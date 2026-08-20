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AI Soccer 1-1Getty

« Nous cherchons tous le moindre avantage » : de la recherche du remplaçant de Mohamed Salah à Liverpool aux tactiques de ChatGPT, comment l’IA transforme le football

L’IA peut identifier des remplaçants à Mohamed Salah, cartographier les blessures et prévoir la progression des jeunes joueurs. GOAL examine comment le football utilise cette technologie et quelles en sont les limites

Thomas Hindle
Traduit par

  • Liverpool a dû prendre une décision difficile concernant Mohamed Salah l’an dernier. L’ailier égyptien, l’un des piliers de près d’une décennie de succès de Liverpool, avait vu son rendement baisser. À un an de la fin de son contrat, le club devait trancher : laisser partir Salah à l’issue de la saison ou le conserver alors qu’il s’éloignait encore davantage de ses meilleures années.

    Se séparer d’une légende du club est difficile. La décision ne repose pas uniquement sur les performances : elle dépend aussi de considérations commerciales et d’une certaine part d’émotion. Pourtant, les données font foi. Les chiffres tendent à répondre à la question la plus fondamentale : que peut encore apporter Salah et vaut-il la peine de le conserver ?

    La technologie, et plus précisément l’intelligence artificielle, peut aider à y répondre. C’est du moins ce que pense Dean Bracha, fondateur de Marquee, un outil d’IA qui aide les clubs dans leur recrutement.

    Bracha a pris l’exemple de Salah pour expliquer le type de problème que sa technologie peut contribuer à résoudre.

    « Nous savons que Mo Salah va quitter Liverpool. Nous voulons dresser une liste de joueurs capables de le remplacer. Nous savons aussi qu’Andoni Iraola est désormais l’entraîneur principal, donc le style de l’équipe évolue… Au lieu de chercher sur différentes plateformes de données, [nous vous proposons] une expérience similaire à ChatGPT, mais fondée sur des modèles d’apprentissage automatique qui vous présenteront cinq ou dix joueurs parfaitement adaptés », a-t-il expliqué.

    Mais le recrutement n’est pas le seul domaine où l’IA est entrée en jeu. Les « robots », comme les appelleraient les observateurs sceptiques, contribuent au moins en partie à la gestion des blessures et de la charge de travail, aux programmes d’entraînement et même à la tactique. Les entraîneurs de MLS le savent bien. Certains ont d’ailleurs eux-mêmes expérimenté cette technologie, parmi lesquels Robin Fraser, entraîneur du Toronto FC.

    « Je pense que c’est quelque chose que les analystes font aujourd’hui. De toute évidence, ils connaissent probablement beaucoup mieux l’IA et ses applications à notre travail d’entraîneurs. C’est intéressant d’avoir leur point de vue », a-t-il déclaré. « Nous n’en sommes encore qu’aux tout premiers stades de la réflexion sur la meilleure façon d’utiliser l’IA dans notre travail. »

    Le football entretient une relation compliquée avec la technologie. Certains affirment que ces robots vont leur prendre leur travail. D’autres soutiennent que l’IA ne fait qu’accélérer des tâches qui prennent des heures aux spécialistes des sciences du sport, aux services de recrutement et aux clubs de football. La réalité se situe probablement entre les deux.

    Mais une chose est incontestable : les technologies avancées qui réduisent le temps et le travail humains sont là pour durer et sont utilisées dans l’ensemble du football. La question de savoir si c’est une bonne chose ou non est peut-être devenue sans importance.

  • Avantages en matière de recrutement

    Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFX
    GOAL

    Marquee utilise l’IA pour aider les clubs à établir des listes de recrues potentielles en fonction du style de jeu, de l’adéquation tactique et d’autres critères.

    Les défenseurs de l’IA dans le football vous diront que les nouvelles technologies ne font que renforcer le travail humain. Les clubs de football disposent de beaucoup d’argent et ce sport est très concurrentiel. Tout moyen de prendre l’avantage est exploité, aussi infime soit-il.

