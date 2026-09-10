MLS, le point : l’Inter Miami de Lionel Messi et le Chicago Fire de Robert Lewandowski se neutralisent 1-1, tandis que le Philadelphia Union de Cavan Sullivan inflige cinq buts au FC Cincinnati
Les stars de la Major League Soccer étaient de sortie mercredi soir.
Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi et Casemiro ont tous laissé leur empreinte. La plus jeune star du championnat, Cavan Sullivan, a aussi délivré deux passes décisives. Ce fut une soirée de grands noms, de grands buts et de grands moments, alors que les vedettes ont donné le ton lors d’une chargée soirée de matches de championnat à travers la MLS.
Le match le plus riche en stars, bien sûr, a eu lieu à Chicago, où Lewandowski et le Fire recevaient l’Inter Miami de Messi devant 63 094 spectateurs. Lewandowski a fait sa part du travail très tôt. Messi a répondu en combinant avec Casemiro. Pourtant, au final, rien ne les a départagés.
Il y avait en revanche un vrai écart entre l’Union et le FC Cincinnati, tandis que la meilleure équipe du championnat, Nashville SC, a subi de son côté un résultat humiliant. GOAL revient sur quelques-unes des principales histoires de la soirée de mercredi en MLS...
Messi et Lewandowski : la 1re journée de MLS se termine sur un match nul
Les supporters se déplacent généralement pour Messi, mais on peut supposer sans trop se tromper qu’une bonne partie des plus de 60 000 spectateurs massés au Soldier Field étaient aussi là pour voir Lewandowski. Les deux ont eu leurs moments, mais pas suffisamment pour permettre à Chicago ou à Miami de prendre des points.
La star polonaise a frappé la première, en marquant dès la 10e minute pour donner un bel élan aux supporters locaux face aux champions en titre de la MLS Cup. Le Fire a surfé sur cette dynamique jusqu’à la mi-temps mais, seulement deux minutes après la reprise, Messi a surgi en offrant une passe décisive à Casemiro sur corner pour égaliser. Rien n’a permis de départager les deux équipes par la suite et, à vrai dire, le match nul était sans doute logique.
Les deux équipes auraient bien eu besoin de ces points dans la lutte pour le positionnement en vue des play-offs. Au final, l’affiche de mercredi s’est achevée sur un résultat qui ressemblait à un possible avant-goût des play-offs, avec deux des meilleurs joueurs de tous les temps.
Griezmann porte Orlando à Atlanta
Orlando City a envoyé le ballon au fond des filets à cinq reprises contre Atlanta United. La mauvaise nouvelle, c’est que deux de ces cinq buts ont été marqués contre son camp. La bonne, c’est que les trois autres ont fini dans les filets d’Atlanta, avec la star Antoine Griezmann qui a largement contribué au tableau d’affichage.
Griezmann a inscrit un doublé, dont le but de la victoire, alors qu’Orlando City s’est déplacé à Atlanta pour s’imposer 3-2 devant plus de 70 000 spectateurs. Ce doublé porte le total de Griezmann à six buts sur ses quatre derniers matches, et ses deux réalisations de mercredi ont compté énormément au vu du chaos survenu ailleurs.
La star française continue de valoir le prix du billet, sauf peut-être pour les supporters d’Atlanta United, qui ont vécu un match difficile face à une équipe d’Orlando en pleine forme.
Damiani signe un triplé avec l’aide des frères Sullivan
Les cartons rouges changent les matches, mais au vu de leur forme récente, le Philadelphia Union n’avait pas besoin d’un avantage numérique pour marquer contre le FC Cincinnati. Une fois celui-ci obtenu, les buts ont afflué, les deux frères Sullivan jouant leur rôle pour que cela se produise.
Au final, le score s’est établi à 5-0, avec trois buts de Bruno Damiani. Milan Iloski en a également marqué un. Tous les regards étaient bien sûr tournés vers les Sullivan, avec un but de l’aîné Quinn et deux passes décisives du cadet Cavan dans ce large succès.
Cavan Sullivan est bien sûr l’histoire du moment en MLS, et pour de bonnes raisons. Il a créé cinq occasions dans ce match, méritant largement ses deux passes décisives, pour prolonger une récente série qui comprend trois buts lors de ses trois matches précédents. Cela amène bien sûr à se demander où en serait le Union si c’était ce qu’il faisait pendant toute la saison, mais ce qui compte, c’est que cela se passe maintenant, et cela continuera tant que cette attaque continuera à se montrer aussi efficace.
Énorme surprise à Toronto
Nashville SC perd rarement. Le Toronto FC ne gagnait pas beaucoup jusqu’au mois dernier. Mais c’est la MLS, ce qui veut dire que les surprises sont toujours possibles. Et celle-ci était de taille.
Grâce à un but d’Emilio Aristizabal dans le temps additionnel, le Toronto FC a créé la surprise face à Nashville, 2-1, au Canada. Cette défaite est la troisième de la saison pour Nashville, et la deuxième depuis avril. Elle est aussi intervenue lors d’une journée qui aurait pu lui permettre de valider une place en phase finale. Cela n’a évidemment pas été le cas.
Pour Toronto, cette victoire le maintient dans la course. Le club est en grande forme ces derniers temps, au point de s’inviter pleinement dans la course aux play-offs. Tout peut arriver d’ici la phase finale. Ce résultat en est un très bon rappel.