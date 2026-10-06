Au bout du compte, tout ce que Cavan Sullivan semblait vouloir, c’était un câlin.
Après 65 minutes pleines d’énergie, brouillonnes, chaotiques et finalement triomphales contre le Mexique, Sullivan a été remplacé par le sélectionneur de l’USMNT, Mauricio Pochettino. Trois minutes plus tôt seulement, il avait inscrit un but remarquable, un geste délicat et aérien pour lober un gardien abandonné à plus de 27 mètres. C’était un moment merveilleux, un aperçu de ce que ce joueur désormais âgé de 17 ans pourrait devenir un jour.
Pourtant, alors que l’attaquant du Philadelphia Union se dirigeait vers le banc, il a eu droit à une sorte de demi-accolade. Sullivan voulait un câlin. Pochettino lui a donné une petite tape.
Un seul bref échange ne nous apprend pas grand-chose. Mais le défi plus large est clair. Sullivan est l’un des espoirs américains les plus médiatisés de sa génération, et des buts comme celui-là ne feront qu’augmenter le bruit autour de lui. Pochettino le laisse s’exprimer tout en essayant aussi de garder le jeune joueur les pieds sur terre.
Sur le terrain aussi, il faut trouver un équilibre entre donner de la liberté à Sullivan et savoir quand le canaliser. Pour y parvenir, il faut d’abord comprendre ce qui le rend si efficace, et Philadelphie offre un bon point de départ.