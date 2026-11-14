Pep Guardiola, Thierry Henry ou BJ Callaghan ? Les options de la sélection masculine des États-Unis pour remplacer Mauricio Pochettino

FAYETTEVILLE, Géorgie. Alors même que Mauricio Pochettino était assis à ses côtés, le directeur général de U.S. Soccer, JT Batson, a commencé à évoquer l’avenir au poste de sélectionneur de l’USMNT. Pochettino ne partira officiellement pour Manchester United que mercredi, mais le processus visant à lui trouver un successeur a déjà commencé.

Ce processus peut être long. L’USMNT n’a aucun match de compétition prévu avant mars, et le rassemblement du mois prochain doit se tenir sous la direction de Steve Cherundolo, en dehors d’une fenêtre FIFA. Avec quatre mois entre deux matches officiels, U.S. Soccer peut explorer toutes les pistes. Et, selon Batson, la fédération a déjà commencé à le faire.

« Nos ambitions sont élevées, a déclaré Batson, et nous pensons qu’il s’agit de l’un des meilleurs postes d’entraîneur au monde. Nous avons un groupe de joueurs expérimentés. Nous disposons d’un vivier dynamique de jeunes joueurs... Nous avons publiquement affiché notre ambition d’être en mesure de remporter de grands tournois, y compris des Coupes du monde, et nous voulons nous assurer d’attirer des dirigeants capables de nous aider à y parvenir. »

« Nous savons par expérience que les grands dirigeants veulent travailler avec des personnes de talent et avoir un impact sur des projets qui comptent. Nous pensons avoir prouvé que U.S. Soccer est un excellent endroit où travailler et où avoir un impact qui marquera l’histoire. »

Le choix du sélectionneur marquera sans aucun doute les héritages. Succéder à Pochettino ne sera pas facile, et le chemin vers la Coupe du monde 2030 ne laissera guère de place à l’erreur. Alors, quels candidats U.S. Soccer pourrait-elle envisager pour prendre les rênes de l’équipe ? GOAL passe en revue les possibilités.