Peu de joueuses comptent parmi les plus grandes stars du football féminin autant que Trinity Rodman. Les événements survenus au tournant de l’année l’ont bien montré : alors que son contrat avec le Washington Spirit arrivait à échéance, des clubs européens se sont intéressés à elle.

Déterminée à ne pas perdre l’une des joueuses les plus talentueuses et les plus connues du championnat, la NWSL a instauré sa règle « High Impact Player », rapidement surnommée « règle Rodman ». Elle permettait au Spirit de lui proposer un contrat susceptible de la retenir, faisant d’elle la footballeuse la mieux payée au monde .

Les performances de Rodman lors de la saison qui a suivi n’ont fait que justifier cet accord. Avec 14 buts et 10 passes décisives, elle a contribué à mener le Spirit jusqu’à la finale du championnat de NWSL 2026, où elle a également marqué malgré la défaite de son équipe .

Bien qu’elle n’ait encore que 25 ans, ce n’est pas la première fois que Rodman atteint un niveau exceptionnel sous le feu des projecteurs. Dès sa première saison, elle s’est imposée comme une star à part entière, menant le Spirit à son premier titre en NWSL après une arrivée très médiatisée dans le championnat en raison de la renommée de son père Dennis, icône du basket-ball. Elle a aussi brillé lors du sacre olympique des États-Unis en 2024 , quand la sélection a remarquablement rebondi après les déceptions de la Coupe du monde de l’année précédente. Rodman sait répondre présente sous pression.

Tout cela fait d’elle l’une des joueuses les plus fascinantes à suivre à l’approche de la Coupe du monde féminine 2027. Rodman ne s’est pas encore véritablement imposée sur cette scène, sans doute la plus grande de la discipline. Mais au vu de son parcours jusqu’ici, il y a peu de raisons de parier contre elle au Brésil.