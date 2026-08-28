Il y a trois mois, Andrius Tapinas a eu une idée.

Le président du club lituanien de première division FK Žalgiris avait vu son équipe féminine peiner à attirer du soutien. Alors que l'équipe masculine du club obtenait de bons résultats, attirait des supporters et luttait pour une qualification européenne, la section féminine, récemment remaniée, éprouvait des difficultés. Les résultats sur le terrain étaient moyens, et l'affluence se comptait en centaines. Il fallait un électrochoc.

Alors, un jour, en lisant certains supports promotionnels de la quatrième saison de la série à succès d'Apple TV Ted Lasso, Tapinas a eu une idée légèrement folle :

Et si Ted Lasso entraînait notre équipe, juste pour une journée ?

Au départ, c'était pour rire. Puis c'est devenu une discussion à moitié sérieuse. Et désormais, la campagne est bien lancée. Tous les éléments sont en place. Ce club, qui joue sur un terrain synthétique partagé par plusieurs équipes de l'élite lituanienne, est déterminé à faire venir Jason Sudeikis dans les pays baltes. Ses dirigeants estiment que, comme dans la série, Lasso pourrait changer le destin de leur club, même si ce serait d'une autre manière.

« Nous nous sommes dit : “Oui, allons-y ! Essayons de préparer une campagne. Nous comprenons que c'est un personnage fictif. Nous ne sommes pas complètement fous. Mais peut-être qu'il trouvera ça intéressant”, a déclaré Tapinas à GOAL.