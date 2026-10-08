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Euro 2028 Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Power Rankings de l'Euro 2028 beaucoup trop tôt : l'Espagne affiche ses ambitions tandis que le Portugal laisse derrière lui la polémique Cristiano Ronaldo, mais la Norvège subit un réveil brutal après la Coupe du monde

Le tournoi ne débutera peut-être pas avant près de deux ans, mais la trêve internationale prolongée a offert quelques premiers indices sur la manière dont les prétendants prennent forme

Tom Maston
Traduit par

  • Félicitations, vous êtes venu à bout de la plus longue trêve internationale de l'histoire ! Prolongée d'une semaine afin de regrouper les habituelles pauses de septembre et d'octobre, elle a vu les équipes du monde entier disputer jusqu'à quatre matches chacune alors que les sélections nationales commencent à tourner la page de la Coupe du monde et à entrer dans un nouveau cycle de compétition.

    Pour les équipes européennes, ce cycle culminera avec le Championnat d'Europe 2028, qui se tiendra au Royaume-Uni et en Irlande, avec des matches prévus en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et à Dublin. Aucun des coorganisateurs ne sera automatiquement qualifié pour le tournoi, même s'ils bénéficieront d'un traitement préférentiel afin d'avoir les meilleures chances possibles, ce qui signifie que 24 places seront en jeu lors du tirage au sort de la phase de groupes.

    Les qualifications ne débuteront pas avant mars, les équipes ayant plutôt passé la quinzaine écoulée environ à disputer des matches de Ligue des nations, qui détermineront leur statut de tête de série pour le tirage initial de l'Euro. Et même s'il reste encore quelque 20 mois avant le coup d'envoi de la phase finale de l'Euro, ces rencontres ont donné des indications sur la forme de plusieurs sélections.

    Dans cette optique, ici à GOAL, nous avons décidé de lancer notre Power Ranking de l'Euro 2028 en nous appuyant sur les 20 équipes de l'UEFA les mieux classées dans le classement mondial provisoire de la FIFA après la fin de la trêve internationale...

  • 20. Ukraine

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    L’Ukraine n’a pas réussi à confirmer sa victoire contre la Hongrie lors de ses matches suivants de Ligue des nations

    Le simple fait que l’Ukraine continue d’être un véritable prétendant à la qualification pour les grandes compétitions en pleine guerre avec la Russie est hautement admirable, et elle devrait encore être dans le coup à l’approche de 2028, malgré ce qui s’est révélé être une première trêve internationale de la saison mitigée.

    Le but de Danylo Sikan a offert une victoire historique en Hongrie lors de la première journée, mais ensuite, l’équipe d’Andrea Maldera n’a pu prendre qu’un seul point avec un match nul 0-0 contre la Géorgie, avant de subir deux défaites consécutives « à domicile » face à l’Irlande du Nord puis à la Hongrie.

    Le retour de blessure à la nouvelle année du maître à jouer Oleksandr Zinchenko aidera sans aucun doute ses espoirs de qualification pour l’Euro, mais cette quinzaine écoulée montre qu’il reste de nombreux secteurs à améliorer au cours des prochains mois.

  • 19. Pologne

    FBL-EUR-NATIONS-POL-ROM
    AFP

    Le triplé de Robert Lewandowski contre la Roumanie a été le point d’orgue d’une trêve décevante pour la Pologne

    La Pologne s’est qualifiée pour chacun des cinq derniers Championnats d’Europe, mais reste sur un échec dans la course à la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014. Robert Lewandowski a laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite internationale après la défaite contre la Suède en barrage au mois de mars, mais le joueur de 38 ans a juré de continuer pour un cycle de tournoi supplémentaire.

    Désormais au Chicago Fire, en MLS, Lewandowski a montré que son sens du but restait intact avec un triplé lors de l’écrasante victoire 6-0 contre une Roumanie réduite à 10, mais cela s’est avéré être le seul résultat positif que la Pologne a pu retenir de ses déboires en Ligue des nations.

