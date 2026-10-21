Michael Olise fait figure d’exception dans le football moderne. Fidèle à l’approche désinvolte du jeu qui caractérise le joueur de 24 ans, il n’a jamais signé de contrat avec un équipementier pour ses chaussures au cours de ses six ans et demi de carrière professionnelle, alors même qu’il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de la planète. Pourtant, ce type d’accord, plus ou moins lucratif, est devenu la norme au plus haut niveau. Mais tout cela est sur le point de changer.

En misant sur son attachement inhabituel et de longue date à une gamme retirée du marché depuis longtemps, le géant américain des articles de sport Nike a convaincu cette superstar si détachée de signer un contrat de fourniture de chaussures avec lui, devançant ainsi son plus grand rival, adidas.

C’est un coup majeur, et dont Nike avait grand besoin, alors que la cote d’Olise n’a jamais été aussi haute. Le joueur est appelé à devenir le visage de la prochaine révolution de l’offre de chaussures de football de la marque.