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Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds GFX 1:1GOAL

Murderball, ramassage de déchets et seaux ! Ce que c’est que de jouer pour « El Loco », l’ex-sélectionneur de l’Argentine et de l’Uruguay ainsi qu’ancien entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa

Des présentations du premier jour aux intenses exercices physiques, en passant par les lits au centre d’entraînement et la façon de surmonter les barrières de la langue, Stuart Dallas a côtoyé l’un des plus grands personnages du football pendant son passage dans le Yorkshire de l’Ouest et lève le voile sur la vie sous les ordres du « Fou ».

Chris Burton
Traduit par

  • Qu’il s’agisse des stars du football, du cinéma, de la musique ou des arts, ceux qui sont considérés comme des génies dans leur domaine ont souvent une part d’excentricité. C’est certainement le cas de Marcelo Alberto Bielsa Caldera.

    Surnommé affectueusement « El Loco » en raison de sa vision plutôt singulière du coaching et du management, sur et en dehors du terrain, l’énigmatique Argentin arpente les abords des pelouses depuis près de quatre décennies, perché sur des seaux et, de manière générale, en rébellion contre l’ordre établi.

    Sa carrière de tacticien imprévisible et pleinement assumé l’a mené de ses racines à Rosario jusqu’à la phase finale de la Coupe du monde avec l’Uruguay, avec des passages au Mexique, en Espagne, au Chili, en France, en Italie et en Angleterre. Partout où son cortège en survêtement, nourri de visionnages vidéo, s’est arrêté, il a laissé une foule de souvenirs et de gros titres.

    Mais alors, qu’est-ce que cela fait de jouer pour Bielsa et existe-t-il une méthode derrière cette folie supposée ? Quelqu’un parvient-il vraiment à connaître l’homme lui-même ou est-il à ce point absorbé par son travail qu’aucun bouton « off » n’existe ?

    Pour tenter de trouver des réponses à certaines des nombreuses questions qui entourent le technicien de 71 ans, GOAL s’est entretenu avec Stuart Dallas, figure de proue du NIFL Premiership Trophy Tour de BOYLE Sports, et un homme qui faisait partie de l’effectif de Leeds United lorsqu’un tourbillon sud-américain a déferlé sur Elland Road, réveillé un géant endormi de sa torpeur et créé une légende.

  • Premières impressions

    Marcelo Bielsa Leeds 2018
    Getty

    Bielsa a été nommé par Leeds à l’été 2018

    « Avant tout, nous étions à l’extérieur. Évidemment, c’était la fin de la saison, donc nous étions en vacances. J’avais joué en sélection [avec l’Irlande du Nord] sur la fin de saison, donc mes vacances devaient être prolongées simplement parce que la saison s’était étirée un peu plus longtemps. Marcelo a été nommé, puis j’ai eu une conversation avec le club en leur disant que je voulais revenir en même temps que tout le monde parce que je connais Marcelo, je sais qu’il exige beaucoup de travail, donc je ne voulais manquer aucun jour. Je voulais revenir tout de suite dès le début, donc je me suis rendu disponible pour la pré-saison dès le premier jour.

    « Le premier contact avec lui, je m’en souviens, c’est quand il est entré dans le vestiaire. Nous étions tous assis dans le vestiaire à Thorp Arch et il a simplement fait le tour en serrant la main à tout le monde, et soit il vous appelait par votre nom, soit il disait votre numéro, soit il disait les deux. Peut-être qu’il disait : “Dallas 15”, donc il savait tout sur vous dès ce moment-là. Beaucoup d’entraîneurs arrivent aujourd’hui et, bien sûr, ils auront fait toutes leurs vérifications en amont et toutes leurs recherches, mais c’était simplement sa manière de dire : “Je sais déjà qui vous êtes.”

    « Et puis évidemment, tout se faisait par l’intermédiaire du traducteur, ce qui était inédit pour nous. C’était différent parce qu’aucun d’entre nous, dans le vestiaire à ce moment-là, n’avait l’habitude de ça. Nous avions toujours été entraînés par un coach anglophone, que ce soit en sélection ou en club. C’était donc une expérience différente, mais la première chose qu’il a dite, c’était en gros : “Ça va être dur, et si vous n’êtes pas prêts pour ça, la porte est là.” Donc, tout de suite, nous avons su que ce serait difficile, et c’est le premier contact que nous avons eu avec lui. »

  • Murderball expliqué

    Leeds training 2020
    Getty

    Les séances d’entraînement sous Bielsa étaient réputées pour leur dureté


    « Murderball, je pense qu’il y a eu beaucoup de versions différentes qui ont circulé dans la presse depuis que Marcelo était à Leeds, et une grande partie de ce qui a été dit sur ce que c’était réellement est faux. C’était une séance difficile dans la semaine. Elle était conçue pour être difficile, elle était conçue pour vous pousser dans une zone d’inconfort afin que, le jour du match, il soit plus facile de faire ce qu’il vous demandait. Mais les joueurs attendaient ça avec impatience chaque semaine à mesure qu’on s’y habituait, parce que parfois, c’était comme jouer un match.

