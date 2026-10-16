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Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

« Nous savons toujours que nous allons perdre des joueuses » : Comment la Damallsvenskan suédoise fait face à son statut de marché le plus prisé pour les transferts vers la WSL et au-delà

Autrefois meilleur championnat de football féminin, la première division suédoise voit désormais régulièrement ses meilleures joueuses partir sur le marché des transferts, souvent à mi-saison.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • On peut difficilement reprocher à Christian Lundstrom, responsable du football féminin chez le champion de Suède Hacken, de se demander à quoi ressemblerait l’équipe première du club si celui-ci avait conservé toutes les joueuses vendues ces dernières années.

    Avec un duo d’attaque formé de Felicia Schroder, du Real Madrid, et de Stina Blackstenius, d’Arsenal, Johanna Rytting Kaneryd, de Lyon, chargée de les alimenter depuis une aile, une autre joueuse du Real Madrid, Filippa Angeldahl, au milieu aux côtés de Julia Zigiotti Olme, de Manchester United, et la gardienne de Chelsea Livia Peng protégée par des défenseures comme Emma Koivisto, de Milan, et Anna Sandberg, qui évolue elle aussi désormais à Manchester United, cela ferait une sacrée équipe.

    Mais la Damallsvenskan suédoise n’est plus le meilleur championnat féminin du monde, un statut auquel elle pouvait prétendre il y a 20 ans, lorsque Marta comptait parmi ses plus grandes stars. Sa place dans la hiérarchie a changé. Désormais, les talents émergents en Suède sont des cibles de choix pour les grands clubs des championnats plus importants, et pas seulement ceux de Hacken.

    La Women’s Super League recrute davantage en Damallsvenskan que dans tout autre championnat : pas moins de 60 joueuses ont quitté la Suède pour l’Angleterre depuis l’été 2022. Parmi elles figurent Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg et Kyra Cooney-Cross à Arsenal, Nathalie Bjorn à Chelsea, la défenseure de Manchester City Rebecca Knaak, ainsi qu’Olivia Holdt et Cathinka Tandberg à Tottenham.

    Mais la WSL n’est pas la seule à s’intéresser à ce championnat. La FIFA, dans son dernier rapport sur les transferts, indique qu’aucun championnat n’a encaissé davantage d’argent lors du mercato estival 2026 que la Damallsvenskan, qui a engrangé la somme considérable de 4,2 millions de dollars (3,2 millions de livres sterling) grâce à seulement 30 transferts. La WSL arrive en deuxième position, mais ses 3,97 millions de dollars (3 millions de livres sterling) proviennent de 95 transactions.

    Pourtant, malgré la perte régulière d’autant de joueuses de premier plan, souvent même en pleine saison, de nombreux clubs suédois parviennent à rebondir. Ils comblent les immenses vides laissés par ces départs tout en restant en course pour atteindre leurs objectifs, malgré les coups durs. Comment y parviennent-ils ?

  • Sans se faire d’illusions

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    Kristianstads n’a même pas réussi à conserver Beata Olsson six mois : Liverpool l’a recrutée après ses neuf buts en 15 matches de Damallsvenskan en 2025.

    « Ça paraît trop simple ? » Lovisa Strom rit en posant la question. Membre du groupe chargé des questions sportives au Kristianstads DFF, qui remplace un poste de directeur sportif à part entière, elle vient d’expliquer à GOAL comment l’un des clubs indépendants de la Damallsvenskan parvient à surmonter le départ de joueuses clés sur le marché des transferts. Jutta Rantala et Eveliina Summanen, qui évoluent régulièrement en WSL, la star d’Angel City Sveindis Jonsdottir et l’attaquante de Liverpool Beata Olsson comptent parmi les joueuses passées par le comté de Scanie ces dernières années. Pourtant, le KDFF a terminé parmi les six premiers lors de huit des neuf dernières saisons.

    La réponse de Strom touche peut-être à la principale raison pour laquelle les clubs suédois, de manière générale, composent si bien avec leur place dans la hiérarchie : ils ne se font aucune illusion sur leur position.

    « Nous le savons », répond-elle lorsqu’on l’interroge sur le risque de perdre ses meilleures joueuses. « Nous savons que certaines personnes viendront ici et resteront pour toujours. Nous avons des joueuses qui sont là depuis plus de dix ans. Nous aurons des joueuses qui veulent vraiment être ici et d’autres qui veulent y progresser. Nous avons aussi des joueuses qui veulent venir ici, progresser, puis partir ailleurs, et cela nous convient. Nous prévoyons toujours de perdre des joueuses. »

  • Qui ne se prépare pas se prépare à échouer.