    Le sélectionneur Jan Urban a déploré le manque d’options offensives autour de Lewandowski, alors que son équipe n’a inscrit qu’un seul but et pris qu’un seul point lors de ses trois autres matches, après un nul 0-0 contre la Bosnie-Herzégovine, suivi d’une défaite 3-1 en Suède puis d’un revers 1-0 lors du match retour face à la Bosnie.

  • 18. Hongrie

    FBL-EUR-NATIONS-UKR-HUN
    AFP

    Dominik Szoboszlai espère mener la Hongrie vers une quatrième phase finale de l’Euro consécutive

    Si leur attente d’une première participation à la Coupe du monde depuis 1986 est désormais partie pour s’étirer sur une cinquième décennie, la Hongrie est devenue un habitué des qualifications à l’Euro ces dernières années et devrait de nouveau lutter pour une place parmi les 24 finalistes au cours des deux prochaines années.

    Une défaite à domicile contre l’Ukraine lors de leur premier match de Ligue des nations a fait retentir quelques signaux d’alarme, surtout après avoir été suivie d’un match nul vierge en Irlande du Nord. Cependant, la Hongrie a su réagir et conclure cette trêve par deux victoires consécutives contre la Géorgie et l’Ukraine.

    Le sélectionneur Marco Rossi reste sous très forte pression, mais ces victoires devraient au moins lui permettre de rester en poste pour les deux derniers matches du groupe en novembre.

  • 17. Pays de Galles

    Wales v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD3
    Getty Images Sport

    La victoire du pays de Galles contre la Norvège a été l’éclaircie d’une quinzaine par ailleurs oubliable

    Le pays de Galles possède l’un des publics les plus bouillants d’Europe, et la possibilité de disputer des matches de tournoi à domicile représente donc une occasion que l’équipe de Craig Bellamy ne pourrait pas laisser passer. Il bénéficiera en plus de toutes les chances de se qualifier en tant que coorganisateur, même s’il reste encore en pleine construction dans l’ère post-Gareth Bale.

    Une victoire à domicile contre la Norvège, quart de finaliste de la Coupe du monde, a montré de quoi le pays de Galles est capable, particulièrement à Cardiff, mais cela s’est avéré être le seul moment positif de la trêve pour une équipe qui n’a pris aucun point ni même marqué le moindre but lors de ses trois autres sorties.

    La défaite à domicile contre le Danemark, provoquée par une erreur du gardien Danny Ward qui a conduit Rasmus Hojlund à inscrire le penalty victorieux, a été particulièrement douloureuse, et tout espoir d’obtenir une tête de série favorable pour les qualifications à l’Euro a presque certainement déjà disparu.

  • 16. Turquie

    Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2
    Getty Images Sport

    Arda Guler n’a pas réussi à permettre à la Turquie de prendre le moindre point lors de ses quatre premiers matches de Ligue des nations

    Régulièrement présentée comme un outsider chaque fois qu’elle se qualifie pour une grande compétition, la Turquie devra nettement élever son niveau si elle veut encore mériter cette étiquette en 2028 au vu de ce qu’elle a montré au cours de la quinzaine écoulée. Encore marquée par une élimination surprise dès la phase de groupes de la Coupe du monde, l’équipe de Vincenzo Montella n’a pas fait le poids face à la France, l’Italie et la Belgique, enchaînant quatre défaites de suite.

    La Turquie a encaissé 11 buts lors de ces revers, tandis que l’absence de Kenan Yildiz s’est fait sentir en attaque, Arda Guler et ses coéquipiers ne parvenant à inscrire que deux buts. Montella devrait payer le prix d’une année 2026 calamiteuse en perdant son poste, et son successeur aura fort à faire pour remonter le moral d’un groupe actuellement démoralisé.