    « Vous seriez surpris d’apprendre que certains clubs utilisent ChatGPT ou d’autres modèles ouverts simplement pour explorer leurs idées », a déclaré Bracha. « J’en ai souvent été témoin. Mais obtenir des analyses véritablement pertinentes à partir des grands modèles de langage, ou LLM, ces programmes informatiques intelligents… c’est difficile. »

    Bracha est à la fois partisan de cette approche et partie prenante. Grand supporter d’Arsenal, il a fait ses débuts dans le football avec un blog sur lequel il publiait, depuis chez lui, des articles détaillés sur le club. En combinant ses observations et la technologie, il repérait des joueurs que les grands clubs devraient recruter. Bracha s’est constitué un lectorat et, lorsque son emploi à temps plein dans la technologie est devenu plus prenant, il a perfectionné un modèle d’IA capable de générer la trame de ses articles de blog.

    Il a ensuite combiné les deux approches. Et il a déniché quelques pépites méconnues.

    « J’ai commencé à recevoir des messages de recruteurs professionnels et de personnes travaillant dans des clubs qui me demandaient : “Comment est-ce que je sais cela sur un joueur ?” Je leur répondais : “Je ne sais rien de tout cela sur le joueur. C’est juste ChatGPT” », a raconté Bracha en riant. « Et puis je me suis dit : “Si ça les impressionne, qu’utilisent-ils aujourd’hui ?” »

    La réponse, a-t-il découvert, était compliquée. Certes, les recruteurs et les analystes disposaient de chiffres. Mais il n’existait aucune standardisation. Les données sur le football sont si nombreuses et réparties sur tant de plateformes qu’il est difficile de s’y retrouver. Wyscout, une société spécialisée dans les données du football fondée à Gênes en 2004, s’est développée dans le monde entier au début des années 2010. Mais des entreprises concurrentes ont rapidement fait leur entrée sur le marché. Aujourd’hui, il y a trop de chiffres.

    « Au cours des 10 dernières années, ce secteur est passé d’une pénurie totale à une surabondance de données. Cela crée un autre type de problème, car il existe énormément de fournisseurs de données différents », a expliqué Bracha.

    Marquee, l’entreprise de Bracha, qui travaille avec des clubs de football du monde entier, élimine le superflu.

    « Nous automatisons une grande partie de ces processus qui ne sont, pour ainsi dire, que des tableurs améliorés. Quant aux différentes plateformes éparpillées, dont les données ne peuvent pas être regroupées au même endroit, nous nous en chargeons pour les clubs. En un sens, Marquee fait office de département d’analyse pour le club », a-t-il déclaré.

    Bracha s’empresse de préciser que sa plateforme n’est pas simplement une version améliorée de Football Manager ou du mode Carrière d’EAFC. Marquee génère des profils précis, moyennant paiement par le client, afin de proposer plusieurs recrues potentielles. Elle tient compte non seulement de leur aptitude à jouer au football, mais aussi de leur adéquation avec un système de jeu donné.

    Bien sûr, les clubs ne sont nullement obligés d’utiliser ces outils. Les responsables du recrutement sont libres de suivre ou non les recommandations. Ils y trouvent pourtant manifestement un intérêt. Ces outils sont utilisés par quelques clubs de Premier League et ont reçu le soutien public de Barcelone et du Chicago Fire, club de MLS. Il est difficile de savoir si ces spécialistes dénicheront la prochaine pépite méconnue du football. Mais ils font incontestablement partie du paysage.

  • Découvrir les blessures aux ischio-jambiers

    arsenal injury
    (C)Getty Images

    Springbok utilise l’IA pour transformer des examens IRM en modèles musculaires 3D détaillés, fournissant aux équipes médicales et chargées de la performance davantage d’informations pour suivre la récupération.

    Lors du match de MLS entre le FC Cincinnati et Nashville SC l’an dernier, certains signes indiquaient que Matt Miazga commençait à fatiguer.

    Cinq minutes avant qu’il ne demande à être remplacé, la technologie du club avait détecté « un schéma de mouvement irrégulier ». Cela ne signifie pas, bien sûr, que le club aurait pu éviter sa blessure. Il n’a pas forcé son défenseur central à jouer malgré une blessure. Les données ne sont pas fournies en temps réel. Mais le système avait repéré une anomalie. La machine savait qu’il était en difficulté.