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    Hacken a perdu plusieurs joueuses clés en 2026, mais a tout de même remporté l’Europa Cup en mai et reste en tête de la Damallsvenskan à quelques journées de la fin.

    Quand un club comprend cela, il peut anticiper. C’est le cas de Hacken, actuellement en tête de la Damallsvenskan malgré le départ de trois joueuses clés lors du mercato de janvier, qui a lieu pendant l’intersaison, puis de deux autres lors du mercato estival, au milieu de la saison 2026.

    « Nous devons toujours avoir, je dirais, deux mercatos d’avance », explique Lundstrom, responsable du football féminin du club, à GOAL. Ces dernières semaines, le personnel du club a ainsi évalué les joueuses qu’il pourrait recruter lors du mercato de l’été prochain, en janvier 2028 ou même dans deux ans.

    « C’est comme ça que nous travaillons : nous élaborons des effectifs prévisionnels et réfléchissons à ce à quoi l’équipe pourrait ressembler à l’avenir, parce que nous savons toujours que nous perdrons des joueuses », explique-t-il.

    D’autres facteurs entrent aussi en ligne de compte. Il est important de trouver le bon équilibre dans l’effectif entre joueuses expérimentées, jeunes talents et espoirs issus des équipes de jeunes. Il faut aussi compter sur des joueuses qui ont encore besoin de progresser, mais qui pourraient, à terme, remplacer en interne celles qui partiront. Cela contribue également à limiter le renouvellement de l’effectif.

    Hammarby est un autre club qui perd régulièrement ses meilleures joueuses tout en parvenant à rester près du sommet de la Damallsvenskan. Eva Nystrom, capitaine de la Finlande qui y a passé quatre ans, estime que l’une des principales raisons, parmi d’autres, est que le club met en place un cadre solide qui atténue les conséquences des départs individuels.

    « Nous discutions toujours beaucoup et faisions beaucoup de choses avec l’équipe. Peu importait donc qui occupait les différents postes, parce que nous avions nos principes et notre ADN. Tout le monde savait quoi faire », a-t-elle expliqué.

    En somme, quelle que soit la manière dont une équipe prépare les départs, c’est la planification dans son ensemble qui est essentielle. C’est ce qui permet à un club de rebondir.

  • Gestion des contrats et des relations avec les joueurs

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    Le Real Madrid a déboursé une somme proche du record mondial pour recruter Schroder en provenance de Hacken durant l’été, un an seulement après qu’elle a signé un nouveau contrat de longue durée en Suède.

    Cette planification est facilitée de diverses manières, notamment par les contrats. Par le passé, les clubs n’avaient peut-être pas la possibilité de faire signer de longs contrats aux joueuses. Mais avec l’essor du football féminin, cette pratique devient plus courante, ce qui permet aux clubs de percevoir des indemnités de transfert correctes.

    De bonnes relations avec les joueuses facilitent la négociation de ces contrats. Schroder, qui a quitté Hacken pour rejoindre le Real Madrid l’été dernier, en est un excellent exemple. La prolifique attaquante suscitait l’intérêt de clubs dans toute l’Europe lorsqu’elle a signé, à la surprise générale, un nouveau contrat de longue durée en juin 2025, jusqu’en 2029. Un an plus tard, Madrid a ainsi dû payer une indemnité proche du record mondial pour s’attacher ses services.

    « Je pense qu’il est important que le club noue une relation avec les joueuses pour que nous puissions leur faire comprendre à quel point c’est important pour le club, explique Lundstrom. L’idée n’est pas de les garder ici pendant quatre ans. Il faut aussi le leur expliquer. L’idée est de les vendre. »

    Strom partage cet avis. « Nous en discutons toujours ouvertement, dit-elle. Si une joueuse signe un contrat de trois ans, mais qu’un club anglais se présente et qu’elle aimerait y aller, nous lui disons que nous sommes tout à fait ouverts à cette possibilité. » Strom tient toutefois à préciser : « Mais cela ne veut pas dire que, si un club anglais se présente, nous allons simplement lui dire qu’elle peut partir. Si nous formons une joueuse, quelqu’un doit payer pour cela. »

  • Beaucoup d’attrait

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    La capitaine de la Finlande, Eva Nystrom, fait partie des dizaines de joueuses qui ont décroché un transfert en Angleterre après s’être fait remarquer dans la Damallsvenskan suédoise.

    Pour remplacer ces joueuses, la Damallsvenskan conserve aussi de nombreux atouts sur le marché des transferts. Dans son classement des championnats selon leur niveau, Opta ne la place derrière les premières divisions des États-Unis, de l’Angleterre, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie. Elle devance ainsi la France et d’autres compétitions en plein essor, comme la Liga MX au Mexique, ainsi que les autres championnats européens dits « de développement », notamment ceux de Norvège, du Danemark et des Pays-Bas. Le bon coefficient UEFA de la Suède permet également à de nombreuses joueuses de bénéficier d’une belle exposition européenne dès leur arrivée dans les grands clubs.

