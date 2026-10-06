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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

Parlons tactique : Cavan Sullivan s’épanouit dans le chaos, voici comment Mauricio Pochettino peut tirer le meilleur du talent adolescent de l’USMNT

Les déplacements et le pressing du jeune joueur de Philadelphia Union montrent pourquoi son émergence avec l’USMNT ne se résume pas à un but spectaculaire. Le défi consiste à trouver l’équilibre entre liberté et retenue.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Au bout du compte, tout ce que Cavan Sullivan semblait vouloir, c’était un câlin.

    Après 65 minutes pleines d’énergie, brouillonnes, chaotiques et finalement triomphales contre le Mexique, Sullivan a été remplacé par le sélectionneur de l’USMNT, Mauricio Pochettino. Trois minutes plus tôt seulement, il avait inscrit un but remarquable, un geste délicat et aérien pour lober un gardien abandonné à plus de 27 mètres. C’était un moment merveilleux, un aperçu de ce que ce joueur désormais âgé de 17 ans pourrait devenir un jour.

    Pourtant, alors que l’attaquant du Philadelphia Union se dirigeait vers le banc, il a eu droit à une sorte de demi-accolade. Sullivan voulait un câlin. Pochettino lui a donné une petite tape.

    Un seul bref échange ne nous apprend pas grand-chose. Mais le défi plus large est clair. Sullivan est l’un des espoirs américains les plus médiatisés de sa génération, et des buts comme celui-là ne feront qu’augmenter le bruit autour de lui. Pochettino le laisse s’exprimer tout en essayant aussi de garder le jeune joueur les pieds sur terre.

    Sur le terrain aussi, il faut trouver un équilibre entre donner de la liberté à Sullivan et savoir quand le canaliser. Pour y parvenir, il faut d’abord comprendre ce qui le rend si efficace, et Philadelphie offre un bon point de départ.

  • Quel genre de joueur est Cavan Sullivan ?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    Le meilleur poste de Sullivan est clair, mais trouver la bonne manière de l’utiliser a représenté un certain défi.

    Avec tout jeune espoir, les supporters, les entraîneurs et la foule des réseaux sociaux cherchent inévitablement une sorte de « comparaison de joueur ». Les suiveurs de ce sport ont tendance à avoir besoin d’un point de référence, de quelque chose qui aille au-delà d’une note sur EAFC ou de brefs extraits qui peuvent surgir ici ou là. Avec Sullivan, on a un Phil Foden réimaginé, légèrement ajusté, et bien plus chaotique.

    Et c’est une bonne chose.

    Dans l’environnement relativement protégé de la MLS, où il y a moins de regards et, franchement, une intensité moindre qu’au niveau international, Sullivan est relativement rigide sur le plan positionnel. L’entraîneur principal du Philadelphia Union, Ryan Richter, qui travaille avec Sullivan à différents titres depuis ses tout premiers jours chez les jeunes, a demandé au joueur de 17 ans d’évoluer, de manière assez libre, comme une sorte d’ailier inversé moderne. Sullivan est gaucher et repique depuis le côté droit, d’où il peut faire des différences balle au pied à grande vitesse. Ainsi, 17 de ses 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison-là sont venues du côté droit.



    Et les résultats sont bons. Sullivan compte sept buts et 12 passes décisives en MLS. Ses expected goals comme ses expected assists se situent dans le 94e percentile ou plus. Sa frappe est relativement efficace, ce qui correspond aux exigences du football moderne. Sur ses 50 tirs en MLS, 40 ont été effectués du pied gauche. 22 ont été cadrés. Ils proviennent majoritairement de la partie supérieure droite de la surface de réparation. Pourtant, ses sept buts ont tous été inscrits à l’intérieur de la surface, à courte distance. En effet, tant les chiffres que le test visuel suggèrent qu’il est à son meilleur niveau lorsqu’il reçoit le ballon près du but et trouve de petits espaces propres. Bien sûr, il y a de la place pour l’expression personnelle, mais Sullivan remplit essentiellement un rôle très précis, et il le fait avec brio.

    Cela contraste fortement avec la manière dont il était utilisé par l’ancien entraîneur Bradley Carnell. Le technicien, qui a été limogé avant la Coupe du monde après avoir supervisé un début de saison décevant, a peu utilisé Sullivan et, surtout, ne lui a pas accordé une seule titularisation à son poste préféré. Lors de ses quatre titularisations sous les ordres de son précédent entraîneur, Sullivan n’a signé ni but ni passe décisive. En gros, la formule est simple : placez Sullivan côté droit, et la magie a tendance à opérer.

  • Pochettino et la liberté positionnelle

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Le système de Pochettino donne à Sullivan la liberté de se déplacer, de presser et de punir les erreurs.

    La thèse de Sullivan selon Pochettino a été un peu moins rigide.

    Cela tient, bien sûr, à des principes tactiques fondamentaux. Richter aime le contrôle. Pochettino est davantage adepte du chaos. Son équipe des États-Unis étire les espaces au milieu de terrain, resserre l’axe et se projette vite dès qu’elle récupère le ballon. Le fait d’adopter un style offensif aussi vertical implique que les joueurs doivent être prêts à prendre des risques dans leurs déplacements sans ballon pour récupérer la possession.

    Le but de Sullivan en est un bon exemple. Le joueur de 17 ans est censé, selon la feuille de match, évoluer à l’aile droite. Pourtant, il va presser le ballon dans l’axe, profite d’une erreur du Mexique presque plein centre face au milieu du but, et frappe directement au fond.

