Nous sommes le 24 septembre 2026, ce qui signifie que dans exactement neuf mois, le Brésil donnera le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine 2027 face à un adversaire qui reste à déterminer, dans le mythique Maracanã. L’affiche n’est pas encore connue. La scène pourrait difficilement être plus grande.

Le plus grand tournoi du football féminin se rapproche à un moment où les sports féminins connaissent un essor commercial. Les valorisations des équipes en NWSL et en WNBA s’envolent, les sponsors investissent et les récompenses financières de certaines des plus grandes stars commencent à refléter cette dynamique. Le nouveau contrat de Trinity Rodman avec le Washington Spirit vaudrait, selon certaines informations, plus de 2 millions de dollars par an, bonus compris, un signe de la rapidité avec laquelle le plafond continue de monter.

Brésil 2027 offre l’occasion de porter cette croissance devant un public encore plus large. Première Coupe du monde féminine en Amérique du Sud, le tournoi amènera les meilleures joueuses de la discipline dans un pays dont l’identité est indissociable du football. Pour les stars déjà établies, c’est l’occasion de consolider leur héritage. Pour des talents émergents comme Taina Maranhão et Clara Serrajordi, ce pourrait être le moment de devenir des noms connus de tous.

Pourtant, une Coupe du monde réussie demandera plus que des valorisations en hausse et un cadre prestigieux. L’intérêt commercial peut-il se traduire par des stades pleins et un soutien durable ? Les supporters locaux et ceux qui feront le déplacement auront-ils les moyens d’en faire partie ? Et dans quelle mesure les bénéfices s’étendront-ils au-delà des équipes et des joueuses qui attirent déjà l’attention ?

Brésil 2027 doit être une célébration du chemin parcouru par le football féminin, mais aussi une occasion de le faire encore progresser. À neuf mois du coup d’envoi, GOAL se penche sur six des plus grandes questions qui façonneront la suite.