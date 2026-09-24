Neuf mois avant le Brésil 2027 : des ambitions commerciales aux révélations comme Clara Serrajordi, six grandes questions auxquelles fait face la Coupe du monde féminine
Nous sommes le 24 septembre 2026, ce qui signifie que dans exactement neuf mois, le Brésil donnera le coup d’envoi de la Coupe du monde féminine 2027 face à un adversaire qui reste à déterminer, dans le mythique Maracanã. L’affiche n’est pas encore connue. La scène pourrait difficilement être plus grande.
Le plus grand tournoi du football féminin se rapproche à un moment où les sports féminins connaissent un essor commercial. Les valorisations des équipes en NWSL et en WNBA s’envolent, les sponsors investissent et les récompenses financières de certaines des plus grandes stars commencent à refléter cette dynamique. Le nouveau contrat de Trinity Rodman avec le Washington Spirit vaudrait, selon certaines informations, plus de 2 millions de dollars par an, bonus compris, un signe de la rapidité avec laquelle le plafond continue de monter.
Brésil 2027 offre l’occasion de porter cette croissance devant un public encore plus large. Première Coupe du monde féminine en Amérique du Sud, le tournoi amènera les meilleures joueuses de la discipline dans un pays dont l’identité est indissociable du football. Pour les stars déjà établies, c’est l’occasion de consolider leur héritage. Pour des talents émergents comme Taina Maranhão et Clara Serrajordi, ce pourrait être le moment de devenir des noms connus de tous.
Pourtant, une Coupe du monde réussie demandera plus que des valorisations en hausse et un cadre prestigieux. L’intérêt commercial peut-il se traduire par des stades pleins et un soutien durable ? Les supporters locaux et ceux qui feront le déplacement auront-ils les moyens d’en faire partie ? Et dans quelle mesure les bénéfices s’étendront-ils au-delà des équipes et des joueuses qui attirent déjà l’attention ?
Brésil 2027 doit être une célébration du chemin parcouru par le football féminin, mais aussi une occasion de le faire encore progresser. À neuf mois du coup d’envoi, GOAL se penche sur six des plus grandes questions qui façonneront la suite.
Que changerait une Coupe du monde à domicile pour le football féminin brésilien ?
Amee Ruszkai : Impossible à dire pour l’instant, mais l’espoir est que la réponse à cette question soit : beaucoup.
Le football féminin au Brésil a franchi de nombreuses étapes progressives ces dernières années, et sa compétition nationale, la Brasileirão Série A1, Feminino, est la plus forte d’Amérique du Sud. Cela se voit clairement au palmarès de la Copa Libertadores : les clubs brésiliens ont remporté chacun des sept derniers titres et 14 des 17 éditions disputées depuis sa création en 2009.
Cette Coupe du monde féminine va toutefois braquer davantage les projecteurs sur ce sport au Brésil et, si le Brésil réussit un grand tournoi, cela peut faire grimper les affluences, l’intérêt et, par ricochet, les investissements, tout en augmentant aussi le nombre de jeunes filles qui le pratiquent.
Marta a lancé plusieurs appels à l’union pour l’avenir du football féminin brésilien ces dernières années, mais emmener la sélection nationale vers un grand tournoi lors d’une Coupe du monde à domicile pourrait être son message le plus marquant à ce jour.
Qui pourrait devenir la prochaine star mondiale du tournoi ?
Celia Balf : Les États-Unis, l’Angleterre et plusieurs autres nations ne se sont pas encore qualifiés pour la Coupe du monde, mais des pays comme le Brésil, la France et l’Espagne l’ont fait et pourraient très bien compter dans leurs rangs la prochaine grande superstar.
Taina Maranhão, une ailière droite rapide et technique, est un nom qui est désormais connu à travers le football mondial après cette année. Maranhão, seulement âgée de 22 ans, a marqué à quatre reprises avec le Brésil en 2026. Elle joue en club à Palmeiras et sera passionnante à voir évoluer sur ses terres, tout en étant un cauchemar pour les défenses pendant tout le tournoi.
L’Espagne regorge de talent, d’Aitana Bonmatí à Alexia Putellas, entre autres. Et en tant qu’équipe numéro 1 mondiale et ancienne championne du monde, elle compte de nombreuses stars ainsi qu’un fort potentiel de révélations dans son effectif. Le nom de la milieu de terrain Clara Serrajordi, 18 ans, sera bientôt connu dans le monde entier. La jeune joueuse de Barcelone a été appelée pour faire ce que certains auraient jugé impensable : suppléer Bonmatí et Putellas tout au long de la saison. Et elle ne s’est pas contentée de les remplacer, elle a excellé et s’est imposée comme une véritable star du milieu espagnol, tout en aidant Barcelone à réaliser le quadruplé.
Quelles équipes risquent de manquer la qualification ?
Ruszkai : Nous avons déjà vu un grand nom éliminé lors des qualifications pour cette Coupe du monde féminine, avec le Nigeria, présent à chaque édition jusque-là, qui sera absent pour la première fois de l’histoire du tournoi à la suite d’une terrible campagne en Coupe d’Afrique des nations. D’autres géants de ce sport pourraient-ils suivre cette voie dont personne ne veut ?
