Le projet a désormais pris de l’élan. L’équipe continue de gagner des abonnés sur les réseaux sociaux. Un stage organisé en février dernier dans l’Arkansas a permis d’élargir le vivier de joueurs et de créer une équipe féminine. En avril, le pays a organisé avec succès sa toute première compétition nationale de futsal. Il est question de mettre en place un véritable championnat local, de disputer davantage de matches amicaux l’an prochain et de se pencher sur le handisport.

Webb occupait auparavant un emploi à temps plein dans le marketing. Il travaille depuis à son compte afin de maîtriser son emploi du temps et, espère-t-il, de consacrer davantage de temps à cet archipel situé à des milliers de kilomètres.

« Je me suis récemment mis à mon compte, simplement pour avoir un peu plus de temps à consacrer aussi aux Îles Marshall. Je veux être à la hauteur du projet », a-t-il déclaré. « Nous nous voyons comme des responsables temporaires, parce que nous essayons de développer une organisation des Îles Marshall pour les Marshallais. Alors, comment pouvons-nous aider les gens à progresser ? Faire en sorte qu’ils aient ce dont ils ont besoin pour réussir. Évidemment, nous sommes deux gars au Royaume-Uni, mais nous voulons être à la hauteur du projet et nous savons que, pour franchir la prochaine étape, il faudra probablement investir encore plus de temps afin d’aider l’organisation à avancer. »

Livia, de son côté, voit le football se développer dans les écoles. Ce sport ne fait pas actuellement partie du programme scolaire local, mais la dynamique est encourageante, a-t-il indiqué.

Reste ensuite le long terme. Les Îles Marshall cherchent à être reconnues par la FIFA, avec l’objectif de se qualifier un jour pour la Coupe du monde. Il leur faudrait pour cela rejoindre une confédération de football. Selon Webb, l’Association asiatique de football s’est montrée favorable lors des discussions. Mais tout dossier de candidature doit être absolument irréprochable. Les Îles Marshall estiment pouvoir satisfaire aux exigences, ce qu’elles espèrent démontrer en organisant un match à domicile au cours des 12 prochains mois.

« Il faut être capable de le faire sur son propre territoire. Pour nous, pouvoir accueillir ce match aux Îles Marshall sera donc la prochaine étape, afin de montrer que le football est vraiment très populaire ici et que nous pouvons organiser ces rencontres internationales », a déclaré Webb.

Tandis que l’équipe travaille à cet avenir, le pays fait face à un défi qui dépasse largement le football.

La montée des eaux accroît le risque d’inondations susceptibles d’endommager les habitations et les infrastructures, ainsi que de contaminer les réserves d’eau douce dont dépendent les communautés insulaires. Des recherches consacrées aux Îles Marshall ont averti que les effets conjugués de l’élévation du niveau de la mer et des inondations provoquées par les vagues pourraient rendre les îles de faible altitude inhabitables d’ici quelques décennies, imposant des déplacements de population ou d’importants investissements dans des infrastructures de protection.

Pour la fédération, bâtir une équipe signifie aussi se doter d’une tribune pour attirer l’attention sur ces menaces.

« Nous savons que, grâce au football, nous attirons probablement plus d’attention et de regards que tout autre sujet lié aux Îles Marshall. Nous avons donc aussi une certaine responsabilité : informer un peu les gens », a déclaré Webb.

Et la vie continue sur les îles. Les ventes de ce maillot en édition limitée aperçu lors de la finale de la Coupe du monde rapporteront davantage d’argent à l’équipe. Chaque jour, des personnes vivant à des milliers de kilomètres l’aident, la soutiennent et défendent sa cause. Des personnes en quête d’un nouveau départ à Riga aux enfants adoptés en Pennsylvanie, cet archipel, plus isolé que tout autre endroit sur Terre, est plus étroitement lié que jamais au reste du monde.

« Avoir un rêve, ce n’est pas être fou. Alors oui, nous continuons à avancer. Nous continuons vraiment à avancer. Nous n’abandonnerons pas nos rêves et, avec un peu de chance, peut-être l’année prochaine, peut-être dans deux ans, nous serons enfin sur la scène mondiale, aux côtés des autres pays du monde, à jouer à ce magnifique sport qu’est le football », a déclaré Livia.