  • 15. Autriche

    FBL-EUR-NATIONS-KOS-AUT
    AFP

    L’Autriche a traversé la trêve internationale sans défaite, même si elle a dû attendre les derniers instants pour prendre des points à plus d’une reprise

    Avec Marko Arnautovic (retraité de la sélection), David Alaba (non sélectionné) et Marcel Sabitzer (laissé au repos) tous absents du groupe autrichien, on pouvait craindre que l’équipe de Ralf Rangnick ait du mal sans ses leaders les plus marquants de la dernière décennie. Huit points en quatre matches constituent donc un bilan plus que correct.

    Cela ne raconte toutefois pas tout. L’Autriche était tenue en échec par Israël, réduit à 10, à l’approche de la 90e minute de son premier match de Ligue des nations, avant que deux buts tardifs n’assurent la victoire, tandis qu’elle a dû revenir au score dans le dernier quart d’heure lors de ses déplacements en Irlande puis au Kosovo pour arracher des matches nuls.

    Ces fins de match ont au moins mis en lumière le caractère présent au sein du groupe de Rangnick, au moment où il commence à viser une place dans les phases à élimination directe d’un troisième tournoi majeur consécutif.

  • 14. Suède

    FBL-EUR-NATIONS-SWE-ROU
    AFP

    Viktor Gyokeres a envoyé un message à Mikel Arteta avec ses exploits de buteur pour la Suède

    Après avoir montré des signes encourageants à la Coupe du monde, la Suède est désormais attendue au tournant sous la direction de Graham Potter, et la Ligue des nations a offert des motifs d’espoir supplémentaires pour les deux prochaines années, les Scandinaves ayant pris 10 points en quatre matches.

    Viktor Gyokeres a été la star du spectacle, lui qui a balayé son manque de temps de jeu à Arsenal en marquant lors de chacun des matches de la Suède sur cette quinzaine. Bien qu’il ait perdu son partenaire d’attaque, Alexander Isak, après que le joueur de Liverpool a subi une blessure lors de la victoire contre la Roumanie lors de la première journée, Gyokeres n’a montré aucun signe de rouille en endossant avec délectation le rôle de leader offensif.

    Avec leur déplacement sans doute le plus difficile de la campagne, en Bosnie-Herzégovine, désormais derrière eux, l’équipe de Potter devrait être confiante quant à ses chances de terminer en tête de son groupe en novembre.

  • 13. Croatie

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Luka Modric a choisi de poursuivre sa carrière avec la Croatie malgré ses 41 ans en septembre

    Après le départ de Zlatko Dalic à la suite de la Coupe du monde, la Croatie a rappelé Slaven Bilic sur le banc de la sélection nationale, mais le retour de l'ancien entraîneur de West Ham aurait clairement pu mieux se passer après une quinzaine éprouvante.

    Si la Croatie a remporté son premier match de Ligue des nations en Tchéquie, elle s'est ensuite inclinée 4-1 en Espagne avant d'encaisser sept buts lors d'une soirée humiliante face à l'Angleterre. Cette trêve décevante s'est achevée par une nouvelle défaite contre l'Espagne, cette fois à domicile, et des questions se posent déjà sur la logique de continuer à faire jouer Luka Modric, 41 ans, au milieu de terrain.

    La Croatie semble actuellement coincée entre deux époques, et Bilic pourrait devoir prendre des décisions difficiles si elle veut être considérée comme une menace d'ici l'Euro.

  • 12. Grèce

    Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2
    Getty Images Sport

    La Grèce a montré de quoi sa nouvelle « génération dorée » est capable pendant la trêve

    Actuellement 20e sélection européenne au classement FIFA, la Grèce devrait grimper dans cette hiérarchie au cours des deux prochaines années, alors que l'on évoque l'émergence d'une nouvelle « génération dorée » chez le vainqueur de l'Euro 2004.

