Murderball, ramassage de déchets et seaux ! Ce que c’est que de jouer pour « El Loco », l’ex-sélectionneur de l’Argentine et de l’Uruguay ainsi qu’ancien entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa

« Les lits sont normaux. Je pense que tous les grands clubs ont ça désormais dans leurs installations d’entraînement. Cela faisait partie du fait d’être la meilleure version de soi-même, d’arriver à la séance dans les meilleures conditions possibles. C’était davantage pour la présaison, c’est à cela que ça servait. En gros, vous arriviez le matin et, évidemment, vous faisiez votre séance, puis au lieu de rentrer chez vous et de revenir à 15 heures, parce qu’entre-temps il ne pouvait pas contrôler ce que vous faisiez. Vous auriez pu être dehors à marcher ou à courir après vos enfants, par exemple, et dépenser de l’énergie qu’il voulait que vous utilisiez lors de la deuxième séance, parce qu’il voulait obtenir la meilleure qualité possible de la séance. Les lits au centre d’entraînement étaient conçus pour le repos et pour s’assurer que vous étiez dans les meilleures conditions possibles pour cette deuxième séance à 15 ou 16 heures.

« Évidemment, Wetherby est bien connu. Il vivait à Wetherby et il allait parfois à l’entraînement à pied ou à vélo. L’histoire du ramassage des déchets qui a circulé est elle aussi bien documentée. La relation entre le club, les supporters et l’équipe elle-même était brisée depuis longtemps à Leeds à cause de la situation dans laquelle se trouvait le club. Les propriétaires à l’époque, Andrea Radrizzani, avaient fait un très bon travail pour réunifier le club. Marcelo, ce jour-là avec l’épisode du ramassage des déchets, cherchait à créer une forme de lien entre nous et le supporter ordinaire, de classe ouvrière, qui doit aller faire un travail normal pour gagner l’argent lui permettant ensuite de venir payer un billet pour regarder le match. Le football ne fonctionne pas sans supporters, nous le savons tous. Ce sont les supporters qui apportent les revenus au club, ce qui lui permet de continuer à fonctionner et à évoluer. Il s’agissait davantage de recréer ce lien. Le centre d’entraînement avait besoin d’un coup de propre, pour être honnête ! Il y avait pas mal de déchets.

« Encore une fois, c’était simplement une question d’humilité, pour vous faire comprendre ce que les supporters font, semaine après semaine, pour pouvoir se payer un billet et venir regarder. Moi, je n’avais pas vraiment besoin de l’apprendre parce que j’avais un parcours différent. Je ne suis jamais passé par des académies ou quoi que ce soit du genre. Je viens d’un milieu ouvrier. Quand j’étais en Irish League, je travaillais aussi. Je le savais en quelque sorte déjà et c’est pour ça que j’ai apprécié ce que j’avais par la suite dans la vie, parce que cela m’a fait comprendre ce que j’avais dû traverser pour arriver là où j’étais. Je l’ai toujours plus ou moins su.

« Je suppose qu’étant l’un des leaders les plus expérimentés du groupe, les plus jeunes regardaient probablement les anciens en se demandant : “Est-ce qu’on adhère à ça ?” À partir du moment où vous montrez l’exemple, et avec le groupe que nous avions à l’époque, moi-même, Liam Cooper, Luke Ayling et Kalvin Phillips, des joueurs comme eux, quand on voit qu’ils adhèrent à cela, cela se diffuse à la majorité du groupe. Il était important que nous y adhérions. Que vous y croyiez ou non, c’était important, mais nous, nous y croyions et nous avons montré un bon exemple à tout le monde, ce qui instaure une bonne culture au sein du groupe. Nous savons ce qu’est Leeds. Leeds est aussi une ville ouvrière. Le travail acharné passe avant tout le reste et nous avons totalement adhéré à cela. »