    C’est manifestement un excellent championnat pour permettre aux joueuses de toutes nationalités de progresser et de franchir un cap, d’autant que le marché des transferts montre que les plus grands championnats et clubs suivent de près ce qui se passe en Suède.

    Nystrom fait partie de celles qui ont emprunté la voie désormais bien connue menant à la WSL via la Damallsvenskan. Elle a passé une saison à Umea et quatre à Hammarby avant de signer à West Ham. « Par rapport au championnat finlandais, je trouve le championnat suédois beaucoup plus important et plus professionnel, a-t-elle confié à GOAL. Les équipes peuvent aussi jouer la Ligue des champions et l’Europa Cup. Elles attirent donc, bien sûr, davantage de téléspectateurs lorsqu’elles jouent en Europe. »

    Ces propos rappellent à GOAL ceux tenus lors d’un précédent entretien par Therese Sjogran, aujourd’hui directrice sportive de Manchester City, alors qu’elle travaillait au FC Rosengard. « Nous disposons toujours d’un environnement qui permet aux joueuses de progresser et, à terme, de rejoindre un plus grand club », déclarait-elle en 2021. Ses propos restent d’actualité : « Cela remonte à loin. Je dirais que le savoir-faire est, d’une certaine manière, notre colonne vertébrale. Je pense que nous ne perdrons jamais notre place dans ce domaine ; nous ne perdrons du terrain que sur le plan financier. »

  • Arguments de vente uniques

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Kristianstads est convaincu qu’Evelyne Viens, auteure du premier but du Paris FC lors d’un récent match de Ligue des champions contre Barcelone, reste une ambassadrice engagée du club.

    Il y a aussi ce que chaque club peut offrir concrètement à une nouvelle joueuse. Strom estime, par exemple, que la culture de Kristianstads, la manière dont le club prend soin de ses joueuses et les « excellents liens » qu’il entretient avec celles qui sont parties font de ses anciennes joueuses de précieuses ambassadrices si une recrue potentielle venait à se renseigner sur le KDFF.

    « Nous avons vendu Evelyne [Viens] à la Roma. Si quelqu’un lui demandait : “Bon, j’ai une offre pour rejoindre Kristianstads. Qu’en penses-tu ?”, j’ai la certitude à 100 % qu’elle répondrait : “Vas-y” », affirme Strom. « Les joueuses se sentent bien ici et, quand on se sent bien, je pense qu’on devient une meilleure footballeuse. »

    Chaque club peut également mettre en avant les talents qu’il a contribué à faire progresser au fil des années lorsqu’une joueuse cherche à savoir si c’est le bon endroit pour franchir un cap. « Nous avons vendu beaucoup de joueuses et montré que nous offrons une bonne plateforme », explique Lundstrom, à la tête du football féminin à Hacken. « Je dirais que c’est l’un de nos meilleurs arguments en matière de recrutement. Elles voient ce que nous avons fait. À nous de continuer sur cette voie. »

  • D’autres défis à relever

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    Rosengard a remporté 14 titres de champion de Suède, mais le club a connu de nouvelles difficultés ces dernières années, terminant la saison dernière une place et deux points au-dessus de la zone de relégation.

    Cependant, les clubs de Damallsvenskan doivent faire face à bien d’autres défis. Il faut d’abord préciser que les cas comme celui de Schroder, partie au Real Madrid pour une indemnité de transfert à sept chiffres, sont rares. Les indemnités sont souvent bien moins élevées : une seule vente ne suffit donc pas à financer soudainement toute une série de besoins. Elles augmentent toutefois et, même lorsqu’elles ne sont pas considérables, elles sont « très importantes », selon Strom, surtout pour un club indépendant comme Kristianstads.

    Chaque club souhaite disposer d’une solide structure de formation capable de combler les vides laissés par les départs. La Damallsvenskan en compte plusieurs bons exemples : 80 % des jeunes talents qui joueront dans le championnat en 2026 sont issus de la formation locale. Mais mettre en place une telle structure n’est ni facile ni rapide, et la développer de manière continue ne l’est pas davantage, notamment en raison des moyens financiers nécessaires.

    Erling Nilsson, qui travaille depuis près de 20 ans au FC Rosengard, 14 fois champion de Suède, souligne le « gros problème » que représente le recrutement d’entraîneurs pour ces équipes de jeunes. « Nous avons besoin de meilleurs entraîneurs et nous devons leur verser des salaires pour qu’ils puissent consacrer beaucoup de temps aux jeunes joueurs », explique-t-il à GOAL. « Mais où trouver cet argent ? C’est une question majeure. » Il fait remarquer que d’autres emplois sont plus intéressants financièrement pour les candidats potentiels.

