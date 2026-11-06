Deux cent quarante et une voix sont nécessaires pour retirer la proposition. Jeudi soir, plusieurs sources ont indiqué à GOAL que ce seuil avait été atteint. Le résultat du vote a été officiellement confirmé vendredi soir, malgré une tentative de dernière minute pour faire changer d’avis les électeurs favorables au retrait. Deux cent quarante-sept établissements ont voté pour retirer la proposition. Parmi eux, 106 ne disposent pas d’un programme de football universitaire masculin.

Pour les partisans de la réforme, les enjeux touchent aussi à la place du football universitaire dans le paysage national. Historiquement, il a constitué une voie importante vers la MLS et l’USL. Avec l’émergence de joueurs pour les équipes premières issus des académies de MLS, cette voie fait face à une concurrence accrue. Et alors que la MLS passera à un calendrier allant de l’été au printemps en juillet 2027, les partisans de la réforme du football universitaire y voient une occasion de rapprocher les deux calendriers.

U.S. Soccer continue de soutenir ce changement, même si la fédération ne dispose d’aucune voix dans la procédure de la NCAA.

« Bien que nous ne participions pas directement aux procédures de gouvernance de la NCAA, U.S. Soccer continue de soutenir la modernisation du football universitaire masculin et estime qu’avec des changements comme ceux prévus dans la proposition en attente, il pourrait jouer un rôle encore plus important dans le parcours des joueurs américains. Les étudiants-athlètes nous ont régulièrement indiqué que le modèle de calendrier réaménagé leur permettrait de mieux se consacrer à la fois à leurs études et à leur développement footballistique, tout en bénéficiant de davantage de repos et d’une meilleure récupération. La proposition offre également la souplesse de programmation que beaucoup réclamaient pour tenir compte des situations propres à chaque établissement en matière de météo, d’installations et de ressources », a déclaré Dan Helfrich, directeur des opérations de U.S. Soccer, à GOAL dans un courriel.

Cirovski a évoqué la possibilité qu’un groupe plus restreint d’établissements volontaires cherche une autre voie. Il a suggéré de s’appuyer sur les plus fervents partisans du modèle plutôt que de continuer à rechercher un accord entre tous les programmes de football masculin.

« Nous avons fait beaucoup d’efforts pour être aussi inclusifs que possible et associer les 213 établissements, mais si 130 d’entre eux ne veulent pas le faire, alors prenons les 80 qui le souhaitent et trouvons une solution », a-t-il déclaré.

Plusieurs sources ont indiqué que la coordination d’une telle solution de remplacement pourrait être au moins aussi difficile que l’adoption du modèle sur deux semestres. U.S. Soccer ne s’est pas engagé en faveur d’une structure précise, mais a réaffirmé son soutien à la réforme.

« Nous explorerons toutes les possibilités si la proposition n’est pas adoptée, mais nous n’avons pas encore discuté d’une structure précise. L’objectif est de renforcer le football universitaire dans le cadre de la procédure de la NCAA », a déclaré l’instance dirigeante du football américain.

Les conséquences pour le football universitaire restent incertaines. Pour les partisans de la réforme, ce nouvel échec laisse sans solution les problèmes auxquels ils tentent de remédier depuis des années.

« C’est une occasion de se développer et de s’améliorer. Ce modèle n’est donc pas viable. Il ne l’est pas. Nous le savons. C’est pour cela que nous sommes toujours tout en bas, et que nous n’arrivons même pas à faire adopter une proposition aussi simple que celle-ci. Nous devons donc continuer à chercher une solution », a déclaré Somoano.

Pour Wiese, la crainte porte sur le terrain que ce sport pourrait perdre.

« Le football universitaire a besoin de cette réforme pour rester pertinent. Nous avons l’occasion de créer des liens étroits avec la MLS », a déclaré Wiese. « Nous n’allons pas disparaître, mais nous pourrions devenir très petits par rapport à la place que nous occupons aujourd’hui. »