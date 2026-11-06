Le 7 octobre, Sasho Cirovski avait de quoi se réjouir.
L’entraîneur de l’équipe masculine de football de Maryland venait de remporter une victoire dont la portée pouvait dépasser largement College Park, où il a décroché trois titres nationaux. Il avait contribué à faire approuver une proposition susceptible de transformer en profondeur le football universitaire masculin. Moins d’un mois plus tard, cette avancée était menacée. Et pour Cirovski, l’enjeu allait bien au-delà d’un simple changement de calendrier.
Cirovski était l’un des principaux défenseurs et artisans d’une réforme du football universitaire masculin visant à répartir la saison de Division I, traditionnellement disputée à l’automne avec un championnat en décembre, sur deux semestres de l’année universitaire. Lui et plusieurs entraîneurs des programmes les plus performants de Division I réclamaient depuis des années un changement de cette ampleur. En octobre, après plusieurs tentatives infructueuses, la proposition semblait enfin avoir été adoptée, avec le soutien appuyé de la Fédération américaine de football.
Mais ces dernières semaines, une ultime tentative pour annuler le projet a mis cette avancée au bord de l’échec. L’approbation d’octobre était assortie d’un délai de 30 jours pendant lequel les établissements de Division I habilités à voter, y compris ceux qui ne disposent pas d’équipe masculine de football, pouvaient se prononcer contre le changement. Jeudi soir, le seuil de 241 voix nécessaires pour annuler la proposition avait été atteint, selon les informations de GOAL. La NCAA a confirmé vendredi soir que la proposition avait été annulée. Des sources ont indiqué à GOAL que 247 établissements avaient voté pour son annulation.
Les partisans de la réforme estiment que le football universitaire doit entrer dans une nouvelle ère pour rester pertinent et mieux accompagner les étudiants-athlètes. Mais la proposition s’est heurtée à des résistances tout au long du processus. Les premières objections portaient notamment sur la durée de la saison et les règles d’admissibilité, tandis que le Cabinet de la Division I de la NCAA s’interrogeait également sur les conséquences possibles pour les études.
Pour Cirovski, toutefois, le problème de fond est plus préoccupant. Il estime que le football universitaire masculin peine à suivre l’évolution du football américain et que conserver le modèle actuel risque de le laisser encore plus à la traîne. Un changement que lui et les autres partisans jugent indispensable pourrait désormais leur échapper. Un avenir qui semblait à portée de main paraît aujourd’hui remarquablement incertain.
« Je pense simplement que rien ne va changer : aucune progression depuis 40 ans, des championnats nationaux sans importance, et nous continuerons à nous appuyer davantage sur les joueurs internationaux parce que les joueurs du pays continueront à ne pas passer par l’université », a déclaré Cirovski à GOAL.
NOTE : Cet article a été mis à jour pour tenir compte de l’annulation officielle du modèle sur deux semestres pour le football masculin de la NCAA.