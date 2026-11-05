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NWSL Playoff Preview 1-1GOAL

Présentation des playoffs de la NWSL : les stars de la sélection féminine des États-Unis Trinity Rodman et Sophia Wilson s’affrontent, mais qui peut arrêter Gotham, champion en titre ?

Trinity Rodman affronte Sophia Wilson au premier tour, tandis que Gotham entame la défense de son titre. GOAL passe en revue les huit équipes qualifiées pour les play-offs de la NWSL, les joueuses clés et ses pronostics pour les quarts de finale.

Traduit par

  • Gotham FC a un titre à défendre et un Shield à ses côtés. Mais alors que les play-offs de la NWSL 2026 débutent ce week-end, même une saison régulière record n’offre aucune garantie. Huit équipes restent en lice et, dans deux semaines, l’une d’elles soulèvera le trophée.

    La saison a été marquée par des percées et de nombreux rebondissements. Boston Legacy et Denver Summit ont immédiatement fait parler d’eux pour leur première saison, la ligue a enregistré un nombre record de cartons rouges et les Utah Royals ont décroché leur première qualification pour les play-offs. La phase finale promet un nouveau chapitre imprévisible.

    Avant le premier tour, GOAL passe en revue les huit prétendants au titre : leur parcours jusqu’ici, leurs joueuses clés et celles qui pourraient faire la différence, ainsi que les forces et les faiblesses susceptibles de peser sur leurs chances de sacre.

  • Gotham FC (n° 1) face à Seattle Reign FC (n° 8)

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    NurPhoto

    Jaedyn Shaw aborde les play-offs avec 11 buts et cinq passes décisives, tandis que Gotham FC vise le doublé Shield-championnat.

    La défense du titre de Gotham FC débute face à une équipe de Seattle qui a dû lutter jusqu’à la dernière journée pour décrocher sa place. Tête de série n° 1, Gotham bénéficie de l’avantage du terrain et dispose d’un effectif riche en joueuses internationales. Le Reign arrive toutefois avec de l’expérience en playoffs et sur la lancée d’une solide deuxième partie de saison. Seattle a les moyens de contrarier les championnes en titre, mais transformer cette résistance en exploit sera plus difficile.

    Gotham FC, tête de série n° 1

    Son parcours : Gotham a terminé à la première place avec 61 points (18-5-7), remportant le premier NWSL Shield de son histoire. Pour un club sacré champion à deux reprises lors des trois dernières saisons, cette campagne record confirme une nouvelle fois son statut grandissant.

    Gotham bénéficie désormais de l’avantage du terrain jusqu’aux demi-finales et peut réaliser le doublé Shield-championnat.

    Joueuse clé : Jaedyn Shaw

    Shaw a été au cœur de l’attaque de Gotham, dont elle est la meilleure buteuse avec 11 buts et cinq passes décisives. Ces 16 contributions décisives constituent un record personnel et témoignent de sa capacité à créer des occasions comme à les conclure.

    Ses déplacements entre les lignes permettent à Gotham de déstabiliser une défense organisée, une qualité précieuse face à Seattle. Elle aborde également les playoffs après avoir marqué lors de la victoire 2-0 contre Utah lors de la dernière journée.

    Facteur X : Rose Lavelle

    Lavelle peut faire basculer un match par une percée au milieu de terrain ou une passe qui trouve une ouverture dans une surface de réparation encombrée. Sa créativité, sa maîtrise du ballon dans les petits espaces et son expérience des grands rendez-vous offrent à Gotham une autre joueuse capable de faire la différence dans un match serré de playoffs.

    Seattle connaît déjà le danger qu’elle représente. En juillet, Lavelle avait inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, au terme d’une remontée spectaculaire de Gotham face au Reign.

    Principal atout : l’expérience et la profondeur d’effectif

    Avec Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce et Sam Kerr parmi ses options, Gotham dispose des joueuses nécessaires pour se créer des occasions de plusieurs façons.

