux journalistes dans les jours précédant le choc contre l’équipe de Fabio Capello. « Milan n’a rien d’extraordinaire. Leur jeu repose sur la défense, le nôtre sur l’attaque. »
Il a même mis en avant Marcel Desailly, champion d’Europe en titre avec Marseille, comme signe de la différence de qualité. Milan venait d’acheter le milieu défensif en cours de saison, tandis que Barcelone avait Romario, double meilleur buteur de la Ligue des champions avec le PSV, qui venait d’inscrire 30 buts en Liga. « Cela veut tout dire », a commenté Cruyff.
Cette diatribe a piqué au vif leurs adversaires. Au lieu de livrer un discours de motivation à ses stars à l’hôtel de l’équipe, Capello a laissé Cruyff parler. Lorsque des joueurs comme Desailly, Paolo Maldini, Roberto Donadoni et Dejan Savicevic sont entrés dans le vestiaire, ils ont trouvé les murs recouverts d’articles de journaux reprenant les propos du pionnier du Football total.
« Je pense que Fabio Capello a été très intelligent en touchant à notre ego », a déclaré Desailly cette année en revenant sur la finale. « Son adjoint avait récupéré des photocopies du journal avec exactement ce que Johan Cruyff avait dit : que Milan n’était pas au niveau, que nous étions faibles, que nous n’étions qu’une équipe défensive, et que la victoire en Ligue des champions leur revenait.
« Capello savait que nous étions des leaders et que cela allait nous pousser et nous motiver. Cruyff avait l’assurance, il garantissait que Barcelone allait gagner contre l’AC Milan. »
Alessandro Costacurta l’a résumé ainsi : « Les mots de Cruyff étaient déplacés et ont vraiment touché l’équipe. Sans cela, les choses auraient pu être différentes. »
Pendant que Capello stimulait son équipe en parlant de Cruyff et du mépris de Barcelone, leurs adversaires, eux, entendaient qu’ils n’avaient plus qu’à aller chercher le trophée. « Vous êtes meilleurs qu’eux », a dit Cruyff. « Vous allez gagner. »
L’AC Milan les a détruits 4-0. Desailly a été l’homme du match, en inscrivant le quatrième but, le plus humiliant.
Le maître à penser néerlandais a dû ravaler ses paroles.
« Le plus beau moment de ma carrière a été de battre Barcelone 4-0 à Athènes », a déclaré Capello en 2024. « Tous les journalistes pensaient que nous étions condamnés, et nous n’avons “que” gagné 4-0. »
Un affrontement d’idéologies
En 1994, Cruyff avait transformé Barcelone en une formidable machine à gagner. Celui que l’on surnommait El Salvador avait guidé le club vers sa toute première Coupe d’Europe deux ans plus tôt.
Quatre jours avant la finale, ils avaient décroché un troisième titre consécutif en Liga lors de la dernière journée de la saison et restaient sur une série de 20 matches sans défaite. Avec des joueurs comme Pep Guardiola, Ronald Koeman, Hristo Stoichkov et Michael Laudrup au sommet de leur art, la « Dream Team » de Cruyff pratiquait un football beau et simple.
Alors que les Catalans jouaient selon la philosophie que le Néerlandais avait rendue célèbre comme joueur à l’Ajax, où il avait remporté trois Coupes d’Europe d’affilée, puis à Barcelone, l’AC Milan représentait l’antithèse.
Bien qu’ils aient atteint la finale l’année précédente, en s’inclinant face à Desailly et Marseille, et l’aient remportée en 1989 et 1990 sous les ordres d’Arrigo Sacchi, Cruyff les considérait comme excessivement défensifs. Grâce à leur style conservateur, ils avaient remporté un troisième titre consécutif en Serie A en 1994 avec seulement 36 buts marqués et 15 encaissés en 34 matches.
Capello avait toutefois ses propres problèmes à surmonter. Les héros néerlandais Frank Rijkaard et Ruud Gullit étaient partis à l’été 1993, tandis que Marco van Basten avait été écarté pendant un an sur blessure. Au moment de la finale, les défenseurs clés Franco Baresi et Costacurta étaient suspendus.
Si leur style de jeu n’était pas à la hauteur aux yeux de Cruyff, l’absence de telles stars rendait sûrement les Italiens sans espoir face au Barça étincelant. Le jour du match, son arrogance alla trop loin lorsqu’il échauffa encore davantage l’adversaire.
