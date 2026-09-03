Où est la nouvelle génération de l’Angleterre ? La WSL fait face à un problème majeur alors que les meilleurs jeunes talents anglais sont contraints d’attendre leur chance
L’Angleterre possède l’une des meilleures équipes nationales féminines au monde. Vainqueures des deux derniers Championnats d’Europe et finalistes de la Coupe du monde la plus récente, les Lionesses constituent une force majeure du football féminin. Cela s’appuie aussi sur le fait que l’Angleterre dispose sans doute du meilleur championnat du monde, la Women’s Super League. Mais la division est actuellement confrontée à un vrai problème pour offrir une opportunité à la prochaine génération du pays.
Parmi les cinq grands championnats européens et la NWSL aux États-Unis, la WSL s’est classée dernière dans la plupart des catégories au moment de calculer le temps de jeu accordé aux jeunes talents sur la saison 2025-2026 (en prenant en compte la saison 2025 pour la NWSL).
En prenant en compte les joueuses formées localement nées en 2005 ou après, aucun championnat n’a accordé un pourcentage de minutes plus faible que la WSL, avec moins de 3 % du total disponible attribué à ce groupe. Tous les autres championnats affichaient un pourcentage au moins deux fois supérieur, la Frauen-Bundesliga allemande (12 %) menant la danse. Mais ce qui est peut-être le plus préoccupant, c’est que la WSL a bien accordé une part de temps de jeu plus importante aux talents nés en 2005 ou après que la NWSL, mais 64 % de ce total est revenu à des joueuses non anglaises.
Même en élargissant la tranche d’âge aux joueuses qui avaient 23 ans ou moins au début de la saison 2025-2026, la WSL continue de se distinguer par son manque d’opportunités. Aucun championnat n’a accordé un pourcentage de minutes plus faible aux joueuses de moins de 23 ans que la WSL et, là encore, la majorité de ces minutes est revenue à des joueuses étrangères, davantage que dans n’importe laquelle des six autres divisions.
Clairement, comme l’indique l’arrivée de joueuses comme la double Ballon d’Or Alexia Putellas, la WSL est devenue une destination incroyablement attractive pour les plus grandes stars du monde. Mais qu’est-ce que cela signifie pour celles qui représentent l’avenir du football féminin anglais ?
Le meilleur au monde ?
Ces statistiques justifient une inquiétude qui occupe l’esprit des observateurs depuis un certain temps déjà, et il est difficile de ne pas lier cela au développement global de la WSL, devenue peut-être le meilleur championnat du monde. À mesure que le niveau de l’élite s’est élevé, l’écart que les jeunes joueuses doivent combler a énormément grandi.
« Je pense qu’il faut plus de temps aujourd’hui qu’auparavant pour être prête à devenir une joueuse capable de rivaliser en WSL », a déclaré Martin Ho cet été. Ho a été entraîneur adjoint à Manchester United entre 2020 et 2023, avant de passer deux ans en Norvège à la tête de Brann. Il est ensuite revenu en Angleterre l’été dernier pour prendre les rênes de Tottenham.
« Quand j’étais à Manchester United, le niveau d’exigence était peut-être plus bas, estime-t-il. Le championnat a franchi un cap lors des trois dernières années. Les exigences sont bien plus élevées aujourd’hui. »
« Principaux défis »
Chaque club cherche désormais à déterminer la meilleure façon de combler cet écart, et la Fédération anglaise (FA) aussi. Cet été, des contrats de centre de formation ont été introduits, permettant aux filles de s’entraîner et de jouer à plein temps comme jamais auparavant. C’est un changement qui sera « transformationnel », estime Charlotte O’Neill, directrice générale de Manchester City : « Parce qu’on ne peut pas passer d’entraînements le soir et le week-end à une compétition face à Lauren Hemp. »
En août, la FA a annoncé un autre changement majeur, qui permettra à quatre équipes de centre de formation d’avoir l’opportunité de disputer la troisième division à partir de la saison 2027-2028. « Nous devons agir de manière proactive dès maintenant pour répondre à certains des principaux défis auxquels nous faisons face », a déclaré Sue Day, directrice du football féminin à la FA. « Nous devons créer davantage d’opportunités pour que les jeunes joueuses anglaises talentueuses se développent dans le football senior. »
S’exprimant avant la Coupe du monde féminine U20 cette semaine, Lydia Bedford, sélectionneuse des jeunes Lionesses lors du tournoi, a décrit ce changement comme quelque chose qui offrira une « opportunité incroyable » aux jeunes joueuses en Angleterre.
