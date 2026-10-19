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Bundesliga in America 1-1GOAL

« Où diable joue Harry Kane ? » : Comment la Bundesliga se fait une place aux États-Unis tout en rivalisant avec la Premier League et la MLS pour attirer les téléspectateurs

Les stars du Bayern Munich, un nouvel accord de diffusion télévisée et des groupes locaux comme les Red Ladies nourrissent l’ambition de la Bundesliga de transformer l’engouement pour la Coupe du monde en un soutien durable aux États-Unis.

Thomas Hindle
Traduit par

  • On avait dit à Kristin Schrumpf qu’elle ne pouvait pas parler de tactique. Cette Américaine se trouvait dans un pub londonien, où elle donnait son avis sur un match du Bayern Munich, avec quelques filles et un groupe assez nombreux d’hommes remontés à proximité. Comme n’importe quelle supportrice, Schrumpf a relevé une faiblesse tactique dans le système du Bayern. Un homme lui a répondu avec colère :

    « Un type m’a dit : “Continue à chercher l’homme sur Google, laisse la tactique aux mecs” », a raconté Schrumpf.

    C’est ce qui lui a donné l’impulsion nécessaire pour créer son propre espace. Schrumpf envisageait depuis quelque temps un lieu plus inclusif pour parler de football. Supportrice du Bayern de longue date, elle avait été attirée par le club grâce à Robert Lewandowski et à ses racines polonaises. Elle estimait que les femmes avaient besoin d’un endroit où parler de football à leur manière, sans que des hommes condescendants viennent donner leur avis ou leur dire de se taire.

    C’est ainsi qu’est né Bayern Red Ladies. Ses membres affirment fièrement, et à juste titre, former le seul club international de supporters du Bayern exclusivement féminin. Au début, Schrumf a dû chercher des membres partout. Elle a même dû inscrire sa mère pour atteindre le seuil requis de 11 personnes pour constituer un club de supporters officiel. Aujourd’hui, le groupe compte plus de 300 membres dans 40 pays différents, avec également une forte présence américaine.

    À bien des égards, les Red Ladies illustrent aussi la bataille que mène la Bundesliga pour trouver sa place en Amérique.

    La Premier League règne sur le football mondial en tant que championnat national le plus puissant financièrement. La MLS dispose, elle aussi, d’une communauté de supporters importante et grandissante dans la région. Le championnat allemand, lui, se bat pour attirer l’attention. Un nouvel accord de diffusion télévisée et les stars du Bayern ne peuvent l’aider que jusqu’à un certain point. Il lui faut des supporters suffisamment attachés au championnat pour revenir. C’est là qu’interviennent des groupes de supporters comme les Red Ladies : ils offrent aux supporters déjà présents un lieu où se sentir chez eux et aux nouveaux venus une porte d’entrée. Pour la Bundesliga, développer ces communautés est essentiel si elle veut transformer son implantation en Amérique en une présence durable.

  • « Nous voulons capitaliser sur cette dynamique »

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    Eibner

    La Coupe du monde a sans aucun doute suscité un intérêt accru pour le football aux États-Unis.

    La Coupe du monde était perçue comme un tournant pour le football aux États-Unis. C’était le moment où tout le monde était censé prendre conscience que ce sport avait de quoi séduire. En réalité, c’était une hypothèse simpliste. Certains championnats s’en sortent mieux que d’autres. Certains, comme la Liga, profitent de la présence de stars. D’autres, comme la MLS, bénéficient de leur proximité avec le public.

    La Bundesliga a un peu de tout. Oui, le Bayern est très fort, et l’un de ses meilleurs joueurs, Harry Kane, pourrait encore remporter le Ballon d’Or. Oui, plus largement, les Américains s’intéressent au fonctionnement du football allemand. Mais surtout, le calendrier jouait en sa faveur.

    « Après la Coupe du monde, nous voulons tirer parti de cet élan. Nous avons constaté l’engouement pour le football pendant l’été. Ce que nous essayons maintenant de faire, et ce que nous voyons déjà se produire, c’est d’amener les supporters attirés par la Coupe du monde à suivre le football tout au long d’une saison. Dans l’idéal, la Bundesliga », a déclaré Robin Austermann, vice-président exécutif de la Bundesliga pour les Amériques, à GOAL.