« L’atmosphère avant le match était bizarre, a déclaré Capello. Barcelone était tellement convaincu d’avoir déjà gagné que ses joueurs posaient pour des photos en brandissant de faux trophées avant même le coup d’envoi.
« Puis Cruyff est entré sur le terrain pendant la reconnaissance, s’est allongé sur la pelouse et a posé sa tête directement sur le ballon du match comme sur un oreiller.
« J’ai regardé mon équipe et j’ai dit : “Regardez-les. Assurons-nous de frapper ce ballon si fort ce soir que leurs têtes heurteront le sol.”
« Et c’est exactement ce qui s’est passé.”
Le match
Capello n’avait aucune crainte face à l’équipe de Cruyff. Un seul joueur de l’effectif lui semblait représenter un réel danger, Laudrup, mais le Néerlandais l’a laissé hors de l’équipe pour le déplacement à Athènes. « C’était son erreur », a déclaré Capello, avant d’ajouter plus tard : « Quand j’ai vu que Laudrup ne jouait pas, je me suis détendu. »
L’AC Milan a dominé dès le coup d’envoi. Les Rossoneri ont étouffé le milieu de terrain de Barcelone, ne laissant aucune chance à Guardiola de dicter le jeu, et ont empêché Koeman de construire depuis l’arrière. Romario et Stoichkov ont à peine touché le ballon et ont été neutralisés quand ils l’avaient.
Desailly a régné sur le match pendant que Savicevic mettait la défense en pièces.
L’équipe de Capello s’est aussi montrée dangereuse. Au milieu de la première période, elle a porté le premier coup quand Savicevic a lobé le ballon vers Daniele Massaro au second poteau pour une belle conclusion. Juste avant la mi-temps, Donadoni a remonté le ballon sur le côté gauche et est parvenu à centrer en retrait pour le deuxième but de Massaro. Deux minutes seulement après le début de la seconde période, Savicevic a récupéré le ballon à Miguel Angel Nadal juste à droite de la surface de Barcelone avant de battre le gardien Andoni Zubizarreta d’un lob parfait pour porter le score à 3-0.
Desailly a mis la cerise sur le gâteau, mettant en lumière les énormes lacunes de Barcelone en attaque comme en défense, tout en illustrant la maîtrise de Milan dans les deux domaines. Un dégagement raté est arrivé dans les pieds du Français au milieu du terrain. Son coéquipier Demetrio Albertini lui a pris le ballon, mais a trébuché et est parvenu à le remettre dans la course de Desailly, alors que le Français s’était glissé dans le dos de la défense. Filant vers Zubizarreta et ne laissant aucune chance aux défenseurs du Barça de revenir, il a envoyé le ballon dans le petit filet.
Il restait encore 32 minutes à jouer.
Barcelone avait été complètement anéanti. Malgré toute l’arrogance de Cruyff, il n’avait aucune défense à présenter. « Ce n’est pas que nous avons mal joué, a-t-il dit. C’est que nous n’avons pas joué du tout. »
C’était un récital tactique de Capello. « Nous avons fait tout ce que nous avions préparé, a déclaré l’entraîneur. Ils n’ont eu qu’une seule occasion durant tout le match. Les gars ont été formidables, j’ai rarement vu une équipe jouer comme ça. »
Mentalité et dynamique
La combinaison de la prestation spectaculaire du Milan et de l’ampleur de l’impuissance du Barça a laissé l’Europe sous le choc. Ce n’était pas simplement que les Espagnols avaient passé un jour sans. La façon dont ils avaient préparé le match trahissait leur mépris pour l’équipe de Capello, qui disputait une quatrième finale européenne en six ans.
Capello a ensuite révélé : « J’ai rencontré Stoichkov il y a quelque temps et il m’a dit que Cruyff avait tout faux ce soir-là. “Nous n’avions rien préparé ; nous étions convaincus que nous gagnerions facilement.” »
« Nous n’avions pas préparé le match ; nous avons manqué de concentration », a déclaré l’entraîneur adjoint Charly Rexach. Le milieu de terrain Eusebio a expliqué : « Nous avons vu la différence dès le début. Nous n’avions pas la faim qu’ils avaient. Nous avons affronté un adversaire plus motivé, tactiquement excellent aussi. Desailly, Maldini, Savicevic, Massaro, ils ont livré le match parfait, toute l’équipe l’a fait. »
Les joueurs de Barcelone étaient aussi épuisés. La course au titre en championnat avait été encore plus intense que lors des deux précédentes : ils ont terminé à égalité de points avec le Deportivo La Corogne, ne conservant la couronne que grâce à leur bilan particulier.
