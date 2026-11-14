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USMNT Candidates 1-1GOAL

Pep Guardiola, Thierry Henry ou BJ Callaghan ? Les options de la sélection masculine des États-Unis pour remplacer Mauricio Pochettino

Alors que Mauricio Pochettino se dirige vers Manchester United, U.S. Soccer doit procéder à une nouvelle nomination décisive. Des pistes ambitieuses à l’international aux figures américaines bien connues, GOAL examine qui pourrait mener la sélection masculine des États-Unis vers la Coupe du monde 2030.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • FAYETTEVILLE, Géorgie. Alors même que Mauricio Pochettino était assis à ses côtés, le directeur général de U.S. Soccer, JT Batson, a commencé à évoquer l’avenir au poste de sélectionneur de l’USMNT. Pochettino ne partira officiellement pour Manchester United que mercredi, mais le processus visant à lui trouver un successeur a déjà commencé.

    Ce processus peut être long. L’USMNT n’a aucun match de compétition prévu avant mars, et le rassemblement du mois prochain doit se tenir sous la direction de Steve Cherundolo, en dehors d’une fenêtre FIFA. Avec quatre mois entre deux matches officiels, U.S. Soccer peut explorer toutes les pistes. Et, selon Batson, la fédération a déjà commencé à le faire.

    « Nos ambitions sont élevées, a déclaré Batson, et nous pensons qu’il s’agit de l’un des meilleurs postes d’entraîneur au monde. Nous avons un groupe de joueurs expérimentés. Nous disposons d’un vivier dynamique de jeunes joueurs... Nous avons publiquement affiché notre ambition d’être en mesure de remporter de grands tournois, y compris des Coupes du monde, et nous voulons nous assurer d’attirer des dirigeants capables de nous aider à y parvenir. »

    « Nous savons par expérience que les grands dirigeants veulent travailler avec des personnes de talent et avoir un impact sur des projets qui comptent. Nous pensons avoir prouvé que U.S. Soccer est un excellent endroit où travailler et où avoir un impact qui marquera l’histoire. »

    Le choix du sélectionneur marquera sans aucun doute les héritages. Succéder à Pochettino ne sera pas facile, et le chemin vers la Coupe du monde 2030 ne laissera guère de place à l’erreur. Alors, quels candidats U.S. Soccer pourrait-elle envisager pour prendre les rênes de l’équipe ? GOAL passe en revue les possibilités.

  • Pep Guardiola

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    IMAGO / Anadolu Agency

    La nomination de Guardiola serait un coup d’éclat pour U.S. Soccer, mais concrétiser cette ambition pourrait s’avérer difficile.

    U.S. Soccer aurait déjà pris contact, et pourquoi s'en priver ? Quand le meilleur entraîneur de ce siècle est sur le marché, autant lui passer un coup de fil, non ?

    La bonne nouvelle, c'est que cet appel n'est pas dénué de sens. Guardiola est connu pour son attachement à New York et a déjà été en contact avec U.S. Soccer. Le moment n'a jamais été le bon, mais pourrait-il l'être maintenant ? Guardiola étant quelque peu usé et ayant désormais conquis trois des cinq plus grands championnats européens, pourquoi pas ? Les sanctions potentielles contre Manchester City pourraient aussi jouer un rôle et entretenir sa désillusion à l'idée de se lancer dans un nouveau projet au sein d'un club européen.

    Si le poste de sélectionneur de l'Espagne se profilait, la réponse serait non. Si celui du Brésil était disponible, probablement non aussi. L'Angleterre ? Guardiola saisirait peut-être l'occasion, mais Thomas Tuchel est toujours en poste, du moins pour le moment. Si Guardiola veut entraîner une sélection nationale, ce seraient les trois postes de ses rêves, et aucun n'est vraiment disponible.

    Donc, si Guardiola souhaite un poste un peu moins stressant, celui de sélectionneur de l'équipe masculine des États-Unis pourrait lui convenir. Malgré tout, il aura le choix entre plusieurs prétendants, ce qui signifie qu'on peut probablement encore classer cette possibilité dans la catégorie « peu probable ».

  • Thierry Henry

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    IMAGO / ABACAPRESS

    Henry apporte son aura de star et ses contacts dans le football aux États-Unis, mais son bilan en tant qu’entraîneur principal soulève encore des questions.

    Un grand nom ? Oui. De l’expérience comme entraîneur ? Oui. Un lien avec le football aux États-Unis ? Oui aussi. À cet égard, Henry n’est pas un mauvais candidat.

    La légende d’Arsenal est également une icône des New York Red Bulls, et son attachement à la MLS, en particulier, s’est prolongé après sa carrière de joueur lorsqu’il a pris les rênes du CF Montreal de 2019 à 2021. Il a quitté le club, au moins en partie, parce qu’il était séparé de sa famille pendant la pandémie de Covid-19, celle-ci vivant en Europe. Ce ne serait guère un obstacle pour entraîner une sélection nationale.

    Il reste toutefois des obstacles. D’abord, il occupe un poste confortable de consultant dans les médias, auquel il ne vaut peut-être pas la peine de renoncer. Ses références comme entraîneur principal soulèvent aussi une vraie question. Des joueurs belges ont salué son influence lorsqu’il était adjoint, mais peu d’éléments attestent de sa réussite à la tête d’une équipe. Ses passages à Monaco et à Montréal ont laissé bien des choses à prouver et, s’il a conduit la France à la médaille d’argent olympique en 2024, il n’a pas décroché l’or à domicile et doit encore faire ses preuves comme entraîneur principal au plus haut niveau.