    Cette profondeur d’effectif lui permet aussi de changer le cours d’un match grâce à son banc. Shaw et Lavelle étaient remplaçantes lors de la dernière journée, preuve de la qualité dont dispose Gotham même lorsque des stars confirmées ne figurent pas dans le onze de départ. Dans un match serré de playoffs, ces options pourraient s’avérer décisives.

    Principale faiblesse : les blessures

    La profondeur d’effectif de Gotham a été mise à l’épreuve. Les blessures d’Emily Sonnett, de Bruninha et de Jordynn Dudley ont mis fin à leur saison, tandis que Jaelin Howell est sortie sur blessure à la cheville lors de la victoire contre Utah lors de la dernière journée. Lavelle et Shaw ont également dû se remettre de pépins physiques.

    Gotham a surmonté ces coups durs tout au long de sa campagne historique, mais la disponibilité et la condition physique de joueuses clés restent des sujets de préoccupation à l’approche des playoffs.

    Seattle Reign, tête de série n° 8

    Son parcours : Seattle a terminé huitième avec 47 points (14-11-5), décrochant le dernier billet pour les playoffs grâce à une victoire 1-0 contre Orlando lors de la dernière journée.

    Obligé de gagner pour assurer sa qualification, le Reign s’est imposé grâce au but décisif de Jordyn Bugg. Cette victoire a couronné un regain de forme en deuxième partie de saison, marqué par neuf succès depuis la trêve internationale estivale. Seattle disputera ainsi les playoffs pour la deuxième saison consécutive et la neuvième fois au total.

    Joueuse clé : Jordyn Bugg

    Bugg a inscrit le but qui a envoyé Seattle en playoffs. Face à Gotham, son travail à l’autre bout du terrain sera encore plus important.

    La jeune défenseure centrale affrontera une attaque comptant plusieurs joueuses capables de profiter de la moindre baisse de concentration. Son placement, ses prises de décision et sa capacité à contribuer à l’organisation de la ligne défensive de Seattle seront essentiels aux chances du Reign. Toute contribution offensive serait un précieux bonus.

    Facteur X : Mia Fishel

    Fishel offre à Seattle un point d’appui capable de mobiliser les défenseures, de conserver le ballon et de concrétiser les occasions. Face à une équipe de Gotham dotée d’un tel potentiel offensif, sa capacité à offrir une solution au Reign pourrait également soulager sa défense.

    Seattle doit lui apporter du soutien. Si Fishel se retrouve isolée, le Reign risque de passer une trop grande partie du match à défendre.

    Principal atout : la défense

    L’organisation défensive mise en place par Laura Harvey donne à Seattle une base pour rivaliser avec la tête de série n° 1. Le Reign a encaissé 33 buts en saison régulière, ce qui en fait l’une des équipes les plus solides défensivement de la ligue.

    Conserver sa structure et limiter les espaces entre les lignes sera essentiel face aux joueuses créatives de Gotham.

    Principale faiblesse : le nombre de buts marqués

    Seattle a inscrit 37 buts en saison régulière, le plus faible total des huit équipes qualifiées pour les playoffs. Sa structure défensive lui a permis de rester compétitif, mais il lui a été plus difficile de se montrer régulièrement efficace en attaque.

    Le Reign aura donc peu de marge pour laisser passer ses occasions. Face aux nombreuses options de Gotham devant le but, Seattle devra tirer le meilleur parti de ses opportunités et représenter une menace suffisante pour empêcher l’équipe à domicile de prendre le contrôle du match.

    Pronostic : Gotham 2-0 Seattle

    L’organisation de Seattle et sa dynamique de fin de saison devraient obliger Gotham à travailler pour se créer des occasions. Les championnes en titre disposent néanmoins de davantage de solutions pour trouver la faille, ainsi que de la profondeur d’effectif nécessaire pour maintenir la pression au fil du match. La tête de série n° 1 devrait se qualifier.

  • San Diego Wave (n° 2) contre Utah Royals (n° 7)

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    Icon Sportswire

    La disponibilité de Mina Tanaka pourrait être cruciale pour les Utah Royals : leur meilleure buteuse, avec neuf buts, se remet d’une blessure aux ischio-jambiers avant les débuts de l’équipe en playoffs.

