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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

« Nous pourrions devenir très petits » : un e-mail prétendument faux, des votes inattendus et l’âpre bataille pour l’avenir du football universitaire masculin, alors que la réforme sur deux semestres risque d’échouer

Une refonte majeure du calendrier de la NCAA se heurte à une fronde de dernière minute. Les établissements sont divisés sur la question des moyens, tandis que des entraîneurs de premier plan préviennent que le football universitaire risque d’être laissé pour compte.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Le 7 octobre, Sasho Cirovski avait de quoi se réjouir.

    L’entraîneur principal de l’équipe masculine de football de l’université du Maryland venait de remporter une victoire susceptible d’avoir des répercussions bien au-delà de College Park, où il a décroché trois titres nationaux. Il avait contribué à faire approuver une proposition capable de transformer en profondeur le football universitaire masculin. Un peu moins d’un mois plus tard, cette avancée est menacée. Et pour Cirovski, l’enjeu dépasse largement un simple changement de calendrier.

    Cirovski était l’un des principaux défenseurs et artisans d’une refonte du football universitaire masculin qui répartirait la saison de Division I, traditionnellement disputée à l’automne avec un championnat en décembre, sur deux semestres de l’année universitaire. Depuis des années, lui et plusieurs entraîneurs des programmes les plus performants de Division I réclament un changement de cette ampleur. En octobre, après plusieurs tentatives infructueuses, la proposition semblait enfin avoir été adoptée, avec le soutien appuyé de U.S. Soccer.

    Mais ces dernières semaines, une initiative de dernière minute visant à annuler le projet a placé cette avancée au bord de l’échec. L’approbation d’octobre était assortie d’un délai de 30 jours pendant lequel les établissements de Division I habilités à voter, y compris ceux qui n’ont pas d’équipe masculine de football, pouvaient se prononcer contre le changement. Jeudi soir, le seuil de 241 voix nécessaires pour annuler la proposition avait été atteint, selon les informations de GOAL. La NCAA a confirmé vendredi soir l’annulation de la proposition. Des sources ont indiqué à GOAL que 247 établissements avaient voté pour l’annuler.

    Les partisans du projet estiment que le football universitaire doit entrer dans une nouvelle ère pour rester pertinent et mieux accompagner les étudiants-athlètes. Mais la proposition s’est heurtée à des résistances tout au long du processus. Les premières objections portaient notamment sur la durée de la saison et les règles d’éligibilité, tandis que le Cabinet de la Division I de la NCAA s’est également interrogé sur les conséquences possibles pour les études.

    Pour Cirovski, toutefois, la situation d’ensemble est plus préoccupante. Il estime que le football universitaire masculin peine à suivre l’évolution du football américain et que conserver le modèle actuel risque de creuser encore l’écart. Un changement que lui et d’autres partisans jugent indispensable pourrait désormais leur échapper. Un avenir qui semblait à portée de main paraît aujourd’hui particulièrement incertain.

    « Je pense simplement que rien ne changera : aucune progression depuis 40 ans, nos championnats nationaux sans pertinence, et nous continuerons de dépendre davantage des joueurs étrangers parce que les joueurs américains continueront de renoncer à l’université », a déclaré Cirovski à GOAL.

    NOTE : Cet article a été mis à jour pour tenir compte de l’annulation officielle du modèle sur deux semestres pour le football universitaire masculin de la NCAA.

  • Composer avec un système en difficulté

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Le calendrier automnal resserré a poussé les principaux entraîneurs du football universitaire masculin à réclamer une réforme.

    Les entraîneurs du football universitaire connaissent bien les efforts et l’usure qu’impose la saison régulière. Plus de 200 programmes de Division I concentrent leur saison régulière sur l’automne. Avec les tournois de conférence et une éventuelle qualification pour le tournoi NCAA, les exigences ne font qu’augmenter. Les étudiants-athlètes doivent enchaîner les matches tout en jonglant avec les déplacements, les études, le repos et la récupération nécessaires à la pratique du football de haut niveau. Les entraîneurs favorables à une réforme soutiennent depuis quelque temps qu’un tel calendrier n’est pas tenable.

    À la fin de la saison régulière, de nombreuses équipes ne sont plus en mesure de s’entraîner, a confié à GOAL une source au sein d’un programme de football masculin parmi les mieux classés. Les calendriers chargés laissent peu de temps pour récupérer, et les entraîneurs peuvent se retrouver à gérer des effectifs diminués. Selon cette source, le développement des joueurs peut aussi en pâtir, car l’objectif devient davantage de tenir le coup que de peaufiner un système en vue de la dernière ligne droite de la saison.

