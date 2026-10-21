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Michael Olise boot deal 1:1Getty/GOAL

Nike frappe un grand coup en s’attachant Michael Olise, le joueur du Bayern Munich en rébellion contre son contrat de chaussures

La superstar de l’équipe de France et du Bayern Munich a finalement mis fin à sa période sans contrat de sponsoring pour ses chaussures en signant avec le géant américain de l’équipement sportif.

Krishan Davis
Traduit par

  • Michael Olise fait figure d’exception dans le football moderne. Fidèle à l’approche désinvolte du jeu qui caractérise le joueur de 24 ans, il n’a jamais signé de contrat avec un équipementier pour ses chaussures au cours de ses six ans et demi de carrière professionnelle, alors même qu’il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Pourtant, ce type d’accord, plus ou moins lucratif, est devenu la norme au plus haut niveau. Mais tout cela est sur le point de changer.

    En misant sur son attachement inhabituel et de longue date à une gamme retirée du marché depuis longtemps, le géant américain des articles de sport Nike a convaincu cette superstar si détachée de signer un contrat de fourniture de chaussures avec lui, devançant ainsi son plus grand rival, adidas.

    C’est un coup majeur, et dont Nike avait grand besoin, alors que la cote d’Olise n’a jamais été aussi haute. Le joueur est appelé à devenir le visage de la prochaine révolution de l’offre de chaussures de football de la marque.

  • À contre-courant

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Olise avait jusqu’ici passé toute sa carrière sans signer de contrat lucratif avec un équipementier pour ses chaussures, mais cela est sur le point de changer.

    Alors qu’il renonce chaque année à des millions de revenus potentiels issus du sponsoring, Olise n’a jamais expliqué pourquoi il a choisi d’aller à contre-courant. Plus tôt cette année, une source proche d’Olise a confié à L'Equipe que l’idée d’un contrat de sponsoring pour ses chaussures « ne l’intéresse pas du tout », laissant entendre qu’il était parfaitement heureux de pouvoir faire et porter ce qu’il voulait.

    « Je pense que c’est ce qui rend Olise intéressant, a déclaré cet été l’expert en marketing sportif Misha Sher à The Athletic . Il accorde clairement plus d’importance à la performance qu’à toute autre chose, dans un monde où tout le monde semble avoir un prix. Je ne suis pas sûr qu’il s’agisse d’une démarche délibérée pour son image de marque. Je pense que c’est simplement sa façon d’être.

    « Quelqu’un qui tient autant que lui à son individualité ne veut peut-être pas être un athlète de plus sous contrat avec les grandes marques. Nous savons que les joueurs de ce niveau sont de toute façon bien payés, mais renoncer à un contrat ou à une relation commerciale dans cette catégorie précise est très inhabituel. »

    Tim Stedman, vice-président chargé de la stratégie et du marketing des athlètes chez SportFive, a ajouté : « Le fait qu’Olise n’en ressente pas le besoin est tout à son honneur. Peut-être ne souhaite-t-il pas cette exposition ou cet engouement commercial, ou peut-être veut-il garder ses distances et préfère-t-il préserver sa vie privée pour se concentrer sur sa carrière de joueur. »

  • Synonyme

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise joue toujours avec des Hypervenoms et a même fait personnaliser sa collection, notamment une paire qu’il a portée lors de la Coupe du monde 2026.

    Malgré son peu d’intérêt pour un contrat de sponsoring de chaussures, Olise a toujours été associé à une marque et à un modèle en particulier : Nike et ses Hypervenom III, lancées en 2017 avant l’arrêt de la gamme Hypervenom l’année suivante.

    S’il a porté des Nike Mercurial, des adidas F50 et des chaussures New Balance après son éclosion à Reading, ainsi que plus récemment à l’entraînement, Olise a exclusivement joué en Hypervenom durant ses passages à Crystal Palace et au Bayern Munich.

    Il a dévoilé l’étendue de sa collection de ce modèle en assortissant le coloris de ses chaussures à sa tenue lors de chaque match. Il est même allé jusqu’à faire appel à des artistes pour personnaliser certaines de ses paires avec des motifs sur mesure peints à la main.

    Mais alors que sa notoriété continue de grandir en club comme en sélection, Olise semble avoir soudainement changé d’avis sur les contrats de sponsoring de chaussures.