    San Diego est tête de série n° 2, bénéficie de l’avantage du terrain et a battu Utah deux fois en saison régulière. Reste désormais à tirer parti de ces atouts. Les Royals abordent leur première participation à la phase finale après une saison marquée par une percée qui mérite déjà d’être célébrée. Ils disposent aussi de suffisamment de talent offensif pour obliger le Wave à batailler pour une place en demi-finale.

    Tête de série n° 2 : San Diego Wave

    Son parcours : San Diego a terminé deuxième avec 58 points (18-8-4), établissant des records du club de victoires et de points tout en s’assurant de disputer son quart de finale à domicile. Le Wave s’est également qualifié pour la phase finale pour la quatrième fois en cinq saisons et a conclu la saison régulière par une victoire 1-0 contre Bay FC grâce au but décisif de Mimi Van Zanten.

    Joueuse clé : Trinity Byars

    Byars apporte une présence dangereuse à la pointe de l’attaque de San Diego. Elle a inscrit 11 buts grâce à sa vitesse, à l’intelligence de ses déplacements et à sa capacité à prendre la défense de vitesse.

    Utah sait déjà combien il peut être difficile de la contenir. Byars a inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors de la victoire 4-2 du Wave en août, donnant un aperçu de l’influence qu’elle pourrait avoir dans ce quart de finale. San Diego aura besoin qu’elle se montre tout aussi décisive alors que l’enjeu monte d’un cran.

    Facteur X : Kenza Dali

    Une grande partie du jeu offensif de San Diego passe par Dali. L’internationale française a créé 56 occasions en saison régulière, plus que toute autre joueuse de NWSL, trouvant régulièrement le moyen de mettre ses partenaires offensives en position de marquer.

    Face à une défense d’Utah qui a éprouvé des difficultés lors de ces confrontations, sa capacité à repérer un appel et à adresser la bonne passe pourrait être particulièrement précieuse.

    Principal atout : l’équilibre

    Le Wave a trouvé un équilibre entre ambition offensive et rigueur défensive. Il a inscrit 45 buts et n’en a encaissé que 31, soit le troisième plus faible total du championnat.

    Cette organisation offre une base sur laquelle ses joueuses créatives peuvent s’appuyer. San Diego peut attaquer avec détermination tout en restant difficile à déstabiliser, une combinaison précieuse lorsqu’une seule erreur peut faire basculer un match de phase finale.

    Principale faiblesse : la régularité offensive

    Malgré tout son talent offensif, le Wave n’a pas toujours fait preuve de régularité à la finition. Ses 45 buts restent en deçà des totaux de Kansas City, Portland et Angel City.

    San Diego possède les joueuses capables de se créer des occasions, mais devra les concrétiser. Laisser Utah dans le match pourrait donner aux visiteuses la confiance dont elles ont besoin.

    Tête de série n° 7 : Utah Royals

    Leur parcours : Utah a terminé septième avec 47 points (14-11-5), décrochant sa première qualification pour la phase finale depuis son retour en NWSL en 2024.

    Les Royals ont établi des records du club de victoires, de points, de buts et de succès à l’extérieur, avec 44 buts inscrits. Après deux saisons consacrées à la reconstruction, Utah voit désormais ses progrès récompensés par une participation à la phase finale.

    Joueuse clé : Mina Tanaka

    Tanaka a terminé meilleure buteuse d’Utah en saison régulière avec neuf buts, offrant aux Royals une menace fiable devant le but.

    Sa disponibilité reste toutefois une grande incertitude. L’internationale japonaise a manqué les derniers matches de la saison régulière en raison d’une blessure aux ischio-jambiers contractée en sélection, même si Utah n’a pas exclu sa participation à la phase finale. Le retour de sa meilleure buteuse donnerait un coup de pouce bienvenu aux Royals face à l’une des meilleures défenses du championnat.

