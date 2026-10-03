« Parfois, il y aura des bagarres » : la rivalité entre les États-Unis et le Mexique entre dans une nouvelle ère, mais l’hostilité ne disparaîtra pas
PHOENIX -- Près d’un an après avoir perdu la finale de la Gold Cup 2025 contre le Mexique, Mauricio Pochettino est assis dans son bureau d’Orange County. L’équipe nationale masculine des États-Unis a déjà disputé deux matches de sa Coupe du monde, et l’ambiance est au beau fixe. Pourtant, il reste encore un moment de cette finale de Gold Cup qui ronge Pochettino.
« Nous jouons chez nous, dans notre propre pays, et il y a 70 000 Mexicains, en train de chanter “Cry and cry”, “Llorar y Llorar” dans votre propre pays », dit-il. « Je ne peux pas accepter ça. C’était tellement douloureux, tellement douloureux. »
Maintenant, un peu plus de trois mois plus tard, l’USMNT comme le Mexique traversent une période de transition. Pochettino est de retour. Son homologue lors de cette Gold Cup, Javier Aguirre, ne l’est pas, puisqu’il a été remplacé par la légende d’El Tri Rafa Marquez, dans une nomination qui a encore davantage galvanisé les supporters mexicains. Samedi, les transitions se poursuivront avec le premier choc entre l’USMNT et le Mexique de cette nouvelle ère.
C’est une époque intéressante, assurément. La rivalité est plus brûlante que jamais, comme l’ont montré plusieurs confrontations tendues entre les deux équipes ces dernières années. Ces affrontements ont comporté les ingrédients habituels : des trophées, de l’émotion et quelques échauffourées à l’occasion. Pourtant, la collaboration entre les deux pays est elle aussi plus fréquente que jamais. La MLS et la Liga MX sont davantage amies qu’ennemies de nos jours, les deux parties s’associant pour la Leagues Cup, la Campeones Cup et le All-Star Game. Sans même parler de la Coupe du monde masculine 2026, plus récente, et de la prochaine Coupe du monde féminine 2031.
Alors, où en est cette rivalité ? L’USMNT et le Mexique sont-ils des rivaux acharnés ou des frères de la CONCACAF ? Et, alors que ces deux équipes s’affrontent samedi avec une nouvelle génération de stars, qu’est-ce que tout cela signifiera pour la suite ?
Le défenseur de l’USMNT Sergino Dest l’a mieux résumé que personne.
« Parfois, il y aura des bagarres, dit-il, et parfois non. »
Une histoire de batailles
Un peu plus de 24 heures avant que l’USMNT n’affronte le Mexique, Tyler Adams a été nommé nouveau capitaine de l’équipe, en remplacement de Tim Ream, récemment retraité. C’est le choix « parfait », a déclaré Pochettino, en raison du leadership et de l’expérience qu’il apporte au groupe.
Samedi marquera la cinquième confrontation d’Adams face au Mexique. Il a inscrit son premier but avec l’USMNT lors de la première : un match amical en 2018. Les trois autres rencontres étaient toutes des finales, ce qui n’a rien de surprenant compte tenu de la domination de ces équipes dans la région. Adams est donc mieux placé que la plupart pour décrire ce match, un rendez-vous qui ne devient jamais plus facile.
« Je me souviens de mon premier match », a raconté Adams vendredi. « Je courais partout comme un fou. Je voulais simplement avoir un impact de n’importe quelle manière possible et, à 18 ou 19 ans, on ne comprend pas forcément sur le plan tactique à quel point il faut être discipliné dans ces matches ou, sur le plan émotionnel, à quel point il faut être maîtrisé dans ces matches. On y va, on prend du plaisir et on essaie d’être soi-même. »
Pour ceux qui ont disputé ces matches, il est difficile d’en replacer l’émotion dans son contexte. Ce n’est pas amical ; c’est électrique. Les polémiques sont monnaie courante. Les coups et les bousculades ne sont pas rares non plus.
