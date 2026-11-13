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Paul McDonough_1-1Getty

« Nous devons être à la hauteur » : le président de l’USL, Paul McDonough, évoque les projets de montée et de descente et explique pourquoi davantage de clubs pourraient être poussés vers la sortie

Après des années de dysfonctionnements, l’USL entend bâtir un modèle plus solide en vue d’instaurer un système de promotion et de relégation.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Pendant des années, la United Soccer League a connu une croissance rapide. Assurer la stabilité de ses clubs s’est révélé plus difficile.

    Cette expansion s’est accompagnée de réussites : des clubs se sont développés rapidement et ont élargi leur base de supporters. Elle a aussi été marquée par des échecs retentissants, certains clubs ne payant pas leurs joueurs, évoluant dans des stades de piètre qualité, voire fermant définitivement leurs portes à très brève échéance.

    Paul McDonough, président et directeur général de l’USL, explique que la ligue change sa manière d’évaluer les propriétaires de clubs alors qu’elle se prépare à créer une nouvelle division supérieure et à instaurer un système de promotion et de relégation. L’ambition reste de grandir. La différence, selon lui, tient à une plus grande volonté de refuser des clubs.

    « Alors que nous tournons la page dans notre façon de gérer nos activités, il est important pour nous que cette démarche soit réfléchie et que nous la jugions bénéfique pour nos activités », a déclaré McDonough à GOAL. « Et si nous devons perdre quelques équipes, c’est notre décision. Nous pensons que cela renforcera la ligue dans son ensemble ainsi que les championnats lorsque nous passerons à la promotion et à la relégation. »

  • « Ça donne une mauvaise image du système de promotion et de relégation »

    New York Cosmos v Brooklyn FC - USL Cup
    Getty Images Sport

    L’USL est déterminée à modifier sa structure après des années de dysfonctionnement.

    Cela s’inscrit dans une démarche plus large : l’USL cherche désormais à définir précisément comment concrétiser ses grandes ambitions. Ces dernières années, elle a vu grand. Elle a annoncé qu’elle irait là où la MLS avait refusé d’aller, en instaurant un système de promotion et de relégation. Elle a affirmé qu’une ligue de première division allait voir le jour. Tout cela semblait soudain. Et, parfois, ça l’était. Les propriétaires ont été informés de décisions importantes avec un court préavis. Des difficultés potentielles évidentes, comme la capacité des stades, la taille des marchés et le patrimoine des propriétaires, ont été mises de côté au profit d’une vision d’ensemble.

    Les projets sont publics. L’USL doit maintenant déterminer quels clubs peuvent satisfaire aux exigences, quels investissements seront nécessaires et comment le système fonctionnera.

    « C’est amusant. Les gens disent : “Ça dure depuis un moment”, mais nous continuons à faire tout le travail nécessaire et je pense que nous essayons, que nous essayons simplement de choisir de manière très stratégique la direction à prendre. Et je pense que si nous n’avions pas pris les mesures que nous avons prises l’an dernier, ou celles que nous prenons en ce moment, et que nous lancions le système de promotion et de relégation, nous commencerions à perdre des équipes », a déclaré McDonough. « Ce serait un problème et cela donnerait une mauvaise image de la promotion et de la relégation. »

  • Aborder les normes complexes applicables aux stades

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    Portland Hearts of Pine est devenu un club modèle, illustrant la capacité de l’USL à se développer au sein d’une petite communauté

    Les grandes lignes, du moins, sont claires. Le lancement de l’USL Premier est prévu en 2028, au-dessus du Championship et de la League One dans une pyramide à trois niveaux. D’ici 10 ans, la ligue vise 20 équipes dans l’élite, 20 en Championship et 40 en League One.

    Pour y parvenir, elle devra s’agrandir. Il lui faudra aussi des propriétaires prêts à s’engager dans cette nouvelle première division et à assumer les dépenses qui en découlent. Le USL Championship compte actuellement 25 équipes. Jusqu’ici, cinq clubs ont annoncé leur intention de rejoindre la nouvelle division. Le nombre de clubs qui suivront, et la rapidité avec laquelle ils le feront, contribueront à déterminer la forme que prendra cette pyramide.

    McDonough reconnaît que des obstacles subsistent. Selon les critères actuels de l’U.S. Soccer pour la première division, au moins 75 % des équipes d’une ligue doivent évoluer dans des aires métropolitaines d’au moins 1 million d’habitants.