« Je suis favorable à toute opportunité qui met nos jeunes joueuses à l’épreuve », a-t-elle déclaré. « Si c’est bon pour la joueuse, que cela la met à l’épreuve et lui permet de progresser, alors je pense que nous devons toujours réfléchir à ce que nous pouvons faire de plus, parce que d’autres nations, évidemment, le font aussi. »
Apprendre des autres
Comme Bedford le laisse entendre, s’il s’agit d’une mesure controversée, largement rejetée dans le football masculin anglais et qui suscite aussi une forte opposition dans le football féminin, les équipes B sont courantes à travers l’Europe et ont incontestablement eu un impact positif sur le développement des jeunes talents.
En effet, l’équipe B, ainsi que l’équipe C, du Barça a joué un rôle essentiel dans le fait que le club possède l’un des meilleurs centres de formation du football, tandis qu’Ulrike Ballweg, responsable du développement des talents du football féminin et des jeunes filles à la Fédération allemande de football (DFB), a qualifié l’utilisation des équipes réserves en 2. Frauen-Bundesliga de « très importante ».
« Notre objectif global est d’aider davantage de joueuses à réussir la transition entre le football de jeunes et le football professionnel », a-t-elle déclaré à GOAL. « Cela offre un pont de haut niveau entre le football de jeunes et le football senior. »
Sonia Bompastor, l’entraîneure de Chelsea, a auparavant dirigé le centre de formation de Lyon avant de prendre ensuite les rênes de l’équipe première de l’OL en tant qu’entraîneure principale. Au cours de ces neuf années, elle a constaté de près l’impact de la présence d’une équipe réserve, limitée aux joueuses de 23 ans ou moins, en deuxième division.
« En France, le centre de formation est un programme vraiment solide et tout est mis en place pour que les jeunes joueuses aient ce parcours vers l’environnement de l’équipe première », a-t-elle expliqué à GOAL. « Tout est aligné. Les jeunes joueuses s’entraînent selon le même calendrier et bénéficient du même accompagnement de la part du staff. Dans les compétitions auxquelles elles participent, en deuxième ou en troisième division, elles jouent déjà contre des adultes. Je pense que toutes ces décisions les aident à se développer plus solidement et plus rapidement, et l’écart avec l’équipe première se réduit. »
Compétition d’élite
Il s’agit d’un changement dont la FA espère aussi qu’il aidera la WSL, car le niveau de concurrence dans l’élite anglaise fait que les matches deviennent plus difficiles, même pour les meilleures équipes, ce qui a donc un impact sur le temps de jeu des jeunes joueuses.
Lorsqu’elle était entraîneuse principale à Lyon, Bompastor pouvait faire tourner dans la plupart des matches de championnat « pour donner des opportunités aux jeunes joueuses », parce que la Première Ligue n’est pas aussi compétitive, surtout pas pour l’OL, vainqueur de 19 des 20 derniers titres. À Chelsea, en revanche, elle affirme : « La différence est énorme. Ici, je pense que quand vous avez la Ligue des champions et le championnat, pour moi, le niveau est presque le même, donc vous ne pouvez pas toujours faire tourner l’équipe comme vous le voudriez parce que la concurrence est vraiment très élevée. »
Ce n’est pas seulement Bompastor, qui travaille dans un club, Chelsea, qui avait remporté six titres consécutifs en WSL avant le triomphe de Man City la saison dernière, qui a ce problème. Ho disposait du deuxième effectif le plus jeune de WSL la saison dernière à Tottenham, mais la majorité de ses joueuses de moins de 23 ans étaient arrivées de l’étranger, où elles avaient accumulé beaucoup d’expérience avant de rejoindre le nord de Londres. Cela met en lumière à quel point il est difficile d’offrir cette percée aux talents formés localement, quand même un entraîneur comme Ho, réputé pour développer des joueuses, reconnaît qu’il est difficile de le faire avec des Anglaises en WSL. « Je pense que c’est un équilibre vraiment difficile à trouver en tant qu’entraîneur », a-t-il admis.
« Nous savons que c’est un problème », a déclaré cette semaine Bedford, sélectionneuse des moins de 20 ans de l’Angleterre. Mais elle connaît aussi les défis auxquels sont confrontés les entraîneurs de WSL, après avoir passé un an à la tête de Leicester City avant de travailler comme adjointe à Arsenal.