    Les clubs l’ont également remarqué.

    « Je pense que nous avons abordé les choses en nous disant que la Coupe du monde serait un événement majeur et qu’elle accélérerait certainement l’intérêt pour le football », a ajouté Dee Kundra, qui dirige la stratégie américaine du Bayern Munich.

    Ils s’y préparaient donc depuis un certain temps. Le Bayern a ouvert son premier bureau aux États-Unis en 2014, par pure coïncidence juste après la victoire de l’Allemagne en Coupe du monde. Le Borussia Dortmund a établi une présence permanente aux États-Unis en 2024 et a depuis organisé des opérations promotionnelles dans tout le pays, tout en s’appuyant sur la culture des créateurs de contenu à New York. Le RB Leipzig s’est associé à la structure de football pour les jeunes « Top Baller » et a invité les vainqueurs de compétitions en un contre un à passer des essais dans son centre de formation en novembre 2025.

  • « Cela nous permet de toucher beaucoup plus de monde »

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    Jan Huebner

    Un nouvel accord de diffusion télévisée a rendu la Bundesliga plus accessible.

    Rien de tout cela n’est vraiment possible sans un accord de diffusion viable. Si la Premier League a appris une chose à l’Amérique, c’est que l’accès aux matchs est essentiel. Si l’on ne peut pas regarder le football, on ne peut pas apprendre à l’aimer.

    Le contrat de diffusion de la Bundesliga aux États-Unis a justement expiré peu avant la Coupe du monde. Son accord avec ESPN rapportait environ 30 millions de dollars par an, mais tous les matchs étaient réservés aux abonnés, à l’exception d’une toute petite poignée de rencontres diffusées à la télévision hertzienne, principalement de grandes affiches du Bayern Munich. Cela concernait les retransmissions en anglais comme en espagnol.

    Cette fois, la Bundesliga a choisi de répartir ses droits aux États-Unis. USA Network et la plateforme de cinéma Fandango ont déboursé 100 millions de dollars sur cinq saisons pour les droits de diffusion en langue anglaise. Ces deux services appartiennent à la même maison mère, Versant, qui est très présente dans la NBA et la NFL. Tous les matchs sont accessibles sous une forme ou une autre. Plus de 30 rencontres sont diffusées sur USA Network, qui nécessite un abonnement classique au câble. Les 270 restantes peuvent être regardées gratuitement sur Fandango.

    Les droits de diffusion en espagnol ont été vendus séparément : Telemundo, qui appartient à NBC Universal, a acquis les droits de toutes les retransmissions en espagnol pour 10 millions de dollars par an pendant les trois prochaines années. En somme, la Bundesliga perçoit le même montant grâce à deux accords distincts.

    Cela paraît compliqué ? Cette organisation a pourtant sa logique.

    « Avec la nouvelle configuration de nos droits de diffusion, nous nous organisons pour être beaucoup plus accessibles qu’auparavant, a déclaré Austermann. Cela nous permet en fait de toucher beaucoup plus de monde que jamais aux États-Unis. »

    Les chiffres sont eux aussi encourageants. Les retransmissions en espagnol de la Bundesliga touchent environ 300 000 personnes par match, un peu moins que la Premier League, mais largement plus que la Serie A.

    « C’est une agréable surprise. Je pense que nous sommes en train de changer la perception de la Bundesliga dans ce pays », a confié à GOAL Joaquin Duro, vice-président exécutif chargé des sports et responsable du streaming chez Telemundo.

    La Coupe du monde a aussi donné un coup de pouce aux audiences. Celles de Telemundo ont bondi pendant le tournoi, le nombre de téléspectateurs regardant le football en espagnol ayant presque égalé celui des téléspectateurs le regardant en anglais.