    « C’était difficile, mais en gros, dès que le ballon sortait du jeu, un autre était immédiatement remis en jeu. C’était conçu pour que vous n’ayez pas le temps de reprendre votre souffle, de récupérer. C’était conçu pour mettre votre corps dans une situation inconfortable qui, au final, vous rendait plus affûté, plus fort, plus résistant. Tout était pensé avec un plan derrière. Il était très, très méticuleux dans sa manière de faire. C’était aussi structuré différemment selon les moments. Ce n’était pas simplement cinq fois quatre minutes, ou quatre fois cinq minutes, ou deux fois 10 minutes. Cela dépendait de la charge de travail à l’approche de la semaine de match. Tout était conçu avec un préparateur physique et un spécialiste en sciences du sport en termes de charge de travail, de chiffres et de ce genre de choses.

    « Au final, c’est devenu vraiment agréable et, en tant que joueurs, on l’attendait avec impatience. Dans le jeu en lui-même, il n’y avait pas de coups francs, rien du tout. On continuait simplement à jouer et tout allait à cent à l’heure. C’était un bon moment de la semaine pour nous. En général, on le faisait le mercredi, alors que pour une équipe anglaise plus classique, on aurait probablement eu le mercredi de repos dans la semaine. Certaines équipes ont leur jour off le mardi, d’autres le jeudi, mais pendant que d’autres équipes étaient au repos, nous, on travaillait le plus dur. Et je pense que ça s’est vu, honnêtement, surtout en Championship, on voyait que nous étions plus affûtés et plus solides que tout le monde. »

  • Préparation d’avant-match

    Football video VAR
    Getty

    Bielsa regardait des heures interminables de vidéo

    « Son niveau de détail était incroyable. Nous avions beaucoup de réunions et il préparait chaque match comme si c’était une finale de Coupe du monde. Il essayait de vous donner le plus d’informations possible pour vous faciliter la tâche en tant que joueur. Certains joueurs n’aiment pas avoir trop d’informations. Moi, personnellement, j’aimais ça. Cela m’a donné un très bon aperçu non seulement de moi-même, mais aussi de l’adversaire. Il y avait beaucoup de réunions et énormément de préparation en amont. Nous faisions des réunions individuelles au sujet de votre dernier match. Nous faisions des réunions par ligne. Nous faisions des réunions d’équipe.

    « Il y avait beaucoup d’informations, mais pour lui, l’objectif était de vous offrir les meilleures conditions possibles pour aller performer et obtenir un résultat. Au final, il a pris une équipe de Championship de milieu de tableau, et il a amélioré et fait progresser l’équipe, mais il a aussi amélioré et fait progresser les individus. Il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs capables de faire ça, je pense. Des entraîneurs arrivent et rendent les équipes meilleures, mais lui a aussi rendu meilleur chaque individu. »

  • Pesées quotidiennes

    Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds
    Getty

    Les joueurs devaient se maintenir dans une condition optimale

    « Il fallait faire preuve de beaucoup de discipline, bien sûr, dans tout ce que vous faisiez. Encore une fois, tout était pensé pour tirer le meilleur de vous, pour obtenir votre meilleure performance. Les contrôles de poids sont ce qu’ils sont, si vous vivez correctement. À ce niveau-là, sur le plan nutritionnel par exemple, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre de ne pas être au meilleur niveau possible, parce que le jeu évoluait de plus en plus. Il l’a vu et, encore une fois, tout était structuré en conséquence.

