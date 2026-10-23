Le bleu clair traverse toute la collection, contrasté par un orange vif. Cette palette commune relie les chaussures entre elles, tandis que chaque gamme met l’accent sur un aspect différent.

James et Paralluelo représentent la gamme Mercurial, qui comprend les Vapor 17 et Superfly 11. Nike axe les deux modèles sur la vitesse : la Vapor privilégie les mouvements rapides dans les espaces restreints, tandis que la Superfly est conçue pour l’accélération et le maintien de la vitesse dans les espaces dégagés.

La Superfly est dotée d’une unité Air Zoom externe sous l’avant-pied et d’une tige FlyWeave Ultra qui, selon Nike, vise à maintenir le pied bien en place à haute vitesse.

Wilson et Castellanos sont associées à la Phantom 6, qui met l’accent sur la précision des passes, des dribbles et des frappes. Sa tige texturée Gripknit est conçue pour aider à maîtriser le contact avec le ballon.

Guijarro et Girma portent la Tiempo Maestro. Toutes deux sont à l’aise pour recevoir le ballon sous pression et s’en servir pour lancer une attaque, ce qui met naturellement le toucher de balle au premier plan. Selon Nike, la tige TechLeather de la chaussure est conçue pour offrir une sensation de douceur et de régularité au contact du ballon.