    Déterminer quand il pourrait revenir en pleine possession de ses moyens est une autre question à laquelle l’IA peut aider à répondre. Springbok Analytics adresse une demande à tous ses clients : « Envoyez-nous votre blessure la plus compliquée. » Le plus souvent, il s’agit des ischio-jambiers. C’est la blessure que le football n’a toujours pas vraiment réussi à comprendre. Une étude du NIH publiée en 2020 a conclu que les blessures aux ischio-jambiers représentaient 12 % de toutes les blessures dans le football professionnel. Le taux de récidive variait de 4 % à 68 %.

    Il s’agit le plus souvent d’une blessure attribuée à la fatigue, une grande partie des problèmes aux ischio-jambiers survenant vers la fin de l’une ou l’autre mi-temps. Des clubs du monde entier ont tenté de trouver la meilleure façon de soigner ce type de blessure. Personne n’y est vraiment parvenu.

    « Nous disposons de toutes les nouvelles technologies possibles, de toutes les nouvelles méthodes pour évaluer les joueurs… Quelle force peuvent-ils produire ? À quoi ressemble leur course ? Les blessures aux ischio-jambiers n’ont pas diminué. Elles ont augmenté », a déclaré à GOAL Matt Brown, directeur de l’analyse des données chez Springbok Analytics.

    Brown pense avoir la réponse. Ou, du moins, une piste plus convaincante pour s’attaquer à cette blessure si répandue. Une partie du problème, selon lui, tient aux données. Une blessure physique est concrète. Mais établir les chiffres qui la décrivent, en quantifiant la force musculaire, l’équilibre musculaire et l’atrophie, est un processus long et complexe.

    « Il faut faire passer un examen d’imagerie à un joueur au moment de sa blessure, puis deux mois et six mois plus tard, pour suivre l’atrophie et voir si le muscle reçoit le stimulus recherché et subit les changements attendus », a expliqué Brown.

    Springbok trouve ses origines à l’université de Virginie, où des scientifiques ont développé une technologie d’IRM extrêmement précise pour traiter des patients atteints de paralysie cérébrale. Ils ont créé des représentations 3D afin d’aider les chirurgiens pédiatriques à calculer avec précision les interventions d’allongement des tendons. Lorsque cette méthode a commencé à porter ses fruits, Springbok a transposé la technologie au sport. La NBA a signé un accord en 2023. Springbok a été sélectionné cette année pour l’Innovation Lab de la MLS.

    Les IRM traditionnelles produisent, selon les mots de Brown, « des milliers et des milliers de coupes [d’images grises en deux dimensions] ». Les médecins, du moins traditionnellement, superposent ces images et doivent mener leur propre analyse approfondie pour créer une représentation 3D du sujet. Brown et son équipe accélèrent ce processus.

    « Nous pouvons désormais prétraiter ces images grâce à l’IA… Nous pouvons exploiter toutes ces images d’IRM extrêmement complexes, les données spatiales en 3D, les données temporelles et tout ce qu’elles contiennent. Nous les traitons, délimitons les muscles et pouvons fournir un jumeau numérique 3D très abouti et d’une grande qualité visuelle », a déclaré Brown.

    En somme, Springbok permet de suivre des données. L’entreprise ne soigne pas les blessures. Elle ne propose pas non plus de remède miracle pour les prévenir. En revanche, elle peut rationaliser de manière extrêmement précise des processus d’analyse d’images complexes. Les chiffres, qu’il faut généralement une semaine pour finaliser, sont présentés en quelques heures.

    « Notre rôle est d’apporter un soutien : nous pouvons rendre les images issues d’une IRM beaucoup plus utiles et exploitables. Ce n’est pas nous qui les mettons concrètement à profit pour vous. Nous vous fournissons les mesures. Mais vous avez été formés pour cela. Vous faites ce métier depuis dix ans. Vous avez votre propre théorie », a déclaré Brown.

  • Repérer les talents qui se révèlent sur le tard

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Cavan Sullivan figure parmi les jeunes joueurs dont les clubs de MLS peuvent suivre de plus près le développement physique grâce aux nouvelles technologies.