    Selon les sources, cela laisse moins de temps pour préparer les joueurs au football professionnel et rend plus difficile le maintien de la qualité du jeu à mesure que la saison avance. Un directeur général de MLS a livré à GOAL un jugement particulièrement tranché, affirmant que la draft de la MLS n’avait désormais « aucune valeur ».

    Les clubs n’accordent toutefois manifestement pas tous la même valeur à ces possibilités. En 2024, le Philadelphia Union a notamment cédé huit choix de draft de la MLS (répartis sur trois ans) aux Colorado Rapids en échange de 350 000 $ garantis en fonds d’allocation générale, auxquels pouvaient s’ajouter jusqu’à 250 000 $ sous réserve de conditions liées aux performances. Philadelphie était prêt à se séparer de trois années de choix de draft. Le Colorado était prêt à payer pour les obtenir.

  • Les arguments en faveur d’un modèle à deux semestres

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    Sasho Cirovski, entraîneur principal de Maryland, est l’un des principaux défenseurs d’un modèle réparti sur deux semestres.

    C’est là qu’intervient le modèle réparti sur deux semestres. Ce n’est pas une solution miracle. Mais, en théorie, il répond à certains de ces problèmes, ont fait valoir des sources. Répartir les matchs sur deux semestres laisse davantage de temps pour récupérer. Selon les partisans de cette formule, déplacer le championnat national de décembre au printemps pourrait aussi donner à ce sport de meilleures chances d’attirer un public qui le suit plus occasionnellement.

    « La concentration des matchs à l’automne pose de nombreux problèmes. L’un d’eux concerne le championnat. Le fait qu’il se déroule en décembre signifie qu’il n’y a tout simplement pas de place pour notre sport dans les retransmissions. Le football américain universitaire bat son plein. La NFL aussi. La saison de basketball universitaire vient de commencer », a déclaré Brian Wiese, entraîneur principal de Georgetown. « Nous sommes relégués en dernière page, quand on parle de nous. »

    Les établissements conserveraient une certaine souplesse dans la répartition des matchs entre les deux semestres. La proposition autoriserait jusqu’à 18 rencontres à l’automne et jusqu’à 10 au printemps, dans la limite annuelle actuelle. Les équipes pourraient ainsi conserver l’essentiel de leur calendrier à l’automne.

    « Vous pouvez toujours disputer pratiquement tous vos matchs à l’automne et le même nombre de matchs qu’actuellement au printemps, sans changer fondamentalement votre modèle actuel », a déclaré Wiese.

    Les partisans de la réforme font également valoir qu’un calendrier moins resserré entraînerait moins d’absences en cours et laisserait davantage de temps pour récupérer. À Georgetown, selon Wiese, la réaction des joueurs a été sans équivoque.

    « Dans notre vestiaire, tous les joueurs, 28 sur 28, ont dit : “Ce serait formidable.” Toutes nos recrues ont dit : “Ce serait formidable.” Pas un seul joueur n’a dit : “Je ne sais pas si ça me plaît tant que ça” », a déclaré Wiese.

    Différentes versions d’un projet similaire existent depuis la fin des années 1990. En 1998, Bob Warming, l’un des entraîneurs les plus accomplis du football universitaire, a corédigé un livre blanc préconisant la tenue du championnat national en mai. Il n’est toutefois pas parvenu à faire approuver cette proposition, malgré ce qu’il a décrit comme un « élan » parmi les participants.

    Depuis, Cirovski et Carlos Somoano, entraîneur principal de North Carolina, ont repris le flambeau, tout en plaidant pour une réforme plus profonde.

    Après des années d’échecs, le projet a véritablement pris de l’élan en mai, lorsque le comité de supervision du football masculin de Division I a adopté la proposition. Le Cabinet de la Division I l’a renvoyée pour un examen complémentaire en juin, avant de la confirmer en octobre. Aux yeux de ses partisans, ce vote favorable semblait mettre à portée de main un changement attendu de longue date.

  • « Nous avons de sérieuses inquiétudes »

    College Cup
    IMAGN

    Disputer des matches officiels pendant les mois froids a été une préoccupation majeure pour ceux qui ont voté en faveur de l’annulation

    Pourtant, cette même réunion d’octobre a aussi ouvert la voie à une annulation de la mesure par ses opposants.

