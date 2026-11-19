B.J. Callaghan traverse une semaine étrange. Même lui, qui compte parmi les entraîneurs de MLS les plus ostensiblement ancrés dans l’instant présent, peut l’admettre. Et non, ce n’est pas à cause des bruits extérieurs liés à un certain poste qui vient soudainement de se libérer.

C’est plutôt que son équipe du Nashville SC, après avoir établi un record de points en MLS (77), remporté le Supporters’ Shield et traversé la saison régulière sans encombre, se trouve un peu dans l’attente. Au moment de notre échange, plusieurs de ses joueurs sont partis rejoindre leur sélection nationale. Ceux qui sont restés ont bénéficié d’un jour de repos supplémentaire. Nashville savait, le 24 octobre, qu’il serait tête de série numéro 1 à l’Est. Le club s’en doutait peut-être même auparavant, bien que cette équipe se permette rarement de prendre du recul. L’élan et le rythme effréné, semaine après semaine, d’une saison régulière record se sont interrompus.

« C’est une situation assez particulière », a confié Callaghan à GOAL. « Mais tout le monde est plus ou moins dans le même cas. »

Cette pause offre néanmoins un rare moment de réflexion sincère, mais pas de la manière habituelle. Il ne s’agit pas forcément d’en profiter pour faire la fête ou passer des semaines à la plage. Callaghan et son staff y voient plutôt l’occasion de procéder à une évaluation approfondie. Nashville vient de réaliser une saison régulière record. Ses joueurs l’ont vécue. Ils sont allés chercher les résultats à force de travail et ont accompli chaque jour tous ces petits gestes qui font une équipe gagnante.

À la veille des play-offs, ils se posent maintenant la question à laquelle tant de vainqueurs du Supporters’ Shield n’ont pas su répondre :

Comment transformer un triomphe en saison régulière en victoire en MLS Cup ?

« Nous sommes vraiment fiers de tout ce que nous avons accompli, a déclaré Callaghan. Nous sommes fiers d’avoir pu battre autant de records. Et quand nous parlons de prendre du recul, nous revenons sur ce qui a rendu tout cela possible. C’est là que nous entrons dans les détails. »