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« Nous travaillons avec un entraîneur de très haut niveau » : Mauricio Pochettino à Manchester United ? Les joueurs de la sélection masculine américaine restent concentrés alors que des rumeurs récurrentes menacent de se concrétiser

Les rumeurs liant Mauricio Pochettino à Manchester United ont remis son avenir au centre des débats, mais Antonee Robinson et Cavan Sullivan assurent que peu de choses ont changé au sein de la sélection américaine.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Tant que Mauricio Pochettino sera sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, il faudra s’habituer à cette situation. À vrai dire, elle n’a pourtant rien de bien nouveau.

    Les rumeurs l’envoyant à Manchester United font aujourd’hui les gros titres et pourraient bien être les dernières de son mandat à la tête de l’USMNT. Mais ce ne sont pas les premières. L’AC Milan, Tottenham et le Real Madrid ont tous fait les gros titres aux côtés du nom « Pochettino » au cours de l’année écoulée, environ. Même dans les semaines précédant la Coupe du monde, l’objectif ultime, les rumeurs occupaient le devant de la scène, tandis que des questions se posaient sur la suite de sa carrière. Elles n’ont finalement pas perturbé le parcours estival de l’équipe. Les rumeurs ne se concrétisent pas toujours.

    Les joueurs ont un match à préparer. Pochettino, lui, pourrait avoir une décision à prendre. Et si l’USMNT a déjà connu ce genre de rumeurs, un contrat courant jusqu’en 2030 ne répond pas à la question au cœur de cette nouvelle vague : que souhaite faire Pochettino ensuite ?

  • La situation à Manchester United

    마이클 캐릭 (Michael Carrick)
    Getty Images

    Michael Carrick est un autre entraîneur qui n’a pas été à la hauteur des attentes depuis le départ de Sir Alex Ferguson, il y a plus de dix ans.

    Lorsque l’USMNT l’a recruté, Pochettino avait pour mission de repartir sur de nouvelles bases. Dans le football, il n’existe peut-être aucun club qui en ait davantage besoin que Manchester United. Aucun club n’aurait autant à gagner d’un changement de culture manifeste.

    C’est précisément ce que Pochettino fait le mieux, et ce qui lui a permis de gravir les échelons jusqu’au sommet de la hiérarchie des entraîneurs. Ses points forts résident surtout dans sa capacité à rétablir une bonne ambiance et, plus important encore, à tirer le meilleur des jeunes joueurs. Il l’a montré en club avec des joueurs comme Harry Kane, Son Heung-min et Cole Palmer. Il en a fait autant avec Alex Freeman, Malik Tillman et Folarin Balogun au sein de l’USMNT. Pochettino a prouvé qu’il n’était pas un entraîneur obligé d’acheter des stars : il peut aussi en faire éclore.

    De son côté, Manchester United tente depuis des années de résoudre le problème à coups d’argent et d’idées. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, le club a essayé un peu de tout. Il a recruté des tacticiens et des entraîneurs à poigne, de grands noms et des légendes du club. Il a tenté d’améliorer l’ambiance, puis de revoir son recrutement de joueurs. Rien n’a fonctionné. Voilà pourquoi le club se trouve dans cette situation aujourd’hui. Et voilà pourquoi le nom de Pochettino lui est associé.

    Pochettino est-il l’homme capable de régler le problème ? Personne ne le sait vraiment. Le poste s’est révélé fatal pour tous ceux qui l’ont occupé, et aucun n’a même répondu aux attentes minimales de Manchester United. C’est une mission difficile, c’est le moins qu’on puisse dire.

    Le poste à la tête de l’USMNT l’était aussi lorsque Pochettino est arrivé à U.S. Soccer. Après la Coupe du monde, il s’est engagé à le conserver pendant quatre années supplémentaires, même si son contrat comprend une importante clause de rachat prévue pour des situations comme celle-ci.

    Mardi, Pochettino a dirigé l’entraînement de l’USMNT comme d’habitude. Pour les joueurs qui participent à ses séances, la situation elle-même doit sembler tout aussi normale.

  • « Très concentré »

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    IMAGO / STEINSIEK.CH

    Antonee Robinson et Cavan Sullivan affirment que les spéculations sur l’avenir de Pochettino n’ont pas changé sa manière de travailler pendant le rassemblement.