    Facteur X : Cloé Lacasse

    Le retour de Lacasse après une importante blessure au genou est devenu l’une des histoires marquantes de la saison d’Utah. L’internationale canadienne a terminé la saison régulière avec huit buts et 10 passes décisives, se classant deuxième ex æquo du championnat pour les passes décisives.

    Elle apporte aux Royals une menace devant le but tout en étant capable de créer une ouverture pour une coéquipière. Dans un match où Utah devra peut-être tirer davantage parti d’un nombre réduit d’occasions, cette polyvalence compte.

    Principal atout : la créativité et la profondeur offensives

    Utah compte plusieurs joueuses capables de faire la différence. Avec Tanaka, Lacasse, Cece Delzer et Kiana Palacios parmi ses options offensives, les Royals peuvent marquer par l’intermédiaire de différentes joueuses et de différentes manières.

    Leurs 44 buts en saison régulière témoignent de cette diversité, même si l’état de forme de Tanaka pourrait réduire le nombre d’options disponibles.

    Principale faiblesse : la fragilité défensive

    Les Royals ont encaissé 39 buts en saison régulière, soit huit de plus que San Diego. Leur bilan défensif face au Wave est particulièrement préoccupant : Utah a concédé six buts lors des deux confrontations entre les équipes.

    Il sera essentiel de contenir les appels de Byars et de laisser le moins de temps possible à Dali pour créer. Utah ne peut pas se permettre d’offrir à San Diego les mêmes ouvertures qu’en saison régulière.

    Pronostic : San Diego 2-0 Utah

    Utah mérite d’être salué pour avoir concrétisé ses progrès par une qualification historique pour la phase finale. Les Royals peuvent compter sur Lacasse pour faire basculer ce match, et un éventuel retour de Tanaka renforcerait leurs chances.

    San Diego a toutefois déjà montré pourquoi cette confrontation est difficile pour Utah. Le Wave a remporté les deux rencontres de saison régulière, dont une victoire 4-2 à domicile en août lors de laquelle Byars a inscrit un doublé et Melanie Barcenas a également marqué. Avec l’avantage du terrain et un meilleur bilan défensif, San Diego semble bien placé pour se qualifier.

  • Washington Spirit (n° 3) contre Portland Thorns (n° 6)

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    Sports Press Photo

    Après avoir inscrit 12 buts en saison régulière, Trinity Rodman mène l’attaque du Washington Spirit lors d’un quart de finale à domicile face aux Portland Thorns.

    Washington et Portland ont déjà montré à quel point peu de choses les séparent. Les Thorns ont remporté leur première confrontation 1-0, avant que le Spirit ne renverse la situation pour s’imposer 2-1 à Portland en septembre. Avec Trinity Rodman et Sophia Wilson à la tête de leurs attaques respectives, ce quart de finale ne manque pas de stars, mais la différence pourrait se faire en défense.

    3e : Washington Spirit

    Comment le Spirit s’est qualifié : Washington a terminé troisième avec 55 points (17-9-4), décrochant un quart de finale à domicile pour la troisième saison consécutive. Le Spirit figure parmi les trois premiers chaque année depuis 2024, s’imposant comme l’un des prétendants les plus réguliers du championnat.

    Washington a conclu la saison régulière par une victoire 2-0 contre Chicago lors de la dernière journée et entame désormais les play-offs à l’Audi Field.

    Joueuse clé : Trinity Rodman

    Rodman reste la pièce maîtresse de l’attaque de Washington et a terminé la saison régulière avec 12 buts. Sa capacité à éliminer les défenseuses et à créer des occasions donne au Spirit une joueuse capable de changer le cours d’un match même lorsque les occasions sont rares.

    Portland a déjà pu mesurer son influence. Rodman a délivré la passe décisive sur le but de la victoire lors de la remontée de Washington en septembre, montrant que la contenir ne consiste pas seulement à l’empêcher de marquer.

    Facteur X : Sofia Cantore

    Cantore apporte à Washington une autre menace créative aux côtés de Rodman. Les déplacements et le jeu en combinaison de l’internationale italienne peuvent désorganiser la défense adverse et créer des espaces pour elle et ses coéquipières.