    Christos Tzolis, recrue estivale remarquée d'Arsenal, le jeune meneur de jeu du Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas et l'impressionnant adolescent de Brighton Charalampos Kostoulas font partie de ceux qui suscitent de grands espoirs, et la Grèce a montré pourquoi avec un début de campagne de Ligue des nations sans défaite.

    Le résultat le plus impressionnant a sans aucun doute été leur victoire 1-0 en Allemagne, qui a gâché le retour à domicile de Jurgen Klopp, avant d'enchaîner avec des matches nuls à domicile contre les Pays-Bas puis l'Allemagne. Ajoutez à cela une victoire à l'extérieur en Serbie, et la Grèce a clairement montré qu'il faudra compter sur elle lors des prochains cycles de tournois.

  • 11. Danemark

    FBL-NATIONS-WAL-DEN
    AFP

    Rasmus Hojlund a inscrit trois buts lors de la série de résultats mitigés du Danemark en Ligue des nations

    L'échec du Danemark à se qualifier pour la Coupe du monde l'a vu manquer un tournoi majeur pour la première fois depuis une décennie, mais il possède toujours assez de talent pour que la qualification à l'Euro 2028 soit largement à sa portée au cours de l'année à venir, ou à peu près.

    Même s'il n'est plus la force qu'il était lorsqu'il avait atteint les demi-finales du tournoi de 2021, le Danemark peut encore rivaliser avec les toutes meilleures équipes, et a été malheureux de s'incliner face au Portugal après être revenu deux fois au score pour égaliser à Copenhague. Ce résultat est intervenu une semaine après un autre match haletant, cette fois contre la Norvège, l'équipe de Brian Riemer revenant d'un déficit de 2-0 pour égaliser avant de s'incliner 3-2.

    Tout n'a toutefois pas été négatif, puisque les vainqueurs de l'Euro 1992 ont réalisé le doublé face au pays de Galles, tandis que la forme de Rasmus Hojlund, qui a marqué lors de trois des matches, était encourageante.

  • 10. Italie

    Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4
    Getty Images Sport

    L’Italie s’est relancée après sa défaite contre la Belgique en prenant sept points lors de ses trois matches restants

    Qui sait à quoi s’attendre de l’Italie en ce moment ? Roberto Mancini, le sélectionneur vainqueur de l’Euro, est de retour à la tête de la Nazionale après le troisième échec consécutif des Azzurri à se qualifier pour la Coupe du monde, et il a supervisé un passage de témoin, en accordant sa confiance à une nouvelle génération de jeunes joueurs.

    Et si le retour de Mancini n’a pas commencé de la meilleure des manières, avec une défaite 2-0 à domicile contre la Belgique, son équipe a réagi de manière impressionnante, en battant la Turquie à domicile comme à l’extérieur tout en prenant un point plus qu’honorable en déplacement en France.

    Michael Kayode, Pio Esposito et Alessandro Romano ont fait partie de ceux qui se sont distingués dans cette nouvelle Italie, et la manière dont ils vont s’intégrer ensemble sera l’un des récits les plus intéressants à suivre à l’approche de l’Euro.

  • 9. Belgique

    SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEY
    AFP

    Kevin De Bruyne a fait parler son expérience lors de la victoire de la Belgique contre la Turquie

    La Belgique s'est hissée jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du monde avant de s'incliner face à l'Espagne, ce qui a permis au nouveau sélectionneur Mark van Bommel de se présenter à un groupe qui garde l'espoir de jouer les premiers rôles lors des futurs tournois, malgré la retraite prise par la majorité de la « génération dorée » du pays.

    L'un de ceux appelés à mener cette nouvelle ère du football belge est l'ailier du Paris Saint-Germain Mika Godts, et il a été l'homme du match lorsque Van Bommel a entamé son mandat par une victoire 2-0 en Italie. Il reste toutefois quelques cadres de l'ancienne garde, et Kevin De Bruyne a livré une performance de virtuose pour faire tomber la Turquie.

