MLS, le point : Cavan Sullivan se pose en candidat pour l’USMNT, tandis qu’Antoine Griezmann, Josh Sargent et Breel Embolo brillent
Il fut un temps où suggérer que Cavan Sullivan devrait débuter un match de Major League Soccer aurait fait hausser quelques sourcils.
L’adolescent, qui a signé son premier contrat professionnel à 14 ans il y a un peu plus de deux ans, a souvent montré son âge lors de ses deux premières saisons en MLS. Mais aujourd’hui, est-il le meilleur joueur de moins de 21 ans de l’élite nord-américaine ? Au vu de sa forme récente, il est en train de se poser en candidat sérieux. Sullivan a marqué trois buts lors de ses trois dernières sorties et a été décisif lors de cinq matches de suite. Le futur est peut-être déjà là.
Sullivan n’a pas été le seul grand récit marquant de la 24e journée de MLS. À l’autre bout du spectre des âges, Antoine Griezmann continue de montrer qu’il en a encore sous le pied avec Orlando City, tandis que Robert Lewandowski et le Chicago Fire ont survécu à un thriller fou à huit buts contre le Toronto FC, de toutes les équipes. Et puis, bien sûr, il serait impensable de ne pas mentionner un certain octuple Ballon d’Or dans le sud de la Floride.
Tout cela, et bien plus encore, dans la dernière édition de Récap MLS, un résumé hebdomadaire des principaux récits des matches de samedi.
Tu regardes Cavan, Poch ?
Pendant un temps, les comparaisons entre Cavan Sullivan et Freddy Adu véhiculaient toutes les mauvaises implications. Désormais, Sullivan est cité aux côtés de l'ancien phénomène américain pour les bonnes raisons.
Le but de Sullivan à la 75e minute contre le CF Montréal lui a permis d'atteindre 11 contributions décisives en MLS cette saison, battant le record d'Adu du plus grand nombre réalisé par un joueur de 16 ans ou moins sur une seule saison. Sa série de contributions décisives lors de cinq matches consécutifs a également établi un record en MLS, Sullivan devenant le plus jeune joueur de l'histoire à réussir cet exploit. E
n l'espace d'environ quatre mois, il est passé du statut de prospect suscitant des questions sur sa capacité à justifier l'engouement au sein d'une équipe de l'Union à la dérive à celui de joueur majeur d'un club revenu en force dans la course aux play-offs.
Sullivan compte désormais sept buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues en 27 apparitions. Le jeune joueur a célébré sa dernière réalisation en rendant, avec humour, hommage à une figure bien plus expérimentée du sport à Philadelphie, LeBron James, qui a rejoint les 76ers voisins il y a quelques mois. Mais revenons à ces chiffres : un tel niveau de production vaudrait à un joueur d'une vingtaine d'années une place parmi les candidats à une convocation en équipe nationale des États-Unis de Mauricio Pochettino, et le timing pourrait jouer en faveur de Sullivan. Le premier rassemblement après une Coupe du monde est généralement un moment d'expérimentation, lorsque les sélectionneurs font appel à de jeunes joueurs susceptibles de faire partie du prochain cycle de l'équipe. Sullivan est clairement en train de marquer des points.
Le mérite doit ici revenir à deux parties : les décideurs de l'Union et Ryan Richter. Bradley Carnell a guidé une équipe de Philadelphie au budget limité vers le Supporters' Shield la saison dernière, donc rompre avec le technicien sud-africain n'était ni simple ni populaire. Mais les propriétaires et les dirigeants pensaient manifestement que les produits de l'académie du club méritaient un rôle plus important en équipe première que celui que Carnell était prêt à leur accorder, et ils avaient besoin de quelqu'un disposé à mettre cette vision en œuvre.
Place à Richter. On savait peu de choses de l'entraîneur intérimaire en dehors de Philadelphie avant sa nomination, mais l'Union est profondément ancré dans son ADN. Il a servi le club à plusieurs niveaux, comme joueur, entraîneur du développement et désormais entraîneur par intérim. Si Philadelphie parvient à maintenir cette dynamique, attendez-vous à ce que cette étiquette d'intérimaire soit remplacée par quelque chose de plus permanent.
Griezmann répond présent dans les moments décisifs
N'y regardez pas de trop près, mais Orlando City est discrètement devenu l'une des meilleures équipes de MLS ces dernières semaines, et le vétéran joueur désigné Antoine Griezmann y est pour beaucoup.
L'icône française, 35 ans, compte cinq buts et trois passes décisives en huit matches, et il a encore fait basculer la rencontre à domicile contre le San Diego FC samedi. Après une accélération fulgurante de l'international américain Daryl Dike pour récupérer un long ballon et faire avancer l'action, Justin Ellis a trouvé Griezmann grâce à une passe parfaitement dosée. Le Français a fait le reste en inscrivant avec sang-froid l'unique but du match.
La réussite de Griezmann à Orlando est tout simplement remarquable, surtout au vu de la manière inattendue dont les Lions ont obtenu sa signature en début de saison. N'oublions pas : Griezmann est apparu dans un documentaire sur sa visite à sa sœur à New York, a été lié au Los Angeles FC pendant près de trois ans et assistait fréquemment à des matches du Miami Heat. Il semblait bien plus susceptible de finir près de South Beach qu'en Floride centrale, mais la ville qui abrite Disney World ne s'en plaint certainement pas.
