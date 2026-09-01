Notes des transferts estivaux de l’USMNT : Rokas Pukstas rejoint la frénésie d’achats américaine de Middlesbrough, tandis que Zavier Gozo et Gio Reyna réalisent de gros transferts
Même lors d'un été de Coupe du monde, le mercato ne s'arrête jamais. En réalité, le marché est encore plus bouillant lors d'étés comme celui-ci. Il n'y a pas de meilleure vitrine qu'une Coupe du monde et, dans les semaines qui ont suivi leur mise en lumière, plusieurs joueurs de l'équipe nationale masculine des États-Unis ont changé d'air.
Certains ont franchi un grand cap vers l'Europe après s'être illustrés cet été. D'autres prennent la direction de nouveaux horizons en quête d'un nouveau départ. Et puis il y a les jeunes qui cherchent leur première vraie opportunité, celle qui leur permettra de véritablement lancer leur carrière en club.
Alors que le mercato se poursuit, GOAL note chaque transfert majeur déjà bouclé impliquant des joueurs de l'USMNT.
1er septembre : Luca Bombino (Stoke City, 4 millions de dollars)
Pour Bombino : Ce transfert ressemble à une opération qui ne brusquera pas Bombino, qui vient tout juste d’avoir 20 ans cet été. Stoke dispose d’Eric Bocat et d’Aaron Cresswell dans la hiérarchie des latéraux gauches, même si ce dernier est blessé ; cela offre à Bombino des mentors expérimentés et une forte concurrence pour le temps de jeu cette saison. Note : B+
Pour Stoke City : Un pari relativement sans risque sur un jeune talent. Bombino faisait partie des espoirs les plus cotés de MLS et Stoke l’a obtenu pour un montant relativement modeste. Si tout se passe bien, le club pourra le revendre bien plus cher à l’avenir. Mais avant cela, l’espoir est qu’il puisse aider l’équipe à viser un retour en Premier League, soit cette année, soit plus tard. Note : B+
Pour San Diego FC : Voilà comment on fait des affaires ! San Diego a recruté Bombino en provenance du LAFC pour une somme modique, lui a laissé le temps de se développer, et va désormais en récolter les fruits avec un solide retour pour un club de MLS. Non seulement cela injecte de l’argent dans le club, mais cela constitue aussi un excellent argument pour son image, qui peut désormais citer Bombino comme exemple de la manière dont il accompagne les jeunes espoirs. Cela l’aidera à l’avenir dans sa volonté d’attirer encore plus de talents du sud de la Californie. Note : A+
31 août : Rokas Pukstas (Middlesbrough, 5,4 millions de dollars)
Pour Pukstas : Après avoir accompli tout ce qu’il y avait à accomplir en Croatie, ce transfert a beaucoup de sens. Le principal reproche fait à Pukstas concernait sa visibilité, qui n’était tout simplement pas là dans le championnat croate. Donc, avec des espoirs de USMNT qui semblent un peu plus réalistes au début de ce cycle, il va désormais évoluer dans un championnat que les gens regardent et pour une équipe qui est soudainement devenue la favorite des supporters de U.S. Soccer en Europe. Pukstas aura désormais les regards tournés vers lui, donc ce sera à lui d’en tirer le meilleur parti tout en jouant aux côtés de certains de ses concurrents directs pour des places en USMNT. Note : A
Pour Middlesbrough : Encore un Américain, hein ? Vu les premiers retours obtenus avec les autres, il est facile de comprendre pourquoi ils croient une nouvelle fois au marché américain. Ce qui distingue Pukstas, toutefois, c’est qu’il a déjà fait ses preuves en Europe, ce qui compte davantage en dehors du terrain que sur celui-ci. Faudra-t-il du temps pour s’adapter ? Bien sûr, mais une fois cette étape passée, il y a beaucoup de potentiel ici, ce qui est toujours appréciable pour un club qui nourrit de réelles ambitions de gravir les échelons. Note : A-
Pour Hajduk Split : Il n’est jamais facile de voir partir l’un des meilleurs espoirs du club, mais, en vérité, Pukstas avait dépassé cette étiquette au vu de ses contributions au club. Pukstas avait prouvé tout ce qu’il pouvait avec le club, donc, aussi difficile que cette séparation ait été pour les deux parties, le moment était venu. Désormais, le club récupère une indemnité de transfert plutôt intéressante à réinvestir et, même s’il sera difficile de remplacer Pukstas, c’est ainsi que ces clubs survivent et, au bout du compte, grandissent. Note : B+
18 août : Zavier Gozo (Crystal Palace, 15 millions de dollars)