    Mais cette trêve s'est soldée par deux victoires et deux défaites pour la Belgique, qui a été à deux reprises victime des coups d'éclat tardifs de Michael Olise contre la France. Le joueur du Bayern Munich a inscrit un but victorieux splendide à la 88e minute du match à Bruxelles avant de marquer deux fois et d'offrir un but à Desire Doue, alors que l'équipe de Zinedine Zidane a marqué quatre fois en 13 minutes pour renverser la situation et s'imposer à Paris. La Belgique a donc encore du chemin à parcourir si elle veut rivaliser jusqu'au bout avec les meilleures sélections européennes en 2028.

  • 8. Norvège

    Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2
    Getty Images Sport

    Erling Haaland n’a pu inspirer la Norvège qu’à une seule victoire au cours d’une quinzaine décevante

    L’une des belles histoires de la Coupe du monde, la Norvège a confirmé son statut d’outsider en Amérique du Nord, Erling Haaland menant la nation scandinave jusqu’à son tout premier quart de finale dans le tournoi. Au vu de ce parcours, et de l’impressionnante campagne de qualification qui l’avait précédé, on aurait pu comprendre que les supporters présentent l’équipe de Stale Solbakken comme une véritable candidate au sacre à l’Euro 2028.

    Cependant, Haaland et ses coéquipiers sont vite redescendus sur terre au cours des deux dernières semaines. Si le doublé de la machine à buts de Manchester City a assuré une victoire 3-2 contre le Danemark lors de la première journée de la Ligue des nations, cela a seulement été suivi de trois défaites, avec des revers à domicile et à l’extérieur contre le Portugal encadrant une prestation extrêmement décourageante au pays de Galles.

    On peut pardonner à la Norvège d’avoir du mal à gérer le contrecoup post-Coupe du monde, et il vaut certainement mieux qu’elle perde des matches maintenant plutôt qu’en qualifications, alors qu’elle vise une place dans ce qui ne serait que son deuxième Championnat d’Europe, et le premier depuis 2000.

  • 7. Suisse

    FBL-EUR-NATIONS-SWI-SLO
    AFP

    La Suisse a écarté une vague de controverse pour signer un parcours parfait en Ligue des nations

    Quarts de finaliste lors de chacun des deux derniers Euros, ainsi qu’à la Coupe du monde 2026, la Suisse n’est plus une surprise lorsqu’elle réalise un beau parcours dans un tournoi, et elle semble en mesure de prouver une nouvelle fois d’ici 2028 qu’elle fait partie des équipes les plus fiables du continent.

    Plus qu’un simple nuage de controverse a assombri ce camp suisse, puisque Granit Xhaka et Breel Embolo ont tous deux été écartés après avoir falsifié des documents de vaccination contre le Covid-19, mais les joueurs restés dans le groupe n’ont pas semblé excessivement affectés par ce feuilleton, eux qui ont remporté leurs quatre matches, en inscrivant 11 buts pour un seul encaissé.

    Équipe la mieux classée du deuxième niveau de la Ligue des nations, il serait juste de souligner le niveau des adversaires de la Suisse, l’Écosse, la Slovénie et la Macédoine du Nord, lorsqu’on compare ses résultats à ceux des autres. Cependant, il ne fait aucun doute que l’équipe de Murat Yakin a emmagasiné une dynamique très positive au cours de cette quinzaine.

  • 6. Pays-Bas

    Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1
    Getty Images Sport

    Après deux victoires et deux matches nuls, les Pays-Bas occupent la tête de leur groupe de Ligue des nations

    Les Pays-Bas espèrent tourner la page de leur embarrassante élimination dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde après la nomination de la légende du FC Barcelone Xavi pour piloter une transition vers le « football total » que les supporters néerlandais réclament. Et même si la réintroduction de ce style de jeu reste un chantier en cours, les Néerlandais ont pu savourer un début de campagne de Ligue des nations sans défaite.

