Onze probable des États-Unis contre le Pérou : Julian Hall a sa chance, Gio Reyna sous les projecteurs alors que Mauricio Pochettino équilibre jeunesse et expérience
Samedi pourrait être un jour à retenir pour la nouvelle génération de l’équipe nationale masculine des États-Unis, et un à ressortir lors de futures soirées quiz. Plusieurs joueurs pourraient honorer leur première sélection, avec l’espoir que ces premières apparitions soient les premières d’une longue série.
La seule question est de savoir à quoi ressembleront ces premières sélections : s’agira-t-il d’une titularisation ou d’une brève entrée en jeu ? Le onze de départ sera-t-il entièrement tourné vers la jeunesse ou plus mesuré, avec une intégration progressive soutenue par la présence de vétérans ? Seul Mauricio Pochettino le sait avec certitude, mais, au vu des commentaires de l’entraîneur tout au long de la semaine, on peut faire une estimation assez fiable.
Au fil des semaines précédant le rassemblement de l’USMNT et pendant celui-ci, Pochettino a cherché à tempérer les attentes. Son groupe compte huit adolescents, tous à des degrés divers de préparation au niveau international. Certains, a-t-il dit, en sont plus proches que d’autres, mais cela ne veut pas dire non plus qu’il soit judicieux de jeter ces jeunes dans le grand bain après seulement quelques jours d’entraînement.
Par conséquent, s’il y a un match où il faut s’appuyer sur les vétérans, celui-ci pourrait bien être le bon. Dans cette optique, voici à quoi pourrait ressembler la composition de l’USMNT, du moins au départ, avant que les changements de Pochettino n’ouvrent le match et n’élargissent le groupe de joueurs concernés.
Gardien : Matt Freese
Pochettino pourrait prendre différentes directions ici. Il pourrait confier les clés au jeune Diego Kochen. Il pourrait offrir à Chris Brady sa deuxième sélection. Ou il pourrait peut-être donner du temps de jeu au nouveau venu Brian Schwake en récompense de son émergence en MLS.
Cependant, pour reprendre un terme du catch professionnel, n’importe lequel de ces choix pourrait donner l’impression d’enterrer Matt Freese. Il serait donc peut-être plus judicieux que Pochettino montre un peu de confiance envers le gardien du NYCFC et l’aide à retrouver de la confiance après son rôle dans la fin tristement célèbre de la Coupe du monde pour les Américains.
Pour être clair, cela ne veut pas dire que Freese sera titulaire en 2030. Il se peut même qu’il ne soit plus concerné à ce moment-là. En revanche, il l’est aujourd’hui, et il est crucial à la fois de le soutenir et de le relancer. C’est pourquoi nous donnerions notre préférence à Freese alors qu’il entame le processus pour laisser la Belgique derrière lui.
ARG : Antonee Robinson
Depuis plusieurs années maintenant, le poste d’arrière gauche se divise en deux camps : Robinson, puis tous les autres. L’espoir, c’est qu’à un moment donné, le contingent des « tous les autres » puisse réduire un peu l’écart.
Peut-être que cela arrivera pendant ce rassemblement. Peyton Miller est une étoile montante, avec le potentiel pour devenir l’arrière gauche du futur de l’USMNT. Malgré cela, Robinson est l’arrière gauche du présent de l’équipe, ce qui explique pourquoi il est titulaire ici pendant que Miller poursuit son intégration à l’USMNT au fil de ce rassemblement.
DC : Auston Trusty
Avec la carrière de Tim Ream en équipe nationale probablement sur le point de s’achever, Trusty fait partie des nombreux prétendants en lice pour ce poste de défenseur central titulaire. Il est l’un de ceux qui ont de l’expérience au niveau des clubs, mais moins sur la scène internationale, avec seulement 10 sélections à son actif jusqu’à présent.
Cependant, il a pleinement profité de l’une de ses sélections cet été, en marquant lors du match de la Coupe du monde de l’USMNT contre la Turquie. Depuis des années, Trusty est tout près d’avoir une vraie chance et, surtout après la Coupe du monde, il mérite désormais cette opportunité.
DC : George Campbell
À West Brom, Campbell porte le brassard de capitaine. Avec l’USMNT, c’est un nouveau venu qui ne compte qu’une seule sélection, lors du camp de janvier. Campbell occupe donc une place particulière : c’est un leader expérimenté en club, mais il est un novice sur la scène internationale.
Il vaut donc la peine de voir ce qu’il peut donner. Avec l’arrivée tardive de Chris Richards au camp, tout juste remis d’une difficile blessure estivale, il n’y a aucune urgence à le lancer. Pourquoi ne pas tester Campbell, alors, pour voir ce qu’il vaut face à un autre prétendant, Trusty, tout en gardant Richards pour encadrer Neil Pierre un peu plus tard ?
