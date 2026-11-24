Maurice Edu, consultant pour Apple TV, est enthousiaste. Élu recrue de l’année en MLS en 2007 et longtemps milieu de terrain de la sélection masculine des États-Unis, il sait ce qu’il faut pour gagner dans ce championnat, aussi bien sur l’ensemble d’une saison régulière que lorsque les matches prennent encore plus d’importance. Oui, le Supporters’ Shield, remis à l’équipe qui compte le plus de points en saison régulière, a de la valeur à ses yeux. Mais les play-offs, c’est autre chose.

« J’accorde de l’importance au Supporters’ Shield. Je suis un puriste sur ce point. Je pense que, désormais, il a des conséquences sur l’avantage du terrain lors de certains tours des play-offs. Il est donc plus important. Mais cette période de la saison m’enthousiasme », a-t-il confié à GOAL avant le coup d’envoi des matches de barrage.

Et le premier tour nous a déjà donné beaucoup de matière à discussion. Le Nashville SC, qui venait d’établir le record de points en MLS, a perdu son premier match des play-offs à domicile contre le FC Cincinnati. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a battu Cavan Sullivan et l’Union de Philadelphie. St. Louis a battu Son Heung-Min et le LAFC 3-2 lundi soir. Et l’Inter Miami n’est déjà plus qu’à une défaite de l’élimination après son revers 3-0 face au Crew de Columbus.

Edu voyait comment certaines équipes pouvaient mettre Miami en difficulté. Il savait aussi ce que Lionel Messi pouvait faire pour y remédier.

« Ils vont affronter des équipes capables de leur poser des problèmes sur le plan défensif. Miami est Miami parce que, devant, l’équipe possède le joueur qui fait la différence. Si ce gars décide de passer à la vitesse supérieure, c’est terminé pour l’adversaire. Il n’y a rien à faire », a-t-il ajouté.

C’est là toute la magie de ces play-offs. Edu a parlé de Miami, de Nashville, du LAFC et de ce que la suite des play-offs de MLS pourrait réserver dans ce nouvel épisode de Mic’d Up, une rubrique régulière dans laquelle GOAL donne la parole à des consultants, des commentateurs et d’autres observateurs sur l’état du football aux États-Unis et ailleurs.

Cet entretien a été légèrement remanié pour plus de concision et de clarté.