    Antonee Robinson connaît bien les rumeurs qui circulent autour de la Premier League. Lui aussi a été associé à Manchester United à différents moments de sa carrière. Alors, lorsqu’il lit les gros titres, il sait qu’ils ne reflètent pas toujours la réalité. Parfois, si, mais pas toujours.

    « Cette nouvelle nous est tombée dessus comme au reste du monde, je dirais », a déclaré le défenseur aux médias mardi. « Des choses similaires se sont produites par le passé après la Coupe du monde : de très grandes équipes perdent leur entraîneur et commencent à chercher des candidats possibles. Avoir un entraîneur associé à ce genre de postes montre que nous avons beaucoup de chance. Nous savons que nous travaillons avec un entraîneur de tout premier plan. »

    Cavan Sullivan ne travaille avec Pochettino que depuis quelques semaines. Le rassemblement de septembre-octobre était son premier sous les ordres de l’entraîneur et sa première expérience avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. Malgré le peu de temps passé ensemble, Sullivan affirme que Pochettino et son staff ont pris l’initiative de travailler avec lui et de l’aider à progresser.

    « Mauricio m’a pris sous son aile de la plus belle des manières », a-t-il déclaré. « J’étais évidemment un jeune qui arrivait, et il m’a dit de jouer libéré, de rester moi-même et d’avoir confiance en mes capacités. Ça ne voulait pas dire que j’étais le crochet ou que les exigences étaient moins élevées pour moi ; elles restaient les mêmes pour tout le monde lors de chaque entraînement et de chaque match du rassemblement.

    « Il apprécie vraiment cela et cette franchise sur le terrain, mais il y a aussi sa chaleur humaine, ses accolades. En dehors du terrain, c’est quelqu’un de vraiment accessible. »

    Ni Sullivan ni Robinson n’ont constaté de changement chez Pochettino depuis l’apparition des rumeurs. Durant les premiers jours du rassemblement de l’équipe nationale masculine des États-Unis, rien n’a changé.

    « Cela ne semble jamais interférer avec notre travail », a déclaré Robinson. « Que ce soit pendant la Coupe du monde ou lors de ce rassemblement, tout ce bruit autour de lui n’a rien à voir avec son travail. Il reste pleinement concentré sur la manière de tirer le meilleur de l’équipe. »

    Robinson a raison : l’équipe a déjà vécu cela. Et si les rumeurs n’ont pas fait dérailler la Coupe du monde de la sélection masculine américaine, elles ne changeront pas grand-chose non plus lors d’un rassemblement de novembre pour la Ligue des nations.

  • « On ne sait jamais ce qui va se passer »

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino s’est engagé auprès de la sélection masculine des États-Unis jusqu’en 2030, mais son nouveau contrat comporterait une clause libératoire.

    En mai, quelques jours seulement après avoir dévoilé sa liste pour la Coupe du monde, Pochettino a été annoncé avec insistance du côté de l’AC Milan. Selon des informations qui circulaient alors, il recevait des appels du géant italien et se détournait de la sélection masculine des États-Unis. Face à la presse, Pochettino a contesté ces affirmations.

    « Si je n’étais pas engagé, qu’est-ce que je ferais ici ? a-t-il demandé. Je suis ici maintenant. Je suis ici et je ne vais pas partir demain. »

    Pochettino a toutefois reconnu, à cette période, que son nom circulait. Oui, il avait été associé à d’autres postes et, bien sûr, les personnes qui travaillent avec lui restent toujours à l’affût des possibilités. Le rôle d’un agent ou d’un représentant est de rechercher en permanence la meilleure situation possible pour son client, et Pochettino est un client. Il arrive donc, à tout le moins, que ses représentants soient en contact avec d’autres personnes.

