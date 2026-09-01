Pour Pukstas : Après avoir accompli tout ce qu’il y avait à accomplir en Croatie, ce transfert a beaucoup de sens. Le principal reproche fait à Pukstas concernait sa visibilité, qui n’était tout simplement pas là dans le championnat croate. Donc, avec des espoirs de USMNT qui semblent un peu plus réalistes au début de ce cycle, il va désormais évoluer dans un championnat que les gens regardent et pour une équipe qui est soudainement devenue la favorite des supporters de U.S. Soccer en Europe. Pukstas aura désormais les regards tournés vers lui, donc ce sera à lui d’en tirer le meilleur parti tout en jouant aux côtés de certains de ses concurrents directs pour des places en USMNT. Note : A

Pour Middlesbrough : Encore un Américain, hein ? Vu les premiers retours obtenus avec les autres, il est facile de comprendre pourquoi ils croient une nouvelle fois au marché américain. Ce qui distingue Pukstas, toutefois, c’est qu’il a déjà fait ses preuves en Europe, ce qui compte davantage en dehors du terrain que sur celui-ci. Faudra-t-il du temps pour s’adapter ? Bien sûr, mais une fois cette étape passée, il y a beaucoup de potentiel ici, ce qui est toujours appréciable pour un club qui nourrit de réelles ambitions de gravir les échelons. Note : A-

Pour Hajduk Split : Il n’est jamais facile de voir partir l’un des meilleurs espoirs du club, mais, en vérité, Pukstas avait dépassé cette étiquette au vu de ses contributions au club. Pukstas avait prouvé tout ce qu’il pouvait avec le club, donc, aussi difficile que cette séparation ait été pour les deux parties, le moment était venu. Désormais, le club récupère une indemnité de transfert plutôt intéressante à réinvestir et, même s’il sera difficile de remplacer Pukstas, c’est ainsi que ces clubs survivent et, au bout du compte, grandissent. Note : B+