Tout d’abord, coup de chapeau au St. Louis CITY SC, qui a donné tort à presque tout le monde. La décision de tout reconstruire prise lors de la dernière intersaison devait porter ses fruits progressivement. Après une 13e place la saison dernière, la moindre amélioration aurait été bienvenue cette année. Alors, que dire d’une série de 20 matches sans défaite, qui égale désormais celle des New York Red Bulls en 2016, la plus longue de l’histoire de la MLS ? Si Vancouver continue de perdre des points, St. Louis pourrait remporter la conférence Ouest. C’est une sacrée progression.

Mais ce record n’a pas été le seul fait marquant du week-end en MLS. L’Inter Miami a renoué avec la victoire, sans peut-être pouvoir compter sur l’homme fort que beaucoup attendaient. Le LAFC n’a pas bénéficié de l’effet de l’arrivée de son nouvel entraîneur. Et tant qu’on y est, quelqu’un veut-il vraiment se qualifier pour les play-offs dans l’Ouest ? À en juger par les résultats, les équipes en dehors des places qualificatives semblent plutôt indifférentes à cette perspective.

GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants d’un nouveau week-end de MLS...