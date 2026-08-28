« Nous vous demandons de croire en nous » : comment le FK Žalgiris tente de convaincre le Ted Lasso de Jason Sudeikis d'entraîner un vrai match de football féminin
Il y a trois mois, Andrius Tapinas a eu une idée.
Le président du club lituanien de première division FK Žalgiris avait vu son équipe féminine peiner à attirer du soutien. Alors que l'équipe masculine du club obtenait de bons résultats, attirait des supporters et luttait pour une qualification européenne, la section féminine, récemment remaniée, éprouvait des difficultés. Les résultats sur le terrain étaient moyens, et l'affluence se comptait en centaines. Il fallait un électrochoc.
Alors, un jour, en lisant certains supports promotionnels de la quatrième saison de la série à succès d'Apple TV Ted Lasso, Tapinas a eu une idée légèrement folle :
Et si Ted Lasso entraînait notre équipe, juste pour une journée ?
Au départ, c'était pour rire. Puis c'est devenu une discussion à moitié sérieuse. Et désormais, la campagne est bien lancée. Tous les éléments sont en place. Ce club, qui joue sur un terrain synthétique partagé par plusieurs équipes de l'élite lituanienne, est déterminé à faire venir Jason Sudeikis dans les pays baltes. Ses dirigeants estiment que, comme dans la série, Lasso pourrait changer le destin de leur club, même si ce serait d'une autre manière.
« Nous nous sommes dit : “Oui, allons-y ! Essayons de préparer une campagne. Nous comprenons que c'est un personnage fictif. Nous ne sommes pas complètement fous. Mais peut-être qu'il trouvera ça intéressant”, a déclaré Tapinas à GOAL.
« Tout le monde pense de la même manière »
Cela a toujours été une idée folle. Tapinas le savait dès le départ. Mais le football féminin, avançait-il, a besoin d’idées folles. Le football lituanien se trouve dans une situation étrange, expliquait Tapinas. Cette nation balte s’intéresse davantage au basket qu’au football et, même si ce sport se développe, chez les hommes comme chez les femmes, rester au niveau du reste de l’Europe représente un vrai défi.
Professionnaliser une équipe féminine, surtout dans ce contexte, relève presque de l’impossible.
Tapinas et son équipe font tout ce qu’il faut, en théorie. D’abord, comme Tapinas s’empresse de le souligner, il ne s’agit pas de football amateur. Žalgiris (prononcé shal-gis) est un club entièrement professionnel. L’équipe évolue dans la première division féminine lituanienne. C’est du football de haut niveau.
« Ce n’est pas un sport amateur. C’est notre Premier League », a souligné Tapinas.
Il y a malgré tout des frustrations bien connues. Tapinas a supplié les propriétaires d’améliorer les infrastructures et demandé qu’un entraîneur de haut niveau soit recruté depuis l’Espagne ou les Pays-Bas, a-t-il expliqué. Mais les progrès sont lents dans ce domaine, même s’il reste optimiste. À court terme, il était donc temps de faire quelque chose d’un peu insensé.
« C’est en gros la première saison où nous sommes aux commandes, avec une nouvelle direction, de nouveaux propriétaires et une manière de penser un peu nouvelle, moins standard. Si tout le monde pense de la même façon, faisons quelque chose de fou », a déclaré Tapinas.
« Soulève des points très sérieux »
Et c’est ainsi que l’aventure a commencé.
Après des discussions avec le conseil d’administration, Tapinas avait une longue liste de personnes à qui écrire : le département promotionnel du club, le maire de la ville, la fédération lituanienne de football. Eux aussi pensaient qu’il était un peu fou. Mais ils ont validé l’idée et ont même indiqué qu’ils seraient prêts à déplacer une rencontre afin de faciliter une visite. Ils ont également trouvé des accords avec des sponsors et ont promis de remplacer les logos de sponsoring par l’emblématique pancarte « believe » si Lasso venait à se montrer.
Bien sûr, Tapinas est un grand fan de Ted Lasso. Il a regardé la série, selon ses propres mots, « à plusieurs reprises ». Il s’inspire du caractère décalé et optimiste du personnage principal, cet expert américain du football plutôt distant, ainsi que de son assistant passionné de football. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de téléspectateurs à travers le monde, Tapinas regarde la série pour s’offrir un peu d’évasion.
