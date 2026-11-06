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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

« Nous pourrions devenir très petits » : un courriel prétendument falsifié, des votes inattendus et une âpre bataille pour l’avenir du football universitaire masculin, alors que la réforme sur deux semestres risque d’échouer

Une refonte historique du calendrier de la NCAA se heurte à une fronde de dernière minute : les universités sont divisées sur la question des moyens, tandis que des entraîneurs de premier plan avertissent que le football universitaire risque d’être laissé pour compte.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Le 7 octobre, Sasho Cirovski avait de quoi se réjouir.

    L’entraîneur de l’équipe masculine de football de Maryland venait de remporter une victoire dont la portée pouvait dépasser largement College Park, où il a décroché trois titres nationaux. Il avait contribué à faire approuver une proposition susceptible de transformer en profondeur le football universitaire masculin. Moins d’un mois plus tard, cette avancée était menacée. Et pour Cirovski, l’enjeu allait bien au-delà d’un simple changement de calendrier.

    Cirovski était l’un des principaux défenseurs et artisans d’une réforme du football universitaire masculin visant à répartir la saison de Division I, traditionnellement disputée à l’automne avec un championnat en décembre, sur deux semestres de l’année universitaire. Lui et plusieurs entraîneurs des programmes les plus performants de Division I réclamaient depuis des années un changement de cette ampleur. En octobre, après plusieurs tentatives infructueuses, la proposition semblait enfin avoir été adoptée, avec le soutien appuyé de la Fédération américaine de football.

    Mais ces dernières semaines, une ultime tentative pour annuler le projet a mis cette avancée au bord de l’échec. L’approbation d’octobre était assortie d’un délai de 30 jours pendant lequel les établissements de Division I habilités à voter, y compris ceux qui ne disposent pas d’équipe masculine de football, pouvaient se prononcer contre le changement. Jeudi soir, le seuil de 241 voix nécessaires pour annuler la proposition avait été atteint, selon les informations de GOAL. La NCAA a confirmé vendredi soir que la proposition avait été annulée. Des sources ont indiqué à GOAL que 247 établissements avaient voté pour son annulation.

    Les partisans de la réforme estiment que le football universitaire doit entrer dans une nouvelle ère pour rester pertinent et mieux accompagner les étudiants-athlètes. Mais la proposition s’est heurtée à des résistances tout au long du processus. Les premières objections portaient notamment sur la durée de la saison et les règles d’admissibilité, tandis que le Cabinet de la Division I de la NCAA s’interrogeait également sur les conséquences possibles pour les études.

    Pour Cirovski, toutefois, le problème de fond est plus préoccupant. Il estime que le football universitaire masculin peine à suivre l’évolution du football américain et que conserver le modèle actuel risque de le laisser encore plus à la traîne. Un changement que lui et les autres partisans jugent indispensable pourrait désormais leur échapper. Un avenir qui semblait à portée de main paraît aujourd’hui remarquablement incertain.

    « Je pense simplement que rien ne va changer : aucune progression depuis 40 ans, des championnats nationaux sans importance, et nous continuerons à nous appuyer davantage sur les joueurs internationaux parce que les joueurs du pays continueront à ne pas passer par l’université », a déclaré Cirovski à GOAL.

    NOTE : Cet article a été mis à jour pour tenir compte de l’annulation officielle du modèle sur deux semestres pour le football masculin de la NCAA.

  • Composer avec un système en difficulté

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Le calendrier automnal resserré a poussé des entraîneurs de premier plan du football universitaire masculin à réclamer une réforme.

    Les entraîneurs de football universitaire connaissent bien les efforts et l’usure qu’impose la saison régulière. Plus de 200 programmes de Division I concentrent leur saison régulière sur l’automne. Si l’on ajoute les tournois de conférence et une éventuelle qualification pour le tournoi NCAA, les exigences ne font qu’augmenter. Les étudiants-athlètes doivent enchaîner les matches et les déplacements tout en conciliant leurs études avec le repos et la récupération nécessaires à la pratique du football de haut niveau. Les entraîneurs favorables à une réforme soutiennent depuis quelque temps qu’un tel calendrier n’est pas tenable.

    À la fin de la saison régulière, de nombreuses équipes ne sont plus en mesure de s’entraîner, a indiqué à GOAL une source au sein d’un programme de football masculin très bien classé. Les calendriers chargés laissent peu de temps pour récupérer, et les entraîneurs peuvent se retrouver à gérer des effectifs amoindris. Le développement des joueurs peut lui aussi en pâtir, selon cette source, la priorité étant davantage de tenir le coup que de peaufiner un système en vue de la dernière partie de saison.