    Des victoires à domicile et à l’extérieur contre la Serbie se sont ajoutées à des matches nuls face à l’Allemagne et à la Grèce, tous deux arrachés grâce à des égalisations tardives de Cody Gakpo et Tijjani Reijnders, respectivement. Ce fut aussi une quinzaine à retenir pour l’attaquant de l’AZ Mexx Meerdink, jusque-là jamais sélectionné, dont le doublé a offert les trois points à Belgrade après son entrée dans l’équipe à la suite de la blessure subie par Brian Brobbey.

    Avec Virgil van Dijk, qui a fêté sa 100e sélection durant cette trêve, toujours capitaine, et avec de jeunes talents comme Meerdink et Ruben van Bommel qui se montrent à leur avantage, les Pays-Bas doivent assurément figurer parmi les prétendants à l’approche de l’Euro 2028.

  • 5. Allemagne

    Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4
    Getty Images Sport

    Jürgen Klopp n’a pas eu tout à sa guise lors de ses premiers matches à la tête de l’Allemagne

    Parmi la série d’entraîneurs de renom qui ont fait leurs premiers pas à la tête d’une sélection au cours des deux dernières semaines, aucun n’était attendu avec autant d’impatience pour ses débuts sur le banc que Jurgen Klopp avec l’Allemagne. Propulsé pour relancer une équipe qui n’a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale lors des trois dernières Coupes du monde, Klopp, au vu de son parcours, est censé redresser l’Allemagne, et rapidement.

    Cependant, il allait toujours être difficile de juger correctement les quatre premiers matches de Klopp à la tête de la sélection après que l’ancien entraîneur de Liverpool a choisi de convoquer un groupe de 44 joueurs, qu’il a ensuite divisé en deux groupes appelés à disputer deux rencontres chacun. De nombreux joueurs faisaient ainsi leurs premiers pas avec l’équipe nationale, ce qui explique sans doute des résultats et des performances mitigés.

    Seule une égalisation des Pays-Bas dans le temps additionnel a empêché Klopp de goûter à la victoire pour son premier match, mais sa première à domicile s’est soldée par une défaite surprise contre la Grèce. Une victoire tranquille contre la Serbie a suivi, avant que cette trêve ne se termine par un match nul 0-0 à Thessalonique, laissant l’Allemagne avec cinq points en quatre matches. Étant donné que Klopp n’a pas encore aligné ce qu’il considère comme son équipe la plus forte, ce n’est pas la pire base de travail.

  • 4. Portugal

    Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4
    Getty Images Sport

    Goncalo Ramos a prouvé qu’il était plus que capable de remplacer Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque du Portugal

    Quatre matches, quatre victoires et un coup de sang monumental de la part du footballeur le plus célèbre de la planète : la première quinzaine de Jorge Jesus à la tête de la sélection portugaise n’a pas été sans drame, mais le nouveau patron doit être ravi de ce qu’a produit son équipe alors qu’elle cherche à rebondir après une Coupe du monde décevante.

    La Seleccao a disposé du pays de Galles, de la Norvège (à deux reprises) et du Danemark au cours de la trêve internationale, avec Joao Felix et Goncalo Ramos tous deux impressionnants en attaque, auteurs de trois buts chacun. Cependant, le sujet qui fâche est bien sûr la décision prise par Cristiano Ronaldo de quitter le rassemblement en cours de route après être resté sur le banc lors du premier succès contre la Norvège.

    Au vu de ce que Ronaldo a produit, ou non, lors des trois derniers tournois majeurs, il est difficile d’imaginer que le Portugal n’aura pas plus de chances de réussir à l’Euro sans le quintuple Ballon d’Or dans ses rangs. Il pourrait certes réintégrer le groupe bien avant l’été 2028, mais si l’on part du principe que Ronaldo ne fera pas partie de l’effectif dans 20 mois, alors le Portugal est devenu une menace bien réelle.