« De l’antipathie, de la haine, c’est une rivalité », a déclaré Adams. « C’est comme vous voulez décrire une rivalité... Ça dure depuis longtemps. Il y a beaucoup d’histoire entre les deux, et l’histoire crée cette rivalité, bien sûr, mais on veut simplement avoir l’avantage pour gagner, donc on fait tout ce qu’on peut pour l’emporter. »
Dest, qui avait été célèbrement expulsé contre le Mexique en finale de la Ligue des nations de la CONCACAF après une altercation, a ajouté : « Ça va ressembler à une petite guerre sur le terrain, vous voyez ? Évidemment, ce sont les matches les plus difficiles, et vous le ressentirez. »
Le Mexique, bien sûr, a toujours été la puissance dominante. C’est pour cela qu’il a remporté 10 Gold Cup, contre sept pour l’USMNT. En 79 matches, le Mexique en a gagné 38, tandis que les États-Unis en ont remporté 24 en comparaison. Cependant, ces dernières années, l’USMNT a peu à peu refait son retard. Certains diraient que cela a commencé avec le célèbre Dos a Cero lors de la Coupe du monde 2002. D’autres diraient que cela a commencé en 2012, le jour où l’USMNT est reparti de l’Azteca avec sa première victoire sur ce terrain mythique.
L’ancien milieu de terrain de l’USMNT Joe Corona savait ce que cette journée signifiait. Il avait brièvement représenté le Mexique chez les jeunes avant de changer de sélection. Comme des millions de Mexicano-Américains, il se sentait aimé des deux côtés. Une fois qu’il a enfilé le maillot de l’USMNT, pourtant, cet amour s’est arrêté.
« Je me souviens, quand j’ai joué ces matches contre le Mexique et qu’on les a battus quelques fois, a déclaré Corona à GOAL, je jouais pour Xolos à l’époque, et quand je revenais, même les supporters de Xolos me tombaient dessus. Ils me chambraient, comme pendant les matches, alors que j’étais leur joueur ! J’étais en quelque sorte une idole parce que j’avais gagné un championnat avec eux. Ça montre simplement à quel point la rivalité peut vous affecter. »
Ces dernières années, toutefois, le pendule a oscillé dans un sens puis dans l’autre. L’USMNT a connu une période de domination dans cette rivalité durant le mandat de Gregg Berhalter. Plus récemment, cependant, le Mexique a enchaîné une bonne série. Il est l’actuel détenteur de la Gold Cup et de la Ligue des nations, tout en dominant également au niveau des jeunes.
En raison de ces matches chez les jeunes, certaines des plus jeunes stars de cette affiche ont déjà eu un aperçu de la rivalité. Est-ce que cela se transpose ?
La nouvelle génération
Samedi sera le premier match de Zavier Gozo chez les seniors contre le Mexique. Il a déjà vécu cette rivalité, pourtant. Ce n’est pas amusant, dit-il ; c’est du sérieux.
« À chaque match contre le Mexique, vous avez envie de les écraser complètement », confie-t-il à GOAL. « Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment. Il n’y a pas de matches amicaux contre le Mexique. Chaque match, c’est comme une bagarre. On dit tous qu’on a hâte d’y être. Dès qu’on a été appelés, on s’est tous dit : “Il y a ce match contre le Mexique”. C’est le genre de match pour lequel vous voulez mourir pour le blason. Vous voulez tout donner. »
Sur les 18 joueurs de l’effectif de l’USMNT, seuls 12 ont déjà affronté le Mexique au niveau senior. Plusieurs l’ont fait pour la première fois l’été dernier lors de cette finale de Gold Cup.
Pourtant, alors que les deux sélections tournent la page, de nouveaux récits ont émergé. L’effectif de l’USMNT regorge d’adolescents, emmenés par le plus jeune et le plus médiatisé d’entre eux, Cavan Sullivan, 17 ans. Le Mexique a aussi son propre phénomène adolescent, Gilberto Mora, qui s’est révélé en CONCACAF avant la Coupe du monde, avant d’afficher une aisance générale pendant le tournoi lui-même. Et ce, malgré le fait qu’il n’aura pas 18 ans avant octobre.
