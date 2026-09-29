Où sont Chloe et Ella ?! Les omissions choc de Kelly et Toone prouvent que Sarina Wiegman est capable de faire preuve de fermeté dans sa quête de gloire avec l’Angleterre
Ella Toone et Chloe Kelly sont peut-être encore loin de la retraite, mais elles sont déjà des icônes de l’Angleterre, des joueuses qui ont signé des moments majeurs dans cette incroyable période de réussite, lors des sacres au Championnat d’Europe en 2022 et 2025, ainsi que du parcours jusqu’à une première finale de Coupe du monde féminine en 2023. Voir les deux absentes de la première liste de Sarina Wiegman pour la saison 2026-27, avant le match de qualification crucial pour la Coupe du monde contre la Grèce, a donc été choquant.
Depuis longtemps, Wiegman s’appuie sur le même noyau de joueuses au cours de son mandat extrêmement fructueux, Toone étant pratiquement toujours présente depuis 2022 et Kelly n’ayant été écartée qu’une seule fois, lorsque son temps de jeu s’était effondré à Manchester City. Les blessures lui avaient d’ailleurs ouvert la voie pour être ajoutée à la sélection anglaise quelques jours plus tard. C’est une sélectionneuse qui a régulièrement expliqué que les joueuses avaient du « crédit » même lorsque leur forme ou leur temps de jeu baissait. Elle est loyale envers celles qui ont répondu présentes.
Mais les absences de Toone et Kelly dans la dernière liste de Wiegman n’étaient pas choquantes parce qu’elles avaient démarré la nouvelle saison sur les chapeaux de roue. Il n’y a rien de scandaleux ici. Le choc venait plutôt du fait qu’il était presque déstabilisant de ne pas voir leurs noms parmi les retenues, tant cela reste rare. Mais ces décisions étaient plus que justifiées.
C’est incroyable à dire, quand on sait qu’il y a un peu plus d’un an, Toone avait débuté cinq des six matches de l’Angleterre lors de son triomphe à l’Euro 2025, tandis que Kelly avait haussé son niveau tout au long de la phase à élimination directe pour faire la différence et offrir des victoires. Que s’est-il passé pour que ces deux stars de l’Angleterre se retrouvent désormais à l’écart au moment où l’équipe prépare un énorme match de qualification à quitte ou double ?
En dessous des niveaux attendus
Wiegman n’a pas tourné autour du pot lorsqu’elle a été interrogée mardi au sujet de Toone et Kelly, après l’annonce de son groupe pour le match de qualification contre la Grèce. « Le niveau n’était pas celui que j’attendais d’elles sur le terrain », a-t-elle déclaré.
Kelly n’a été titularisée qu’à deux reprises avec Arsenal depuis le début de cette nouvelle saison et a eu du mal à avoir un impact, que ce soit dans le onze de départ ou en sortant du banc. Ses représentants ont indiqué à The Athletic qu’elle gérait une blessure aux ischio-jambiers et qu’elle allait profiter de la trêve internationale pour « se rétablir ». L’entraîneure d’Arsenal, Renee Slegers, l’a confirmé mardi, tout en affirmant aussi que Kelly était « apte et disponible » pour une sélection avec l’Angleterre. Interrogée sur la possibilité qu’une blessure explique l’absence de Kelly, Wiegman a répondu : « C’est juste ce que j’ai vu sur le terrain. Nous sommes restés sur le football. »
De son côté, Toone a été reléguée sur le banc pour le déplacement de Manchester United à Arsenal. Elle est bien revenue avec un but et une passe décisive lors du succès 10-1 contre Sheffield United en Coupe de la Ligue et a débuté dimanche lors de la première victoire de la saison de United en Women’s Super League, contre West Ham. Mais cela n’a pas suffi pour que Wiegman l’intègre à son groupe annoncé mardi.
À noter qu’aucune des deux n’a vu son club réussir le meilleur début de saison. Mais lorsque cela lui a été signalé mardi, en référence à Toone en particulier, Wiegman a répondu : « Mais je regarde aussi comment vous exécutez vos propres actions de jeu. En tant qu’individuelle dans la tâche et le rôle que vous avez, mais aussi en lien avec l’équipe. C’est sur cela que je me concentre. » De toute évidence, aucune des deux n’a passé le test.
Concurrence croissante
Après avoir évoqué un manque de forme, l’explication suivante de Wiegman pour ces deux omissions a été la « forte concurrence » pour les places. Bien sûr, il y a toujours de la concurrence pour intégrer une sélection nationale comme l’Angleterre, compte tenu de la profondeur de talent disponible. Mais c’est particulièrement vrai en ce moment au milieu de terrain et dans les secteurs offensifs, alors que cela n’a pas toujours été le cas, au milieu notamment.