    Selon les sources interrogées, il en résulte moins de temps pour préparer les joueurs au football professionnel et davantage de difficultés à maintenir la qualité du jeu au fil de la saison. Un directeur général de MLS a livré à GOAL un constat particulièrement tranché : « La draft de la MLS n’a plus aucune valeur. »

    Les clubs n’accordent toutefois pas tous la même valeur à ces possibilités. En 2024, le Philadelphia Union a notamment cédé huit choix de draft de la MLS, répartis sur trois ans, aux Colorado Rapids en échange de 350 000 $ garantis en General Allocation Money, auxquels pouvaient s’ajouter jusqu’à 250 000 $ sous réserve de conditions liées aux performances. Philadelphie était prêt à se séparer de trois années de choix de draft. Colorado était prêt à payer pour les obtenir.

  • Les arguments en faveur d’un modèle à deux semestres

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    L’entraîneur principal de Maryland, Sasho Cirovski, est l’un des principaux défenseurs d’un modèle sur deux semestres.

    C’est là qu’intervient le modèle réparti sur deux semestres. Ce n’est pas une panacée. Mais, en théorie, il répond à certains de ces problèmes, selon plusieurs sources. Répartir les matchs sur deux semestres permettrait de ménager davantage de temps de récupération. Déplacer le championnat national de décembre au printemps pourrait aussi, selon les partisans du projet, donner à ce sport une meilleure chance d’attirer l’attention des amateurs de sport occasionnels.

    « La concentration des matchs à l’automne pose beaucoup de problèmes. L’un d’eux concerne le championnat. Comme il se tient en décembre, il n’y a tout simplement pas de place pour notre sport dans les retransmissions. Le football américain universitaire bat son plein. La NFL aussi. Le basket universitaire vient de commencer, a déclaré Brian Wiese, entraîneur de Georgetown. Nous sommes relégués en dernière page, quand on parle de nous. »

    Les établissements conserveraient une certaine souplesse dans la répartition des matchs entre les deux semestres. La proposition autoriserait jusqu’à 18 rencontres à l’automne et jusqu’à 10 au printemps, dans la limite annuelle actuelle. Les programmes pourraient ainsi conserver l’essentiel de leur calendrier à l’automne.

    « Vous pouvez toujours jouer pratiquement tous vos matchs à l’automne, puis le même nombre de matchs qu’actuellement au printemps, et conserver ainsi votre formule actuelle », a expliqué Wiese.

    Les partisans du projet estiment également qu’un calendrier moins resserré entraînerait moins d’absences en cours et laisserait davantage de temps pour récupérer. À Georgetown, selon Wiese, la réaction des joueurs a été sans équivoque.

    « Dans notre vestiaire, tous les joueurs, les 28 sur 28, ont dit : ‹ Ce serait formidable. › Toutes nos recrues ont dit : ‹ Ce serait formidable. › Il n’y a pas un seul joueur qui ait dit : ‹ Je ne suis pas sûr que ça me plaise tant que ça › », a déclaré Wiese.

    Différentes versions d’un projet similaire existent depuis la fin des années 1990. En 1998, Bob Warming, l’un des entraîneurs les plus accomplis du football universitaire, avait cosigné un document de réflexion préconisant la tenue du championnat national en mai. Il n’avait toutefois pas réussi à le faire approuver, malgré ce qu’il a décrit comme une « dynamique » dans la salle.

    Depuis, Cirovski et Carlos Somoano, entraîneur de North Carolina, ont repris le flambeau, tout en plaidant pour un changement de plus grande ampleur.

    Après des années d’échecs, le projet a véritablement gagné du terrain en mai, lorsque le comité de supervision du football masculin de Division I a adopté la proposition. Le cabinet de la Division I l’a renvoyée pour un examen complémentaire en juin, avant de la confirmer en octobre. Pour ses partisans, ce vote favorable semblait mettre à portée de main un changement attendu de longue date.

  • « Nous avons de sérieuses inquiétudes »

    College Cup
    IMAGN

    La tenue de matches officiels pendant les mois froids a été une préoccupation majeure pour ceux qui ont voté en faveur de l’annulation

    Pourtant, cette même réunion d’octobre a aussi ouvert la voie à une annulation de la mesure par ses opposants.

