« Nous savons toujours que nous allons perdre des joueuses » : Comment la Damallsvenskan suédoise fait face à son statut de marché le plus prisé pour les transferts vers la WSL et au-delà

On peut difficilement reprocher à Christian Lundstrom, responsable du football féminin chez le champion de Suède Hacken, de se demander à quoi ressemblerait l’équipe première du club si celui-ci avait conservé toutes les joueuses vendues ces dernières années.

Avec un duo d’attaque formé de Felicia Schroder, du Real Madrid, et de Stina Blackstenius, d’Arsenal, Johanna Rytting Kaneryd, de Lyon, chargée de les alimenter depuis une aile, une autre joueuse du Real Madrid, Filippa Angeldahl, au milieu aux côtés de Julia Zigiotti Olme, de Manchester United, et la gardienne de Chelsea Livia Peng protégée par des défenseures comme Emma Koivisto, de Milan, et Anna Sandberg, qui évolue elle aussi désormais à Manchester United, cela ferait une sacrée équipe.

Mais la Damallsvenskan suédoise n’est plus le meilleur championnat féminin du monde, un statut auquel elle pouvait prétendre il y a 20 ans, lorsque Marta comptait parmi ses plus grandes stars. Sa place dans la hiérarchie a changé. Désormais, les talents émergents en Suède sont des cibles de choix pour les grands clubs des championnats plus importants, et pas seulement ceux de Hacken.

La Women’s Super League recrute davantage en Damallsvenskan que dans tout autre championnat : pas moins de 60 joueuses ont quitté la Suède pour l’Angleterre depuis l’été 2022. Parmi elles figurent Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg et Kyra Cooney-Cross à Arsenal, Nathalie Bjorn à Chelsea, la défenseure de Manchester City Rebecca Knaak, ainsi qu’Olivia Holdt et Cathinka Tandberg à Tottenham.

Mais la WSL n’est pas la seule à s’intéresser à ce championnat. La FIFA, dans son dernier rapport sur les transferts, indique qu’aucun championnat n’a encaissé davantage d’argent lors du mercato estival 2026 que la Damallsvenskan, qui a engrangé la somme considérable de 4,2 millions de dollars (3,2 millions de livres sterling) grâce à seulement 30 transferts. La WSL arrive en deuxième position, mais ses 3,97 millions de dollars (3 millions de livres sterling) proviennent de 95 transactions.

Pourtant, malgré la perte régulière d’autant de joueuses de premier plan, souvent même en pleine saison, de nombreux clubs suédois parviennent à rebondir. Ils comblent les immenses vides laissés par ces départs tout en restant en course pour atteindre leurs objectifs, malgré les coups durs. Comment y parviennent-ils ?