Il est donc envisageable que Sullivan, ou l’un des huit autres adolescents présents au rassemblement de l’USMNT, puisse devenir le visage de la prochaine génération. Mora semble déjà destiné à être celui de la sienne avec le Mexique. Samedi sera peut-être le premier, mais probablement le premier d’une longue série pour plusieurs étoiles montantes.
« Cela pourrait être les 15 prochaines années de deux joueurs qui s’affrontent », a déclaré l’ancien milieu de terrain de l’USMNT et actuel consultant pour Apple TV Sacha Kljestan, « ce qu’on n’a probablement plus eu depuis Landon [Donovan] contre “Chicharito”. »
Alors, comment les jeunes gèrent-ils tout cela ? Eh bien, selon Adams, ils peuvent faire comme lui l’a fait. C’est préférable à l’idée de fuir le moment.
« Ce que j’exprimerais à ces gars-là, a déclaré Adams, c’est que je préfère vous voir aller au duel, courir partout, tourner autour du ballon, être mordants et mettre un peu de ténacité dans votre jeu, plutôt que de rester en retrait et simplement regarder le match passer. Tous ces joueurs qui ont l’opportunité de jouer demain ? C’est ce qu’on attend d’eux. »
Plus facile à dire qu’à faire, toutefois, en particulier pour cette génération d’adolescents américains. Lors des deux premiers matches de cette fenêtre contre le Pérou et le Chili, il y avait des portions de supporters hostiles. Samedi, l’USMNT sera en pratique l’équipe en déplacement, ce qui fait découvrir à ces joueurs l’une des dynamiques les plus singulières du soccer américain.
L’atmosphère
Les deux camps de supporters ont leurs chants de victoire. « El Rey » est celui du Mexique, celui qui reste gravé dans l’esprit de Pochettino. L’USMNT a désormais « Country Roads ». Qui sait lequel retentira samedi ?
Avant cela, il y aura toutefois peu de surprise quant à l’ambiance. Le match se joue à Phoenix, assez près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais il y a peu d’endroits aux États-Unis qui ne se transformeraient pas en match à l’extérieur face au Mexique. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Pochettino a plaisanté en disant qu’il espérait une foule répartie à 50-50. À l’approche de son troisième match contre le Mexique et de son deuxième sur le sol américain, il sait à quel point cela est improbable.
Expliquer le « pourquoi » est compliqué. Il y aura des Américains dans les tribunes. Des Mexicains aussi. Et surtout, il ne manquera pas de Mexicano-Américains, dont les loyautés sont complexes.
« Je pense que ce n’est pas facile, dit Corona. Je me mets à leur place, et je ne leur en veux pas de soutenir peut-être les deux pays parce que je me suis identifié aux deux cultures. C’est peut-être la raison. Bien sûr, à cause de la rivalité et simplement de toute l’histoire entre le Mexique et les États-Unis, je crois que cela rend difficile à accepter le fait qu’il y ait des supporters qui encouragent les deux pays en même temps.
« Au final, tant qu’ils sont honnêtes et qu’ils soutiennent, nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour les supporters. »
Pour l’USMNT, le défi sera d’ignorer le bruit probable. Cela pourrait peut-être être une bonne chose, cependant. Avec les qualifications pour la Coupe du monde qui approchent, les plus jeunes de l’USMNT vont devoir s’y habituer avant d’éventuels matches à l’Azteca, en Gold Cup et en Ligue des nations. En raison des particularités du dernier cycle avec la Coupe du monde à domicile, l’USMNT et le Mexique n’ont pas disputé autant de matches compétitifs que d’habitude, notamment l’un contre l’autre. Cela va bientôt changer.
