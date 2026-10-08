Félicitations, vous êtes venu à bout de la plus longue trêve internationale de l'histoire ! Prolongée d'une semaine afin de regrouper les habituelles pauses de septembre et d'octobre, elle a vu les équipes du monde entier disputer jusqu'à quatre matches chacune alors que les sélections nationales commencent à tourner la page de la Coupe du monde et à entrer dans un nouveau cycle de compétition.

Pour les équipes européennes, ce cycle culminera avec le Championnat d'Europe 2028, qui se tiendra au Royaume-Uni et en Irlande, avec des matches prévus en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et à Dublin. Aucun des coorganisateurs ne sera automatiquement qualifié pour le tournoi, même s'ils bénéficieront d'un traitement préférentiel afin d'avoir les meilleures chances possibles, ce qui signifie que 24 places seront en jeu lors du tirage au sort de la phase de groupes.

Les qualifications ne débuteront pas avant mars, les équipes ayant plutôt passé la quinzaine écoulée environ à disputer des matches de Ligue des nations, qui détermineront leur statut de tête de série pour le tirage initial de l'Euro. Et même s'il reste encore quelque 20 mois avant le coup d'envoi de la phase finale de l'Euro, ces rencontres ont donné des indications sur la forme de plusieurs sélections.

Dans cette optique, ici à GOAL, nous avons décidé de lancer notre Power Ranking de l'Euro 2028 en nous appuyant sur les 20 équipes de l'UEFA les mieux classées dans le classement mondial provisoire de la FIFA après la fin de la trêve internationale...