Mais, selon lui, elle met aussi en lumière de vrais problèmes dans le football féminin moderne. Dans la série, l’équipe masculine de l’AFC Richmond regorge d’argent et lutte pour l’Europe. L’équipe féminine, elle, est en difficulté et cherche encore son identité. Une scène de la nouvelle saison, dans laquelle un personnage réclame 300 000 $ pour un nouveau vestiaire, a trouvé un écho chez Tapinas.
« Ted Lasso est une série qui, à travers l’humour, soulève des différences très sérieuses entre le sport féminin et le sport masculin, des vestiaires jusqu’aux salaires, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un sport en pleine croissance et qu’il doit être pris extrêmement au sérieux », a déclaré Tapinas.
« J’ai un pari avec nos copropriétaires »
Et plus sérieusement, il y a ici une véritable dimension footballistique.
Tapinas est à la tête des équipes masculine et féminine de Žalgiris. Les deux ne sont pas du tout dans la même situation. L’équipe masculine est sur le point de lutter régulièrement pour l’Europe. C’est l’équipe la plus titrée de l’histoire du football lituanien, avec 11 titres de première division. En 2022, elle est devenue le premier club lituanien à atteindre la phase de groupes d’une compétition de clubs de l’UEFA, en se qualifiant pour la Ligue Europa Conférence. Le club a connu de graves difficultés financières en 2009, mais a depuis retrouvé le succès.
Il y a donc ici une culture de la gagne, et peut-être aussi un peu d’histoire à honorer. Mais Tapinas aime ce défi. En fait, il pense que l’équipe féminine pourrait bien avoir un plafond bien plus élevé que l’équipe masculine.
« J’ai en fait fait un pari avec les copropriétaires. J’ai dit : “Notre équipe féminine jouera la Ligue des champions avant notre équipe masculine” », a déclaré Tapinas dans un rire.
Il estime aussi que certains éléments de la série pourraient justement donner un coup de pouce à l’équipe. Le personnage de Lasso est celui d’un marginal qui n’était jamais censé réussir, d’abord engagé pour saboter l’équipe masculine. Par accident ou par génie, cet entraîneur très fictif mène le club imaginaire au sommet de la Premier League. Pour y parvenir, il vend un rêve et insuffle un état d’esprit.
Que l’on prenne cela au sérieux ou non n’a finalement guère d’importance. Cette idée de croyance, a expliqué Tapinas, est universelle.
« Je lui dirais : “Tu sais, Jason, tu as passé cinq ans à convaincre les gens que Ted Lasso est réel, et à croire en Ted Lasso. Maintenant, nous te demandons de croire en nous” », a-t-il déclaré.
« Le meilleur moment de son année »
Alors, Sudeikis va-t-il vraiment venir ? Tapinas pense que oui. En plus, il a quelques atouts. D’abord, Sudeikis a des origines lituaniennes. Ensuite, ce serait une escapade sympathique.
« Je pense qu’il passerait le meilleur moment de son année », a déclaré Tapinas.
Et l’exposition médiatique ne peut pas non plus être négligée. Ce stade de 5 000 places qu’ils ont eu du mal à remplir pourrait finalement paraître bien plus petit s’il parvient à attirer une star hollywoodienne au bord du terrain.
Il y a d’autres questions à régler. La principale : que se passe-t-il si Lasso perd ? Eh bien, Tapinas a aussi une réponse à cela.
« Même Pep Guardiola ne gagne pas tous les matches, et je pense que Ted Lasso sait extrêmement bien perdre. Donc, il l’accepterait. Il ferait un discours extrêmement motivant aux autres filles sur le processus, sur la victoire, sur la défaite, et tout le reste », a déclaré Tapinas.
La logistique reste un peu floue. Ils ont envoyé une proposition complète à Apple TV et lancé une campagne publicitaire qui a attiré l’attention sur les réseaux sociaux. Et avec quatre matches à domicile encore à jouer cette saison, le calendrier semble plutôt serré. Tapinas espère une date au début du mois d’octobre, mais dans son monde, ces choses-là sont flexibles. Tout est en place pour que cette idée folle devienne réalité.
Il suffit juste d’un peu de foi.