    Si Portland concentre trop son attention sur Rodman, Cantore pourrait en profiter. Sa capacité à trouver des espaces entre les lignes en fait une joueuse que les Thorns ne peuvent pas se permettre de négliger.

    Principal point fort : l’organisation défensive

    Washington a encaissé 28 buts en 30 matches de saison régulière, le deuxième plus faible total du championnat. Cette discipline défensive donne au Spirit une base solide, qui lui permet de projeter des joueuses vers l’avant tout en restant difficile à déstabiliser.

    Face à une attaque de Portland menée par Wilson, conserver cet équilibre sera essentiel.

    Principal point faible : les absences au milieu de terrain

    Le placement de Hal Hershfelt sur la liste des blessées jusqu’à la fin de la saison, fin octobre, prive Washington d’une présence importante au milieu de terrain.

    Son volume de jeu, son impact physique et sa capacité à enrayer les attaques manqueront face à une équipe de Portland qui dispose de plusieurs options créatives. Les autres milieux du Spirit devront limiter les espaces dont disposeront Pietra Tordin et Jessie Fleming tout en protégeant leur défense.

    6e : Portland Thorns

    Comment les Thorns se sont qualifiées : Portland a terminé sixième avec 50 points (14-8-8). Les Thorns ont inscrit 50 buts, mais leur irrégularité défensive les a empêchées de grimper plus haut au classement.

    Elles se rendent maintenant à Washington avec l’objectif de s’appuyer sur leurs qualités offensives et leur expérience des grands rendez-vous pour s’imposer à l’extérieur.

    Joueuse clé : Sophia Wilson

    Avec 15 buts et cinq passes décisives en saison régulière, Wilson reste au cœur des espoirs de titre de Portland. Ses déplacements étirent les défenses, tandis que sa capacité à créer et à concrétiser des occasions la rend dangereuse même lorsque les espaces sont réduits.

    Elle a marqué contre Washington en septembre, et les Thorns auront besoin qu’elle exploite au mieux la moindre ouverture lors de ces retrouvailles. Face à la deuxième meilleure défense du championnat, ces occasions pourraient être difficiles

  • Kansas City Current (4e) face à Angel City FC (5e)

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    NurPhoto

    Sveindís Jónsdóttir mène la tentative d’Angel City de créer la surprise face au Kansas City Current, après avoir inscrit 10 buts en saison régulière.

    Kansas City n’a pas perdu à domicile de toute la saison, mais Angel City se présente au CPKC Stadium avec une série de 10 matches sans défaite. Le Current reste invaincu depuis sept rencontres et a remporté les cinq dernières. Ce quart de finale oppose donc deux équipes qui affichent leur meilleure forme au bon moment. Une affiche à ne pas manquer.

    N° 4 : Kansas City Current

    Son parcours : Kansas City a terminé quatrième avec 53 points, décrochant un quart de finale à domicile après avoir conclu la saison régulière par cinq victoires consécutives.

    Le Current a inscrit 54 buts, le meilleur total du championnat, et n’a pas perdu au CPKC Stadium, où il affiche un bilan de 11-0-4. Il aborde sa troisième phase finale consécutive avec l’un des plus solides avantages du terrain du championnat.

    Joueuse clé : Temwa Chawinga

    Chawinga a terminé la saison régulière avec 12 buts et reste au cœur de la menace offensive de Kansas City. Face à une défense bien organisée d’Angel City, sa capacité à transformer la moindre ouverture en occasion de but pourrait être décisive.

    Le Current compte plusieurs joueuses capables de marquer, mais Chawinga mobilisera une grande partie de l’attention des visiteuses.

    Facteur X : Croix Bethune

    Bethune a apporté une créativité supplémentaire à Kansas City, établissant un record de la NWSL sur une saison avec 11 passes décisives, dont un record de six passes décisives sur des buts victorieux.