    Chaque jour, le personnel de l’académie du Philadelphia Union doit répondre à des questions cruciales : à quel niveau ses joueurs sont-ils prêts à évoluer ? Où se situe la frontière entre développement physique et qualité sur le terrain ? Quelle place un talent comme Cavan Sullivan est-il prêt à prendre en équipe première à l’adolescence ? Son corps pourra-t-il suivre ?

    Traditionnellement, il n’existe pas de réponse unique. Les clubs de MLS réalisent toutes sortes de tests portant sur la force, la corpulence, la taille probable et le niveau de performance maximal. Tout cela prend du temps et repose sur des estimations.

    Fit:Match estime toutefois pouvoir proposer une méthode un peu plus concrète et plus rapide. Un téléphone et 10 secondes suffisent pour entrevoir l’avenir d’un jeune footballeur.

    Le principe est le suivant : l’utilisateur prend quatre photos de la personne concernée, sous différents angles. Le téléphone calcule sa taille, sa masse corporelle et son envergure, ainsi que toutes les autres mensurations imaginables. Il calcule ensuite des données bien plus avancées : la taille probable, la maturité physique et un premier aperçu de ce que pourrait être la condition physique optimale du jeune, avant de présenter le tout à l’utilisateur. Le fondateur de cette technologie, Haniff Brown, plaisante à moitié en la décrivant comme le « ChatGPT du football ». Un processus assez courant dans les clubs professionnels de football est ainsi simplifié, effectué et mis à la disposition de l’utilisateur en moins de 30 secondes.

    Brown a fait ses débuts dans l’industrie de la mode. Il a découvert que des scans corporels instantanés réalisés avec des smartphones pouvaient accélérer les essayages de vêtements.

    « Comment permettre [à un utilisateur] de télécharger son profil corporel pour qu’il n’ait pas à acheter quatre chemises et à renvoyer les trois qui ne lui vont pas ? Il n’en achète qu’une, et voilà », a expliqué Brown.

    D’autres se sont rapidement intéressés à son travail. Brown a commencé à recevoir des appels d’hôpitaux et d’entreprises du secteur de la santé. En 2024, son équipe a travaillé avec un club européen dont le nom n’a pas été révélé, qui lui avait demandé de scanner les joueurs de son académie. Brown a alors compris qu’un système plus ambitieux était possible.

    « J’ai été très clair dès le départ : cela ne devait pas prendre plus de 15 secondes. Je savais que les entraîneurs n’aiment pas les évaluations qui durent trop longtemps. Ils veulent que les jeunes retournent faire leurs exercices », a expliqué Brown. « Plus l’évaluation est longue et compliquée, moins ils sont susceptibles de l’utiliser. »

    Le club a été convaincu, et d’autres ont commencé à s’y intéresser. Il restait toutefois des obstacles, notamment le fait que différents entraîneurs obtenaient des résultats différents lors des mêmes tests médicaux de base.

    « Nous avons constaté que, pour un même joueur, un entraîneur prenait une mesure et obtenait un résultat, tandis qu’un autre entraîneur de la même équipe mesurait ce joueur et obtenait un résultat différent », a expliqué Brown.

    Fit:Match uniformise donc le processus. Quatre photos, 30 secondes de chargement, et un profil détaillé du joueur est disponible. Aujourd’hui, l’outil est utilisé aussi bien par les clubs que par les jeunes.

    « Lorsque les parents inscrivent leurs enfants dans une académie, ils peuvent télécharger leurs photos. Cela génère leur jumeau numérique, puis, de notre côté, nous transmettons à la MLS toutes ces statistiques sur le joueur », a indiqué Brown.

    Cela aide les clubs à déterminer de manière plus éclairée dans quelles catégories d’âge faire évoluer les joueurs. Le football chez les jeunes reste, au moins en partie, influencé par la taille et la corpulence.

    « Un joueur de 14 ans dont le développement est précoce est très différent d’un joueur du même âge dont le développement est tardif. Désormais, la MLS peut le déterminer scientifiquement, puis créer de meilleurs parcours pour ceux qui se développent tardivement, afin qu’ils ne quittent pas le système », a déclaré Brown.