  • Une déclaration plus que nécessaire

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    Nike a rebondi après avoir perdu Kylian Mbappe, qui figurait parmi ses athlètes sous contrat, en réalisant un gros coup avec la signature d’Olise.

    Alors qu’Olise n’a jamais été aussi convoité et continue de briller chaque semaine avec le Bayern, après ses exploits individuels exceptionnels avec la France lors de la Coupe du monde, Nike aurait, selon de nombreux médias, conclu avec lui son tout premier contrat pour des chaussures de football.

    C’est un succès bienvenu pour le géant américain des articles de sport, qui a perdu en septembre la figure de proue actuelle de son offre football lorsque Kylian Mbappe, compatriote d’Olise et superstar du Real Madrid, a rejoint son concurrent On, qui fait ses premiers pas dans la fabrication de chaussures de football.

    Les informations selon lesquelles adidas voulait recruter Olise rendent cet accord encore plus réjouissant pour Nike. Selon Footy Headlines, la marque allemande a sérieusement tenté de l’attirer cet été, en lui proposant un contrat lucratif de longue durée après que son PDG, Bjorn Gulden, a publiquement exprimé son souhait de voir Olise rejoindre les athlètes sous contrat avec adidas.

    Mais cela n’a visiblement pas suffi à convaincre le joueur de 24 ans et, outre l’argent, une autre raison majeure expliquerait son choix de rejoindre Nike.

  • Le retour d’une icône

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    Nike relance la gamme Hypervenom, très appréciée et abandonnée en 2019, et Olise devrait devenir l’un de ses ambassadeurs.

    Près de 10 ans après son abandon, Nike s'apprêterait à relancer la Hypervenom en 2027, et Olise sera l'un des visages de cette gamme remise au goût du jour. Selon Footy Headlines, c'est la promesse de faire renaître cette ligne qui a convaincu l'ailier de signer.

    Neymar était l'égérie de la Hypervenom lors de son lancement en 2013, quand elle a remplacé l'emblématique gamme Total90. Il portait ces chaussures lorsqu'il brillait avec le FC Barcelone et lors de la Coupe du monde 2014 disputée dans son pays, au Brésil. Abandonnée en 2019, la Hypervenom s'apprête désormais à retrouver sa place dans la gamme Nike, après la réédition de son premier coloris en 2025.

    Le modèle de retour remplacera la Phantom, actuellement portée notamment par Erling Haaland et Alexia Putellas, en tant que principale chaussure de Nike axée sur l'agilité et la frappe. Tous deux seront les visages de la relance de la Hypervenom aux côtés d'Olise et de Cole Palmer, de Chelsea, l'été prochain. Le joueur du Bayern avait déjà été aperçu à l'entraînement avec ce qui serait un prototype entièrement blanc de la future chaussure, alors qu'il était avec l'équipe de France avant la Coupe du monde.

    Dans ce contexte, le moment choisi par Olise pour mettre enfin fin à son refus de signer un contrat portant sur ses chaussures prend beaucoup plus de sens : il se prépare à officialiser son attachement à la Hypervenom.

  • « Une approche créative différente »

    Michael Olise
    Getty

    La personnalité d’Olise en dehors des terrains devrait influencer la manière dont Nike le mettra en avant. La marque prévoit d’adopter une approche « complètement différente » avec sa nouvelle star.

    Compte tenu de la nonchalance d’Olise et de sa réticence apparente à devenir une superstar, il est logique que ce contrat de chaussures ne ressemble pas aux autres. Nike devrait plutôt adopter une nouvelle approche avec un joueur devenu d’emblée l’un des plus grands noms de son catalogue.

    Selon Footy Headlines, le géant américain de l’équipement sportif entend emprunter « une voie créative complètement différente » avec le Français, en mettant en lumière le contraste entre son attitude réputée calme, discrète et impassible en dehors du terrain et sa présence électrisante, capable de faire basculer un match, sur la pelouse.

    Reste à voir à quoi cela ressemblera exactement, mais il est tout à fait possible de voir Olise porter des Hypervenom à son nom l’année prochaine. Après tout ce temps, son lien avec ce modèle de chaussures est désormais officiel, et tout porte à croire que la suite nous réserve encore bien des choses.