« On a eu un aperçu du feu que les équipes peuvent apporter à la fin du match contre le Chili, a déclaré le défenseur Antonee Robinson, en référence à l’échauffourée de fin de match qui a servi en quelque sorte d’amuse-bouche de ce qui est à venir. On a simplement dit aux jeunes gars qu’il fallait s’attendre à ça, et à bien plus encore, quand on joue contre le Mexique. Le public peut être un facteur important. Il y aura probablement beaucoup plus de supporters mexicains qu’on ne s’attendrait à en voir.
« Nous savons ce que ce match représente pour les deux équipes, et voir les gars vivre cela lors de leur premier rassemblement sera intéressant. J’espère qu’ils vont tous l’accepter, en profiter, et être prêts à se battre. »
On a dit aux jeunes stars à quoi s’attendre. Elles ont aussi grandi avec cette rivalité et, en particulier, à une époque où elle a oscillé d’un camp à l’autre. Elles savent ce que cela représente de battre le Mexique dans les grands matches tout autant qu’elles savent ce que cela fait de voir l’USMNT flancher face à son rival.
Elles ont aussi grandi à une époque de collaboration sans précédent qui définit au moins en partie l’avenir de cette rivalité.
Collaboration et l’avenir
Pendant que l’USMNT et le Mexique se dirigeaient vers leur affrontement à Phoenix, Corona était avec le Club América à San Diego. Le club, qui célèbre son 110e anniversaire, disputait un match amical contre Cruz Azul.
América est l’une des plus grandes marques du Mexique. C’est aussi l’une des plus importantes du football aux États-Unis. On estime que le club compte 44 millions de supporters entre les États-Unis et le Mexique. Le fait que les deux soient regroupés dans cette mesure est significatif.
« Je me souviens que lorsque je voyageais, a déclaré Corona, nous atterrissions aux États-Unis et il y avait des milliers de personnes à l’aéroport qui nous attendaient avec des maillots jaunes. C’étaient des supporters inconditionnels. Cela montre à quel point le club est grand... La base de supporters n’est pas seulement composée de Mexicains ou de Mexicains aux États-Unis ; il y a aussi des Américains. Pour moi, c’est très marquant. »
Plus que jamais, les supporters basés aux États-Unis ont l’occasion de voir et de soutenir leurs clubs. Des matches amicaux comme celui de cette semaine à la Leagues Cup, les géants de la Liga MX passent beaucoup de temps aux États-Unis. Les plus grandes stars du championnat étaient à Charlotte pour le All-Star Game. Même les Coupes du monde sont un effort commun entre rivaux de la CONCACAF. U.S. Soccer et la FMF sont plus proches que jamais, mais que signifie cette amitié ?
« Je pense que c’est clairement un signe de la direction que prend ce sport dans les deux pays, a déclaré Corona, et cela ne me surprendrait pas de voir peut-être une immense ligue dans laquelle nos deux pays participeraient chaque semaine. Mais pour l’équipe nationale ? La rivalité existera toujours. »
Alors, où tout cela mène-t-il ? S’agit-il d’une haine tenace ou d’une fraternité ? Alors que le paysage mondial du football évolue, les États-Unis et le Mexique sont de plus en plus liés, avec leurs ligues, leurs fédérations et leurs grands événements étroitement associés. À bien des égards, les deux nations du football ont peut-être plus que jamais besoin l’une de l’autre.
Ce partenariat grandissant n’a pas à atténuer la rivalité. Au contraire, l’intensification des passerelles entre les deux pays crée seulement davantage d’occasions pour les deux camps de se heurter, que ce soit au niveau des clubs, des jeunes ou des sélections nationales A.
Rien de tout cela n’aura d’importance samedi, toutefois. Il n’y a pas d’amis quand le coup de sifflet retentit et, même si la relation autour de cette rivalité peut continuer d’évoluer, la rivalité elle-même ne va nulle part. Comme le dit Dest, parfois il y aura des bagarres, et parfois non.