    La proposition a recueilli 67,4 % des voix lors du vote pondéré du Cabinet, en deçà des 75 % nécessaires pour éviter une période de 30 jours pendant laquelle elle pouvait être annulée. Parmi les votants opposés à la mesure figurait Allen Greene, directeur sportif de Pitt. D’après le décompte publié par la NCAA, un vote favorable de Greene aurait permis de franchir ce seuil.

    Des sources ont indiqué à GOAL que Jay Vidovich, entraîneur principal de l’équipe masculine de football de Pitt, n’avait pas été informé à l’avance de la décision de Greene. Elles ont décrit ce vote comme une surprise pour les partisans de la proposition. Greene n’a pas répondu à une demande de commentaire.

    Selon des sources, les membres du comité favorables au changement n’étaient pas préparés à la campagne qui a suivi. La proposition ayant été approuvée, ses partisans n’avaient pas prévu de plan de communication de secours pour faire face à une campagne prolongée visant à l’annuler. La procédure d’annulation par les établissements différait aussi du vote pondéré du Cabinet : chaque établissement éligible de Division I disposait d’une voix, y compris ceux qui n’ont pas d’équipe masculine de football.

    Les partisans de la proposition pensaient néanmoins, dans un premier temps, que ses opposants auraient du mal à réunir les 241 voix requises. Selon les informations de GOAL, ce seuil avait été atteint jeudi soir. Il a été confirmé vendredi soir.

    Joe D’Antonio, commissaire de la CAA, figurait parmi ceux qui militaient pour l’annulation. Des sources ont indiqué à GOAL que, lors d’un récent appel vidéo, il avait dit aux membres du comité avoir rassemblé des soutiens à cette démarche et vouloir soumettre la question à l’examen du conseil d’administration de la Division I. Une source a décrit D’Antonio comme « en colère » pendant l’appel. Une motion présentée par la suite pour annuler la décision du Cabinet au niveau du conseil d’administration n’a pas abouti. D’Antonio n’a pas répondu à une demande de commentaire.

    Les opposants ont continué à recueillir les voix des établissements en faveur de l’annulation.

    Ceux qui cherchent à faire annuler la proposition ont leurs raisons. L’université Drake a cité la charge qui pèserait sur son personnel de soutien comme l’un des principaux motifs de son opposition. La personne chargée de la communication sportive pour son équipe masculine de football gère également celle du basket féminin, du football américain, de l’athlétisme ainsi que du tennis masculin et féminin.

    D’autres problèmes ont été soulevés. Certains établissements ont évoqué la pression potentielle sur les installations partagées. Des sources ont également indiqué que certains programmes pourraient devoir louer des terrains d’entraînement supplémentaires, ce qui augmenterait les coûts. Les difficultés liées à la tenue de matches par temps froid ont aussi été mises en avant.

    « Nous avons de sérieuses inquiétudes concernant les installations, principalement l’entretien de notre terrain en gazon naturel pendant les mois d’hiver dans le Nord-Est, l’utilisation de vestiaires partagés et l’impossibilité d’utiliser notre terrain synthétique, puisque les saisons de lacrosse masculin et féminin se déroulent également à cette période », a déclaré dans un communiqué l’université Fairfield, qui a voté pour l’annulation de la proposition.

    Plusieurs programmes ont également fait part de leurs craintes de voir d’autres sports demander des changements similaires, ce qui accentuerait encore les contraintes de calendrier et de ressources. Ces arguments font désormais partie des efforts visant à obtenir le soutien des établissements qui n’ont pas d’équipe masculine de football.

    Les partisans de la proposition contestent l’idée que ces éventualités doivent déterminer son sort.

    « Vous imaginez le football masculin faire de la politique contre les intérêts ou une proposition d’un autre sport ? Cela n’arriverait jamais. Et ce n’est pas tout : nous avons si peu de poids qu’on nous remettrait brutalement à notre place pour avoir osé faire une chose pareille », a déclaré Somoano.

  • Les universités se démènent tandis que les disciplines sportives se dressent les unes contre les autres

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    J.B. Clarke, de l’Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, a appelé les établissements à s’opposer à la modification du calendrier.

