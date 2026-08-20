Liverpool a dû prendre une décision difficile concernant Mohamed Salah l’an dernier. L’ailier égyptien, l’un des piliers de près d’une décennie de succès de Liverpool, avait vu son rendement baisser. À un an de la fin de son contrat, le club devait trancher : laisser partir Salah à l’issue de la saison ou le conserver alors qu’il s’éloignait encore davantage de ses meilleures années.

Se séparer d’une légende du club est difficile. La décision ne repose pas uniquement sur les performances : elle dépend aussi de considérations commerciales et d’une certaine part d’émotion. Pourtant, les données font foi. Les chiffres tendent à répondre à la question la plus fondamentale : que peut encore apporter Salah et vaut-il la peine de le conserver ?

La technologie, et plus précisément l’intelligence artificielle, peut aider à y répondre. C’est du moins ce que pense Dean Bracha, fondateur de Marquee, un outil d’IA qui aide les clubs dans leur recrutement.

Bracha a pris l’exemple de Salah pour expliquer le type de problème que sa technologie peut contribuer à résoudre.

« Nous savons que Mo Salah va quitter Liverpool. Nous voulons dresser une liste de joueurs capables de le remplacer. Nous savons aussi qu’Andoni Iraola est désormais l’entraîneur principal, donc le style de l’équipe évolue… Au lieu de chercher sur différentes plateformes de données, [nous vous proposons] une expérience similaire à ChatGPT, mais fondée sur des modèles d’apprentissage automatique qui vous présenteront cinq ou dix joueurs parfaitement adaptés », a-t-il expliqué.

Mais le recrutement n’est pas le seul domaine où l’IA est entrée en jeu. Les « robots », comme les appelleraient les observateurs sceptiques, contribuent au moins en partie à la gestion des blessures et de la charge de travail, aux programmes d’entraînement et même à la tactique. Les entraîneurs de MLS le savent bien. Certains ont d’ailleurs eux-mêmes expérimenté cette technologie, parmi lesquels Robin Fraser, entraîneur du Toronto FC.

« Je pense que c’est quelque chose que les analystes font aujourd’hui. De toute évidence, ils connaissent probablement beaucoup mieux l’IA et ses applications à notre travail d’entraîneurs. C’est intéressant d’avoir leur point de vue », a-t-il déclaré. « Nous n’en sommes encore qu’aux tout premiers stades de la réflexion sur la meilleure façon d’utiliser l’IA dans notre travail. »

Le football entretient une relation compliquée avec la technologie. Certains affirment que ces robots vont leur prendre leur travail. D’autres soutiennent que l’IA ne fait qu’accélérer des tâches qui prennent des heures aux spécialistes des sciences du sport, aux services de recrutement et aux clubs de football. La réalité se situe probablement entre les deux.

Mais une chose est incontestable : les technologies avancées qui réduisent le temps et le travail humains sont là pour durer et sont utilisées dans l’ensemble du football. La question de savoir si c’est une bonne chose ou non est peut-être devenue sans importance.