  • Gérer les attentes et se confronter aux questions éthiques

    Laura Harvey Seattle Reign 2025
    IMAGN

    Laura Harvey, entraîneuse du Seattle Reign, a reconnu ouvertement utiliser ChatGPT comme point de départ pour réfléchir à des idées tactiques, notamment pour expérimenter une défense à cinq.

    Tout cela paraît convaincant, peut-être même susceptible de changer la donne. Mais cela soulève des questions éthiques. Modifier en profondeur des méthodes bien établies, qui plus est à l’aide de machines, pose des dilemmes. Prévoir la progression d’un adolescent peut être délicat, et d’autres questions, plus larges, se posent aussi.

    « La première étape a été de mettre les gens à l’aise », a déclaré Brown.

    Il en va de même pour Marquee, qui a compris très tôt qu’elle devait travailler avec les clubs, et non pour eux.

    « Pour être honnête, il s’agit surtout pour eux de se sentir à l’aise avec tout ce que nous faisons ensemble. Et une fois que nous aurons connu quelques réussites ensemble, nous les rendrons publiques, c’est certain », a déclaré Bracha.

    Il y a aussi la question morale que soulève la création d’un outil susceptible d’avoir des conséquences sur l’emploi de quelqu’un. Bracha porte un regard pragmatique sur ce sujet.

    « Du point de vue du retour sur investissement, faire appel à nous sera toujours plus rapide, plus simple et plus judicieux, parce que nous avons déjà construit quelque chose et que nous investissons beaucoup pour l’améliorer. C’est votre seule dépense. Aujourd’hui, les salaires constituent l’une des principales dépenses des clubs de football. Veulent-ils donc recruter davantage pour créer un tel outil ou simplement l’acheter à l’extérieur ? C’est la question la plus courante aujourd’hui à propos de l’IA : développer ou acheter ? Dans ce cas, je pense qu’il faut acheter », a-t-il ajouté.

    Cela ne garantit toutefois pas toujours le succès. Wolfsburg a été l’un des premiers clubs européens à adopter l’IA. Le club a affirmé économiser 1 million d’euros par an grâce à son utilisation pour les tâches administratives et la prévention des blessures. L’an dernier, il a connu des difficultés sur le terrain et a essuyé de nombreuses critiques dans la presse pour avoir mis en avant son utilisation de l’IA dans sa communication alors que les performances de l’équipe se dégradaient.

    Depuis, Wolfsburg a réaffirmé son engagement dans cette voie. Séville utilise IBM WatsonX pour l’aider à gérer ses données.

    D’autres se sont toutefois montrés plus résolus dans leur utilisation de l’IA. Fraser a reconnu avoir expérimenté avec ChatGPT pour explorer d’éventuels avantages face à certains adversaires et différentes formations. D’autres s’y fient presque. Laura Harvey, à la tête du Seattle Reign, a fait les gros titres en octobre 2025 lorsqu’elle a affirmé avoir utilisé ChatGPT pour l’aider à définir sa tactique. Au micro de Lori Lindsey et Christina Unkel dans le podcast Soccerish, Harvey a raconté, non sans fierté, avoir demandé à l’agent d’IA : « Quelle formation faut-il adopter pour battre les équipes de NWSL ? »

    Pour deux des 14 équipes que comptait alors la ligue, ChatGPT a répondu : « Il faut jouer avec cinq défenseurs. » Harvey a réfléchi à cette idée et l’a soumise à son staff. Le Reign a adopté un système à cinq défenseurs et a terminé cinquième, soit huit places de mieux que l’année précédente.

    ChatGPT a-t-il redressé la situation du Seattle Reign ? Évidemment non. Mais il a proposé une idée qui a fini par être appliquée sur le terrain. Pour les partisans de l’IA, cela compte probablement comme une victoire.

    Il y a tout autant d’échecs, ou de données laissées de côté. Peut-être que les résultats ne sont pas l’essentiel. L’IA est plutôt un outil de plus pour les entraîneurs, les analystes et les clubs. Et dans un sport où les marges sont si étroites et où la moindre erreur se paie cher, l’éthique et la perception de ces pratiques ne sont pas vraiment une préoccupation.

    « Nous cherchons tous le moindre avantage que nous pouvons obtenir », a déclaré Fraser, résumant assez bien la situation.