    Il y a ensuite la question des stades. Les critères de la première division imposent une capacité minimale de 15 000 places, un seuil difficile à atteindre pour les clubs qui jouent dans des enceintes plus petites. Pour s’y conformer, ils pourraient devoir agrandir leur stade actuel ou trouver un nouveau lieu d’accueil. Dans les deux cas, cela implique des coûts et des engagements.

    McDonough estime qu’une certaine souplesse est possible.

    « Je pense que les critères évoluent constamment. Quand on regarde l’affluence dans l’ensemble du sport, la situation est difficile. Elle baisse dans certains clubs et certaines ligues. Je pense qu’on le voit en NFL, en NBA et en MLB. Regardez comment ils conçoivent leurs stades lorsqu’ils les reconstruisent ou en bâtissent de nouveaux. Nous ne pensons donc pas vraiment que 15 000 soit le bon chiffre. L’idée, c’est plutôt de jouer à guichets fermés », a-t-il ajouté.

    Pour expliquer ce qu’il a en tête, il a cité Boise en exemple.

    « Vous n’allez pas me dire que l’expérience à Boise n’est pas formidable avec 8 000 supporters. On entre dans une enceinte resserrée, où l’on est tout près du terrain. Bien sûr que c’est une bonne chose. C’est mieux qu’une grande équipe dont le stade n’est rempli qu’à 60 % », a ajouté McDonough.

    Il a avancé un argument similaire concernant Portland Hearts of Pine.

    « Portland joue à guichets fermés à chaque match dans un stade de lycée. Le club a prouvé qu’il en était capable. Il va presque doubler sa capacité en essayant de construire un stade de 10 000 places. S’il le remplit, c’est excellent pour les affaires, pour l’ambiance et pour l’histoire du club. On construit un club que les habitants du Maine vont suivre », a-t-il déclaré. « Je pense simplement que c’est la bonne façon de faire. Construire une cathédrale de 50 000 places et essayer ensuite de la remplir ? Ou avoir 20 000 personnes dans un stade de 70 000 places ? C’est beaucoup plus difficile à vendre. »

    La MLS présente un tableau plus contrasté. Selon Sports Business Journal et Statista, ses 22 stades conçus spécifiquement pour le football comptent en moyenne 22 377 places, avec une affluence déclarée atteignant en moyenne 89,9 % de leur capacité en 2026. Ses huit enceintes non conçues spécifiquement pour le football comptent en moyenne 59 665 places à pleine capacité, avec une affluence moyenne équivalant à 45,7 % de ce chiffre. Ces grandes enceintes peuvent toutefois réduire le nombre de places disponibles pour les matches de football.

    Il y a donc des arguments en faveur de stades dont la taille correspond à la demande locale. Mais le seuil imposé à l’USL est de 15 000 places, bien en deçà des « cathédrales » de 50 000 places décrites par McDonough. L’U.S. Soccer autorise les ligues à demander des dérogations temporaires, sous réserve d’approbation. La capacité de l’USL à obtenir cette souplesse contribuera à déterminer quels clubs pourront franchir le pas.

  • Faire entrer de nouveaux groupes de propriétaires et encadrer ceux déjà en place

    Texoma Tifo
    Texoma FC

    McDonough affirme que les clubs qui ne respectent pas les exigences de l’USL pourraient perdre leur place dans la ligue.

    Mais c’est là que réside le défi. Pour faire les bons choix en matière de stades, il faut des propriétaires avisés, quelle que soit la division. Certains ont fait leurs preuves et ont développé leur club de manière durable (McDonough a cité Colorado Springs et Louisville City parmi les exemples les plus marquants). D’autres ont rencontré des difficultés et pourraient perdre leur place dans la ligue.

    Cela implique de changer la façon dont la ligue évalue les finances des clubs. McDonough a indiqué que chaque club avait été évalué et que Corpus Christi FC ne reviendrait pas en USL League One en 2027, faute d’avoir satisfait aux exigences de la ligue. D’autres clubs pourraient également perdre leur place.