Pour Gozo : Une ascension bien méritée dans la hiérarchie vers un club qui semble avoir de vrais projets pour lui. Des sources indiquent à GOAL que ce projet est l'une des principales raisons pour lesquelles le jeune attaquant a choisi Palace malgré l'intérêt venu de toute l'Europe. Compte tenu du bilan du club en matière de développement, puis de transfert, de jeunes talents, Gozo semble avoir atterri dans un club qui offre à la fois le niveau et l'opportunité de l'aider à concrétiser son immense potentiel. Note : A
Pour Crystal Palace : Il faut le dire, c'est un montant important vu le manque d'expérience de Gozo. Débourser une telle somme est bien sûr un pari, surtout compte tenu du fait qu'il arrive de MLS et non d'un championnat européen établi. Il est toutefois facile de comprendre pourquoi Palace serait prêt à prendre ce risque. Gozo a de la vitesse, de la créativité et une véritable envie de progresser, et il a montré au Real Salt Lake que, même si son avenir se situe probablement sur un côté, il peut aussi faire la différence comme piston. Palace devrait sans doute l'intégrer progressivement, mais l'espoir est qu'à la fin de la saison, il aura eu quelques occasions de montrer pourquoi le club a sorti le chéquier pour le recruter. Note : B
Pour le Real Salt Lake : Des sources ont indiqué à GOAL plus tôt cette année que le RSL voulait vraiment conserver Gozo pendant la saison de MLS parce que cela lui donnait les meilleures chances de gagner. Le voir partir en cours de route sera donc un coup dur à encaisser, même si le montant du transfert le rendra un peu moins amer. La perte de Gozo affecte réellement les espoirs du club pour cette saison, mais c'était la bonne décision pour le joueur et pour le club, qui peut désormais prendre cet argent, le réinvestir et se préparer à la suite. Note : B-
4 août : Max Arfsten (Middlesbrough, 7,5 millions de dollars)
Pour Arfsten : C’est tout simplement le point de chute idéal. Il rejoint deux autres Américains dans un club solide, doté d’une belle histoire, et qui a des ambitions réalistes de montée en Premier League. Cela lui donne l’occasion de faire ses preuves en Championship, un championnat très différent de la MLS, mais sans être un saut énorme en termes de talent, et d’espérer ensuite franchir un cap. Du point de vue de l’USMNT, ce transfert permet à Arfsten de rester dans le coup, surtout s’il prouve qu’il peut évoluer au même niveau en Europe qu’en MLS. Note : A
Pour Middlesbrough : Boro-merica bat son plein. Le club a clairement repéré ce qu’il considère comme un avantage sur le marché : les joueurs de l’USMNT en MLS. C’est pour cela qu’il continue de réaliser ce type d’opérations. Middlesbrough voit des joueurs comme Arfsten comme de bonnes opportunités avec un fort potentiel, et le club a des antécédents qui lui donnent raison avec Aidan Morris. L’indemnité de transfert n’est pas anodine, surtout pour un joueur sans expérience européenne, donc il y a une part de risque, mais sa direction a manifestement une stratégie bien définie. Note : B+
Pour Columbus : C’est la situation dont on rêve. Vous sélectionnez un joueur lors de la draft, vous le développez jusqu’à en faire un international, puis vous le vendez pour une belle somme qui peut être réinvestie dans l’équipe. Serait-ce formidable de garder chaque star locale ? Bien sûr, mais si vous devez les laisser partir, autant le faire d’une manière qui satisfait tout le monde et vous rapporte beaucoup d’argent. Travail bien fait ici par Columbus, qui peut désormais ouvrir un nouveau chapitre et trouver un nouveau talent à faire éclore. Note : A+
4 août : Gio Reyna (Strasbourg, 3,5 millions)
Pour Reyna : Un nouveau départ dont il avait bien besoin, après qu’il est devenu assez clair que le Borussia Mönchengladbach ne pouvait pas lui offrir celui dont il avait besoin. Celui-ci est vraiment nouveau, puisque Reyna rejoint un nouveau championnat dans un nouveau pays, ce qui lui permet de tourner pleinement la page de ses problèmes en Bundesliga. Avec Reyna, le point essentiel, c’est sa condition physique. Si Strasbourg parvient à le garder en forme et à lui offrir le temps de jeu dont il a besoin, cela devrait fonctionner. Sinon, il est difficile d’imaginer un autre club d’un grand championnat européen tenter le pari sur un joueur qui n’a pas encore montré sa capacité à rester en forme sur de longues périodes. Note : B+