    La proposition a recueilli 67,4 % des voix lors du vote pondéré du Cabinet, en deçà des 75 % nécessaires pour éviter une période de 30 jours pendant laquelle elle pouvait être annulée. Allen Greene, directeur des sports de Pitt, figurait parmi les votants opposés à la proposition. D’après le décompte publié par la NCAA, un vote favorable de Greene aurait permis de franchir ce seuil.

    Des sources ont indiqué à GOAL que Jay Vidovich, entraîneur de l’équipe masculine de football de Pitt, n’avait pas été informé à l’avance de la décision de Greene. Elles ont ajouté que ce vote avait surpris les partisans de la proposition. Greene n’a pas répondu à une demande de commentaire.

    Selon des sources, les membres du comité favorables à la mesure n’étaient pas préparés à la campagne qui a suivi. Une fois l’approbation obtenue, ses partisans n’avaient pas prévu de plan de communication de rechange face à une campagne prolongée visant à l’annuler. La procédure d’annulation par les établissements différait également du vote pondéré du Cabinet : chaque établissement éligible de Division I disposait d’une voix, y compris ceux qui n’ont pas d’équipe masculine de football.

    Les partisans de la proposition pensaient toutefois, dans un premier temps, que leurs opposants auraient du mal à réunir les 241 voix requises. Selon les informations de GOAL, ce seuil avait été atteint jeudi soir. Cela a été confirmé vendredi soir.

    Joe D’Antonio, commissaire de la CAA, figurait parmi ceux qui militaient pour l’annulation. Des sources ont indiqué à GOAL que, lors d’un récent appel vidéo, il avait dit aux membres du comité avoir rassemblé des soutiens en faveur de cette démarche et vouloir demander au conseil d’administration de la Division I de se pencher sur la question. Une source a décrit D’Antonio comme étant « en colère » pendant l’appel. Une motion déposée par la suite pour annuler la décision du Cabinet au niveau du conseil d’administration n’a pas abouti. D’Antonio n’a pas répondu à une demande de commentaire.

    Les opposants ont continué à recueillir les votes des établissements en faveur de l’annulation.

    Ceux qui cherchent à faire annuler la proposition ont leurs raisons. Drake University a cité la charge que cette mesure ferait peser sur son personnel de soutien comme l’une des principales raisons de son opposition. La personne chargée de la communication de son équipe masculine de football s’occupe également de celle du basket féminin, du football américain, de l’athlétisme et du tennis masculin et féminin.

    D’autres problèmes sont apparus. Certains établissements ont évoqué la pression que cela pourrait exercer sur les installations partagées. Des sources ont également indiqué que certains programmes pourraient devoir louer des terrains d’entraînement supplémentaires, ce qui augmenterait les coûts. Les difficultés liées aux matches disputés par temps froid ont aussi été soulignées.

    « Nous avons d’importantes inquiétudes concernant les installations, principalement l’entretien de notre terrain en herbe pendant les mois d’hiver dans le Nord-Est, l’utilisation de vestiaires partagés et l’impossibilité d’utiliser notre terrain synthétique, puisque les équipes masculine et féminine de lacrosse sont également en compétition à cette période », a déclaré dans un communiqué Fairfield University, qui a voté pour l’annulation de la proposition.

    Plusieurs programmes ont également exprimé la crainte que d’autres sports demandent des changements similaires, ce qui accentuerait les contraintes de calendrier et de ressources. Ces arguments sont désormais utilisés pour rallier des établissements qui n’ont pas d’équipe masculine de football.

    Les partisans de la proposition contestent l’idée que ces éventualités doivent déterminer son sort.

    « Vous imaginez si le football masculin se mettait à faire campagne contre les intérêts ou les propositions d’un autre sport ? Cela n’arriverait jamais. Et ce n’est pas tout : nous sommes si bas dans la hiérarchie que, si nous avions l’audace de le faire, les gens nous remettraient très vite à notre place », a déclaré Somoano.

  • Les universités s’organisent dans l’urgence tandis que les disciplines sportives se dressent les unes contre les autres

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    J.B. Clarke, de l’Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, a exhorté les établissements à s’opposer à la modification du calendrier.