« Nous étions très heureux parce que nous venions encore de gagner le championnat. Nous étions confiants. Mais nous avions une sensation totalement différente de [la finale de 1992 à] Wembley. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Peut-être avions-nous utilisé notre concentration pour gagner le championnat », a ajouté Eusebio.
« Tout tournait autour de cela, puis nous avions une finale de Coupe d’Europe trois jours plus tard. La saison du Milan s’était terminée deux semaines avant la nôtre et ils avaient eu le temps de se préparer mentalement et physiquement. »
Desailly a admis que cette différence de dynamique avait été un facteur clé, mais l’utilisation par Capello des mots de Cruyff avait rendu les Rossoneri affamés.
« Nous avions déjà remporté la Serie A cette année-là, plus tôt que Barcelone, parce qu’ils ont gagné le championnat la semaine précédente lors du dernier match, a-t-il expliqué. Ils ont connu une baisse d’adrénaline et, avec cette conviction que Milan allait être une tâche facile, ils n’ont pas pu rivaliser avec l’énergie et la motivation que nous avions.
« Nous étions prêts à mourir sur le terrain. »
Capello a ajouté : « Techniquement, nous étions meilleurs que tout le monde, mais aussi mentalement, et c’est important. Tout le monde pense qu’on gagne les matches avec les pieds. Non, on gagne les matches avec la tête. »
La Dream Team implose
L’humiliation en Grèce a été « le début de la fin » de la glorieuse équipe de Cruyff, dira plus tard Rexach.
Le gardien Zubizarreta a été informé, apparemment dans le bus du retour vers l’aéroport, que la promesse d’un nouveau contrat avait été retirée et qu’il allait partir.
L’absence de Laudrup a également eu des répercussions durables. En raison des règles de l’UEFA, Cruyff devait toujours laisser de côté un membre du contingent étranger composé de Laudrup, Romario, Koeman et Stoichkov, et c’était souvent le Danois qui était sacrifié. Cet été-là, il a pris la décision choc de rejoindre le Real Madrid, niant que ce transfert soit motivé par l’amertume.
Le Néerlandais a continué au Camp Nou pendant deux années de plus, mais n’a remporté aucun autre trophée au-delà de la Supercoupe d’Espagne 1994.
La saison suivante a été un désastre : ils ont fini quatrièmes et à neuf points du Real Madrid en Liga, avant d’être éliminés d’Europe par le Paris Saint-Germain en quarts de finale. Lorsqu’ils ont terminé troisièmes derrière l’Atletico Madrid et Valence en 1996, la patience envers Cruyff était épuisée.
La relation avec le président Josep Lluis Nunez s’était envenimée, et le club cherchait à remplacer son entraîneur emblématique. La veille du dernier match de la saison, Cruyff a lu dans la presse qu’ils avaient rencontré Bobby Robson à Madrid et que son licenciement était imminent.
« Pourquoi essaies-tu de me serrer la main, Judas ? », a lancé Cruyff au vice-président Joan Gaspart quand il est venu lui annoncer que c’était fini.
La montée en puissance du Milan continue
Même s’ils ont échoué sur le plan national avec une quatrième place en Serie A en 1995, la magie de Capello a conduit Milan vers une nouvelle finale de Coupe d’Europe. Cette fois-là, ils se sont inclinés face à la génération dorée d’un autre maître néerlandais : l’Ajax de Louis van Gaal les a battus grâce à un but victorieux de l’attaquant adolescent Patrick Kluivert.
Capello a remanié son secteur offensif cet été-là, en recrutant George Weah et Roberto Baggio. Milan a terminé avec huit points d’avance sur la Juventus en Serie A. Apparemment au sommet de son art, l’entraîneur a rejoint le Real Madrid pour une année malheureuse, puis a de nouveau remplacé Sacchi à Milan, mais l’équipe a fini 10e de Serie A. Après une saison, il est parti à la Roma.
Ce fut une fin peu glorieuse pour les liens historiques de Capello avec l’AC Milan. Il a remporté la Serie A avec la Roma, la plus récente du club à ce jour, puis deux autres avec la Juventus, qui lui ont été retirés dans le sillage du scandale du Calciopoli.
Des passages à la tête de l’Angleterre et un autre titre en Liga avec Madrid ont suivi, mais qu’est-ce qui aurait bien pu éclipser cette conquête d’une équipe du FC Barcelone encore considérée comme l’une des plus grandes de l’histoire du football ?
« Cette équipe, a dit Capello, c’était la perfection. »