    Sa capacité à faire le lien entre le milieu et l’attaque donne au Current une joueuse capable de trouver la dernière passe même lorsque les espaces se réduisent. Face à une équipe d’Angel City devenue difficile à battre, cette patience et cette précision pourraient faire la différence.

    Principal atout : La puissance offensive

    Chawinga, Haley Hopkins et Debinha offrent à Kansas City plusieurs solutions pour marquer, et les chiffres témoignent de cette profondeur d’effectif. Le Current a dominé le championnat avec 54 buts, tandis que trois de ses joueuses ont inscrit un triplé au cours de la saison.

    Cette variété rend son attaque difficile à contenir. Angel City devra surveiller plusieurs joueuses capables de faire basculer le match.

    Principal point faible : La régularité défensive

    Kansas City a encaissé 39 buts en saison régulière, une vulnérabilité qu’Angel City pourra chercher à exploiter.

    Lorsque le Current projette des joueuses vers l’avant, il doit rester bien organisé derrière le ballon. Face à une attaque emmenée par Sveindís Jónsdóttir et Ally Sentnor, une perte de balle laissant des espaces dans son dos pourrait lui coûter cher.

    N° 5 : Angel City FC

    Son parcours : Angel City a terminé cinquième avec 52 points (15-8-7), établissant des records pour le club en matière de victoires, de buts et de points après un net redressement en milieu de saison.

    Après une période difficile sous la direction d’Alexander Straus, le club a retrouvé de l’élan avec Leif Smerud, qui assure l’intérim à la tête de l’équipe. Angel City n’a perdu que deux de ses 19 derniers matches et aborde les playoffs sur une série de 10 rencontres sans défaite.

    Joueuse clé : Sveindís Jónsdóttir

    Jónsdóttir a été la meilleure buteuse d’Angel City en saison régulière avec 10 réalisations. Elle s’est de nouveau montrée décisive lors du Decision Day, avec un but et une passe décisive dans la victoire 4-1 contre Boston.

    Elle offre aux visiteuses une menace offensive fiable face à une défense de Kansas City qui a encaissé un nombre non négligeable de buts. Si Angel City crée la surprise au CPKC Stadium, Jónsdóttir devrait y jouer un rôle majeur.

    Facteur X : Ally Sentnor

    Sentnor apporte une autre option créative à l’attaque d’Angel City et aide l’équipe à varier sa manière de se procurer des occasions.

    Son entente avec Jónsdóttir et le reste de la ligne offensive pourrait être particulièrement importante lorsque Kansas City se projettera vers l’avant. Angel City aura besoin de joueuses capables d’exploiter les espaces ainsi libérés pour se créer de véritables occasions, et Sentnor en est capable.

    Principal atout : La régularité défensive

    Le regain de forme d’Angel City en fin de saison repose sur une défense fiable. Le club a encaissé 32 buts en saison régulière, ce qui le place parmi les meilleures défenses du championnat.

    Cette organisation l’a aidé à prolonger sa série de 10 matches sans défaite. Face à l’équipe la plus prolifique du championnat, préserver cette discipline constituera son plus grand défi à ce jour.

    Principal point faible : La maîtrise du milieu de terrain

    Angel City a parfois eu du mal à conserver le ballon et à dicter le rythme face à des milieux de terrain plus solides.

    La présence de Bethune et Debinha rend ce point particulièrement préoccupant pour cette rencontre. Les visiteuses devront limiter le temps et les espaces dont elles disposent, tout en gardant suffisamment le ballon pour empêcher Kansas City d’exercer une pression constante.

    Pronostic : Kansas City 2-1 Angel City

    Angel City a toutes les raisons de croire qu’il peut prolonger sa série. Le changement à la tête de l’équipe a redynamisé le groupe, sa défense est devenue fiable et Jónsdóttir lui offre une menace en attaque.

    Kansas City conserve néanmoins un léger avantage. Son invincibilité à domicile, la richesse de son attaque et son expérience des phases finales en font un adversaire sur lequel il est difficile de parier contre au CPKC Stadium. Angel City devrait toutefois donner du fil à retordre au Current.