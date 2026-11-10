En mai, quelques jours seulement après avoir dévoilé sa liste pour la Coupe du monde, Pochettino a été annoncé avec insistance du côté de l’AC Milan. Selon des informations qui circulaient alors, il recevait des appels du géant italien et se détournait de la sélection masculine des États-Unis. Face à la presse, Pochettino a contesté ces affirmations.

« Si je n’étais pas engagé, qu’est-ce que je ferais ici ? a-t-il demandé. Je suis ici maintenant. Je suis ici et je ne vais pas partir demain. »

Pochettino a toutefois reconnu, à cette période, que son nom circulait. Oui, il avait été associé à d’autres postes et, bien sûr, les personnes qui travaillent avec lui restent toujours à l’affût des possibilités. Le rôle d’un agent ou d’un représentant est de rechercher en permanence la meilleure situation possible pour son client, et Pochettino est un client. Il arrive donc, à tout le moins, que ses représentants soient en contact avec d’autres personnes.

« Bien sûr, nous avons été approchés. Je ne vais pas vous mentir, a-t-il déclaré en mai au sujet des rumeurs concernant l’AC Milan. Bien sûr, j’ai rencontré des personnes de différents clubs, mais ce sont des discussions, parce que nous avons des amis dans le football. Nous avons des amis partout, et mon représentant travaille pour moi afin d’essayer de trouver la meilleure possibilité pour l’avenir. C’est normal. C’est normal pour tous mes collègues. Il y a beaucoup d’exemples de personnes sous contrat avec différents clubs qui rencontrent d’autres personnes et discutent avec elles. »

Il a ajouté : « Quand j’étais dans différents clubs, j’ai toujours été engagé. Bien sûr, il y a eu des moments où des gens m’ont parlé. J’ai connu cela quand j’étais à Tottenham : j’ai reçu des offres et j’ai parlé à des personnes pour leur dire : ‹ Je respecte mon contrat avec Tottenham. › Pour moi, c’est ainsi que nous agissons. »

Cette fois, le contrat de Pochettino laisse une certaine marge de manœuvre. Selon certaines informations, un club pourrait le libérer de son contrat pour environ 10 millions de dollars. Du point de vue de la sélection masculine des États-Unis, il vaudrait presque certainement mieux le perdre maintenant que lorsque le cycle sera bien avancé. Ce serait inconfortable, certes, et il faudrait adapter la préparation. Mais U.S. Soccer sait très bien ce que signifie composer avec l’incertitude qui entoure Pochettino, une situation qui pourrait prendre fin à tout moment.

« Nous avons des plans pour les renouvellements de contrat, des plans pour assurer l’intérim et des plans pour les remplacements, parce qu’on ne sait jamais ce qui va se passer, a déclaré à la presse en mai JT Batson, directeur général de U.S. Soccer. C’est un sport mondial. Il se passe beaucoup de choses, et cela fait donc normalement partie de notre évolution en tant que U.S. Soccer... Nous devons nous assurer que, quoi qu’il arrive aux personnes qui occupent des postes clés dans notre organisation, nous disposons aussi de solutions d’intérim. Nous avons des plans pour former d’éventuels successeurs au fil du temps, et cela fait donc tout simplement partie de notre évolution. »

À quoi ressemblera la prochaine étape ? La vérité, c’est que U.S. Soccer ne le sait pas. Manchester United ne le sait peut-être pas non plus. En définitive, qu’il s’agisse de ce poste ou du suivant, tout dépend de Pochettino.