    « Pour la première fois, nous avons terminé une Coupe du monde avec une répartition des audiences presque à 50-50. Et la comparaison n’est même pas équitable quand on regarde vraiment le public potentiel de FOX. Il est d’environ 150 millions de personnes, contre quelque 45 à 50 millions pour nous. Représenter 50 % des parts d’audience et des audiences d’une Coupe du monde, cela compte donc encore davantage pour nous », a ajouté Duro.

  • « Oh mon Dieu, c’est Harry Kane ! »

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    getty

    L’immense rayonnement mondial du Bayern a contribué à l’essor de la Bundesliga aux États-Unis.

    Bien sûr, les stars restent au cœur de cette économie. Et le Bayern a la chance d’en compter plusieurs qui brillent sur la scène mondiale. Le club a toujours eu des joueurs de classe mondiale. Mais le départ de Robert Lewandowski pour Barcelone a laissé un vide qu’il fallait combler. Le Bayern a fini par recruter Kane un an plus tard. Le capitaine de l’Angleterre a battu presque tous les records de buts à sa portée sur la scène nationale et figure parmi les favoris pour le Ballon d’Or cette année.

    La Bundesliga devient ainsi plus facile à promouvoir.

    « Je pense que tout repose sur les superstars que les gens vont probablement découvrir grâce à la Coupe du monde », a déclaré Duro. « Ils vont se dire : “Oh mon Dieu, c’est Harry Kane ! Je connaissais Harry Kane ! Mais où joue Harry Kane ?” Eh bien, quelque part en Allemagne. »

    Le Bayern sait lui aussi que la présence de joueurs d’élite renforce son attrait sur le marché américain, même s’il ne recrute pas nécessairement pour plaire aux téléspectateurs américains.

    « À mesure que nous nous internationalisons et que nous cherchons à toucher de nouveaux marchés, nous devons tenir compte de cette culture des stars, d’autant que nous comptons nous aussi certaines des plus grandes. Il est donc très important pour nous de tirer parti de cette culture du style », a déclaré Kundra.

    Plus largement, le Bayern traverse une période faste. Il a poussé le PSG dans ses derniers retranchements en demi-finale de la Ligue des champions l’an dernier et doit figurer parmi les favoris pour remporter la compétition cette saison. Il a remporté la Bundesliga avec 16 points d’avance l’an dernier, en ne perdant qu’une seule fois en championnat. Certes, cet écart de niveau peut susciter des inquiétudes. Mais un Bayern performant est généralement une bonne chose pour le football allemand aux États-Unis, cela ne fait aucun doute.

  • En faisant le lien avec l’équipe nationale masculine des États-Unis et les traditions des clubs

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    AFP

    Le mur jaune de Dortmund offre l’un des spectacles les plus saisissants du football mondial.

    Pour la Bundesliga, le Bayern est plutôt une porte d’entrée vers le championnat, une façon de découvrir les multiples histoires qui rendent la compétition si captivante dans son ensemble. L’une d’elles, par exemple, tient au fait que l’élite allemande a toujours été un vivier de talents américains, auxquels les supporters aux États-Unis peuvent s’identifier.

    « Il n’est pas toujours nécessaire de mettre en avant une très grande star. Il peut aussi s’agir d’un talent émergent d’origine américaine. On peut également se demander : “Bon, Malik Tillman, est-ce la saison où il va s’imposer à Leverkusen ? Oui ou non ?” Il pourrait obtenir une reconnaissance globale comparable à celle de Luis Diaz, mais c’est une histoire à raconter. Notre championnat est celui qui a compté le plus de joueurs américains dans son histoire, avec plus de 80 », a expliqué Austermann.

    Il y a aussi le reste. Francfort, Dortmund, Leverkusen, Hambourg : autant de clubs captivants, au passé prestigieux. La Bundesliga cherche désormais à mieux raconter leurs histoires. Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Christopher Nkunku : tous sont d’immenses talents. Leurs communautés de supporters sont considérables.

