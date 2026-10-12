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MLS WL 1-1GOAL

MLS, les gagnants et les perdants : St. Louis CITY enchaîne 20 matchs sans défaite, Luis Suarez de l’Inter Miami fait taire ses détracteurs, et Andre Luiz est-il désormais le meilleur joueur du championnat ?

Un record du championnat a été égalé, Luis Suarez continue de défier son âge et la nouvelle recrue du Sporting KC se révèle meilleure que quiconque aurait pu l’imaginer.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Tout d’abord, coup de chapeau au St. Louis CITY SC, qui a donné tort à presque tout le monde. La décision de tout reconstruire prise lors de la dernière intersaison devait porter ses fruits progressivement. Après une 13e place la saison dernière, la moindre amélioration aurait été bienvenue cette année. Alors, que dire d’une série de 20 matches sans défaite, qui égale désormais celle des New York Red Bulls en 2016, la plus longue de l’histoire de la MLS ? Si Vancouver continue de perdre des points, St. Louis pourrait remporter la conférence Ouest. C’est une sacrée progression.

    Mais ce record n’a pas été le seul fait marquant du week-end en MLS. L’Inter Miami a renoué avec la victoire, sans peut-être pouvoir compter sur l’homme fort que beaucoup attendaient. Le LAFC n’a pas bénéficié de l’effet de l’arrivée de son nouvel entraîneur. Et tant qu’on y est, quelqu’un veut-il vraiment se qualifier pour les play-offs dans l’Ouest ? À en juger par les résultats, les équipes en dehors des places qualificatives semblent plutôt indifférentes à cette perspective.

    GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants d’un nouveau week-end de MLS...

  • Vainqueur : Luis Suarez

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Luis Suarez a inscrit un doublé pour Miami face à DC samedi soir.

    Est-il temps de présenter des excuses officielles à Luis Suarez ? Peut-être. Sa mise sur le banc lors des play-offs 2025 a été, en substance, la clé de la victoire de l’Inter Miami en MLS Cup. L’Uruguayen était trop âgé, trop lent et ne marquait pas assez pour justifier sa place dans l’équipe. Il est champion parce qu’il a accepté de suivre les matchs depuis le banc.

    Prendre sa retraite après cela aurait pu sembler logique. Mais lorsque Messi a signé son nouveau contrat, Suarez a choisi de rester. Le banc de Miami a connu de nombreux bouleversements : l’Inter Miami en est désormais à son troisième entraîneur de la saison. Suarez a néanmoins prouvé sa valeur. Il a été titulaire à 20 reprises en 24 apparitions. Et après avoir inscrit un doublé lors de la large victoire 4-0 contre DC United samedi soir, il figure parmi les dix meilleurs buteurs du championnat, avec 15 buts. L’Uruguayen réalise une belle saison, pour un dernier acte à la hauteur.

  • Perdant : Xavi Tamarit

    Xavi Tamarit, LAFC
    Getty

    Xavi Tamarit n’a pas réussi à prendre les trois points pour son premier match en tant qu’entraîneur intérimaire du LAFC.

    Le fameux effet du nouvel entraîneur, on repassera ! Les problèmes du LAFC sont sans doute plus profonds. Certains sautent aux yeux. La forme de Son Heung-Min s’est effondrée. L’équilibre au milieu de terrain n’est pas tout à fait au point. Les joueurs de couloir n’ont pas encore trouvé leurs marques. Denis Bouanga porte l’équipe presque à lui seul.

    Et cela s’est encore vérifié samedi soir. St. Louis, en pleine ascension, concentre tant l’attention que l’enjeu de cette rencontre entre le LAFC et Vancouver est quelque peu passé au second plan. Le vainqueur de ce match pourrait encore remporter la conférence Ouest. Le LAFC a bénéficié d’une occasion en or lorsque Tristan Blackmon a été expulsé pour avoir annihilé une occasion de but manifeste en début de première période.

    Pourtant, avec un nouvel entraîneur, Xavi Tamarit, sur le banc, le LAFC n’a pas su en profiter. Il a même fallu un nouvel exploit de Bouanga pour arracher un point. Le LAFC n’a désormais remporté aucun de ses quatre derniers matches, occupe la sixième place à l’Ouest et risque réellement de perdre l’avantage du terrain.

  • VAINQUEUR : Andre Luiz

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    Eyepix Group

    L’ailier brésilien a encore été énorme avec le Sporting KC, même si les faiblesses défensives du club continuent de le freiner.

    Le 18 août, Sporting KC a officialisé le recrutement d’Andre Luiz pour 18 millions de dollars, un montant record pour le club. Il a également offert un contrat de cinq ans à cet ailier brésilien relativement peu connu. Le choix avait de quoi surprendre. Rappelons que le club avait un temps été associé à des noms comme Cristiano Ronaldo et Mo Salah. Lui venait de passer six mois décevants à l’Olympiacos. Qu’est-ce qui nous échappait ?