« La pression qui pèse sur les entraîneurs de nos jours fait qu’ils prendront toujours la décision qui, selon eux, préparera leur équipe à gagner, a-t-elle poursuivi. Par conséquent, nos jeunes joueuses doivent se battre, être performantes et se mettre dans la meilleure position pour obtenir ces opportunités. Elles doivent aussi les mériter. Rien ne leur sera donné. »
Facteurs financiers
Les finances jouent aussi un rôle dans les problèmes auxquels la WSL est confrontée. Aucun championnat féminin ne dépense autant que l’élite anglaise, qui bénéficie d’investissements louables, de contrats de diffusion enviables et de nombreux autres atouts financiers dont elle peut être fière. Mais le côté positif pour les équipes des autres championnats, qui ne disposent pas de ces avantages, c’est que l’investissement dans les académies et le développement des jeunes devient naturellement une priorité très élevée, afin de former leurs propres joueuses plutôt que de rivaliser sur un marché en pleine croissance. Cela apporte ensuite des bénéfices à long terme.
Ballweg, qui occupe désormais son poste à la DFB depuis 10 ans, ne se dérobe pas face à ce facteur. « Les conditions financières jouent certainement un rôle majeur », a-t-elle admis, en parlant à GOAL de l’impressionnant développement des jeunes en Allemagne. Toutefois, ce n’est pas seulement parce que les clubs de Frauen-Bundesliga n’ont pas d’autre option.
« Nous voyons de nombreux clubs développer délibérément leur formation des jeunes parce qu’ils estiment qu’un développement durable est la meilleure stratégie à long terme », a-t-elle expliqué. « Notre objectif est de développer autant de joueuses que possible capables de franchir le cap vers le football professionnel. C’est pourquoi les clubs investissent de plus en plus dans leurs académies et leurs structures de développement. »
Cela a conduit à ce que Ballweg décrit comme des progrès « remarquables » dans la qualité des systèmes de formation des jeunes dans le football féminin en Allemagne au cours de la dernière décennie. À noter que le pays a remporté l’Euro féminin U17 plus tôt cette année pour la cinquième fois depuis 2016.
Récolter les fruits
En plus d’être championne du monde en titre chez les seniors, l’Espagne est une autre place forte des tournois de jeunes, avec un cinquième titre consécutif à l’Euro U19 cette année. Là encore, même si elle ne dispose pas d’un championnat à l’énorme puissance financière, la Liga F est l’une des meilleures divisions d’Europe pour faire confiance aux jeunes joueuses formées au pays, ayant publié plus tôt cet été un rapport qui soulignait une hausse historique de 15,8 % du nombre de joueuses enregistrées et le fait que 67 joueuses enregistrées d’équipes réserves ont disputé au moins un match dans l’élite espagnole lors de la saison 2025-2026. Un record de la ligue, avec huit de ces 67 joueuses, appartenait à Barcelone, le champion d’Europe, qui continue de faire confiance aux jeunes au plus haut niveau.
Certes, dans une certaine mesure, le club y est obligé. Les finances du Barça font parler depuis plusieurs années désormais et, parfois, ont quelque peu forcé le club à se tourner vers son centre de formation. Mais La Masia est peut-être la meilleure usine à talents du football féminin, comme l’a montré la manière dont Clara Serrajordi a assuré l’intérim au milieu de terrain la saison dernière pendant l’absence sur blessure d’Aitana Bonmati, lauréate des trois derniers Ballons d’Or. Cette chaîne de production aide à alléger le fardeau financier de Barcelone et d’autres clubs disposant de filières solides, tout en offrant aussi à une équipe des talents capables de compléter un effectif de haut niveau à moindre coût.
La NWSL, l’élite aux États-Unis, regorge de talents adolescents en pleine ascension et, interrogée sur les raisons pour lesquelles ces joueuses bénéficient d’une telle confiance, Sarah Gregorius, vice-présidente sportive de la ligue, a avancé un argument pertinent sur le fait que le football féminin se trouve à ce qu’elle a décrit comme « un point d’inflexion », alors que les équipes cherchent à compléter leurs effectifs.
« L’expansion des ligues et des compétitions a fait que le vivier de joueuses est mis à l’épreuve et que les équipes doivent chercher plus loin et plus en profondeur les talents capables de soutenir leur compétitivité, a-t-elle déclaré à GOAL. Les clubs de NWSL ont fait exactement cela et ont constaté que les jeunes talents aux États-Unis sont capables d’évoluer au plus haut niveau du football professionnel en club. Les entraîneurs ont beaucoup travaillé pour s’assurer que les joueuses étaient prêtes pour cette transition et cela porte ses fruits. »
Un quota de joueurs formés au club est-il nécessaire ?