    Autre difficulté : de nombreux jeunes talents quittent la Damallsvenskan beaucoup plus tôt que par le passé, notamment parce que des clubs de premier plan comme Barcelone, Lyon et Chelsea cherchent à recruter ces grands espoirs plus jeunes et à prendre eux-mêmes en charge la suite de leur développement. « Avant, ces joueuses passaient par Rosengard à 17 ou 18 ans, comme Rytting Kaneryd. Aujourd’hui, elles vont directement à Lyon ou à Barcelone, sans faire d’étape intermédiaire », souligne Nilsson.

  • Avantages et inconvénients

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    Kristianstads est l’un des six clubs indépendants de la Damallsvenskan, mais aussi l’un des rares à ne pas fonctionner à perte.

    Il y a aussi les difficultés auxquelles sont confrontés les clubs indépendants de la Damallsvenskan, actuellement au nombre de six dans ce championnat à 14 équipes.

    Pour Rosengard en particulier, un nouveau concurrent a émergé dans la région de Malmo, où le club est basé : Malmo FF. Le club masculin le plus titré de Suède a voté en 2019 le rétablissement d’une équipe féminine. Après cinq promotions en cinq ans, celle-ci évolue désormais dans l’élite.

    « Pourquoi une jeune fille de 14 ou 15 ans choisirait-elle de venir à Rosengard alors qu’elle peut jouer à Malmo FF ? Dans un club célèbre ? », demande Nilsson, bien que son club ait contribué à former Rytting Kaneryd, Bjorn, Zecira Musovic, Glodis Viggosdottir et bien d’autres. « C’est un grand défi pour nous : trouver pourquoi elles devraient venir chez nous. »

    C’est une question que se posent tous les clubs indépendants, d’autant que les équipes féminines affiliées à un club masculin commencent à dominer le haut du classement. « C’est bien d’avoir à la fois des clubs dotés d’équipes masculines et féminines et des clubs qui se consacrent uniquement au football féminin. Mais, bien sûr, c’est plus facile pour les premiers, car ils peuvent partager leur expérience et bénéficier d’une sécurité financière », reconnaît Lundstrom. Hacken, dont l’équipe masculine participe régulièrement aux compétitions européennes depuis quelques années, en est un bon exemple.

    « On dispose de ce qu’on a et il faut en tirer le meilleur parti. Je pense que nous y parvenons bien », explique Strom. Kristianstads est un bel exemple de club indépendant qui prospère. KDFF est en effet l’un des seuls clubs de Damallsvenskan à atteindre l’équilibre financier ou à réaliser des bénéfices. « Il nous faut une autre stratégie que celle des clubs qui s’appuient sur de grandes équipes masculines. »

  • Une nouvelle réalité

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    La Suède n’est peut-être plus régulièrement représentée en finale de la Ligue des champions féminine, mais Hacken et Hammarby ont disputé la première finale de la Coupe Europa féminine en 2026.

    La situation n’a plus grand-chose à voir avec celle du football féminin suédois il y a 12 ans. Après avoir été représentée lors de six des sept premières finales entre 2002 et 2008, la Damallsvenskan voyait alors pour la dernière fois l’un de ses clubs disputer une finale de la Ligue des champions féminine. Ce jour-là, Tyreso s’inclinait 4-3 face à Wolfsburg au terme d’un match mémorable, avec Marta, Christen Press et Vero Boquete dans son onze de départ riche en stars.

    Mais 33 jours plus tard, Tyreso déclarait faillite et les grands noms commençaient à quitter la Damallsvenskan. Aujourd’hui, le championnat n’est pas le meilleur du football féminin, mais ses clubs sont assurément plus stables financièrement, même s’ils font face à de nouveaux défis. Il compte aussi, sans aucun doute, parmi les meilleurs championnats pour former des talents, comme en témoigne la fréquence à laquelle les meilleures équipes et les grands championnats viennent y recruter.

    Et si les finales de Ligue des champions relèvent désormais peut-être du rêve, les grands résultats européens restent à portée de main. Hacken et Hammarby ont disputé cette année la finale de la première édition de la Coupe Europa féminine de l’UEFA, remportée par Hacken. Ce dernier a également signé récemment des victoires marquantes contre Arsenal et le Real Madrid.

    Le fait que chaque membre de l’équipe nationale féminine de Suède ait passé une bonne partie de sa carrière en Damallsvenskan en dit également long. Comme le résume Bjorn, l’une des figures de cette sélection huitième au classement mondial de la FIFA : « En Suède, on fait quelque chose de bien. »