    « Qu’est-ce que cela signifie d’être supporter de Francfort ou de Dortmund ? Qu’est-ce qui rend le Mur jaune si particulier ? Pourquoi les stades sont-ils toujours si bruyants ? Voilà le genre d’histoires que nous devons raconter activement. Car, encore une fois, je ne peux pas partir du principe que vous, vos amis ou les gens aux États-Unis les connaissez déjà. Dans ce cas, nous devons les mettre en avant et, d’une certaine manière, les faire découvrir au public », a ajouté Austermann.

    Cela passe par le recours à des créateurs de contenu disposant d’une large audience pour faire découvrir chaque club en profondeur. C’est l’un des volets de l’initiative « Discover a Club », qui a permis à des équipes de Bundesliga considérées comme plus petites de toucher un public bien plus large.

    « Nous envoyons un créateur de contenu des États-Unis et un autre du Mexique en Allemagne. Ils passent une semaine entière avec un club et racontent l’histoire de Francfort, de Schalke ou d’un autre club d’une manière complètement différente, sous un angle américain. Nous fournissons ces contenus à notre diffuseur et les utilisons sur les réseaux sociaux. Ce récit peut ensuite être exploité tout au long de la saison », a expliqué Austermann.

    Le fait que les clubs de Bundesliga soient bien plus intéressés par une collaboration à l’échelle mondiale que ceux des autres championnats facilite également les choses.

    « Nos clubs sont très ouverts à cela. Ils sont vraiment actifs. Ils veulent raconter ces histoires, c’est certain. Ils sont en concurrence sur le plan sportif, mais lorsqu’il s’agit d’activités internationales, notamment aux États-Unis, nous savons que les gens suivent d’abord les joueurs, puis les clubs et enfin le championnat. Oui. Nous pouvons donc faire beaucoup de choses, mais nous avons aussi besoin des clubs », a ajouté Austermann.

    Il y a encore autre chose. Le football allemand possède une certaine aura. Les clubs ont tendance à être gérés de manière assez durable. Ils dépensent rarement des sommes considérables et appartiennent à leurs supporters. L’ambiance dans leurs stades est sans égale. Ailleurs en Europe, le football est devenu une affaire d’entreprises. L’Allemagne n’est pas parfaite, mais elle conserve aussi un charme populaire.

  • « Nous sommes authentiques »

    FC Bayern München Visit Oktoberfest 2026
    Getty Images Sport

    Le Bayern Munich entretient des liens historiques avec l’Oktoberfest et en a apporté l’esprit à New York.

    Le 18 septembre, le Bayern Munich a privatisé le Timeout Market d’Union Square, au cœur du sud de Manhattan, pour une soirée Oktoberfest. L’idée était simple : le Bayern Munich affrontait l’Union Berlin. La fête annuelle de la bière, organisée à Munich, venait de commencer. Le club voulait la faire découvrir dans les Amériques.

    L’idée n’a rien de particulièrement nouveau. Des centaines d’Oktoberfest sont organisées chaque année aux États-Unis, tant la culture allemande fascine, sans parler de l’attrait pour la bière. Mais elles bénéficient rarement du soutien d’une ligue.

    « Nous nous sommes dit : “Attendez, nous sommes une authentique marque bavaroise. Notre partenaire brassicole est Paulaner, l’une des six seules bières autorisées à être servies lors de l’Oktoberfest originelle. Pourquoi ne pas organiser quelque chose ensemble et rendre l’expérience vraiment authentique ?” », a expliqué Kundra.

    Le résultat était saisissant. Des centaines de personnes se sont entassées dans un espace relativement restreint. Il y avait des mascottes, des chopes et d’immenses écrans pour suivre le match. Le Bayern a écrasé l’Union 7-0. Kane a inscrit deux buts, Michael Olise trois. Ce n’était pas la meilleure publicité pour l’équilibre de la compétition, mais cela montrait à quel point le spectacle pouvait être attrayant. Après le coup de sifflet final, les organisateurs ont lancé un concours de tenue de chope : les participants devaient tenir à bout de bras une chope contenant un litre de bière, sans la lâcher ni tomber.

    L’équipe féminine du Bayern Munich était également présente. New York se trouve à environ 6 400 km de Munich. Mais ce jour-là, la distance semblait bien moindre.