Pour Strasbourg : On comprend pourquoi ce pari peut être tenté. Reyna a 23 ans, possède déjà une solide expérience au plus haut niveau, et a un temps été considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du Borussia Dortmund. Il y a très clairement un joueur, un joueur qui n’a pas encore totalement émergé, et Strasbourg mise sur sa propre capacité à être celui qui le révélera. Vu le montant du transfert, c’est un pari à faible risque, particulièrement pour un club qui peut profiter de ses connexions avec Chelsea et faire venir quelqu’un d’autre si cela ne fonctionne pas. Note : A-
Pour le Borussia Mönchengladbach : Le club l’a dit clairement dès le départ : l’effectif était trop fourni et quelqu’un devait partir. Reyna était un candidat évident. L’indemnité n’est pas très élevée, mais elle est proche de ce qu’ils avaient payé pour lui. Comme Strasbourg va désormais tenter de le faire, Gladbach a essayé de relancer Reyna sans jamais y parvenir. Le club acceptera sans problème de passer à autre chose. Note : B
28 juillet : Sebastian Berhalter (Middlesbrough, 2 millions de dollars)
Pour Berhalter : Il a forcément attiré l’attention avec ses performances en Coupe du monde, en particulier par sa qualité de frappe, donc cela semblait inévitable. Alors que son contrat arrivait à son terme, tout était une question de bon point de chute pour Berhalter. Boro peut l’être. Il y retrouve son ami de longue date et coéquipier Morris, ainsi qu’Arfsten, pour former un trio de produits issus de la formation du Crew. Berhalter est un joueur plutôt tardif dans son développement, qui a montré qu’il pouvait changer le cours d’un match par sa qualité comme par son énergie. S’il parvient à ajouter les petites nuances à son jeu, cela l’amènera à un niveau supérieur. Note : A-
Pour Middlesbrough : Boro a regardé Berhalter, a regardé sa propre star du milieu de terrain en la personne de Morris, puis a vu à quel point il serait simple de les associer. Il y a une alchimie immédiate entre eux, ce qui devrait aider leur nouvelle recrue à s’intégrer sur le terrain comme en dehors. Individuellement, Berhalter semble physiquement prêt pour le Championship, et sa qualité sur coups de pied arrêtés est le genre d’atout qui peut vous rapporter quelques points que vous n’auriez pas pris autrement. Pour une équipe qui vise la montée, cela peut faire la différence. Note : A
Pour Vancouver : Tirer le meilleur d’une situation compliquée. Berhalter allait probablement partir libre à la fin de l’année, ce qui leur laissait un choix impossible : le conserver jusqu’au terme de la saison en espérant gagner quelque chose, ou faire ce qu’il fallait pour lui, le vendre et récupérer un peu d’argent en retour. Ils ont choisi la deuxième option. Cela fera mal à l’équipe actuelle, sans aucun doute, mais cela pourrait être la bonne décision à long terme. Au final, toutefois, les Whitecaps préféreraient avoir Berhalter dans leur équipe. Note : C+
2 juillet : Diego Kochen (Lyngby, prêt)
Pour Kochen : Jouer à tout prix. Kochen a désormais 20 ans, donc il reste un bébé à l’échelle d’une carrière de gardien, mais il était temps pour lui de quitter le nid du Barça et de commencer sa propre carrière professionnelle. Avant cela, il a eu largement le temps d’apprendre, à l’entraînement comme depuis le banc des remplaçants, mais s’il veut devenir le gardien titulaire de l’USMNT sur ce cycle, la réalité est qu’il doit commencer à jouer. Le championnat danois n’est pas du plus haut niveau, mais c’est un bon point de départ. Tant qu’il dispute beaucoup de matches cette saison, tout ira bien. Note : B
Pour Lyngby : Une victoire facile. Vous récupérez en prêt un gardien du niveau d’un titulaire en provenance de Barcelone, et vous avez à la fin une belle option d’achat à bas prix qui pourrait vous aider à dégager un bénéfice sur l’opération. De manière réaliste, c’est une évidence pour un club de cette taille. Si Kochen peut s’imposer, gagner sa place et devenir un gardien valant, disons, 10 à 15 millions de dollars, c’est une opération incroyable. Note : A
Pour Barcelone : C’était la bonne décision pour le développement de Kochen. La voie vers du temps de jeu à Barcelone est totalement bouchée, ce qui signifie que Kochen est désormais un actif, et non un joueur de l’équipe première. Pour faire grandir la valeur de cet actif, le Barça l’a envoyé dans un endroit où cette valeur peut augmenter, avec l’espoir d’en récupérer une partie plus tard. Au final, Barcelone ne perd pas vraiment quoi que ce soit ici, mais le club a bien agi envers son joueur tout en se donnant aussi une chance de gagner un peu d’argent par la suite. Note : A