À l’approche de l’annonce de cette liste, beaucoup pensaient que Lexi Potter allait connaître sa première convocation. La joueuse de 20 ans a réalisé un excellent début de saison avec Chelsea et a formé un superbe duo avec Keira Walsh, qui a permis de révéler davantage le potentiel offensif de la joueuse de 29 ans.
Erica Parkinson était une autre joueuse que beaucoup s’attendaient à voir retenue. La meneuse de jeu de 18 ans avait reçu sa première convocation en avril, mais elle est restée sur le banc sans entrer en jeu lors des deux matches avant de retourner chez les moins de 23 ans en juin. Mais elle a bien entamé son aventure aux États-Unis avec le North Carolina Courage et mérite de revenir chez les A.
La question, cependant, était de savoir qui allait sortir pour permettre à ces deux-là d’entrer. Toone et Kelly ont été des constantes sous les ordres de Wiegman, donc beaucoup n’imaginaient pas qu’elles seraient celles qui feraient de la place. Pourtant, ce sont bien elles qui ont cédé leur place.
La nouvelle génération
Et ce sont des changements bienvenus. Potter et Parkinson sont deux jeunes joueuses vraiment prometteuses, qui jouent très bien avec leurs clubs et représentent l’avenir à long terme de l’Angleterre. Elles méritent d’être impliquées. On peut en dire autant de Freya Godfrey, l’attaquante de 21 ans qui a conservé sa place alors qu’une joueuse aussi notable que Kelly est sortie du groupe.
D’autres cherchent aussi à les rejoindre dans le groupe. Ruby Mace pourrait de nouveau se rapprocher après avoir été replacée au milieu de terrain par Everton cette saison, plutôt que d’évoluer à un poste de défenseure centrale où l’Angleterre est bien fournie. Laila Harbert a quitté Arsenal cet été pour signer au San Diego Wave et est une autre jeune joueuse très cotée qui pourrait, à terme, rebattre les cartes au milieu.
Katie Reid, la défenseure centrale d’Arsenal, sera bientôt de retour de blessure, après avoir dû se retirer de son premier rassemblement avec l’Angleterre en raison d’une grave rupture du ligament croisé antérieur. Michelle Agyemang, la révélation de l’Euro 2025, espère elle aussi revenir bientôt de la même blessure. Anouk Denton, de son côté, qui a fait ses débuts avec l’Angleterre à la fin de l’année 2025, jouait bien avec Bay FC avant son propre contretemps.
Ce sont toutes de jeunes joueuses qui demandent à être observées par Wiegman, qui tentent d’intégrer ce groupe et de montrer à la sélectionneuse qu’elle dispose de davantage d’options qui valent le détour. Les cadres doivent donc rester sur leurs gardes. Wiegman a parfois essuyé des critiques inutiles pour un supposé manque de confiance envers les jeunes joueuses alors qu’en réalité, elle a toujours cherché à promouvoir celles qui le méritaient depuis les U23.
L’annonce du groupe de cette semaine le rappelle avec force et donnera beaucoup d’encouragement à celles qui cherchent à suivre Potter, Parkinson et Godfrey dans le paysage de l’Angleterre.
Des réponses positives sont attendues ?
Rien de tout cela ne signifie qu’il n’y a pas de retour possible pour Kelly et Toone. Wiegman l’a dit très clairement mardi. « Je crois vraiment en elles. Je crois toujours en elles. Elles ne sont pas dans le groupe, mais je crois en elles », a-t-elle déclaré, avant de faire preuve d’une certaine fermeté, en espérant provoquer une réaction positive. « Nous les suivons de très près et nous nous sommes dit : “Hmmm, nous en attendons un peu plus”, et nous savons qu’elles peuvent apporter davantage. C’était aussi le message », a-t-elle ajouté. « J’espère qu’elles vont élever leur niveau et montrer ce qu’elles savent faire, parce que je suis convaincue qu’elles peuvent faire mieux. »
Interrogée sur le fait de savoir si elle pense que cela servira de motivation aux deux joueuses, Wiegman a répondu : « C’est ce que j’espère. Bien sûr, j’espère qu’elles y répondront très bien. C’est ce que je veux. J’espère qu’elles reviendront encore meilleures qu’avant. »
C’est une situation positive pour l’Angleterre, où deux très grands noms, qui ont déjà livré des moments marquants, peuvent être laissés hors du groupe parce qu’il y a suffisamment de qualité et de concurrence pour les places pour que Wiegman se sente à l’aise à l’idée de se passer d’elles. Le tableau sera encore plus encourageant si Kelly et Toone réagissent effectivement positivement à ce contretemps et élèvent encore leur niveau.
Dans moins de neuf mois, l’Angleterre espérera être en route vers la Coupe du monde féminine 2027, et elle voudra aborder ce tournoi avec le plus grand nombre possible de joueuses en forme et de casse-têtes de sélection.