L’Angleterre possède l’une des meilleures équipes nationales féminines au monde. Vainqueures des deux derniers Championnats d’Europe et finalistes de la Coupe du monde la plus récente, les Lionesses constituent une force majeure du football féminin. Cela s’appuie aussi sur le fait que l’Angleterre dispose sans doute du meilleur championnat du monde, la Women’s Super League. Mais la division est actuellement confrontée à un vrai problème pour offrir une opportunité à la prochaine génération du pays.

Parmi les cinq grands championnats européens et la NWSL aux États-Unis, la WSL s’est classée dernière dans la plupart des catégories au moment de calculer le temps de jeu accordé aux jeunes talents sur la saison 2025-2026 (en prenant en compte la saison 2025 pour la NWSL).

En prenant en compte les joueuses formées localement nées en 2005 ou après, aucun championnat n’a accordé un pourcentage de minutes plus faible que la WSL, avec moins de 3 % du total disponible attribué à ce groupe. Tous les autres championnats affichaient un pourcentage au moins deux fois supérieur, la Frauen-Bundesliga allemande (12 %) menant la danse. Mais ce qui est peut-être le plus préoccupant, c’est que la WSL a bien accordé une part de temps de jeu plus importante aux talents nés en 2005 ou après que la NWSL, mais 64 % de ce total est revenu à des joueuses non anglaises.

Même en élargissant la tranche d’âge aux joueuses qui avaient 23 ans ou moins au début de la saison 2025-2026, la WSL continue de se distinguer par son manque d’opportunités. Aucun championnat n’a accordé un pourcentage de minutes plus faible aux joueuses de moins de 23 ans que la WSL et, là encore, la majorité de ces minutes est revenue à des joueuses étrangères, davantage que dans n’importe laquelle des six autres divisions.

Clairement, comme l’indique l’arrivée de joueuses comme la double Ballon d’Or Alexia Putellas, la WSL est devenue une destination incroyablement attractive pour les plus grandes stars du monde. Mais qu’est-ce que cela signifie pour celles qui représentent l’avenir du football féminin anglais ?