Orlando occupe désormais une place de barragiste, un revirement spectaculaire pour une équipe qui ne faisait presque rien correctement en début de saison et qui a finalement limogé son entraîneur jusque-là couronné de succès, Oscar Pareja.
Et ayons une pensée pour le San Diego FC. Le directeur sportif Tyler Heaps commence-t-il à regretter sa décision de soutenir l'entraîneur Mikey Varas plutôt que la star mexicaine Hirving « Chucky » Lozano ? Lozano a eu droit à une présentation grandiose, digne d'un concert, à son arrivée à San Diego, et il est rapidement devenu une icône pour des supporters installés dans une ville comptant une importante population mexicaine. Désormais, les rivaux régionaux du LA Galaxy sont en pleine ascension avec Lozano, tandis que San Diego a eu du mal à retrouver la magie de sa saison inaugurale et occupe la huitième place, avec seulement un point d'avance sur les équipes juste derrière.
Sargent signe le premier triplé de sa carrière dans un thriller à huit buts
Les blessures ont empêché Josh Sargent de répondre aux énormes attentes qui ont accompagné son arrivée au Toronto FC. Son transfert à 22 millions de dollars fait actuellement de lui la troisième recrue la plus chère de l’histoire de la MLS, et ce montant pourrait grimper jusqu’à un record de la ligue de 27 millions de dollars si certains bonus sont déclenchés.
Une série de pépins physiques a limité Sargent à seulement 16 apparitions cette saison, l’empêchant de retrouver les sommets d’efficacité qu’il a parfois atteints à Norwich. Samedi, toutefois, il a rappelé à tout le monde de quoi il est capable.
L’attaquant a inscrit son premier triplé en MLS lors d’un match complètement fou à domicile contre le Chicago Fire, une rencontre dans laquelle les deux équipes ont joué sans retenue et où aucune ne méritait de perdre. Opposé à Robert Lewandowski, sans doute l’un des cinq plus grands attaquants de ce siècle, Sargent a affiché sa qualité d’entrée. Il a parfaitement contrôlé le ballon dans la surface avant de conclure proprement pour son premier but.
Dans une rencontre tendue, qui a vu Sargent et l’autre buteur Maren Haile-Selassie être impliqués dans un échange musclé, Toronto et Chicago ont continué à se rendre coup pour coup. Lewandowski a aussi marqué à la 63e minute avant que Derrick Etienne Jr. n’inscrive une égalisation cruciale dans le temps additionnel pour permettre à Toronto de repartir avec un point.
Les espoirs de playoffs de Toronto restent minces. Le club ne compte qu’un point de retard sur Philadelphie, neuvième, mais se retrouve dans une course très serrée qui inclut aussi les New York Red Bulls et Atlanta United. Il pourrait encore y avoir beaucoup en jeu pour Toronto, en particulier pour Robin Fraser. Les circonstances favorables ont rarement accompagné l’entraîneur lors de ses passages à Chivas USA, aux Colorado Rapids et maintenant à Toronto. Toronto possède l’un des effectifs les plus coûteux de la MLS et, même si des blessures importantes ont perturbé l’ensemble de sa saison, Fraser est sous pression pour obtenir des résultats alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat.
Toronto a encore 11 matches à disputer, et la première moitié de ce calendrier s’annonce compliquée. Elle comprend deux confrontations contre le Nashville SC, ainsi que des matches face à Orlando City et St. Louis City SC. La seconde moitié, en revanche, propose plusieurs équipes que Toronto affronte directement dans la course aux playoffs. Les résultats sur cette période pourraient s’avérer cruciaux pour l’entraîneur de 59 ans.
Les rivalités sud-américaines volent la vedette à Embolo
Breel Embolo a sans doute été la recrue la plus marquante de la MLS au lendemain de la Coupe du monde 2026, et il n’a pas tardé à se faire sentir avec Atlanta United.
La star suisse a transformé avec sang-froid un penalty pour ses débuts afin d’offrir un match nul 2-2 à Atlanta United contre l’Inter Miami au Nu Stadium.
Embolo est connu pour son pressing agressif et son jeu aérien, et il a répondu aux attentes. Il a remporté deux de ses trois duels aériens, créé deux occasions et s’est également montré présent défensivement. Pourtant, aussi impressionnants qu’aient été ses débuts avec Atlanta, ils ont presque été éclipsés par la dimension sud-américaine qui a traversé la rencontre.
Le match s’est joué dans le sud de la Floride, mais par moments, on aurait tout aussi bien pu se croire à La Bombonera, à Buenos Aires. Les rivalités entre joueurs argentins, brésiliens et paraguayens ont été pleinement visibles, avec de l’engagement et des échanges verbaux tout au long de la rencontre. Lionel Messi a délivré une passe décisive à Casemiro, auteur de son deuxième but en MLS, tandis que Miguel Almirón regrettera sa grosse occasion manquée. L’ancien joueur de Newcastle avait marqué plus tôt dans le match, mais il a manqué un penalty à la 73e minute qui aurait pu faire basculer le résultat en faveur d’Atlanta.
Comme Toronto, Atlanta a constitué un effectif coûteux avec des attentes claires pour les play-offs, même si le club n’a pas connu le même niveau de problèmes de blessures que Toronto. Embolo pourrait être le catalyseur d’un redressement, surtout si Atlanta United continue à jouer comme il l’a fait contre Miami.