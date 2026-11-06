Le 7 octobre, Sasho Cirovski avait de quoi se réjouir.
L’entraîneur principal de l’équipe masculine de football de l’université du Maryland venait de remporter une victoire susceptible d’avoir des répercussions bien au-delà de College Park, où il a décroché trois titres nationaux. Il avait contribué à faire approuver une proposition capable de transformer en profondeur le football universitaire masculin. Un peu moins d’un mois plus tard, cette avancée est menacée. Et pour Cirovski, l’enjeu dépasse largement un simple changement de calendrier.
Cirovski était l’un des principaux défenseurs et artisans d’une refonte du football universitaire masculin qui répartirait la saison de Division I, traditionnellement disputée à l’automne avec un championnat en décembre, sur deux semestres de l’année universitaire. Depuis des années, lui et plusieurs entraîneurs des programmes les plus performants de Division I réclament un changement de cette ampleur. En octobre, après plusieurs tentatives infructueuses, la proposition semblait enfin avoir été adoptée, avec le soutien appuyé de U.S. Soccer.
Mais ces dernières semaines, une initiative de dernière minute visant à annuler le projet a placé cette avancée au bord de l’échec. L’approbation d’octobre était assortie d’un délai de 30 jours pendant lequel les établissements de Division I habilités à voter, y compris ceux qui n’ont pas d’équipe masculine de football, pouvaient se prononcer contre le changement. Jeudi soir, le seuil de 241 voix nécessaires pour annuler la proposition avait été atteint, selon les informations de GOAL. La NCAA a confirmé vendredi soir l’annulation de la proposition. Des sources ont indiqué à GOAL que 247 établissements avaient voté pour l’annuler.
Les partisans du projet estiment que le football universitaire doit entrer dans une nouvelle ère pour rester pertinent et mieux accompagner les étudiants-athlètes. Mais la proposition s’est heurtée à des résistances tout au long du processus. Les premières objections portaient notamment sur la durée de la saison et les règles d’éligibilité, tandis que le Cabinet de la Division I de la NCAA s’est également interrogé sur les conséquences possibles pour les études.
Pour Cirovski, toutefois, la situation d’ensemble est plus préoccupante. Il estime que le football universitaire masculin peine à suivre l’évolution du football américain et que conserver le modèle actuel risque de creuser encore l’écart. Un changement que lui et d’autres partisans jugent indispensable pourrait désormais leur échapper. Un avenir qui semblait à portée de main paraît aujourd’hui particulièrement incertain.
« Je pense simplement que rien ne changera : aucune progression depuis 40 ans, nos championnats nationaux sans pertinence, et nous continuerons de dépendre davantage des joueurs étrangers parce que les joueurs américains continueront de renoncer à l’université », a déclaré Cirovski à GOAL.
NOTE : Cet article a été mis à jour pour tenir compte de l’annulation officielle du modèle sur deux semestres pour le football universitaire masculin de la NCAA.