Samedi pourrait être un jour à retenir pour la nouvelle génération de l’équipe nationale masculine des États-Unis, et un à ressortir lors de futures soirées quiz. Plusieurs joueurs pourraient honorer leur première sélection, avec l’espoir que ces premières apparitions soient les premières d’une longue série.

La seule question est de savoir à quoi ressembleront ces premières sélections : s’agira-t-il d’une titularisation ou d’une brève entrée en jeu ? Le onze de départ sera-t-il entièrement tourné vers la jeunesse ou plus mesuré, avec une intégration progressive soutenue par la présence de vétérans ? Seul Mauricio Pochettino le sait avec certitude, mais, au vu des commentaires de l’entraîneur tout au long de la semaine, on peut faire une estimation assez fiable.

Au fil des semaines précédant le rassemblement de l’USMNT et pendant celui-ci, Pochettino a cherché à tempérer les attentes. Son groupe compte huit adolescents, tous à des degrés divers de préparation au niveau international. Certains, a-t-il dit, en sont plus proches que d’autres, mais cela ne veut pas dire non plus qu’il soit judicieux de jeter ces jeunes dans le grand bain après seulement quelques jours d’entraînement.

Par conséquent, s’il y a un match où il faut s’appuyer sur les vétérans, celui-ci pourrait bien être le bon. Dans cette optique, voici à quoi pourrait ressembler la composition de l’USMNT, du moins au départ, avant que les changements de Pochettino n’ouvrent le match et n’élargissent le groupe de joueurs concernés.