    Pas mal de choses, semble-t-il. Luiz est magnifique depuis son arrivée en Major League Soccer. En sept matches, et moins de 400 minutes de jeu, il a inscrit sept buts et délivré une passe décisive. Des statistiques dignes d’un jeu vidéo pour un joueur dont le recrutement comme joueur désigné ne semblait pas particulièrement enthousiasmant. Mais il faut regarder la réalité en face : malgré l’apport offensif de Luiz, Sporting KC n’a remporté que deux de ces matches. C’est la pire équipe de MLS et elle lutte, pour l’essentiel, afin d’éviter la cuillère de bois cette année.

    Luiz pourrait encore lui être précieux dans cette entreprise. Samedi soir, il a aidé Sporting à remonter un retard de deux buts pour arracher un point capital. Au vu de sa forme, une question mérite d’être posée : est-il actuellement le meilleur joueur de MLS ?

  • PERDANT : Les prétendants aux playoffs de la Conférence Ouest

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    ZUMA Press Wire

    Le San Diego FC avait l’occasion de se relancer dans la course aux playoffs, mais s’est incliné 4-1 face aux New York Red Bulls.

    Sur Internet, il existe un concept appelé « concours de médiocrité ». En gros, plusieurs concurrents cherchent tous à gagner quelque chose, mais échouent dans des circonstances tout aussi décevantes les uns que les autres. Ou, plus simplement : tout le monde est un peu mauvais. Ce qui nous amène aux équipes classées de la huitième à la 14e place de la conférence Ouest. Ce qui est vraiment drôle avec la MLS, c'est qu'il est littéralement plus difficile de ne pas se qualifier pour les play-offs. Bien sûr, le sport est complexe et l'équité parfaite n'existe pas. Mais, en théorie, toutes les équipes peuvent estimer avoir une chance de disputer la phase finale sous une forme ou une autre.

    C'est une mauvaise nouvelle pour les puristes, mais une bouée de sauvetage pour les équipes qui n'ont guère l'allure de candidates aux play-offs. Enchaînez quelques victoires, évitez de sombrer complètement, et la phase finale devient soudain accessible. Sept points seulement séparent la huitième de la 14e place à l'Ouest, la neuvième donnant accès à un match de barrage. Même Minnesota United, 14e, est encore dans la course. Pourtant, ces sept équipes n'ont remporté qu'une seule victoire à elles toutes cette semaine, sans qu'aucune d'entre elles n'ait affronté une autre.

    Un concours de médiocrité.

  • VAINQUEUR : Julian Hall

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    Le but de Hall en première période a permis aux New York Red Bulls de s’imposer 4-1.

    L’enfant prodige ! Une statistique circulait pendant la trêve internationale : dans l’histoire du football, seuls deux joueurs ont marqué lors de chacune de leurs trois premières titularisations en sélection. Le premier était un jeune Brésilien nommé Pele. Le second est Julian Hall (ne les comparez pas, appréciez-les simplement).

    Hall ne figure peut-être pas dans les discussions sur le meilleur joueur de tous les temps, mais il est en grande forme actuellement. Il a pourtant connu quelques mois moins prolifiques en MLS, au sein d’une attaque des Red Bulls qui a éprouvé des difficultés sans vraiment faire de bruit (l’approche résolument offensive de Michael Bradley était si visible qu’il était facile d’oublier que cette attaque figure parmi les dix moins bonnes de MLS).

    La situation pourrait toutefois être en train de changer, avec Hall aux avant-postes. Il a encore marqué, cette fois pour les Red Bulls, lors d’une victoire 4-1 face à San Diego, un adversaire tout aussi désordonné. Cette victoire n’a jamais semblé particulièrement maîtrisée, mais le but de Hall, né d’un appel bien senti avant qu’il ne pousse le ballon au fond, était digne d’un attaquant chevronné. S’il en inscrit quelques autres, les Red Bulls devraient retrouver les phases finales.

  • PERDANT : Les records du championnat

    FC Dallas v Sporting Kansas City
    Getty Images Sport

    Musa a établi un nouveau record du club en marquant pour la 19e fois cette saison.

    On dit que les records sont faits pour être battus, et la MLS n’a pas dérogé à la règle cette semaine.

    En battant le LA Galaxy, St. Louis a égalé le record de la ligue de 20 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. André Luiz, de son côté, est devenu le premier joueur du Sporting KC à marquer sept buts lors de ses sept premières apparitions. Puis les records de buts des clubs sont tombés.

    En inscrivant son 19e but en saison régulière de MLS pour le FC Dallas, Petar Musa a battu le record de 18 buts qu’il partageait jusque-là avec Jason Kreis, Kenny Cooper et Jesús Ferreira. Kelvin Yeboah s’est lui aussi invité à la fête avec son 15e but pour Minnesota United, dépassant le record du club en saison régulière de MLS, établi à 14 buts par Christian Ramirez en 2017. Un sacré week-end pour réécrire les livres de records.