    « Bien sûr, nous avons été approchés. Je ne vais pas vous mentir, a-t-il déclaré en mai au sujet des rumeurs concernant l’AC Milan. Bien sûr, j’ai rencontré des personnes de différents clubs, mais ce sont des discussions, parce que nous avons des amis dans le football. Nous avons des amis partout, et mon représentant travaille pour moi afin d’essayer de trouver la meilleure possibilité pour l’avenir. C’est normal. C’est normal pour tous mes collègues. Il y a beaucoup d’exemples de personnes sous contrat avec différents clubs qui rencontrent d’autres personnes et discutent avec elles. »

    Il a ajouté : « Quand j’étais dans différents clubs, j’ai toujours été engagé. Bien sûr, il y a eu des moments où des gens m’ont parlé. J’ai connu cela quand j’étais à Tottenham : j’ai reçu des offres et j’ai parlé à des personnes pour leur dire : ‹ Je respecte mon contrat avec Tottenham. › Pour moi, c’est ainsi que nous agissons. »

    Cette fois, le contrat de Pochettino laisse une certaine marge de manœuvre. Selon certaines informations, un club pourrait le libérer de son contrat pour environ 10 millions de dollars. Du point de vue de la sélection masculine des États-Unis, il vaudrait presque certainement mieux le perdre maintenant que lorsque le cycle sera bien avancé. Ce serait inconfortable, certes, et il faudrait adapter la préparation. Mais U.S. Soccer sait très bien ce que signifie composer avec l’incertitude qui entoure Pochettino, une situation qui pourrait prendre fin à tout moment.

    « Nous avons des plans pour les renouvellements de contrat, des plans pour assurer l’intérim et des plans pour les remplacements, parce qu’on ne sait jamais ce qui va se passer, a déclaré à la presse en mai JT Batson, directeur général de U.S. Soccer. C’est un sport mondial. Il se passe beaucoup de choses, et cela fait donc normalement partie de notre évolution en tant que U.S. Soccer... Nous devons nous assurer que, quoi qu’il arrive aux personnes qui occupent des postes clés dans notre organisation, nous disposons aussi de solutions d’intérim. Nous avons des plans pour former d’éventuels successeurs au fil du temps, et cela fait donc tout simplement partie de notre évolution. »

    À quoi ressemblera la prochaine étape ? La vérité, c’est que U.S. Soccer ne le sait pas. Manchester United ne le sait peut-être pas non plus. En définitive, qu’il s’agisse de ce poste ou du suivant, tout dépend de Pochettino.

  • « On fait avec ce qu’on a jusqu’à ce que les choses changent »

    Mauricio Pochettino
    (C)Getty Images

    Pochettino a évoqué ses ambitions dans le football américain comme en Premier League, laissant planer le doute sur la suite de sa carrière.

    Même si ce poste ne s’avère pas être celui qui convient à Pochettino, il y en aura probablement un autre. Un jour, un club doté du prestige qu’il recherche se présentera. Il lui proposera une somme avec le bon nombre de zéros et le degré de contrôle qu’il souhaite sur le club. La question n’est pas de savoir si cela arrivera, mais quand. Maintenant ? En 2028 ? Après la Coupe du monde 2030 ?

    Tout dépend de ce que veut Pochettino et, à vrai dire, il a généralement été clair à ce sujet. Il a dit vouloir, un jour, tenter de remporter la Premier League et la Ligue des champions. Il a aussi dit vouloir changer durablement le football aux États-Unis. D’une certaine manière, ce ne sont pas ses objectifs ultimes, mais plutôt des voies pour y parvenir. L’ambition et la réussite ont toujours été au cœur des aspirations de Pochettino, quel que soit l’endroit.

    « Depuis toujours, nous grandissons dans une culture où, si l’on veut obtenir quelque chose, il faut être très sérieux, très responsable, très appliqué, très concentré : rien ne s’obtient sans effort », a-t-il déclaré pendant la Coupe du monde. « Dans le football, ça ne fonctionne pas comme ça. Le football ne récompense pas [toujours] les bonnes personnes ; il récompense le talent. »

    Pochettino est l’un des entraîneurs les plus talentueux au monde. Voilà pourquoi son nom revient sans cesse pour d’autres postes et pourquoi cela continuera. Alors, qu’est-ce qui change ? Rien, du moins jusqu’à ce que tout change.

    « Personnellement, quand je vois son nom associé à tous ces postes, je ne me dis pas vraiment : “Oh, c’est peut-être la dernière fois qu’il se tient devant moi”, a déclaré Robinson. Je me concentre simplement sur le fait que nous avons un match ce week-end et que je vais tout faire pour être prêt à jouer pour lui, de la manière dont il veut nous voir jouer, tant que les choses ne changent pas. »

    « Nous travaillons simplement avec ce que nous avons jusqu’à ce que les choses changent. »