DD : Alex Freeman
Moins d'un an après avoir quitté l'Orlando City SC, Freeman est de retour dans la ville en tant que vétéran de la Coupe du monde et joueur de Villarreal. Pour cette raison, il faut le titulariser ici, non ?
Freeman s'est illustré cet été dans un rôle unique, un rôle qui lui a finalement permis de marquer un but contre l'Australie. L'ascension a été fulgurante pour le latéral, qui se sent désormais aussi plus à l'aise à Villarreal. À certains égards, Freeman fait le lien entre les vétérans de l'équipe première et les nouveaux venus. En tenant compte de cela, ainsi que de ses racines à Orlando, il est un choix sûr pour débuter ici.
MC : Tyler Adams
Impossible de nier l’importance d’Adams pour l’USMNT. Il reste le numéro un au poste de n°6 et demeure un leader au sein du groupe, avec une expérience inestimable.
C’est pour cela que des joueurs comme Adri Mehmeti l’admirent et veulent jouer avec lui. Ce jour pourrait d’ailleurs arriver bientôt. Peu importe qui l’entoure, Adams est quelqu’un sur qui l’on peut compter pour mener, ce qui explique qu’il puisse tout à fait porter le brassard lors de ce match.
MC : Malik Tillman
Après la Coupe du monde, le consensus était que Malik Tillman était prêt à passer à un niveau supérieur. Cela ne s’est pas vraiment passé ainsi avec son club, Leverkusen. Il n’a pas encore vraiment capitalisé sur son élan de la Coupe du monde, où il avait stupéfié les supporters avec deux coups francs cruciaux et incroyables.
De retour avec l’USMNT, Tillman peut reprendre sans difficulté ce rôle de quasi numéro 8 dans lequel il avait excellé cet été. Dans ce rôle, il a été crucial dans la manière de jouer des États-Unis, en apportant sa contribution dans toutes les phases de jeu d’une façon qu’on n’avait encore jamais vue. Refaire de même renforcerait sa confiance et pourrait, peut-être, le mettre sur la voie de meilleures performances à l’avenir.
MC : Yunus Musah
Il est de retour, et il pourrait bien avoir un rôle à jouer dans cette équipe en particulier.
En l'absence de Weston McKennie dans le groupe, Musah est un joueur capable de s'intégrer au poste qu'occupait la star de la Juventus cet été. Musah n'est pas aussi créatif que son coéquipier de la Coupe du monde 2022, mais c'est un joueur qui devrait sans doute être plus performant sans les contraintes d'un n°6 et la pression d'un n°10. Laissez-le se déplacer librement, porter le ballon vers l'avant et gérer la pression, ce sont autant de choses qu'il sait faire.
Sinon, Sebastian Berhalter est un autre joueur qui pourrait également occuper ce poste.
AG : Gio Reyna
L’équipe des États-Unis a soutenu Reyna lorsqu’il ne jouait pas. Maintenant que c’est le cas, c’est le bon moment pour voir quelle différence ces minutes peuvent faire.
Reyna fait partie des membres les plus expérimentés de cette équipe, ce qui fait aussi de lui une sorte de leader. À seulement 23 ans, il a toutefois encore une grande marge de progression, surtout si son transfert à Strasbourg lui apporte le temps de jeu régulier que tout le monde espère. Il sera crucial de ne pas trop tirer sur Reyna, comme pour tous les autres, mais il mérite d’être titulaire au départ et d’enchaîner un bon nombre de minutes lors de ce rassemblement pour faire la différence.
ARG : Sergino Dest
Deux joueurs présents dans ce stage peuvent réellement prétendre être les plus en forme du moment. Le premier est Sergino Dest, qui a été magnifique avec le PSV depuis le début de la saison. L’autre est Cavan Sullivan, qui enchaîne les buts avec le Philadelphia Union et a ainsi obtenu sa première convocation à 16 ans.
Pochettino semble toutefois vouloir gérer l’emballement autour de Sullivan et, même s’il pourrait être titulaire, il semblerait que la meilleure solution pour l’adolescent soit de l’intégrer progressivement et de laisser l’engouement grandir un peu plus naturellement. Si tel est le plan, Dest peut donc débuter ici et tenter de créer du danger sur le côté droit en tant que piston/ailier.
Julian Hall
Le poste d’attaquant est dans une situation intéressante. Folarin Balogun, Ricardo Pepi et Haji Wright sont tous absents, ce qui signifie qu’il n’y a aucun vétéran de la Coupe du monde dans ce groupe.
Qui, alors, peut saisir sa chance ? Hall semble être un bon candidat, un joueur au potentiel élevé et, pour être clair, l’un des rares véritables attaquants présents dans le groupe. Damion Downs est là, mais il a été ajouté tardivement, tandis que Justin Ellis est aussi un candidat pour débuter, surtout avec ses liens avec Orlando. On va toutefois opter pour Hall, en le laissant se partager le temps de jeu avec Ellis, qui recevra un accueil à domicile parmi les remplaçants.