Les stars de la Major League Soccer étaient de sortie mercredi soir.

Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi et Casemiro ont tous laissé leur empreinte. La plus jeune star du championnat, Cavan Sullivan, a aussi délivré deux passes décisives. Ce fut une soirée de grands noms, de grands buts et de grands moments, alors que les vedettes ont donné le ton lors d’une chargée soirée de matches de championnat à travers la MLS.

Le match le plus riche en stars, bien sûr, a eu lieu à Chicago, où Lewandowski et le Fire recevaient l’Inter Miami de Messi devant 63 094 spectateurs. Lewandowski a fait sa part du travail très tôt. Messi a répondu en combinant avec Casemiro. Pourtant, au final, rien ne les a départagés.

Il y avait en revanche un vrai écart entre l’Union et le FC Cincinnati, tandis que la meilleure équipe du championnat, Nashville SC, a subi de son côté un résultat humiliant. GOAL revient sur quelques-unes des principales histoires de la soirée de mercredi en MLS...