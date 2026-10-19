On avait dit à Kristin Schrumpf qu’elle ne pouvait pas parler de tactique. Cette Américaine se trouvait dans un pub londonien, où elle donnait son avis sur un match du Bayern Munich, avec quelques filles et un groupe assez nombreux d’hommes remontés à proximité. Comme n’importe quelle supportrice, Schrumpf a relevé une faiblesse tactique dans le système du Bayern. Un homme lui a répondu avec colère :

« Un type m’a dit : “Continue à chercher l’homme sur Google, laisse la tactique aux mecs” », a raconté Schrumpf.

C’est ce qui lui a donné l’impulsion nécessaire pour créer son propre espace. Schrumpf envisageait depuis quelque temps un lieu plus inclusif pour parler de football. Supportrice du Bayern de longue date, elle avait été attirée par le club grâce à Robert Lewandowski et à ses racines polonaises. Elle estimait que les femmes avaient besoin d’un endroit où parler de football à leur manière, sans que des hommes condescendants viennent donner leur avis ou leur dire de se taire.

C’est ainsi qu’est né Bayern Red Ladies. Ses membres affirment fièrement, et à juste titre, former le seul club international de supporters du Bayern exclusivement féminin. Au début, Schrumf a dû chercher des membres partout. Elle a même dû inscrire sa mère pour atteindre le seuil requis de 11 personnes pour constituer un club de supporters officiel. Aujourd’hui, le groupe compte plus de 300 membres dans 40 pays différents, avec également une forte présence américaine.

À bien des égards, les Red Ladies illustrent aussi la bataille que mène la Bundesliga pour trouver sa place en Amérique.

La Premier League règne sur le football mondial en tant que championnat national le plus puissant financièrement. La MLS dispose, elle aussi, d’une communauté de supporters importante et grandissante dans la région. Le championnat allemand, lui, se bat pour attirer l’attention. Un nouvel accord de diffusion télévisée et les stars du Bayern ne peuvent l’aider que jusqu’à un certain point. Il lui faut des supporters suffisamment attachés au championnat pour revenir. C’est là qu’interviennent des groupes de supporters comme les Red Ladies : ils offrent aux supporters déjà présents un lieu où se sentir chez eux et aux nouveaux venus une porte d’entrée. Pour la Bundesliga, développer ces communautés est essentiel si elle veut transformer son implantation en Amérique en une présence durable.