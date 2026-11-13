Les grandes lignes, du moins, sont claires. Le lancement de l’USL Premier est prévu en 2028, au-dessus du Championship et de la League One dans une pyramide à trois niveaux. D’ici 10 ans, la ligue vise 20 équipes dans l’élite, 20 en Championship et 40 en League One.

Pour y parvenir, elle devra s’agrandir. Il lui faudra aussi des propriétaires prêts à s’engager dans cette nouvelle première division et à assumer les dépenses qui en découlent. Le USL Championship compte actuellement 25 équipes. Jusqu’ici, cinq clubs ont annoncé leur intention de rejoindre la nouvelle division. Le nombre de clubs qui suivront, et la rapidité avec laquelle ils le feront, contribueront à déterminer la forme que prendra cette pyramide.

McDonough reconnaît que des obstacles subsistent. Selon les critères actuels de l’U.S. Soccer pour la première division, au moins 75 % des équipes d’une ligue doivent évoluer dans des aires métropolitaines d’au moins 1 million d’habitants.

Il y a ensuite la question des stades. Les critères de la première division imposent une capacité minimale de 15 000 places, un seuil difficile à atteindre pour les clubs qui jouent dans des enceintes plus petites. Pour s’y conformer, ils pourraient devoir agrandir leur stade actuel ou trouver un nouveau lieu d’accueil. Dans les deux cas, cela implique des coûts et des engagements.

McDonough estime qu’une certaine souplesse est possible.

« Je pense que les critères évoluent constamment. Quand on regarde l’affluence dans l’ensemble du sport, la situation est difficile. Elle baisse dans certains clubs et certaines ligues. Je pense qu’on le voit en NFL, en NBA et en MLB. Regardez comment ils conçoivent leurs stades lorsqu’ils les reconstruisent ou en bâtissent de nouveaux. Nous ne pensons donc pas vraiment que 15 000 soit le bon chiffre. L’idée, c’est plutôt de jouer à guichets fermés », a-t-il ajouté.

Pour expliquer ce qu’il a en tête, il a cité Boise en exemple.

« Vous n’allez pas me dire que l’expérience à Boise n’est pas formidable avec 8 000 supporters. On entre dans une enceinte resserrée, où l’on est tout près du terrain. Bien sûr que c’est une bonne chose. C’est mieux qu’une grande équipe dont le stade n’est rempli qu’à 60 % », a ajouté McDonough.

Il a avancé un argument similaire concernant Portland Hearts of Pine.

« Portland joue à guichets fermés à chaque match dans un stade de lycée. Le club a prouvé qu’il en était capable. Il va presque doubler sa capacité en essayant de construire un stade de 10 000 places. S’il le remplit, c’est excellent pour les affaires, pour l’ambiance et pour l’histoire du club. On construit un club que les habitants du Maine vont suivre », a-t-il déclaré. « Je pense simplement que c’est la bonne façon de faire. Construire une cathédrale de 50 000 places et essayer ensuite de la remplir ? Ou avoir 20 000 personnes dans un stade de 70 000 places ? C’est beaucoup plus difficile à vendre. »

La MLS présente un tableau plus contrasté. Selon Sports Business Journal et Statista, ses 22 stades conçus spécifiquement pour le football comptent en moyenne 22 377 places, avec une affluence déclarée atteignant en moyenne 89,9 % de leur capacité en 2026. Ses huit enceintes non conçues spécifiquement pour le football comptent en moyenne 59 665 places à pleine capacité, avec une affluence moyenne équivalant à 45,7 % de ce chiffre. Ces grandes enceintes peuvent toutefois réduire le nombre de places disponibles pour les matches de football.

Il y a donc des arguments en faveur de stades dont la taille correspond à la demande locale. Mais le seuil imposé à l’USL est de 15 000 places, bien en deçà des « cathédrales » de 50 000 places décrites par McDonough. L’U.S. Soccer autorise les ligues à demander des dérogations temporaires, sous réserve d’approbation. La capacité de l’USL à obtenir cette souplesse contribuera à déterminer quels clubs pourront franchir le pas.