    D’importants blocs de vote se sont constitués au cours du mois écoulé. L’Ivy League a indiqué que tous ses établissements votaient pour le retrait de la proposition, même si l’un d’eux a attendu relativement longtemps avant de s’y opposer. Selon des sources, les établissements de plusieurs autres conférences, dont l’ASUN, la CAA, Horizon et Big South, y sont également unanimement opposés. GOAL a contacté plusieurs de ces conférences, mais aucune n’a souhaité commenter. La NCAA a également refusé de commenter. Une poignée d’établissements qui n’ont pas de programme de football masculin n’ont pas répondu aux demandes de commentaire.

    Les programmes qui ont historiquement obtenu de bons résultats au sein de conférences par ailleurs réticentes ont toutefois adopté des positions différentes. Saint Louis University, qui a remporté 10 titres nationaux, devrait soutenir la proposition, selon des sources qui font état d’une opposition dans le reste de l’Atlantic 10. D’autres conférences sont plus partagées. Vendredi matin, selon des sources, cinq établissements de la Big East étaient favorables au retrait de la proposition et sept la soutenaient.

    D’autres sports sont également intervenus dans le débat. Jeudi matin, J.B. Clarke, de l’Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, a diffusé un courriel exhortant les établissements à voter pour le retrait de la proposition.

    Cette opposition repose sur des préoccupations pratiques. Certains établissements partagent leurs installations entre le football et la crosse, et les partisans du modèle ont reconnu que le chevauchement des calendriers au printemps pourrait créer des difficultés. Mais l’intervention de Clarke contre la proposition a provoqué la colère de ses défenseurs.

    « Cette campagne alarmiste est hors de contrôle et, à ce stade, elle est plus que méprisable. Des gens essaient de bloquer tout cela pour des raisons égoïstes », a déclaré Cirovski.

  • Un courriel prétendument faux et des tactiques contestées

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Les partisans de la proposition ont remis en question la campagne de lobbying et la manière dont certaines institutions ont pris leurs décisions.

    Le résultat suscite à la fois surprise et incrédulité chez ceux qui pensaient voir confirmer ce changement crucial.

    Ces derniers jours, le comité de surveillance et les entraîneurs universitaires se sont efforcés d’expliquer la proposition aux établissements appelés à voter. Ses partisans se disent frustrés par le ton du débat et estiment que certaines objections reposent sur une mauvaise compréhension du fonctionnement du nouveau calendrier.

    « Les tractations en coulisses et l’opposition sont très importantes. Ils parviennent à exploiter le système parce que cette opposition vient des responsables administratifs et des personnes qui travaillent selon ce calendrier », a expliqué Somoano.

    Des questions se posent également sur la manière dont chaque établissement a pris sa décision. GOAL a appris qu’un établissement du Power Four avait soumis un vote visant à annuler la proposition à l’insu de son directeur sportif, avant de le retirer.

    Une source a affirmé à GOAL qu’un lobbyiste avait créé une adresse électronique sous une fausse identité, s’était présenté comme un « parent inquiet » nommé Gustav et avait envoyé un message à des responsables administratifs dans tout le pays pour leur expliquer comment voter en faveur de l’annulation de la proposition.

    Cirovski n’a pas mâché ses mots au sujet de cette campagne de lobbying plus large.

    « C’est une campagne de lobbying lamentable et méprisable menée par tant de personnes qui ne comprennent même pas vraiment les mérites de ce modèle et les effets positifs qu’il aura sur les joueurs de football masculin et sur le football universitaire », a déclaré Cirovski.

    Wiese, de son côté, a désigné la méconnaissance du modèle réparti sur deux semestres comme un obstacle majeur.

    « Le défi, dans toute cette affaire, reste de faire comprendre ce qu’est réellement ce modèle. Beaucoup de commentaires formulés par certains établissements, services chargés de la conformité ou directeurs sportifs sont tout simplement inexacts sur le plan factuel », a-t-il déclaré.

    Le débat a également soulevé des questions plus larges sur la gouvernance de la NCAA. Certaines sources voient dans ce vote une occasion pour les établissements et les conférences de démontrer leur influence sur des décisions qui dépassent le cadre du football masculin.

    « Les responsables administratifs envisagent cela dans une perspective beaucoup plus large, en réfléchissant à ce que cela pourrait signifier et au message que cela envoie... Certains établissements et certaines conférences se disent probablement : “Hé, nous devons pouvoir montrer que nous sommes capables de nous unir” et montrer qu’on ne peut pas simplement faire adopter de force n’importe quelle mesure législative », a déclaré à GOAL un haut responsable d’un établissement qui a voté en faveur de l’annulation.