    « Pour un individu, le poids n’était pas fixé au hasard en disant : “tu dois faire ce poids-là”. Tout était conçu scientifiquement autour de la masse grasse, des pourcentages corporels, de la masse musculaire, et tout était fait correctement via des scanners DEXA. Ce n’était pas comme s’il disait simplement : “bon, tu dois perdre quatre kilos pour pouvoir courir”. Ce n’était pas ça. C’était difficile parce qu’il fallait adhérer à cela, il fallait faire beaucoup de sacrifices. Mais encore une fois, en tant que joueurs, nous y avons adhéré. Nous avions un très bon groupe de joueurs à Leeds à ce moment-là. Il n’y avait pas de gros ego et nous pouvions voir les progrès qu’il apportait au club, aux individus et à l’équipe dans son ensemble. C’est comme tout dans la vie, plus vous avez de succès, plus vous y adhérez. Nous constations continuellement le succès qu’il nous apportait et il nous amenait simplement à mieux vivre nos vies.

    « C’est normal : si vous prenez soin de votre corps et que vous lui apportez les bons aliments, les bons liquides, vous deviendrez une meilleure version de vous-même. C’est un fait. Vous vous sentez mieux dans votre peau, vous devenez une meilleure personne. Il a amélioré chaque dimension du jeu de tout le monde. Ne vous méprenez pas, les contrôles de poids étaient parfois difficiles parce que nous étions aussi présents le dimanche, donc on ne pouvait pas vraiment trop sortir et en profiter le samedi soir. Mais ce sont des sacrifices qu’il faut faire si vous voulez atteindre le sommet et continuer à jouer au plus haut niveau. En tant que groupe de joueurs, nous avons adhéré à cela. »

  • Des méthodes inhabituelles

    Marcelo Bielsa Leeds 2019
    Getty

    Leeds a reconstruit le lien entre les joueurs et les supporters


    « Les lits sont normaux. Je pense que tous les grands clubs ont ça désormais dans leurs installations d’entraînement. Cela faisait partie du fait d’être la meilleure version de soi-même, d’arriver à la séance dans les meilleures conditions possibles. C’était davantage pour la présaison, c’est à cela que ça servait. En gros, vous arriviez le matin et, évidemment, vous faisiez votre séance, puis au lieu de rentrer chez vous et de revenir à 15 heures, parce qu’entre-temps il ne pouvait pas contrôler ce que vous faisiez. Vous auriez pu être dehors à marcher ou à courir après vos enfants, par exemple, et dépenser de l’énergie qu’il voulait que vous utilisiez lors de la deuxième séance, parce qu’il voulait obtenir la meilleure qualité possible de la séance. Les lits au centre d’entraînement étaient conçus pour le repos et pour s’assurer que vous étiez dans les meilleures conditions possibles pour cette deuxième séance à 15 ou 16 heures.

    « Évidemment, Wetherby est bien connu. Il vivait à Wetherby et il allait parfois à l’entraînement à pied ou à vélo. L’histoire du ramassage des déchets qui a circulé est elle aussi bien documentée. La relation entre le club, les supporters et l’équipe elle-même était brisée depuis longtemps à Leeds à cause de la situation dans laquelle se trouvait le club. Les propriétaires à l’époque, Andrea Radrizzani, avaient fait un très bon travail pour réunifier le club. Marcelo, ce jour-là avec l’épisode du ramassage des déchets, cherchait à créer une forme de lien entre nous et le supporter ordinaire, de classe ouvrière, qui doit aller faire un travail normal pour gagner l’argent lui permettant ensuite de venir payer un billet pour regarder le match. Le football ne fonctionne pas sans supporters, nous le savons tous. Ce sont les supporters qui apportent les revenus au club, ce qui lui permet de continuer à fonctionner et à évoluer. Il s’agissait davantage de recréer ce lien. Le centre d’entraînement avait besoin d’un coup de propre, pour être honnête ! Il y avait pas mal de déchets.

    « Encore une fois, c’était simplement une question d’humilité, pour vous faire comprendre ce que les supporters font, semaine après semaine, pour pouvoir se payer un billet et venir regarder. Moi, je n’avais pas vraiment besoin de l’apprendre parce que j’avais un parcours différent. Je ne suis jamais passé par des académies ou quoi que ce soit du genre. Je viens d’un milieu ouvrier. Quand j’étais en Irish League, je travaillais aussi. Je le savais en quelque sorte déjà et c’est pour ça que j’ai apprécié ce que j’avais par la suite dans la vie, parce que cela m’a fait comprendre ce que j’avais dû traverser pour arriver là où j’étais. Je l’ai toujours plus ou moins su.