En Europe, c’est une possibilité bien réelle. L’Angleterre, finaliste de l’édition 2023, fait partie de plusieurs nations importantes qui n’ont pas remporté leur groupe dans un format de qualification relevé, et se retrouvent donc contraintes de passer par les barrages. À ses côtés figurent la Norvège, lauréate en 1995, les Pays-Bas, finalistes en 2019, ainsi que la Suède, demi-finaliste lors de trois des quatre dernières éditions. Toutes devraient encore se qualifier, mais rien n’est garanti.
Les représentants de la CONCACAF doivent eux aussi encore être confirmés et, si les États-Unis et le Canada seront de grands favoris pour se qualifier, le Mexique a un duel très délicat à négocier contre Haïti pour valider sa place.
Quels outsiders pourraient devenir la deuxième équipe de tout le monde ?
Ruszkai : Mené par le duo de sœurs Temwa et Tabitha Chawinga, le Malawi sera captivant à suivre pour sa première Coupe du monde féminine après avoir atteint la finale de sa première Coupe d'Afrique des nations féminine en 2026. Les Scorchers sont allées aussi loin grâce à une attaque flamboyante, emmenée par Temwa, l'avant-centre de classe mondiale du Kansas City Current, tandis que Tabitha, qui représente le Lyon, huit fois champion d'Europe, a fait des ravages sur l'aile.
Une autre équipe qui devrait séduire les neutres est le Japon. Nadeshiko a battu l'Espagne, future championne, 4-0 lors de la dernière Coupe du monde, mais a échoué en phase à élimination directe. Quatre ans plus tard, cette jeune équipe, qui pratique un excellent football, semble encore meilleure et peut-être même une véritable prétendante au titre, une idée qui s'est imposée tout au long de son parcours vers le sacre en Coupe d'Asie au début de l'année 2026.
Les supporters peuvent-ils vraiment se permettre d’en faire partie, et la demande est-elle en train de monter ?
Balf : La procédure de billetterie pour la Coupe du monde masculine 2026 a ouvert le 10 septembre 2025. Pour la Coupe du monde féminine 2027, les supporters attendent toujours. Le site de la FIFA oriente actuellement les supporters vers une liste d’attente officielle pour les billets et les offres d’hospitalité, laissant sans réponse les questions clés sur les prix et la disponibilité.
Le tournoi masculin a fait les gros titres en raison de ses prix de billets astronomiques. À l’approche du coup d’envoi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que le prix moyen d’un billet était inférieur à 500 $. La précédente Coupe du monde féminine offrait un point de départ bien plus abordable : en Australie, les billets pour adultes allaient de 20 A$ à 120 A$ en 2023, et le directeur général du tournoi, David Beeche, projetait une moyenne d’environ 50 A$ avant l’événement.
Cela donne des raisons d’être optimiste, mais ne garantit pas que le Brésil suivra le même modèle. Les prix devront être accessibles aux supporters locaux, tandis que les vols, l’hébergement et les déplacements entre les villes hôtes pourraient rapidement faire grimper la facture pour les supporters en visite. Pour l’instant, les supporters peuvent enregistrer leur intérêt, mais ils ne peuvent toujours pas mettre un prix sur le fait d’y être.
La mode et les grandes marques peuvent-elles permettre au Brésil 2027 de toucher un public au-delà de l’audience habituelle du football ?
Balf : Une semaine avant la Coupe du monde masculine 2026, on avait l’impression que chaque marque de mode lançait, ou s’apprêtait à lancer, une collection liée à l’été du football. Des collaborations avec des créateurs se sont ajoutées aux sorties des noms familiers du football que sont Adidas et Nike. À en juger par les maillots et les sweats portés tout l’été, tout le monde, ou presque, était devenu fan de football.
Ce croisement a contribué à donner au tournoi une dimension qui dépassait le sport lui-même. La mode a offert aux nouveaux venus une porte d’entrée accessible vers le football : un maillot à porter, une équipe à suivre, un joueur à soutenir. Avec une Coupe du monde organisée en Amérique du Nord, cette présence était particulièrement difficile à manquer.
La Coupe du monde féminine 2027 peut-elle générer un moment similaire ? Avec le Brésil comme pays hôte, la montée en puissance pourrait être différente, en particulier pour le public américain. Il n’y a pas encore eu de vague comparable de collections inspirées par le tournoi, même si comparer cette étape des préparatifs au compte à rebours final de l’événement masculin ne nous apprend qu’un nombre limité de choses. Il est encore temps pour les marques et les créateurs d’aider à faire entrer le tournoi féminin dans la conversation du quotidien.
L’opportunité commerciale est considérable. Selon une étude de FGV Projetos commandée par l’office du tourisme du Brésil, Embratur, les préparatifs et l’organisation du tournoi devraient générer 8,8 milliards de réaux brésiliens d’activité économique.
Certaines marques sont déjà passées à l’action. Coca-Cola et Rexona ont déployé des initiatives autour du football féminin avant le tournoi, Rexona plaçant Marta au centre d’une campagne publicitaire. Élue Joueuse mondiale de la FIFA à six reprises, elle est une figure naturelle pour mener la montée en puissance autour de l’événement. L’enjeu est désormais d’élargir ce coup de projecteur, en faisant découvrir aux supporters davantage de joueuses et de personnalités qui pourraient s’approprier cette Coupe du monde.