  • 3. Angleterre

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Les joueurs offensifs de l’Angleterre ont offert quelques moments palpitants lors de ses quatre matches de Ligue des nations

    Tous les regards étaient braqués sur Thomas Tuchel, qui cherchait à apaiser les supporters anglais le jugeant responsable de la défaite de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde. Et même si sa campagne de Ligue des nations n’a pas débuté de la meilleure des manières, il y a eu beaucoup de choses positives dans les performances du coorganisateur de l’Euro 2028 tout au long de cette trêve.

    La défaite contre l’Espagne a été suivie par des victoires, à domicile comme à l’extérieur, contre la Tchéquie, puis par le succès 7-0 face à la Croatie, qui a parfaitement illustré ce dont les joueurs offensifs anglais sont capables. Malgré un penalty crucial manqué contre l’Espagne, Harry Kane a marqué lors de chaque match, pour un total de six buts, tandis qu’Anthony Gordon et Jude Bellingham se sont tous deux distingués à plusieurs reprises.

    Il y a aussi eu des signes encourageants de la part de Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall et Alex Scott après leurs retours en sélection post-Coupe du monde. Si l’on ajoute à cela l’absence de Declan Rice pendant ce rassemblement, tout semble de nouveau aller dans le bon sens pour l’Angleterre, qui peut potentiellement mettre fin à plus de 60 ans de souffrance.

  • 2. France

    TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-FRA-BEL
    AFP

    Michael Olise a été l’un des joueurs les plus en vue de toute la trêve internationale

    Après des années à attendre que Didier Deschamps se mette de côté, l’ère Zinedine Zidane a enfin commencé pour la France, et les premiers retours sont relativement positifs.

    Les Bleus ont lancé leur campagne de Ligue des nations par une victoire 1-0 contre la Turquie, même si le résultat a été terni par la blessure de Kylian Mbappe, buteur, capitaine et talisman de l’équipe, qui l’a contraint à déclarer forfait pour les trois matches restants. Heureusement pour Zidane, Michael Olise a plus que su prendre le relais.

    Le milieu de terrain du Bayern Munich a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives au cours de la trêve internationale, dont un superbe but de la victoire en fin de match en Belgique, le but de l’ouverture du score lors d’un match nul contre l’Italie et deux réalisations pour sceller la victoire renversante contre la Belgique lundi.

    L’émergence continue d’Olise comme l’un des joueurs offensifs d’élite du football mondial a ajouté une dimension supplémentaire à un secteur offensif français déjà très fourni, et il appartiendra à Zidane de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’équilibre entre ces joueurs et une solidité défensive globale afin qu’ils soient capables de triompher lors des tournois à venir.

  • 1. Espagne

    Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    L’Espagne n’a montré aucun signe de gueule de bois post-Coupe du monde, Lamine Yamal donnant le ton d’entrée

    Championne d’Europe en titre et désormais championne du monde, l’Espagne abordera presque à coup sûr la phase finale de 2028 comme l’équipe à battre, d’autant qu’un certain nombre de ses joueurs clés n’ont pas encore atteint leur pic en termes d’âge.

    L’un de ces joueurs est, bien sûr, Lamine Yamal, qui a prolongé sur la scène internationale son excellent début de saison en club en ouvrant le score lors de chacun des trois premiers matches de l’Espagne, notamment lors de sa victoire marquante à Wembley contre l’Angleterre. La Roja a confirmé en s’imposant à domicile comme à l’extérieur face à la Croatie, tout en battant également la Tchéquie, afin de réussir un départ parfait dans sa campagne de Ligue des nations.

    Mikel Merino a encore été décisif devant le but pour l’équipe de Luis de la Fuente, tandis que Pedri a remarquablement rebondi après avoir été écarté lors de la Coupe du monde. À l’heure actuelle, bien peu de choses semblent en mesure d’arrêter l’Espagne dans son élan.