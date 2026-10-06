Avec tout jeune espoir, les supporters, les entraîneurs et la foule des réseaux sociaux cherchent inévitablement une sorte de « comparaison de joueur ». Les suiveurs de ce sport ont tendance à avoir besoin d’un point de référence, de quelque chose qui aille au-delà d’une note sur EAFC ou de brefs extraits qui peuvent surgir ici ou là. Avec Sullivan, on a un Phil Foden réimaginé, légèrement ajusté, et bien plus chaotique.

Et c’est une bonne chose.

Dans l’environnement relativement protégé de la MLS, où il y a moins de regards et, franchement, une intensité moindre qu’au niveau international, Sullivan est relativement rigide sur le plan positionnel. L’entraîneur principal du Philadelphia Union, Ryan Richter, qui travaille avec Sullivan à différents titres depuis ses tout premiers jours chez les jeunes, a demandé au joueur de 17 ans d’évoluer, de manière assez libre, comme une sorte d’ailier inversé moderne. Sullivan est gaucher et repique depuis le côté droit, d’où il peut faire des différences balle au pied à grande vitesse. Ainsi, 17 de ses 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison-là sont venues du côté droit.









Et les résultats sont bons. Sullivan compte sept buts et 12 passes décisives en MLS. Ses expected goals comme ses expected assists se situent dans le 94e percentile ou plus. Sa frappe est relativement efficace, ce qui correspond aux exigences du football moderne. Sur ses 50 tirs en MLS, 40 ont été effectués du pied gauche. 22 ont été cadrés. Ils proviennent majoritairement de la partie supérieure droite de la surface de réparation. Pourtant, ses sept buts ont tous été inscrits à l’intérieur de la surface, à courte distance. En effet, tant les chiffres que le test visuel suggèrent qu’il est à son meilleur niveau lorsqu’il reçoit le ballon près du but et trouve de petits espaces propres. Bien sûr, il y a de la place pour l’expression personnelle, mais Sullivan remplit essentiellement un rôle très précis, et il le fait avec brio.

Cela contraste fortement avec la manière dont il était utilisé par l’ancien entraîneur Bradley Carnell. Le technicien, qui a été limogé avant la Coupe du monde après avoir supervisé un début de saison décevant, a peu utilisé Sullivan et, surtout, ne lui a pas accordé une seule titularisation à son poste préféré. Lors de ses quatre titularisations sous les ordres de son précédent entraîneur, Sullivan n’a signé ni but ni passe décisive. En gros, la formule est simple : placez Sullivan côté droit, et la magie a tendance à opérer.