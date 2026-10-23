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Naomi Girma, Sophia Wilson et Lauren James : comment six stars ont contribué à concevoir les derniers crampons de Nike United

La sortie de cette dernière collection de chaussures réunit les six athlètes Nike United d’origine : Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro et Naomi Girma.

Traduit par

  • Le bleu et l’orange ne passent pas inaperçus. Mais à l’intérieur des derniers crampons Nike United se cache un détail plus personnel : les noms des joueuses qui les portent.

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro et Naomi Girma reviennent pour la quatrième et dernière collection de la série. Leurs noms figurent sur les semelles intérieures de leurs modèles respectifs, associant chaque crampon aux joueuses impliquées dans le projet.

    Les six joueuses apportent des expériences différentes au processus de conception. Lorsque James défie la défense adverse, que Wilson trouve de l’espace pour tirer ou que Girma relance depuis l’arrière, leurs chaussures doivent répondre à des exigences différentes. Nike United s’appuie sur leurs retours pour ses gammes Mercurial, Phantom et Tiempo.


  • Le design

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro et Naomi Girma sont les six athlètes qui font partie de Nike United.

    Le bleu clair traverse toute la collection, contrasté par un orange vif. Cette palette commune relie les chaussures entre elles, tandis que chaque gamme met l’accent sur un aspect différent.

    James et Paralluelo représentent la gamme Mercurial, qui comprend les Vapor 17 et Superfly 11. Nike axe les deux modèles sur la vitesse : la Vapor privilégie les mouvements rapides dans les espaces restreints, tandis que la Superfly est conçue pour l’accélération et le maintien de la vitesse dans les espaces dégagés.

    La Superfly est dotée d’une unité Air Zoom externe sous l’avant-pied et d’une tige FlyWeave Ultra qui, selon Nike, vise à maintenir le pied bien en place à haute vitesse.

    Wilson et Castellanos sont associées à la Phantom 6, qui met l’accent sur la précision des passes, des dribbles et des frappes. Sa tige texturée Gripknit est conçue pour aider à maîtriser le contact avec le ballon.

    Guijarro et Girma portent la Tiempo Maestro. Toutes deux sont à l’aise pour recevoir le ballon sous pression et s’en servir pour lancer une attaque, ce qui met naturellement le toucher de balle au premier plan. Selon Nike, la tige TechLeather de la chaussure est conçue pour offrir une sensation de douceur et de régularité au contact du ballon.

  • L’histoire

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James et Salma Paralluelo portent les Mercurial Vapor 17 et les Mercurial Superfly 11.

    Nike a présenté ce collectif de six joueuses en février 2025, réunissant des joueuses de différents pays, clubs et postes afin de recueillir leurs avis sur la collection.

    Cette diversité donne au projet son lien le plus intéressant avec le jeu. Une milieu de terrain qui reçoit le ballon avec un adversaire dans son dos et une attaquante qui accélère dans l’espace peuvent rechercher des qualités différentes dans une chaussure, même lorsqu’elles portent les mêmes couleurs.

    Pour Nike United, les expériences des joueuses ont servi de point de départ à la réflexion sur le design. Au fil de quatre collections, leurs noms et leurs styles de jeu individuels sont restés au cœur de l’identité du projet.

    Le chapitre 4 réunit à nouveau le groupe initial pour conclure cette série.

  • L’engouement

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    Les Phantom 6 sont portées par Sophia Wilson et Deyna Castellanos.

    Cette sortie intervient alors que la Coupe du monde féminine 2027 se profile, offrant à la campagne un contexte plus large tandis que l’attention se tourne progressivement vers le tournoi.

    Les six joueuses ont partagé des images de la campagne le 22 octobre, présentant les différents modèles de la nouvelle collection. Pour les supporters qui les suivent en club et en sélection, ces visages familiers créent un lien direct avec les chaussures.

  • Et maintenant ?

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    Les Tiempo Maestro sont portées par Patri Guijarro et Naomi Girma.

    La collection Nike United Chapter 4 a été mise en vente le 22 octobre.

    Un nouveau groupe d’athlètes devrait rejoindre Nike United en 2027, ouvrant la prochaine phase du programme et apportant de nouvelles expériences au processus de création.