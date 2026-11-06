Il faut 241 voix pour retirer la proposition. Jeudi soir, plusieurs sources ont indiqué à GOAL que ce seuil avait été atteint. La motion a été officiellement confirmée vendredi soir, malgré une ultime tentative pour convaincre les votants favorables au retrait de changer d’avis. Au total, 247 établissements ont voté pour le retrait. Parmi eux, 106 n’ont pas de programme de football universitaire masculin.

Pour les partisans de la réforme, les enjeux touchent aussi à la place du football universitaire dans le paysage national. Historiquement, celui-ci a constitué une voie importante vers la MLS et l’USL. Avec les académies de MLS qui forment des joueurs pour leurs équipes premières, cette voie fait face à une concurrence accrue. Et alors que la MLS adoptera en juillet 2027 un calendrier allant de l’été au printemps, les défenseurs de la réforme du football universitaire y voient une occasion de mieux aligner les deux calendriers.

U.S. Soccer continue de soutenir ce changement, même si elle ne dispose d’aucune voix dans la procédure de la NCAA.

« Même si nous ne participons pas directement aux processus de gouvernance de la NCAA, U.S. Soccer continue de soutenir la modernisation du football universitaire masculin et estime qu’il peut jouer un rôle encore plus important dans la filière américaine grâce à des changements comme ceux prévus par la proposition en attente. Les étudiants-athlètes nous ont régulièrement dit que le modèle de calendrier réaménagé leur donnerait le temps de mieux se consacrer à la fois à leurs études et à leur progression footballistique, tout en améliorant leurs possibilités de repos et de récupération. La proposition offre également la souplesse de calendrier que beaucoup réclament pour tenir compte des situations propres à chaque établissement en matière de météo, d’installations et de ressources », a déclaré Dan Helfrich, directeur des opérations de U.S. Soccer, à GOAL dans un courriel.

Cirovski a suggéré qu’un groupe plus restreint d’établissements volontaires pourrait chercher une autre voie. Il a évoqué la possibilité de s’appuyer sur les plus fervents partisans du modèle, plutôt que de continuer à rechercher un accord entre tous les programmes de football masculin.

« Nous nous sommes battus pour associer les 213 établissements, mais si 130 ne veulent pas le faire, alors prenons les 80 qui le souhaitent et trouvons une solution », a-t-il déclaré.

Plusieurs sources ont indiqué que la coordination d’une telle solution de remplacement pourrait être au moins aussi difficile que l’adoption du modèle sur deux semestres. U.S. Soccer ne s’est pas engagée sur une structure précise, mais a réaffirmé son soutien à la réforme.

« Nous explorerons toutes les pistes si la proposition n’est pas adoptée, mais nous n’avons pas encore discuté d’une structure précise. L’objectif est de renforcer le football universitaire dans le cadre de la procédure de la NCAA », a déclaré l’instance dirigeante de ce sport.

L’avenir du football universitaire reste incertain. Pour les partisans de la réforme, un nouvel échec laisserait sans solution les problèmes auxquels ils tentent de remédier depuis des années.

« C’est une occasion de progresser et d’améliorer les choses. Il est donc impossible que ce modèle soit viable à long terme. Il ne l’est pas. Nous le savons. C’est pour cela que nous sommes toujours tout en bas et que nous n’arrivons même pas à faire adopter une proposition aussi simple que celle-ci. Nous devons donc continuer à chercher une solution », a déclaré Somoano.

Pour Wiese, la crainte porte sur le terrain que ce sport pourrait perdre.

« Le football universitaire a besoin de cette réforme pour rester pertinent. Nous avons l’occasion de nouer des liens étroits avec la MLS », a déclaré Wiese. « Ce n’est pas comme si nous allions disparaître, mais nous pourrions devenir beaucoup plus petits qu’aujourd’hui. »