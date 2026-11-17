Le projet a désormais pris de l’élan. L’équipe continue de gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Un stage organisé en février dernier dans l’Arkansas a permis d’élargir le vivier de joueuses et de joueurs, et de créer une équipe féminine. En avril, le pays a organisé avec succès sa toute première compétition nationale de futsal. Il est question de mettre en place une véritable ligue locale, de disputer davantage de matches amicaux l’année prochaine et d’explorer le sport pour les personnes en situation de handicap.

Webb occupait auparavant un emploi à plein temps dans le marketing. Il travaille depuis à son compte afin de maîtriser son emploi du temps et, espère-t-il, de consacrer davantage de temps à un archipel situé à des milliers de kilomètres.

« Je me suis récemment mis à mon compte, justement pour pouvoir consacrer un peu plus de temps aux Îles Marshall. Je veux être à la hauteur », a-t-il expliqué. « Nous nous considérons comme des gardiens temporaires du projet, car nous essayons de développer une organisation des Îles Marshall pour les Marshallais. Alors, comment aider les gens à progresser ? Comment faire en sorte qu’ils aient ce qu’il leur faut pour réussir ? Bien sûr, nous sommes deux personnes installées au Royaume-Uni, mais nous voulons être à la hauteur. Nous savons que la prochaine étape nécessitera probablement d’y consacrer encore plus de temps pour aider l’organisation à avancer. »

Livia, de son côté, observe la progression de ce sport dans les écoles. Le football ne fait actuellement pas partie du programme scolaire local, mais la dynamique est encourageante, a-t-il indiqué.

Reste la perspective à long terme. Les Îles Marshall cherchent à obtenir la reconnaissance de la FIFA, avec l’objectif de se qualifier un jour pour la Coupe du monde. Il leur faudrait pour cela rejoindre une confédération de football. Selon Webb, les discussions avec l’Association asiatique de football ont été positives. Mais tout dossier de candidature doit être absolument irréprochable. Les Îles Marshall estiment pouvoir remplir les conditions et espèrent le prouver en organisant un match à domicile dans les 12 prochains mois.

« Il faut être capable de le faire sur son propre territoire. Pour nous, pouvoir accueillir ce match aux Îles Marshall sera donc la prochaine étape, afin de montrer que le football est vraiment très populaire ici et que nous pouvons organiser ces événements internationaux », a déclaré Webb.

Alors que l’équipe travaille à cet avenir, le pays fait face à un défi qui dépasse largement le football.

La montée des eaux accroît le risque d’inondations susceptibles d’endommager les habitations et les infrastructures, et de contaminer les réserves d’eau douce dont dépendent les communautés insulaires. Des recherches consacrées aux Îles Marshall avertissent que les effets conjugués de l’élévation du niveau de la mer et des inondations provoquées par les vagues pourraient rendre les îles de faible altitude inhabitables en quelques décennies. Il faudrait alors déplacer leurs habitants ou investir massivement dans des infrastructures de protection.

Pour la fédération, bâtir une équipe, c’est aussi se donner une tribune pour attirer l’attention sur ces menaces.

« Nous comprenons que le football nous apporte probablement plus d’attention et de regards que n’importe quel autre sujet concernant les Îles Marshall. Nous avons donc aussi une certaine responsabilité d’informer les gens », a déclaré Webb.

Et la vie continue sur les îles. Les ventes de ce maillot en édition limitée aperçu lors de la finale de la Coupe du monde rapporteront davantage d’argent à l’équipe. Chaque jour, des personnes vivant à des milliers de kilomètres lui apportent leur aide, font avancer le projet et défendent sa cause. Des personnes qui avaient perdu leurs repères à Riga aux enfants adoptés en Pennsylvanie, cet archipel, plus isolé que tout autre endroit sur Terre, est plus étroitement lié au reste du monde que jamais.

« Avoir un rêve, ce n’est pas être fou. Alors oui, nous continuons à avancer. Nous continuons à avancer. Nous n’abandonnerons pas nos rêves et, avec un peu de chance, peut-être l’année prochaine, peut-être dans deux ans, nous serons enfin sur la scène mondiale, avec les autres pays du monde, à pratiquer ce magnifique sport qu’est le football », a déclaré Livia.