Des éléments culturels entrent aussi en ligne de compte. Un club comme le Barça, par exemple, a une histoire profondément liée au développement des talents issus de son centre de formation, qu’il s’agisse de Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi, ou de Bonmati, Putellas et Patri Guijarro. En Allemagne, pendant ce temps, Ballweg a déclaré : « Le développement des joueuses est traditionnellement très valorisé. C’est pourquoi les clubs, la DFB et les associations régionales investissent volontairement dans la formation des jeunes et créent des structures qui aident les jeunes talents à franchir le cap vers le football professionnel. Je crois que de nombreux clubs allemands investissent dans leur propre formation des jeunes parce qu’ils y croient sincèrement. »
Cela signifie que la Frauen-Bundesliga fait partie des rares grands championnats européens qui n’ont en réalité pas de règle sur les joueuses formées au club, ni quoi que ce soit d’approchant. « Notre approche consiste à créer d’excellents environnements de développement plutôt qu’à forcer le changement par le biais de réglementations », a ajouté Ballweg. « Si les clubs proposent une formation de jeunes de grande qualité, ils en tirent des bénéfices à long terme. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur la qualité du développement des joueuses plutôt que sur des quotas formels. »
La WSL, elle, dispose bien d’une règle sur les joueuses formées au club, qui stipule que les équipes doivent inclure au moins huit joueuses formées au club dans leurs effectifs enregistrés de 25 joueuses. Elle a été introduite en septembre 2020 et, malgré l’espoir exprimé par la FA d’augmenter ce nombre à l’avenir, elle est restée inchangée depuis. S’exprimant cet été, Ho a dit croire que « le quota de joueuses formées au club est important », tout en suggérant que « la manière dont nous l’utilisons doit probablement être un peu différente ».
« Retenu » ?
Autre règle notable : la restriction d’âge en WSL, où les joueuses doivent avoir 16 ans pour faire leurs débuts. Il est rare de retrouver cette règle dans d’autres grands championnats, y compris en A-League australienne, où l’ancien entraîneur de Brighton Dario Vidosic a aidé à lancer plusieurs grandes jeunes joueuses lors de son passage à la tête de Melbourne City. Parmi elles figurait Shelby McMahon, titulaire dans cette équipe à l’âge de 15 ans, soit le même âge auquel Sam Kerr, Ellie Carpenter et Steph Catley ont notamment fait leurs débuts dans l’élite australienne. Quand Vidosic a voulu intégrer Mia Balmer, la talentueuse internationale anglaise chez les jeunes de Brighton, au groupe professionnel des Seagulls au même âge, il n’a toutefois pas pu le faire.
« Nous ne pouvons pas simplement dire : “Chaque joueuse de 15 ans qui a un peu de talent devrait être ici.” Nous devons toujours prendre en compte sa capacité à le gérer et si c’est la bonne chose pour elle à ce moment-là, mais je pense que cette [règle] les freine peut-être un peu », a déclaré Vidosic à GOAL cet été, avant son départ surprise de Brighton. « Mia Balmer aurait probablement joué avec l’équipe première, mais elle n’y était pas autorisée. Elle perd cette opportunité uniquement à cause d’une restriction d’âge qui n’existe pas vraiment ailleurs. Max Dowman peut jouer en Premier League, il avait 15 ans, et Mia ne peut pas jouer. »
Matt Beard, l’ancien entraîneur de Liverpool qui est tragiquement décédé l’an dernier, avait auparavant tenu des propos similaires au sujet de Zara Shaw, l’une des joueuses les plus en vue de l’équipe d’Angleterre U20. La Frauen-Bundesliga allemande fait partie des rares grands championnats à avoir la même règle que la WSL. La NWSL avait auparavant ses propres restrictions, ce qui signifiait qu’une joueuse devait avoir 18 ans pour évoluer dans l’élite aux États-Unis, mais cela a été supprimé en 2021, ouvrant la voie à l’émergence à l’adolescence de grands talents comme Olivia Moultrie, Alyssa Thompson et Jaedyn Shaw.