    D’importants blocs de vote se sont constitués au cours du dernier mois. L’Ivy League a indiqué que tous ses établissements voteraient en faveur du retrait de la proposition, même si l’un d’eux a attendu relativement tard pour s’y opposer. Des sources ont également fait état d’une opposition unanime parmi les établissements de plusieurs autres conférences, dont l’ASUN, la CAA, l’Horizon et la Big South. GOAL a contacté plusieurs de ces conférences, mais aucune n’a souhaité faire de commentaire. La NCAA a également refusé de commenter. Une poignée d’établissements qui n’ont pas d’équipe de football masculin n’ont pas répondu aux sollicitations.

    Les programmes historiquement performants au sein de conférences par ailleurs réticentes ont toutefois adopté des positions différentes. Saint Louis University, qui a remporté 10 titres nationaux, devrait soutenir la proposition, selon des sources qui font état d’une opposition dans tout le reste de l’Atlantic 10. Ailleurs, les avis sont plus partagés. Vendredi matin, des sources indiquaient que cinq établissements de la Big East soutenaient le retrait de la proposition et que sept y étaient favorables.

    D’autres sports se sont également mêlés au débat. Jeudi matin, J.B. Clarke, de l’Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, a diffusé un courriel appelant les établissements à voter en faveur du retrait de la proposition.

    Cette opposition repose sur des préoccupations pratiques. Certains établissements partagent leurs installations entre le football et la crosse, et les partisans du modèle ont reconnu que le chevauchement des calendriers au printemps pourrait créer des difficultés. Mais l’intervention de Clarke contre la proposition a exaspéré ses défenseurs.

    « La stratégie de la peur est hors de contrôle et, à ce stade, c’est plus que méprisable ; des gens essaient de bloquer tout cela pour des raisons égoïstes », a déclaré Cirovski.

  • Un courriel prétendument falsifié et des choix tactiques contestés

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Les partisans de la proposition ont remis en question la campagne de lobbying et la manière dont certaines instances ont pris leurs décisions.

    Le résultat suscite un mélange de surprise et d’incrédulité chez ceux qui pensaient voir confirmer le changement crucial qu’ils attendaient.

    Ces derniers jours, le comité de surveillance et les entraîneurs universitaires se sont efforcés d’expliquer la proposition aux établissements appelés à voter. Les partisans du projet ont exprimé leur frustration face à la tournure du débat et estiment que certaines objections reposent sur une mauvaise compréhension du fonctionnement du nouveau calendrier.

    « Les tractations en coulisses et l’opposition sont très importantes, et ils parviennent à utiliser le système à leur avantage parce que cela vient des administrateurs et des personnes qui travaillent dans le cadre de ce calendrier », a expliqué Somoano.

    Des questions se posent également sur la manière dont chaque établissement a pris sa décision. GOAL a appris qu’un établissement du Power Four avait soumis un vote visant à annuler la proposition à l’insu de son directeur sportif, avant de le retirer.

    Une source a affirmé à GOAL qu’un lobbyiste avait créé une adresse e-mail sous une fausse identité, s’était présenté comme un « parent inquiet » prénommé Gustav et avait envoyé un message à des administrateurs dans tout le pays pour leur expliquer comment voter en faveur de l’annulation de la proposition.

    Cirovski n’a pas mâché ses mots au sujet de cette campagne de lobbying.

    « C’est une campagne de lobbying pitoyable et méprisable menée par tant de personnes qui ne comprennent même pas vraiment les mérites de ce modèle ni les effets positifs qu’il aura sur les joueurs de football universitaires et sur le football universitaire masculin », a déclaré Cirovski.

    Wiese, de son côté, a désigné la méconnaissance du modèle réparti sur deux semestres comme un obstacle majeur.

    « Le défi, dans toute cette affaire, reste de faire comprendre ce qu’est réellement ce modèle. Beaucoup de commentaires formulés par certains établissements, services chargés de la conformité ou directeurs sportifs sont tout simplement inexacts sur le plan factuel », a-t-il déclaré.

    Le débat a également soulevé des questions plus larges sur la gouvernance de la NCAA. Certaines sources voient dans ce vote une occasion pour les établissements et les conférences de montrer leur influence sur des décisions qui dépassent le cadre du football universitaire masculin.