    Et ce n’est pas tout. Dans la phase qui amène le but, Sullivan oriente subtilement le gardien mexicain Raul Rangel vers l’axe, coupant la ligne de passe la plus simple, vers le défenseur côté gauche. Le défenseur côté droit étant couvert, le gardien est contraint de tenter une passe plus risquée dans l’axe. Rangel panique, essaie de jouer le ballon vers, eh bien, personne. Sullivan coupe la ligne de passe, récupère le ballon et conclut. Voilà les différences subtiles qu’apportent les systèmes de pressing haut, ces moments clés de chaos qui provoquent les erreurs adverses et, dans ce cas, un but.

    La feuille de statistiques raconte une histoire similaire. Sullivan a terminé avec plus de contributions défensives que n’importe quel autre joueur offensif sur le terrain (quatre), et a remporté plus de duels que les deux milieux centraux des États-Unis (huit). Plus simplement : dans un derby à haute intensité face au El Tri, un ailier droit a été l’un des meilleurs défenseurs sur la pelouse.

  • Le footballeur émotif

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    La rage de vaincre de Sullivan donne un avantage à l’USMNT, mais ses émotions peuvent déborder.

    Donc, les États-Unis ont leur footballeur tout-terrain, machine à presser et électron libre. Ce genre de joueur ne court pas les rues.

    L’autre aspect positif ici, c’est l’intangible, oui, il va falloir parler de mentalité. Une critique si souvent adressée à cette génération de footballeurs américains, c’est qu’elle manque de l’agressivité d’autrefois. Encore et encore, des consultants et d’anciens joueurs s’emportent autour des notions de « combat », de « l’envie plus forte que l’adversaire » et de « mouiller le maillot ». Une bonne partie de tout cela est absurde, un appât à clics qui fonctionne bien trop bien.

    Le problème avec la plupart des athlètes professionnels, c’est qu’ils aiment vraiment pratiquer leur sport, et s’ils peuvent être critiqués pour beaucoup de choses, un « manque d’effort » n’en fait pas partie. Une manière plus juste de caractériser cela, ou plutôt d’expliquer la colère des consultants, c’est que l’ambiance semble un peu étrange. L’ancienne génération de cette équipe des États-Unis, joueur pour joueur, n’est absolument pas aussi talentueuse que celle-ci. Mais elle avait ce côté hargneux. Il est donc tout à fait naturel que les anciens joueurs regardent cette équipe actuelle et, peut-être, s’y projettent un peu. S’ils avaient eu ce talent, ils auraient peut-être pu faire encore plus que leur victoire historique contre l’Espagne en Coupe des confédérations.

    Sullivan offre un peu d’espoir à cette génération. Il a passé la majeure partie du match contre le Mexique à se jeter dans les tacles avec un peu trop d’engagement, à réagir aux décisions avec un peu trop de colère. Ces choses ne se quantifient pas sur une feuille de statistiques, mais Sullivan est un footballeur émotionnel. Par moments, cela a été tout près de déborder. Un exemple en est son premier match complet avec les États-Unis contre le Pérou, lorsque l’adolescent a laissé traîner un genou sur la tête du gardien adverse après être arrivé en retard dans un tacle. Il a reçu un carton jaune pour cette intervention. Un arbitre moins indulgent, peut-être pas sur un match amical, aurait pu lui donner un rouge.

    Mais tout cela fait partie de l’équation. Dans ce genre de situations, on prend le bon avec le mauvais. Jude Bellingham, David Beckham, Vinicius Jr., Steven Gerrard, tous de merveilleux solistes dotés d’une qualité technique presque sans égale, ont connu des moments de folie en club ou en sélection qui leur ont coûté cher sur la grande scène. Pourtant, c’est ce même individualisme, cette même détermination, qui les a portés vers des sommets uniques sur un terrain de football.

  • Le défi de Pochettino

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Le défi de Pochettino est de faire éclore le talent de Sullivan tout en le gardant les pieds sur terre.

    Et c’est donc là la véritable mission de Pochettino. Il s’agit d’une génération de joueurs de l’USMNT vraiment prometteuse. Julian Hall et Adri Memmeti, tous deux issus des New York Red Bulls, semblent partis pour de belles carrières internationales. Diego Kochen a le potentiel pour devenir un excellent gardien. Neil Pierre pourrait être une solution à un problème grandissant en défense centrale. Mathis Albert, Zavier Gozo, Justin Ellis : tous pourraient finir par contribuer au plus haut niveau. Ce n’est pas rien.

    Mais Sullivan est le joyau de cette génération. Son talent est d’une tout autre dimension. Et désormais, il le prouve avec l’équipe nationale. Pourtant, c’est un moment crucial. Dans un an, Sullivan sera officiellement sous contrat avec Manchester City. En théorie, Pochettino sera toujours le sélectionneur des États-Unis. Et il aurait tort de ne pas continuer à offrir à Sullivan la moindre opportunité disponible. Le défi, toutefois, est aussi de le canaliser. Pour l’instant, tout cela a quelque chose d’assez charmant. Sullivan marque beaucoup de buts et délivre des passes décisives en club. Il est le plus jeune joueur de l’USMNT à avoir marqué pour sa sélection.

    Oui, il s’en est tiré après un tacle assez vilain. Oui, il a changé sa photo de profil Instagram pour un cliché où on le voit afficher un sourire malicieux face aux supporters du Mexique. Ces choses-là sont sans conséquence lors de matches amicaux en octobre. Mais à l’avenir, ce talent remarquable aura peut-être aussi besoin d’être un peu maîtrisé.

    Ce genre d’attention fait la différence entre le bon et le grand.