Les stars à domicile
La WSL a peut-être des problèmes à régler en matière de développement des jeunes, mais elle prospère dans bien d’autres domaines, notamment quand il s’agit de conserver les meilleurs talents anglais. Si des joueuses comme Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway, Alex Greenwood et Mary Earps ont toutes connu des passages à l’étranger au fil des années, chacune a fini par revenir en WSL, le championnat s’affirmant comme l’endroit où il faut être en Europe, voire dans le monde.
Ce n’est pas le cas ailleurs. Quand il a semblé que Trinity Rodman pouvait quitter la NWSL pour l’Europe l’an dernier, la ligue a instauré la règle de la High Impact Player, permettant aux clubs de dépasser le plafond salarial jusqu’à 1 million de dollars pour des joueuses d’élite. Sans surprise, elle a été surnommée « la règle Rodman ».
Pendant ce temps, 13 des 25 joueuses du groupe le plus récent de l’Espagne évoluent à l’étranger, tout comme sept des 16 autres joueuses appelées avec l’Espagne au cours des 12 derniers mois. C’est à comparer aux 21 joueuses évoluant en Angleterre dans le dernier groupe de 24 joueuses de l’Angleterre, ainsi qu’au fait que 10 des 13 autres noms appelés au cours de l’année écoulée jouent également en WSL. Garder les grandes stars locales au pays apporte un énorme coup de pouce au championnat national.
Des chances accrues nécessaires
Pourtant, il est difficile de ne pas se demander ce que l’état actuel de la WSL signifie pour la prochaine génération. Seules 42 joueuses formées localement et âgées de 23 ans ou moins ont joué dans l’élite anglaise la saison dernière, contre 125 dans l’élite en Espagne, 104 en Allemagne, 91 en France, 83 aux États-Unis et 53 en Italie. Et ce, alors même que ce dernier pays est nouveau au plus haut niveau du football féminin et affiche, de ce fait, des chiffres de participation très faibles.
« L’équipe d’Angleterre est la meilleure d’Europe, a déclaré l’entraîneuse de Chelsea Bompastor. Mais maintenant, la question est de savoir comment développer les jeunes joueuses pour devenir l’un des pays les plus forts du monde. »
Certains prêchent la patience. L’entraîneur de Manchester City Andree Jeglertz connaît très bien la qualité de la formation des jeunes, qui est une marque de fabrique de sa Suède natale. En parlant à GOAL de la difficulté bien plus grande que cela représente en Angleterre, il a souligné qu’il s’agissait d’un domaine dans lequel la WSL est encore en train de « grandir », avant d’ajouter : « Mais il faut commencer par avoir le meilleur championnat, et ensuite on peut construire le reste. »
En parlant plus précisément des plans de City pour combler l’écart entre les U21 et l’équipe première, Jeglertz se montre clairement encouragé, « mais cela prend du temps », a-t-il insisté. « Cela prend beaucoup de temps et nous devons être patients. »
C’est un optimisme partagé par O’Neill, la directrice générale du club. Elle a passé huit ans dans l’académie de garçons de City, à voir de jeunes talents tenter de se faire une place dans le meilleur championnat masculin du monde et, alors que l’arrivée de Pep Guardiola a ensuite permis de remporter sept titres de Premier League en huit ans, dans l’une des meilleures équipes du monde. Son analyse est simple. Elle a déclaré aux journalistes en mai : « La meilleure façon d’ouvrir la voie, c’est de développer des joueuses de très haut niveau. Il n’y a pas d’autre solution. Je l’ai vécu au quotidien. La solution, c’est de trouver et de développer les meilleures joueuses du monde. Si vous faites cela, la voie s’ouvre d’elle-même.
« Regardez Phil [Foden], Oscar Bobb, Rico Lewis, Nico O'Reilly, [James] Trafford. J’ai emmené James Trafford à un tournoi quand il était chez les U12, à Paris, et j’ai vu à quel point il était incroyable, ainsi que tout ce que nous avons mis en place autour de lui pour qu’il devienne l’un des meilleurs gardiens de ce pays. Donc, pour moi, l’objectif est de créer la meilleure académie de ce pays, voire d’Europe. Si nous produisons des talents d’élite, ils joueront. »
Est-ce que chaque club en Angleterre peut faire cela ? Probablement pas. Peut-on en revanche faire évoluer les choses pour améliorer la situation pour tout le monde ? Absolument. Si l’Angleterre veut continuer à remporter des titres internationaux majeurs et rester l’une des meilleures équipes du monde pendant encore des années, les opportunités pour les jeunes joueuses d’évoluer en WSL doivent augmenter.