    « Je suppose qu’étant l’un des leaders les plus expérimentés du groupe, les plus jeunes regardaient probablement les anciens en se demandant : “Est-ce qu’on adhère à ça ?” À partir du moment où vous montrez l’exemple, et avec le groupe que nous avions à l’époque, moi-même, Liam Cooper, Luke Ayling et Kalvin Phillips, des joueurs comme eux, quand on voit qu’ils adhèrent à cela, cela se diffuse à la majorité du groupe. Il était important que nous y adhérions. Que vous y croyiez ou non, c’était important, mais nous, nous y croyions et nous avons montré un bon exemple à tout le monde, ce qui instaure une bonne culture au sein du groupe. Nous savons ce qu’est Leeds. Leeds est aussi une ville ouvrière. Le travail acharné passe avant tout le reste et nous avons totalement adhéré à cela. »

  • Le célèbre seau

    Marcelo Bielsa Leeds bucket
    Getty

    Bielsa a bénéficié d’un point de vue unique au bord du terrain


    « C’était tout lui. C’est comme ça qu’il est. Le seau, il aimait s’asseoir dessus. C’est désormais devenu célèbre. Il y a même maintenant un sanctuaire pour lui à Elland Road. C’est incroyable. L’héritage qu’il a bâti autour du club est tout simplement incroyable. Il ne se rend probablement pas compte lui-même de ce qu’il a laissé et de ce qu’il a construit au club. J’aimerais, un jour, le voir revenir et recevoir la reconnaissance qu’il mérite. Je pense que le club est dans une position fantastique aujourd’hui. Évidemment, les nouveaux propriétaires ont été incroyables. La manière dont ils dirigent le club désormais est brillante. L’entraîneur actuellement en poste, le travail qu’il a accompli a été sensationnel, mais tout cela avait été construit.

    « Marcelo a posé les fondations pour que cela puisse arriver. Je sais qu’il y a eu une relégation entre-temps mais, encore une fois, le club était en position de rebondir, alors que très souvent, on voit un club qui, quand il est relégué, a du mal à remonter. Mais grâce aux fondations que Marcelo avait posées à l’époque, l’équipe peut être là où elle est aujourd’hui. Évidemment, l’entraîneur actuel fait un travail incroyable et mérite tous les éloges parce que ce qu’il a accompli au cours des trois ou quatre dernières saisons a été très, très impressionnant. »

  • Parlait-il anglais ?

    Marcelo Bielsa Leeds interview
    Getty

    Bielsa s’est adressé à la presse par l’intermédiaire d’un interprète

    « Oui, il le pouvait. Je pense qu’avec Marcelo, il a toujours voulu la perfection, n’est-ce pas ? Il comprend l’anglais et il le parle un peu, mais je pense que s’il ne pouvait pas expliquer en anglais ce qu’il voulait dire, il se frustrait parce qu’il voulait que cela passe de la bonne manière. Nous comprenions et nous savions exactement ce qu’il voulait. Il comprenait l’anglais, c’est sûr, il savait quand on lui parlait. L’aspect traduction est quelque chose que je n’avais jamais connu, mais c’était bien. Nous comprenions ce qu’il voulait, mais ses conférences de presse avec les médias étaient parfois assez drôles. »

  • La force du collectif

    Marcelo Bielsa Leeds mural
    Getty

    Les supporters de Leeds tiennent toujours Bielsa en très haute estime

    « Il a cette manière particulière de vous faire croire en lui. Nous n’avions peur de rien et peu importait où nous allions, nous avions simplement le sentiment que nous pouvions aller battre n’importe qui, à n’importe quel moment. Le lien qu’il a créé au sein du club, les supporters l’adorent maintenant. Il a simplement ressoudé le club et l’a fait avancer. C’est un homme spécial. J’ai encore aujourd’hui une très bonne relation avec lui. Je ne peux dire que du bien de lui. C’était un travail difficile, bien sûr que ça l’était, mais c’était censé être difficile. Je repense à cette période avec beaucoup d’affection et, pour être honnête, j’aurais aimé le rencontrer plus tôt dans ma carrière, parce que ce qu’il a fait pour moi était spécial.

    « J’espère qu’un jour, il pourra revenir à Elland Road et j’aimerais que les supporters puissent lui offrir l’hommage ou l’ovation qu’il mérite. Connaissant Marcelo et sa façon d’être, il ne voudrait pas de ça parce qu’il penserait que cela enlèverait quelque chose au bon travail que Daniel Farke a accompli maintenant. C’est une légende à Elland Road. Les supporters chantent encore son nom et, comme je l’ai dit, j’espère que nous le reverrons là-bas un jour. »

    Stuart Dallas s’exprimait dans le cadre du NIFL BOYLE Sports Premiership Trophy Tour. 18+ BeGambleAware.