    Pour les principaux partisans de la proposition, le risque est que les détails du projet concernant le football se perdent dans ce conflit plus large.

  • Quel avenir pour le football universitaire ?

    Vermont wins

    Les entraîneurs favorables à la proposition craignent qu’un nouveau revers ne laisse le football universitaire encore plus à la traîne par rapport au football professionnel.

    Deux cent quarante et une voix sont nécessaires pour retirer la proposition. Jeudi soir, plusieurs sources ont indiqué à GOAL que ce seuil avait été atteint. Le résultat du vote a été officiellement confirmé vendredi soir, malgré une tentative de dernière minute pour faire changer d’avis les électeurs favorables au retrait. Deux cent quarante-sept établissements ont voté pour retirer la proposition. Parmi eux, 106 ne disposent pas d’un programme de football universitaire masculin.

    Pour les partisans de la réforme, les enjeux touchent aussi à la place du football universitaire dans le paysage national. Historiquement, il a constitué une voie importante vers la MLS et l’USL. Avec l’émergence de joueurs pour les équipes premières issus des académies de MLS, cette voie fait face à une concurrence accrue. Et alors que la MLS passera à un calendrier allant de l’été au printemps en juillet 2027, les partisans de la réforme du football universitaire y voient une occasion de rapprocher les deux calendriers.

    U.S. Soccer continue de soutenir ce changement, même si la fédération ne dispose d’aucune voix dans la procédure de la NCAA.

    « Bien que nous ne participions pas directement aux procédures de gouvernance de la NCAA, U.S. Soccer continue de soutenir la modernisation du football universitaire masculin et estime qu’avec des changements comme ceux prévus dans la proposition en attente, il pourrait jouer un rôle encore plus important dans le parcours des joueurs américains. Les étudiants-athlètes nous ont régulièrement indiqué que le modèle de calendrier réaménagé leur permettrait de mieux se consacrer à la fois à leurs études et à leur développement footballistique, tout en bénéficiant de davantage de repos et d’une meilleure récupération. La proposition offre également la souplesse de programmation que beaucoup réclamaient pour tenir compte des situations propres à chaque établissement en matière de météo, d’installations et de ressources », a déclaré Dan Helfrich, directeur des opérations de U.S. Soccer, à GOAL dans un courriel.

    Cirovski a évoqué la possibilité qu’un groupe plus restreint d’établissements volontaires cherche une autre voie. Il a suggéré de s’appuyer sur les plus fervents partisans du modèle plutôt que de continuer à rechercher un accord entre tous les programmes de football masculin.

    « Nous avons fait beaucoup d’efforts pour être aussi inclusifs que possible et associer les 213 établissements, mais si 130 d’entre eux ne veulent pas le faire, alors prenons les 80 qui le souhaitent et trouvons une solution », a-t-il déclaré.

    Plusieurs sources ont indiqué que la coordination d’une telle solution de remplacement pourrait être au moins aussi difficile que l’adoption du modèle sur deux semestres. U.S. Soccer ne s’est pas engagé en faveur d’une structure précise, mais a réaffirmé son soutien à la réforme.

    « Nous explorerons toutes les possibilités si la proposition n’est pas adoptée, mais nous n’avons pas encore discuté d’une structure précise. L’objectif est de renforcer le football universitaire dans le cadre de la procédure de la NCAA », a déclaré l’instance dirigeante du football américain.

    Les conséquences pour le football universitaire restent incertaines. Pour les partisans de la réforme, ce nouvel échec laisse sans solution les problèmes auxquels ils tentent de remédier depuis des années.

    « C’est une occasion de se développer et de s’améliorer. Ce modèle n’est donc pas viable. Il ne l’est pas. Nous le savons. C’est pour cela que nous sommes toujours tout en bas, et que nous n’arrivons même pas à faire adopter une proposition aussi simple que celle-ci. Nous devons donc continuer à chercher une solution », a déclaré Somoano.

    Pour Wiese, la crainte porte sur le terrain que ce sport pourrait perdre.

    « Le football universitaire a besoin de cette réforme pour rester pertinent. Nous avons l’occasion de créer des liens étroits avec la MLS », a déclaré Wiese. « Nous n’allons pas disparaître, mais nous pourrions devenir très petits par rapport à la place que nous occupons aujourd’hui. »