    « Les administrateurs envisagent cela dans une perspective beaucoup plus large, en réfléchissant à ce que cela pourrait signifier et au message que cela envoie... Certains établissements et certaines conférences se disent probablement : “Nous devons montrer que nous sommes capables de nous unir” et qu’on ne peut pas simplement faire passer de force n’importe quel texte qu’on veut », a déclaré à GOAL un haut responsable d’un établissement ayant voté en faveur de l’annulation.

    Pour les principaux défenseurs du projet, le risque est que les détails de la proposition concernant le football se perdent dans cet affrontement plus large.

  • Quel avenir pour le football universitaire ?

    Vermont wins

    Les entraîneurs favorables à la proposition craignent qu’un nouveau revers ne creuse davantage l’écart entre le football universitaire et le football professionnel.

    Il faut 241 voix pour retirer la proposition. Jeudi soir, plusieurs sources ont indiqué à GOAL que ce seuil avait été atteint. La motion a été officiellement confirmée vendredi soir, malgré une ultime tentative pour convaincre les votants favorables au retrait de changer d’avis. Au total, 247 établissements ont voté pour le retrait. Parmi eux, 106 n’ont pas de programme de football universitaire masculin.

    Pour les partisans de la réforme, les enjeux touchent aussi à la place du football universitaire dans le paysage national. Historiquement, celui-ci a constitué une voie importante vers la MLS et l’USL. Avec les académies de MLS qui forment des joueurs pour leurs équipes premières, cette voie fait face à une concurrence accrue. Et alors que la MLS adoptera en juillet 2027 un calendrier allant de l’été au printemps, les défenseurs de la réforme du football universitaire y voient une occasion de mieux aligner les deux calendriers.

    U.S. Soccer continue de soutenir ce changement, même si elle ne dispose d’aucune voix dans la procédure de la NCAA.

    « Même si nous ne participons pas directement aux processus de gouvernance de la NCAA, U.S. Soccer continue de soutenir la modernisation du football universitaire masculin et estime qu’il peut jouer un rôle encore plus important dans la filière américaine grâce à des changements comme ceux prévus par la proposition en attente. Les étudiants-athlètes nous ont régulièrement dit que le modèle de calendrier réaménagé leur donnerait le temps de mieux se consacrer à la fois à leurs études et à leur progression footballistique, tout en améliorant leurs possibilités de repos et de récupération. La proposition offre également la souplesse de calendrier que beaucoup réclament pour tenir compte des situations propres à chaque établissement en matière de météo, d’installations et de ressources », a déclaré Dan Helfrich, directeur des opérations de U.S. Soccer, à GOAL dans un courriel.

    Cirovski a suggéré qu’un groupe plus restreint d’établissements volontaires pourrait chercher une autre voie. Il a évoqué la possibilité de s’appuyer sur les plus fervents partisans du modèle, plutôt que de continuer à rechercher un accord entre tous les programmes de football masculin.

    « Nous nous sommes battus pour associer les 213 établissements, mais si 130 ne veulent pas le faire, alors prenons les 80 qui le souhaitent et trouvons une solution », a-t-il déclaré.

    Plusieurs sources ont indiqué que la coordination d’une telle solution de remplacement pourrait être au moins aussi difficile que l’adoption du modèle sur deux semestres. U.S. Soccer ne s’est pas engagée sur une structure précise, mais a réaffirmé son soutien à la réforme.

    « Nous explorerons toutes les pistes si la proposition n’est pas adoptée, mais nous n’avons pas encore discuté d’une structure précise. L’objectif est de renforcer le football universitaire dans le cadre de la procédure de la NCAA », a déclaré l’instance dirigeante de ce sport.

    L’avenir du football universitaire reste incertain. Pour les partisans de la réforme, un nouvel échec laisserait sans solution les problèmes auxquels ils tentent de remédier depuis des années.

    « C’est une occasion de progresser et d’améliorer les choses. Il est donc impossible que ce modèle soit viable à long terme. Il ne l’est pas. Nous le savons. C’est pour cela que nous sommes toujours tout en bas et que nous n’arrivons même pas à faire adopter une proposition aussi simple que celle-ci. Nous devons donc continuer à chercher une solution », a déclaré Somoano.

    Pour Wiese, la crainte porte sur le terrain que ce sport pourrait perdre.

    « Le football universitaire a besoin de cette réforme pour rester pertinent. Nous avons l’occasion de nouer des liens étroits avec la MLS », a déclaré Wiese. « Ce n’est pas comme si nous allions disparaître, mais nous pourrions devenir beaucoup plus petits qu’aujourd’hui. »