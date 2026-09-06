Pendant un temps, les comparaisons entre Cavan Sullivan et Freddy Adu véhiculaient toutes les mauvaises implications. Désormais, Sullivan est cité aux côtés de l'ancien phénomène américain pour les bonnes raisons.

Le but de Sullivan à la 75e minute contre le CF Montréal lui a permis d'atteindre 11 contributions décisives en MLS cette saison, battant le record d'Adu du plus grand nombre réalisé par un joueur de 16 ans ou moins sur une seule saison. Sa série de contributions décisives lors de cinq matches consécutifs a également établi un record en MLS, Sullivan devenant le plus jeune joueur de l'histoire à réussir cet exploit. E

n l'espace d'environ quatre mois, il est passé du statut de prospect suscitant des questions sur sa capacité à justifier l'engouement au sein d'une équipe de l'Union à la dérive à celui de joueur majeur d'un club revenu en force dans la course aux play-offs.









Sullivan compte désormais sept buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues en 27 apparitions. Le jeune joueur a célébré sa dernière réalisation en rendant, avec humour, hommage à une figure bien plus expérimentée du sport à Philadelphie, LeBron James, qui a rejoint les 76ers voisins il y a quelques mois. Mais revenons à ces chiffres : un tel niveau de production vaudrait à un joueur d'une vingtaine d'années une place parmi les candidats à une convocation en équipe nationale des États-Unis de Mauricio Pochettino, et le timing pourrait jouer en faveur de Sullivan. Le premier rassemblement après une Coupe du monde est généralement un moment d'expérimentation, lorsque les sélectionneurs font appel à de jeunes joueurs susceptibles de faire partie du prochain cycle de l'équipe. Sullivan est clairement en train de marquer des points.

Le mérite doit ici revenir à deux parties : les décideurs de l'Union et Ryan Richter. Bradley Carnell a guidé une équipe de Philadelphie au budget limité vers le Supporters' Shield la saison dernière, donc rompre avec le technicien sud-africain n'était ni simple ni populaire. Mais les propriétaires et les dirigeants pensaient manifestement que les produits de l'académie du club méritaient un rôle plus important en équipe première que celui que Carnell était prêt à leur accorder, et ils avaient besoin de quelqu'un disposé à mettre cette vision en œuvre.

Place à Richter. On savait peu de choses de l'entraîneur intérimaire en dehors de Philadelphie avant sa nomination, mais l'Union est profondément ancré dans son ADN. Il a servi le club à plusieurs niveaux, comme joueur, entraîneur du développement et désormais entraîneur par intérim. Si Philadelphie parvient à maintenir cette dynamique, attendez-vous à ce que cette étiquette d'intérimaire soit remplacée par quelque chose de plus permanent.