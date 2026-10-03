Un peu plus de 24 heures avant que l’USMNT n’affronte le Mexique, Tyler Adams a été nommé nouveau capitaine de l’équipe, en remplacement de Tim Ream, récemment retraité. C’est le choix « parfait », a déclaré Pochettino, en raison du leadership et de l’expérience qu’il apporte au groupe.

Samedi marquera la cinquième confrontation d’Adams face au Mexique. Il a inscrit son premier but avec l’USMNT lors de la première : un match amical en 2018. Les trois autres rencontres étaient toutes des finales, ce qui n’a rien de surprenant compte tenu de la domination de ces équipes dans la région. Adams est donc mieux placé que la plupart pour décrire ce match, un rendez-vous qui ne devient jamais plus facile.

« Je me souviens de mon premier match », a raconté Adams vendredi. « Je courais partout comme un fou. Je voulais simplement avoir un impact de n’importe quelle manière possible et, à 18 ou 19 ans, on ne comprend pas forcément sur le plan tactique à quel point il faut être discipliné dans ces matches ou, sur le plan émotionnel, à quel point il faut être maîtrisé dans ces matches. On y va, on prend du plaisir et on essaie d’être soi-même. »

Pour ceux qui ont disputé ces matches, il est difficile d’en replacer l’émotion dans son contexte. Ce n’est pas amical ; c’est électrique. Les polémiques sont monnaie courante. Les coups et les bousculades ne sont pas rares non plus.

« De l’antipathie, de la haine, c’est une rivalité », a déclaré Adams. « C’est comme vous voulez décrire une rivalité... Ça dure depuis longtemps. Il y a beaucoup d’histoire entre les deux, et l’histoire crée cette rivalité, bien sûr, mais on veut simplement avoir l’avantage pour gagner, donc on fait tout ce qu’on peut pour l’emporter. »

Dest, qui avait été célèbrement expulsé contre le Mexique en finale de la Ligue des nations de la CONCACAF après une altercation, a ajouté : « Ça va ressembler à une petite guerre sur le terrain, vous voyez ? Évidemment, ce sont les matches les plus difficiles, et vous le ressentirez. »

Le Mexique, bien sûr, a toujours été la puissance dominante. C’est pour cela qu’il a remporté 10 Gold Cup, contre sept pour l’USMNT. En 79 matches, le Mexique en a gagné 38, tandis que les États-Unis en ont remporté 24 en comparaison. Cependant, ces dernières années, l’USMNT a peu à peu refait son retard. Certains diraient que cela a commencé avec le célèbre Dos a Cero lors de la Coupe du monde 2002. D’autres diraient que cela a commencé en 2012, le jour où l’USMNT est reparti de l’Azteca avec sa première victoire sur ce terrain mythique.

L’ancien milieu de terrain de l’USMNT Joe Corona savait ce que cette journée signifiait. Il avait brièvement représenté le Mexique chez les jeunes avant de changer de sélection. Comme des millions de Mexicano-Américains, il se sentait aimé des deux côtés. Une fois qu’il a enfilé le maillot de l’USMNT, pourtant, cet amour s’est arrêté.

« Je me souviens, quand j’ai joué ces matches contre le Mexique et qu’on les a battus quelques fois, a déclaré Corona à GOAL, je jouais pour Xolos à l’époque, et quand je revenais, même les supporters de Xolos me tombaient dessus. Ils me chambraient, comme pendant les matches, alors que j’étais leur joueur ! J’étais en quelque sorte une idole parce que j’avais gagné un championnat avec eux. Ça montre simplement à quel point la rivalité peut vous affecter. »

Ces dernières années, toutefois, le pendule a oscillé dans un sens puis dans l’autre. L’USMNT a connu une période de domination dans cette rivalité durant le mandat de Gregg Berhalter. Plus récemment, cependant, le Mexique a enchaîné une bonne série. Il est l’actuel détenteur de la Gold Cup et de la Ligue des nations, tout en dominant également au niveau des jeunes.

En raison de ces matches chez les jeunes, certaines des plus jeunes stars de cette affiche ont déjà eu un aperçu de la rivalité. Est-ce que cela se transpose ?