    Henry a sûrement de grandes idées, et sa notoriété lui donne les moyens d’y faire adhérer le pays. Il devrait donc figurer parmi les candidats.

  • Les autres sélectionneurs de renom

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    IMAGO / DeFodi Images

    De nombreux entraîneurs de renom sont sans poste, notamment depuis la dernière Coupe du monde.

    Roberto Martinez ? Didier Deschamps ? Gareth Southgate ? Julian Nagelsmann ?

    Les entraîneurs de renom disponibles ne manquent pas, chacun avec son style, son expérience et sa personnalité. Mais avant de discuter avec l’un d’eux, U.S. Soccer doit d’abord répondre à une question fondamentale : que recherche-t-elle ?

    Avec Pochettino, la fédération a fait le pari audacieux d’un entraîneur de renom sans lien avec le football américain. Parfois, cette absence de lien est un atout et, à vrai dire, elle pourrait l’être pour ce recrutement. Mais la fédération veut-elle emprunter à nouveau cette voie ? Sur les plans culturel et financier, sans Coupe du monde à l’horizon, ce choix aurait-il autant de sens qu’il y a deux ans ?

    Si oui, les candidats ne manquent pas. Encore faudra-t-il qu’ils soient intéressés. Certains verront dans l’équipe nationale masculine des États-Unis un projet intéressant. D’autres y verront quatre années loin de l’Europe, tandis que les entraîneurs continueront d’y changer de poste sans qu’ils soient sur place. Il faudra trouver la bonne personne, et seuls ceux qui suivent le processus de près pourront vraiment évaluer cet intérêt.

  • Steve Cherundolo

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Le rôle de Cherundolo au sein de la fédération américaine de football et son succès en MLS Cup avec le LAFC offrent à celle-ci une option qu’elle connaît bien.

    La solution interne, et il a sûrement accepté son poste en sachant que cette possibilité existait. Pochettino a signé un nouveau contrat, mais beaucoup s’attendaient à ce qu’il parte un jour. Cherundolo aurait alors pu prendre le relais en cas de besoin, assurer l’intérim et, peut-être, décrocher le poste de façon permanente.

    Mais ce scénario s’est quelque peu compliqué. En raison de ses fonctions auprès des moins de 23 ans, Cherundolo s’est rendu en Espagne pendant cette trêve internationale, après avoir été auprès de l’équipe lors de la première fenêtre internationale suivant la Coupe du monde. Il n’a donc pas eu l’occasion d’assurer l’intérim avant une pause de quatre mois entre deux fenêtres internationales. Il y a bien un rassemblement en décembre, mais il concerne un groupe composé de joueurs évoluant en MLS qui, au bout du compte, pèse peu dans la perspective d’ensemble.

    Le chemin de Cherundolo vers ce poste semble donc un peu plus difficile qu’il aurait pu l’être. Il possède néanmoins des références acquises au LAFC, avec lequel il a remporté la MLS Cup. Il a aussi un long passé de joueur de la sélection américaine et connaît U.S. Soccer grâce à ses fonctions actuelles. Autant d’atouts qui le maintiendront parmi les candidats.

  • BJ Callaghan

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    L’ancien sélectionneur par intérim de l’équipe nationale masculine des États-Unis figure parmi les favoris cette fois-ci.

    L’entraîneur américain le plus en vue du moment possède aussi une expérience avec la sélection des États-Unis, et celle-ci a été réussie.

    Callaghan fait des merveilles avec Nashville SC, qu’il mène dans une saison 2026 qui pourrait bien être la meilleure de l’histoire de la MLS. À Nashville, Callaghan a montré qu’il pouvait tenir le premier rôle après être passé de l’encadrement de Gregg Berhalter au poste d’entraîneur principal.

    Entre-temps, il a également assuré l’intérim à la tête de la sélection des États-Unis en 2023. Il a dirigé sept matches avant que la fédération ne décide de rappeler Berhalter, remportant la Ligue des nations de la CONCACAF au cours de cette période. Il n’a perdu aucun match dans le temps réglementaire et s’est ainsi attiré la sympathie des supporters de la sélection américaine.

    Callaghan représente donc à la fois un choix du cœur et une option pragmatique, surtout s’il parvient à mener Nashville à travers les épreuves des playoffs au cours des prochaines semaines.

  • Pellegrino Matarazzo

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    IMAGO / NurPhoto

    Avec un trophée européen majeur à son palmarès, Matarazzo possède de solides références.

    Un entraîneur américain qui, dans l’ensemble, entretient peu de liens avec U.S. Soccer, ce qui pourrait être un atout ou un handicap dans ce processus de recrutement.

    Matarazzo réussit très bien à la Real Sociedad, en Espagne, et a aidé le club à remporter la Coupe du Roi la saison dernière. Il a auparavant entraîné Stuttgart et Hoffenheim et, au vu de son succès en Coupe du Roi, on peut raisonnablement avancer qu’il est l’entraîneur envoyé en Europe par les États-Unis qui a le mieux réussi.

    Est-il pour autant prêt à occuper ce poste ? Matarazzo n’a plus été impliqué dans le football américain, à quelque niveau que ce soit, depuis qu’il jouait pour l’université Columbia dans les années 1990. Il connaît le milieu, mais n’en a pas fait partie au cours de sa vie d’adulte, ce qui le place dans une position singulière par rapport aux entraîneurs cités plus haut.

    Ses qualités d’entraîneur sont toutefois indéniables et, s’il souhaite obtenir ce poste, sa candidature mérite d’être examinée.