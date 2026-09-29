Où sont Chloe et Ella ?! Les omissions choc de Kelly et Toone prouvent que Sarina Wiegman est capable de faire preuve de fermeté dans sa quête de gloire avec l’Angleterre

Ella Toone et Chloe Kelly sont peut-être encore loin de la retraite, mais elles sont déjà des icônes de l’Angleterre, des joueuses qui ont signé des moments majeurs dans cette incroyable période de réussite, lors des sacres au Championnat d’Europe en 2022 et 2025, ainsi que du parcours jusqu’à une première finale de Coupe du monde féminine en 2023. Voir les deux absentes de la première liste de Sarina Wiegman pour la saison 2026-27, avant le match de qualification crucial pour la Coupe du monde contre la Grèce, a donc été choquant.

Depuis longtemps, Wiegman s’appuie sur le même noyau de joueuses au cours de son mandat extrêmement fructueux, Toone étant pratiquement toujours présente depuis 2022 et Kelly n’ayant été écartée qu’une seule fois, lorsque son temps de jeu s’était effondré à Manchester City. Les blessures lui avaient d’ailleurs ouvert la voie pour être ajoutée à la sélection anglaise quelques jours plus tard. C’est une sélectionneuse qui a régulièrement expliqué que les joueuses avaient du « crédit » même lorsque leur forme ou leur temps de jeu baissait. Elle est loyale envers celles qui ont répondu présentes.

Mais les absences de Toone et Kelly dans la dernière liste de Wiegman n’étaient pas choquantes parce qu’elles avaient démarré la nouvelle saison sur les chapeaux de roue. Il n’y a rien de scandaleux ici. Le choc venait plutôt du fait qu’il était presque déstabilisant de ne pas voir leurs noms parmi les retenues, tant cela reste rare. Mais ces décisions étaient plus que justifiées.

C’est incroyable à dire, quand on sait qu’il y a un peu plus d’un an, Toone avait débuté cinq des six matches de l’Angleterre lors de son triomphe à l’Euro 2025, tandis que Kelly avait haussé son niveau tout au long de la phase à élimination directe pour faire la différence et offrir des victoires. Que s’est-il passé pour que ces deux stars de l’Angleterre se retrouvent désormais à l’écart au moment où l’équipe prépare un énorme match de qualification à quitte ou double ?