Le bleu et l’orange ne passent pas inaperçus. Mais à l’intérieur des derniers crampons Nike United se cache un détail plus personnel : les noms des joueuses qui les portent.
Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro et Naomi Girma reviennent pour la quatrième et dernière collection de la série. Leurs noms figurent sur les semelles intérieures de leurs modèles respectifs, associant chaque crampon aux joueuses impliquées dans le projet.
Les six joueuses apportent des expériences différentes au processus de conception. Lorsque James défie la défense adverse, que Wilson trouve de l’espace pour tirer ou que Girma relance depuis l’arrière, leurs chaussures doivent répondre à des exigences différentes. Nike United s’appuie sur leurs retours pour ses gammes Mercurial, Phantom et Tiempo.