    « Corpus Christi ne reviendra pas en 2027. Nous discutons encore avec d’autres clubs et nous agirons de manière stratégique. Nous leur dirons simplement : “Écoutez, si nous ne pensons pas que vous pouvez être un club viable, prendre soin des joueurs et bien gérer vos activités, alors nous ne vous laisserons pas venir.” Et il se pourrait que nous décidions d’écarter deux, trois ou quatre équipes parce que nous ne pensons pas qu’elles répondent aux standards que nous voulons atteindre », a déclaré McDonough.

    McDonough estime qu’accepter certains départs dès maintenant réduira le risque de voir des clubs échouer une fois que la montée et la descente seront instaurées. Cela suppose de prendre des décisions difficiles concernant des clubs que la ligue a elle-même admis, et crée de l’incertitude pour les joueurs et les supporters concernés.

    « Je veux dire, ça ne plaît pas à grand monde. Mais nous voulons donner leur chance aux gens. Nous les avons fait entrer, et nous voulons leur donner l’occasion de voir s’ils peuvent mieux gérer leurs activités. Nous faisons cela parce que nous savons que, si nous voulons être crédibles sur le marché aux yeux de propriétaires plus avertis, nous devons bien mieux gérer nos propres activités », a-t-il déclaré.

    Il est aussi plus difficile d’intégrer la ligue. Selon McDonough, les propriétaires potentiels font désormais l’objet d’une évaluation qui dure de 12 à 24 mois. La ligue veut savoir s’ils sont capables d’assurer la pérennité d’un club, et McDonough affirme que les groupes qui ne répondent pas aux critères seront refusés.

    Si cela semble presque aller à l’encontre de l’ambitieux objectif d’« expansion », cette approche a pourtant un but.

    « En nombre d’équipes, c’est presque comme faire deux pas en arrière pour pouvoir avancer. Cela protège nos meilleures équipes, nous permet d’accueillir de meilleurs investisseurs et nous rend plus solides », a ajouté McDonough.

  • « Nous devons répondre aux attentes »

    USL Generic Ball pic
    Getty

    L’USL peut se féliciter de plusieurs succès alors qu’elle envisage un système de promotion et de relégation.

    Et une fois ces propriétaires de clubs en place, la ligue sera, en théorie, mieux armée pour se développer plus efficacement. McDonough et son équipe peuvent d’ailleurs faire valoir plusieurs réussites récentes à l’échelle de la ligue.

    La conclusion, plus tôt cette année, d’une convention collective historique comprenait des dispositions relatives à USL Premier et préparait l’avenir en vue d’un système de promotion et de relégation. L’investissement de BellTower Partners, une société d’investissement privée, devrait favoriser la croissance grâce à un apport de capitaux. Un accord de partage des revenus a permis aux clubs d’en percevoir une part, ce qui pourrait s’avérer crucial si la ligue continue de développer ses accords de sponsoring et de diffusion.

    « Nous poursuivons ces discussions. Nous continuons de discuter avec les propriétaires, avec de nouveaux investisseurs, avec les sponsors et les médias. Tout cela est donc en cours. Nous sommes simplement restés discrets parce que nous faisons une grande partie du travail de fond en coulisses », a déclaré McDonough.

    La direction de la ligue compte aussi sur une nouvelle personne pour contribuer à la mise en œuvre de ces projets. Tony Scholes, ancien directeur du football de la Premier League, est désormais président de USL Premier et supervise les préparatifs de son lancement en 2028.

    « Il est difficile de trouver quelqu’un qui ait autant d’expérience et qui ait exercé une telle influence au sein de la Premier League anglaise. Il a encore des choses à apprendre ici, mais il est intelligent. C’est quelqu’un de bien, et il s’est vraiment investi. Il apprend tout ce qu’il peut. Il a assisté à la réunion du conseil des gouverneurs et rencontré de nombreux propriétaires, qui l’ont beaucoup apprécié, tout comme son expérience et ses analyses », a ajouté McDonough.

    Au vu de tous ces éléments, McDonough estime que l’USL devient une proposition plus attrayante. Les propriétaires actuels font l’objet d’un examen plus approfondi. Les propriétaires potentiels sont soumis à un processus de vérification plus long. Mais la ligue doit encore concrétiser ces changements sous la forme d’un système à trois niveaux qui fonctionne.

    « Nous devons simplement tenir nos engagements et continuer à le faire », a déclaré McDonough. « Parce que cela n’a pas toujours été le cas. »