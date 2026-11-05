La défense du titre de Gotham FC débute face à une équipe de Seattle qui a dû lutter jusqu’à la dernière journée pour décrocher sa place. Tête de série n° 1, Gotham bénéficie de l’avantage du terrain et dispose d’un effectif riche en joueuses internationales. Le Reign arrive toutefois avec de l’expérience en playoffs et sur la lancée d’une solide deuxième partie de saison. Seattle a les moyens de contrarier les championnes en titre, mais transformer cette résistance en exploit sera plus difficile.

Gotham FC, tête de série n° 1

Son parcours : Gotham a terminé à la première place avec 61 points (18-5-7), remportant le premier NWSL Shield de son histoire. Pour un club sacré champion à deux reprises lors des trois dernières saisons, cette campagne record confirme une nouvelle fois son statut grandissant.

Gotham bénéficie désormais de l’avantage du terrain jusqu’aux demi-finales et peut réaliser le doublé Shield-championnat.

Joueuse clé : Jaedyn Shaw

Shaw a été au cœur de l’attaque de Gotham, dont elle est la meilleure buteuse avec 11 buts et cinq passes décisives. Ces 16 contributions décisives constituent un record personnel et témoignent de sa capacité à créer des occasions comme à les conclure.

Ses déplacements entre les lignes permettent à Gotham de déstabiliser une défense organisée, une qualité précieuse face à Seattle. Elle aborde également les playoffs après avoir marqué lors de la victoire 2-0 contre Utah lors de la dernière journée.

Facteur X : Rose Lavelle

Lavelle peut faire basculer un match par une percée au milieu de terrain ou une passe qui trouve une ouverture dans une surface de réparation encombrée. Sa créativité, sa maîtrise du ballon dans les petits espaces et son expérience des grands rendez-vous offrent à Gotham une autre joueuse capable de faire la différence dans un match serré de playoffs.

Seattle connaît déjà le danger qu’elle représente. En juillet, Lavelle avait inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, au terme d’une remontée spectaculaire de Gotham face au Reign.

Principal atout : l’expérience et la profondeur d’effectif

Avec Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce et Sam Kerr parmi ses options, Gotham dispose des joueuses nécessaires pour se créer des occasions de plusieurs façons.

Cette profondeur d’effectif lui permet aussi de changer le cours d’un match grâce à son banc. Shaw et Lavelle étaient remplaçantes lors de la dernière journée, preuve de la qualité dont dispose Gotham même lorsque des stars confirmées ne figurent pas dans le onze de départ. Dans un match serré de playoffs, ces options pourraient s’avérer décisives.

Principale faiblesse : les blessures

La profondeur d’effectif de Gotham a été mise à l’épreuve. Les blessures d’Emily Sonnett, de Bruninha et de Jordynn Dudley ont mis fin à leur saison, tandis que Jaelin Howell est sortie sur blessure à la cheville lors de la victoire contre Utah lors de la dernière journée. Lavelle et Shaw ont également dû se remettre de pépins physiques.

Gotham a surmonté ces coups durs tout au long de sa campagne historique, mais la disponibilité et la condition physique de joueuses clés restent des sujets de préoccupation à l’approche des playoffs.

Seattle Reign, tête de série n° 8

Son parcours : Seattle a terminé huitième avec 47 points (14-11-5), décrochant le dernier billet pour les playoffs grâce à une victoire 1-0 contre Orlando lors de la dernière journée.

Obligé de gagner pour assurer sa qualification, le Reign s’est imposé grâce au but décisif de Jordyn Bugg. Cette victoire a couronné un regain de forme en deuxième partie de saison, marqué par neuf succès depuis la trêve internationale estivale. Seattle disputera ainsi les playoffs pour la deuxième saison consécutive et la neuvième fois au total.

Joueuse clé : Jordyn Bugg

Bugg a inscrit le but qui a envoyé Seattle en playoffs. Face à Gotham, son travail à l’autre bout du terrain sera encore plus important.

La jeune défenseure centrale affrontera une attaque comptant plusieurs joueuses capables de profiter de la moindre baisse de concentration. Son placement, ses prises de décision et sa capacité à contribuer à l’organisation de la ligne défensive de Seattle seront essentiels aux chances du Reign. Toute contribution offensive serait un précieux bonus.

Facteur X : Mia Fishel

Fishel offre à Seattle un point d’appui capable de mobiliser les défenseures, de conserver le ballon et de concrétiser les occasions. Face à une équipe de Gotham dotée d’un tel potentiel offensif, sa capacité à offrir une solution au Reign pourrait également soulager sa défense.

Seattle doit lui apporter du soutien. Si Fishel se retrouve isolée, le Reign risque de passer une trop grande partie du match à défendre.

Principal atout : la défense

L’organisation défensive mise en place par Laura Harvey donne à Seattle une base pour rivaliser avec la tête de série n° 1. Le Reign a encaissé 33 buts en saison régulière, ce qui en fait l’une des équipes les plus solides défensivement de la ligue.

Conserver sa structure et limiter les espaces entre les lignes sera essentiel face aux joueuses créatives de Gotham.

Principale faiblesse : le nombre de buts marqués

Seattle a inscrit 37 buts en saison régulière, le plus faible total des huit équipes qualifiées pour les playoffs. Sa structure défensive lui a permis de rester compétitif, mais il lui a été plus difficile de se montrer régulièrement efficace en attaque.

Le Reign aura donc peu de marge pour laisser passer ses occasions. Face aux nombreuses options de Gotham devant le but, Seattle devra tirer le meilleur parti de ses opportunités et représenter une menace suffisante pour empêcher l’équipe à domicile de prendre le contrôle du match.

Pronostic : Gotham 2-0 Seattle

L’organisation de Seattle et sa dynamique de fin de saison devraient obliger Gotham à travailler pour se créer des occasions. Les championnes en titre disposent néanmoins de davantage de solutions pour trouver la faille, ainsi que de la profondeur d’effectif nécessaire pour maintenir la pression au fil du match. La tête de série n° 1 devrait se qualifier.